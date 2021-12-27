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Великобритания включила Россию в список враждебных государств

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Великобритания включила Россию в список враждебных государств

Государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс назвал самые враждебно настроенные по отношению к Соединенному Королевству государства. Хайндс отнес к таким странам Россию, Китай и Иран.

Об этом сообщает Telegraph, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Издание, поясняя список стран министра, перечислило следующие угрозы для Великобритании: наличие шпионов и военных в состоянии готовности, проведение кибератак и кампаний по дезинформации.

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"Три страны, которые я упомянул, обладают человеческим потенциалом, у них большое присутствие, они могут обеспечивать присутствие в больших масштабах. Они могут проводить и действительно проводят информационные операции и задействованы множеством разных способов. Трудно дать исчерпывающий список", - объяснил он свой выбор.

Следующая в списке враждебных государств шла Северная Корея.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+54
Пам'яйте, кому ви зобов'язані різдвяному спокою! Вони, гаранти вашої безпеки!
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27.12.2021 07:55
+35
Бритам-черговий респект...
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27.12.2021 07:46
+27
У кацапів прислів"я є: "Насильно мил не будешь!" От тільки вони його до себе не хочуть примірять! Чим більше лізуть зі своєю "любов"ю" до сусідів тим більше ці сусіди від них стороняться!
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27.12.2021 07:58
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Бритам-черговий респект...
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27.12.2021 07:46 Ответить
респект, але...
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27.12.2021 08:00 Ответить
Бритов модешь смело убирать с той картинки. Они андрофагам много сала за шкуру залили уж поверь. А остальные двое да, верно нарисованны. Я не понимаю причин их ж..лизания если чесно, но факт
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27.12.2021 08:14 Ответить
Я полностью согласен, но именно Бриты нам были обязаны, они были частью гарантии ненападения. Сейчас они маладцы, спору нет, но увы, они нас слили москалям, они виноваты? Нет, мы виновны, дали слабину.
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27.12.2021 08:34 Ответить
Бриты никаких гарантий не нарушили.
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27.12.2021 08:46 Ответить
Денег в кубышку они залили от рассейских олигархов.
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27.12.2021 08:37 Ответить
Раша обігнала даже Північну Корею.Оце досстижженнияя 🤒
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27.12.2021 07:53 Ответить
Пам'яйте, кому ви зобов'язані різдвяному спокою! Вони, гаранти вашої безпеки!
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27.12.2021 07:55 Ответить
Урочисті заходи з нагоди повернення холодноярців з фронту відбудуться у вівторок, 28 грудня, у смт Черкаському Новомосковського району Дніпропетровської області.
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27.12.2021 07:58 Ответить
У кацапів прислів"я є: "Насильно мил не будешь!" От тільки вони його до себе не хочуть примірять! Чим більше лізуть зі своєю "любов"ю" до сусідів тим більше ці сусіди від них стороняться!
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27.12.2021 07:58 Ответить
Москаль як не збреше, то хоча би вкраде шось чуже. Навіть якщо це говірка.
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27.12.2021 08:02 Ответить
Я не знаю етимології цього прислів"я : може колись вони почули його від нас у вигдяді "Насильно милим не будеш!" і стали використовувать у себе пристосувавши його до свого "нарєчія" Суть же залишилася та сама! (У туркменів теж є подібна - "Кішку плавать не змусиш!")
А тобі зауваження - коли лізеш у "мовні" питання то розберися сам з своїм знанням мови - слово "говірка" в українській мові - це синонім слова "діалект" А "пословица" з російської на українську перекладається як "прислів"я" (синонім - "примовка")
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27.12.2021 08:19 Ответить
Собака гавкає - москаль бреше.
Це говірка чи діалект? )
Я в курсі, що говірка - це різновид загальнонародної мови, поширений на невеликій території.
Так це манера говорити, вимовляти.
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27.12.2021 08:29 Ответить
Если москаль не бреше, то надо потыкать его палкой, может сдох.
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27.12.2021 08:51 Ответить
"Собака гавкає - москаль бреше."? Це не "говірка"! І не "діалект"! А "прислів"я", "примовка", "крилатий вислів" - називай як хочеш!
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27.12.2021 08:41 Ответить
Прислів'я та приказка.
Ти не зрозумів контексту. Ну то таке
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27.12.2021 09:06 Ответить
Це Я - "не зрозумів"?
ГОВІ́РКА - мовно-територіальне утворення, що слугує засобом спілкування мешканцям одного чи кількох сусідніх, зазвичай сільських, населених пунктів. Г. називають «мікромовою», оскільки вона характеризується наявністю власних мовних (фонет., акцентуац., грамат., лексич., семантич.) рівнів і виконує фактично ті ж функції у сусп-ві, що й літ. мова. Генетично споріднені Г., що мають спільні риси на всіх мов. рівнях, об'єднують у групи Г., говори, або діалекти. Залежно від місця побутування Г. у межах ареалу поширення діалекту, до якого вона входить, розрізняють центр. (ядерні), периферійні (окраїнні) та перехідні Г. Останні займають проміжне положення на стикові двох діалект. систем і суміщають характерні особливості кількох Г., що належать до різних діалектів. Окрім того, виділяють острівні Г. - ті, що функціонують в іномов. оточенні або у межах ін. діалект. системи цієї ж мови; їх носіями є переселенці. В ареалогії Г. (найменша одиниця діалект. членування мови) разом з діалектом (говором) та наріччям творять ієрархію діалект. одиниць мови. Сукупність усіх Г. тієї чи ін. мови складає діалектну мову. На відміну від діалекту чи наріччя, Г. - реально існуюча комунікативна одиниця, яка разом з літ. мовленням є основою мовленнєвої діяльності більшості людей. Використання власної Г. у певних життєвих ситуаціях - характерна особливість нинішньої мов. картини багатьох країн світу, де двомовність розуміють як паралельне функціонування Г. та літ. мови. Г. - об'єкт дослідження описової діалектології,

