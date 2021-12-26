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Новини Окуповані території
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Окупанти змушують громадян України здавати ПЛР-тест для в’їзду до Криму

Окупанти змушують громадян України здавати ПЛР-тест для в’їзду до Криму

Російська влада продовжує пропускати "іноземних громадян" у Крим лише за наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Про це повідомила "Вести-Крым" начальник відділу нагляду на транспорті та санітарної охорони території Росспоживнагляду Юлія Мащенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Щоб потрапити на територію Криму, іноземні громадяни мають пройти санітарний контроль. У пункті пропуску необхідно мати негативний ПЛР-тест на коронавірус. Аналіз має бути відібраний не раніше, ніж за два календарні дні до прибуття на територію РФ. Результат тестування має бути оформлений російською чи англійською мовами", - розповіла Мащенко.

Повідомляється, що громадянам Росії під час в'їзду необхідно заповнити анкету на паперовому носії. У разі відсутності сертифіката про вакцинацію протягом трьох днів після прибуття до Криму необхідно пройти ПЛР-тестування і протягом 4 днів внести дані про дослідження на російський портал "Держпослуги". Порушникам правил в'їзду на територію півострова загрожує штраф у розмірі від 15 000 до 40 000 рублів.

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Автор: 

Крим (14131) тестування (455) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+30
А чого громадяни України пруться на окупований півострів? Захотілося "гострих відчуттів"?
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26.12.2021 21:32
+5
звісно, тільки потім з Криму в СІЗО, а потім на лісоповал на громадських засадах .
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26.12.2021 21:57
+4
Чего туда ехать? Потому что имеют там квартиры, дома, и родню.
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26.12.2021 21:44
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А чого громадяни України пруться на окупований півострів? Захотілося "гострих відчуттів"?
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26.12.2021 21:32 Відповісти
звісно, тільки потім з Криму в СІЗО, а потім на лісоповал на громадських засадах .
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26.12.2021 21:57 Відповісти
С Крымом должно произойти то же самое, что и с Карабахом в Азербайджане. Данная территория должна быть возращена законному владельцу по всем международным правилам - Украине. Так как в 2014 году произошёл рейдерский захват Крыма клептократической кремлёвской властью по типу оккупации Судетов гитлеровским режимом. Проблема в том, что большая часть российского населения вбила себе в голову, что Крым имеет какое-то отношение к русской нации. Но это не так. Кроме оккупаций - никакой связи. Все названия в Крыму и само слово Крым - тюрские, издавна там жили крымские татары, украинцы, греки, и очень маленькая часть русских. Но пользуясь административными уловками, Кремль постоянно добавлял русскую прослойку в этнический состав Крыма умышленно, проявляя насилие и геноцид в отношении других народов Крыма.
А многострадальный народ крымских татар, находясь в Крыму, уже второй раз подвергаются геноциду со стороны русских
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26.12.2021 22:52 Відповісти
Тебе й туди не візьмуть!
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26.12.2021 21:58 Відповісти
кусок дерьма - свалил на путена 👉 🖕
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26.12.2021 22:03 Відповісти
Це у нас - із "роздвоєних": якщо під українським прапорцем то він "Ден Стороженко" а під чеським - "Вахмурка Кржмелик"!
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26.12.2021 22:30 Відповісти
Не кажи! Это ж не на швабру, в родной удмуртии!
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26.12.2021 22:42 Відповісти
Так есть тут всякие типа Усиков.... Хай делают! Пусть еще и клизму сделают!!!
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26.12.2021 23:16 Відповісти
Бубочку, суддів та депутатів не пускають в окупований Крим? От же паразіти.
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26.12.2021 21:32 Відповісти
Зря вы их ругаете . Ведь есть же в Крыму и что-то положительное . Вот заедут с отрицательным тестом , а выедут с положительным .
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26.12.2021 21:35 Відповісти
Чего туда ехать? Потому что имеют там квартиры, дома, и родню.
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26.12.2021 21:44 Відповісти
чи багато громадян Південної Кореї їздить до родичів в Північну ?
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26.12.2021 21:54 Відповісти
А потом начинают выть- ой, нас арестовали как шпионов..Спасите памагите..Поперся на оккупированую территорию, отвечай за себя сам и не стони.
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26.12.2021 22:16 Відповісти
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26.12.2021 21:48 Відповісти
Якого біса туди їхати ?
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26.12.2021 21:49 Відповісти
Не, такие кремляди как ты - на бутылку ! ))
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26.12.2021 22:01 Відповісти
Усi на швабру, да петушок?
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26.12.2021 22:43 Відповісти
А кроме санитарного надо пройти еще и пограничный контроль. И одного украинского паспорта для въезда в Крым не достаточно.
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26.12.2021 21:55 Відповісти
