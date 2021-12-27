Великобритания включила Россию в список враждебных государств
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Государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс назвал самые враждебно настроенные по отношению к Соединенному Королевству государства. Хайндс отнес к таким странам Россию, Китай и Иран.
Об этом сообщает Telegraph, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Издание, поясняя список стран министра, перечислило следующие угрозы для Великобритании: наличие шпионов и военных в состоянии готовности, проведение кибератак и кампаний по дезинформации.
"Три страны, которые я упомянул, обладают человеческим потенциалом, у них большое присутствие, они могут обеспечивать присутствие в больших масштабах. Они могут проводить и действительно проводят информационные операции и задействованы множеством разных способов. Трудно дать исчерпывающий список", - объяснил он свой выбор.
Следующая в списке враждебных государств шла Северная Корея.
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А тобі зауваження - коли лізеш у "мовні" питання то розберися сам з своїм знанням мови - слово "говірка" в українській мові - це синонім слова "діалект" А "пословица" з російської на українську перекладається як "прислів"я" (синонім - "примовка")
Це говірка чи діалект? )
Я в курсі, що говірка - це різновид загальнонародної мови, поширений на невеликій території.
Так це манера говорити, вимовляти.
Ти не зрозумів контексту. Ну то таке
ГОВІ́РКА - мовно-територіальне утворення, що слугує засобом спілкування мешканцям одного чи кількох сусідніх, зазвичай сільських, населених пунктів. Г. називають «мікромовою», оскільки вона характеризується наявністю власних мовних (фонет., акцентуац., грамат., лексич., семантич.) рівнів і виконує фактично ті ж функції у сусп-ві, що й літ. мова. Генетично споріднені Г., що мають спільні риси на всіх мов. рівнях, об'єднують у групи Г., говори, або діалекти. Залежно від місця побутування Г. у межах ареалу поширення діалекту, до якого вона входить, розрізняють центр. (ядерні), периферійні (окраїнні) та перехідні Г. Останні займають проміжне положення на стикові двох діалект. систем і суміщають характерні особливості кількох Г., що належать до різних діалектів. Окрім того, виділяють острівні Г. - ті, що функціонують в іномов. оточенні або у межах ін. діалект. системи цієї ж мови; їх носіями є переселенці. В ареалогії Г. (найменша одиниця діалект. членування мови) разом з діалектом (говором) та наріччям творять ієрархію діалект. одиниць мови. Сукупність усіх Г. тієї чи ін. мови складає діалектну мову. На відміну від діалекту чи наріччя, Г. - реально існуюча комунікативна одиниця, яка разом з літ. мовленням є основою мовленнєвої діяльності більшості людей. Використання власної Г. у певних життєвих ситуаціях - характерна особливість нинішньої мов. картини багатьох країн світу, де двомовність розуміють як паралельне функціонування Г. та літ. мови. Г. - об'єкт дослідження описової діалектології,
Прислі́в'я - мала форма народної поетичної творчості, короткий, ритмізований вислів, що несе узагальнену думку, висновок, іносказання з дидактичним ухилом.
У фольклористиці прислів'я та приказки позначають терміном паремії.
Так хто ж там "у контексті" не розібрався?
Поздравляю!!!