Прислі́в'я - мала форма народної поетичної творчості, короткий, ритмізований вислів, що несе узагальнену думку, висновок, іносказання з дидактичним ухилом.

У фольклористиці прислів'я та приказки позначають терміном паремії.

Так хто ж там "у контексті" не розібрався?
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27.12.2021 09:34 Ответить
А Украина отнесла кацапстан к враждебным странам?Или 73% имбицилов и любителей сватов не дадут это сделать?
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27.12.2021 09:06 Ответить
Ну наконец то прозрели...
Поздравляю!!!
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27.12.2021 09:08 Ответить
И это правильно!...
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27.12.2021 09:12 Ответить
Ембарго на все російське.
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27.12.2021 10:28 Ответить
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27.12.2021 12:06 Ответить
Да они кацапов никогда не любили. Это у них генетическое.
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27.12.2021 12:14 Ответить
Они всех иностранцев вообще считают одноклеточными , ментальность такова. Даже американцев
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27.12.2021 16:54 Ответить
Ну а кацапы это вообще биомусор
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27.12.2021 16:55 Ответить
Русафобы!!
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27.12.2021 12:40 Ответить
Що, є шанс появи новго Черчиля?
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27.12.2021 13:58 Ответить
ТАК ПРОСТО УБЕЙТЕ ПУТИНА !)
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27.12.2021 16:46 Ответить
Котрого з шести убивать чи з котрого починать? В Кремлі править давно вже "колективний Путін"
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27.12.2021 17:58 Ответить
тобто всі дружини, діти, онуки ,,цвєта руського міра,, і інша кацапська шобла буде департована в сьізрань?
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27.12.2021 18:08 Ответить
При всем уважении и даже где то любви к британцам, все никак не могу запомнить скока там вращается кацапских денех. То ли пол триллиона, то ли даже триллион украденых кацапских долларов крутится в банковской системе Великобритании. При всем уважении нема пока нет причин думать, что эти огромные потоки заблокируют. Но сигнал дали, спасибо.
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27.12.2021 19:19 Ответить
абсолютно согласен! если бы они им аннулировали визы, выслали детишек с колледжей, и т.п.... Это был бы толк. А так - одно пи*больство...
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27.12.2021 23:29 Ответить
 
 