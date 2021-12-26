Окупанти змушують громадян України здавати ПЛР-тест для в’їзду до Криму
Російська влада продовжує пропускати "іноземних громадян" у Крим лише за наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус.
Про це повідомила "Вести-Крым" начальник відділу нагляду на транспорті та санітарної охорони території Росспоживнагляду Юлія Мащенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Щоб потрапити на територію Криму, іноземні громадяни мають пройти санітарний контроль. У пункті пропуску необхідно мати негативний ПЛР-тест на коронавірус. Аналіз має бути відібраний не раніше, ніж за два календарні дні до прибуття на територію РФ. Результат тестування має бути оформлений російською чи англійською мовами", - розповіла Мащенко.
Повідомляється, що громадянам Росії під час в'їзду необхідно заповнити анкету на паперовому носії. У разі відсутності сертифіката про вакцинацію протягом трьох днів після прибуття до Криму необхідно пройти ПЛР-тестування і протягом 4 днів внести дані про дослідження на російський портал "Держпослуги". Порушникам правил в'їзду на територію півострова загрожує штраф у розмірі від 15 000 до 40 000 рублів.
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А многострадальный народ крымских татар, находясь в Крыму, уже второй раз подвергаются геноциду со стороны русских
Понятно- бздели. Но! В итоге- всё в порядке!
это унижение
как как носить жратву
вооруженному бандиту, который
выгнал тебя из твоей законной хаты !
Вся рідня, вахтовим методом, возила туди дітей, внуків і правнуків.
Довелось про все забути(засвітились на Майдані(і не тільки)
Но посещение Крыма стоит того, верно?