А че так? Ссытесь петушки?
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26.12.2021 22:44 Відповісти
Ровно год назад , мы с братом, взломали российскую границу, хотя закрыт был Чонгар наглухо! Нам есть чем гордиться! Нашлёпали бумаги контрактные, что брат следует в Новороссийск, на судно. Для российских погранцов этого хватило. А брат сменил доки морские и вернулся, через два дня... На Чонгаре не было никого почти, очередь человек пять, как помнится. МАшины не пропускали ваааще... Было дело.
Понятно- бздели. Но! В итоге- всё в порядке!
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26.12.2021 22:03 Відповісти
Какая нах российская граница на Чонгаре?..
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26.12.2021 22:18 Відповісти
А такая граница: с КПП, с погранцами, с приличным вооружением. А ты не знал, да? Так знай. Там, в процессе своей свадьбы, нынешний Министр обороны Украины сэлфи устроил. Знаешь такого? Резников его хвамилия.
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26.12.2021 22:21 Відповісти
Я открою тебе секрет, морской ты наш , на Чонгаре на данный момент линия разграничения с нашей же окупированной территорией..на селфи очередного зеленого придурка, хоть тысячу министра, мне глубоко плевать
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26.12.2021 22:46 Відповісти
Понятно, началось- про гавно, жопу и рот- перед нами руцкий патриот..оно еще и нажралосч, как настоящий руццкий..)))
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26.12.2021 23:41 Відповісти
Самая обычная. С пограничной и таможней.
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26.12.2021 22:21 Відповісти
А в глотке ещё не застряло?
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26.12.2021 22:45 Відповісти
Українець ніколи туди не поїде.туди їдуть кацапоорієнтовані. Їх можна зразу у списки ворогів включати.
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26.12.2021 22:07 Відповісти
Беса не гони, ладно? Всякие обстоятельства есть. Бывают- крайне необходимые. Мне такие не светят, но вот у брата случились. А мой брат вовсе не кацапоориентированный.
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26.12.2021 22:10 Відповісти
Та, "Куриный код" везде требуют.
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26.12.2021 22:10 Відповісти
Вовсе нет! У меня Международное свидетельство о вакцинации. Никакого КьюАр кода там нет.
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26.12.2021 22:14 Відповісти
ехать в оккупированный Крым
это унижение
как как носить жратву
вооруженному бандиту, который
выгнал тебя из твоей законной хаты !
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26.12.2021 22:19 Відповісти
Это хохлы, нам самим их надо метить, краской несмываемой там или дыру в паспорте пробивать. Что бы всякую сволочь видно было.
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26.12.2021 22:24 Відповісти
Начхати. Нехай навіть мазки з усіх дірок за гроші беруть. Поки в Криму воняє кацапсячий чобіт там простим українцям робити нічого.
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26.12.2021 22:42 Відповісти
Хр-н их туда понес. А потом меняй их на преступников. Раша ведет гибридную войну, а мы в унисон ей ведем типа гибридную оборону. Из Крыма и ОРДЛО должна быть только дорога в строну Украины для беженцев. ( если им 7-8 лет не хватило). проезд и проход туда должен быть закрыт. Тоже самое и на границе с РФ и теперь уже с Минским генерал губернаторством и приднестровской оккупационной зоной. Но мы играем в гибридные игры Раши, и даже дип. отношения не разорвали ( при 14 тысячах только убитыми). Сюрреализм какой то. Давно нужен.Разрыв дип. отношений и перекрытие линии соприкосновения с оккупированными территориями и страной агрессором. ДВУМ президентам так и не хватило на это " политической воли".
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26.12.2021 22:46 Відповісти
Вот вам и статистика, насчет того, шо на каазлабаде с ковидом - полнейший завал.
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26.12.2021 22:56 Відповісти
Українець в Крим не поїде, тільки бидло малороське на таке здатне.
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26.12.2021 23:18 Відповісти
татары ездят...
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26.12.2021 23:48 Відповісти
Які татари?
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27.12.2021 00:47 Відповісти
Наши крымчак
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27.12.2021 08:26 Відповісти
нефиг туда лезть!
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26.12.2021 23:39 Відповісти
В свій час купив на околиці Феодосії дачну ділянку з будкою для інструменту(з неї було видно море). Побудував хатинку, огородив, організував воду, насадив екзотики, провів електрику, поставив сателітарку, холодильник і т.п.
Вся рідня, вахтовим методом, возила туди дітей, внуків і правнуків.
Довелось про все забути(засвітились на Майдані(і не тільки)
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27.12.2021 01:29 Відповісти
неожиданный поворот для ватных антивакцинаторов
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27.12.2021 02:16 Відповісти
сподіваюсь, тест анальний?
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27.12.2021 02:38 Відповісти
Граждане украины, желающие посетить Крым, должны быть готовы не только получить палку в нос ради теста, но и провести 2 недели в крымском карантине. А какие там будут условия - кто знает, может, как в тюрьмах ЛДНР.
Но посещение Крыма стоит того, верно?
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27.12.2021 05:09 Відповісти
 
 