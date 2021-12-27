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Велика Британія включила Росію до переліку ворожих держав

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Велика Британія включила Росію до переліку ворожих держав

Державний міністр з питань безпеки Великобританії Деміан Хайндс назвав найбільш вороже налаштовані стосовно Сполученого Королівства держави. Хайндс відніс до таких країн Росію, Китай та Іран.

Про це повідомляє Telegraph, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Видання, пояснюючи список країн міністра, перерахувало наступні загрози для Великобританії: наявність шпигунів і військових у стані готовності, проведення кібератак і кампаній з дезінформації.

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"Три країни, які я згадав, мають людський потенціал, у них велика присутність, вони можуть забезпечувати присутність у великих масштабах. Вони можуть проводити і дійсно проводять інформаційні операції і задіяні безліччю різних способів. Важко дати вичерпний список", - пояснив він свій вибір.

Наступна в списку ворожих держав йшла Північна Корея.
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Топ коментарі
+54
Пам'яйте, кому ви зобов'язані різдвяному спокою! Вони, гаранти вашої безпеки!
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27.12.2021 07:55
+35
Бритам-черговий респект...
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27.12.2021 07:46
+27
У кацапів прислів"я є: "Насильно мил не будешь!" От тільки вони його до себе не хочуть примірять! Чим більше лізуть зі своєю "любов"ю" до сусідів тим більше ці сусіди від них стороняться!
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27.12.2021 07:58
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Бритам-черговий респект...
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27.12.2021 07:46 Відповісти
респект, але...
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27.12.2021 08:00 Відповісти
Бритов модешь смело убирать с той картинки. Они андрофагам много сала за шкуру залили уж поверь. А остальные двое да, верно нарисованны. Я не понимаю причин их ж..лизания если чесно, но факт
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27.12.2021 08:14 Відповісти
Я полностью согласен, но именно Бриты нам были обязаны, они были частью гарантии ненападения. Сейчас они маладцы, спору нет, но увы, они нас слили москалям, они виноваты? Нет, мы виновны, дали слабину.
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27.12.2021 08:34 Відповісти
Бриты никаких гарантий не нарушили.
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27.12.2021 08:46 Відповісти
Денег в кубышку они залили от рассейских олигархов.
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27.12.2021 08:37 Відповісти
Раша обігнала даже Північну Корею.Оце досстижженнияя 🤒
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27.12.2021 07:53 Відповісти
Пам'яйте, кому ви зобов'язані різдвяному спокою! Вони, гаранти вашої безпеки!
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27.12.2021 07:55 Відповісти
Урочисті заходи з нагоди повернення холодноярців з фронту відбудуться у вівторок, 28 грудня, у смт Черкаському Новомосковського району Дніпропетровської області.
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27.12.2021 07:58 Відповісти
У кацапів прислів"я є: "Насильно мил не будешь!" От тільки вони його до себе не хочуть примірять! Чим більше лізуть зі своєю "любов"ю" до сусідів тим більше ці сусіди від них стороняться!
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27.12.2021 07:58 Відповісти
Москаль як не збреше, то хоча би вкраде шось чуже. Навіть якщо це говірка.
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27.12.2021 08:02 Відповісти
Я не знаю етимології цього прислів"я : може колись вони почули його від нас у вигдяді "Насильно милим не будеш!" і стали використовувать у себе пристосувавши його до свого "нарєчія" Суть же залишилася та сама! (У туркменів теж є подібна - "Кішку плавать не змусиш!")
А тобі зауваження - коли лізеш у "мовні" питання то розберися сам з своїм знанням мови - слово "говірка" в українській мові - це синонім слова "діалект" А "пословица" з російської на українську перекладається як "прислів"я" (синонім - "примовка")
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27.12.2021 08:19 Відповісти
Собака гавкає - москаль бреше.
Це говірка чи діалект? )
Я в курсі, що говірка - це різновид загальнонародної мови, поширений на невеликій території.
Так це манера говорити, вимовляти.
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27.12.2021 08:29 Відповісти
Если москаль не бреше, то надо потыкать его палкой, может сдох.
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27.12.2021 08:51 Відповісти
"Собака гавкає - москаль бреше."? Це не "говірка"! І не "діалект"! А "прислів"я", "примовка", "крилатий вислів" - називай як хочеш!
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27.12.2021 08:41 Відповісти
Прислів'я та приказка.
Ти не зрозумів контексту. Ну то таке
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27.12.2021 09:06 Відповісти
Це Я - "не зрозумів"?
ГОВІ́РКА - мовно-територіальне утворення, що слугує засобом спілкування мешканцям одного чи кількох сусідніх, зазвичай сільських, населених пунктів. Г. називають «мікромовою», оскільки вона характеризується наявністю власних мовних (фонет., акцентуац., грамат., лексич., семантич.) рівнів і виконує фактично ті ж функції у сусп-ві, що й літ. мова. Генетично споріднені Г., що мають спільні риси на всіх мов. рівнях, об'єднують у групи Г., говори, або діалекти. Залежно від місця побутування Г. у межах ареалу поширення діалекту, до якого вона входить, розрізняють центр. (ядерні), периферійні (окраїнні) та перехідні Г. Останні займають проміжне положення на стикові двох діалект. систем і суміщають характерні особливості кількох Г., що належать до різних діалектів. Окрім того, виділяють острівні Г. - ті, що функціонують в іномов. оточенні або у межах ін. діалект. системи цієї ж мови; їх носіями є переселенці. В ареалогії Г. (найменша одиниця діалект. членування мови) разом з діалектом (говором) та наріччям творять ієрархію діалект. одиниць мови. Сукупність усіх Г. тієї чи ін. мови складає діалектну мову. На відміну від діалекту чи наріччя, Г. - реально існуюча комунікативна одиниця, яка разом з літ. мовленням є основою мовленнєвої діяльності більшості людей. Використання власної Г. у певних життєвих ситуаціях - характерна особливість нинішньої мов. картини багатьох країн світу, де двомовність розуміють як паралельне функціонування Г. та літ. мови. Г. - об'єкт дослідження описової діалектології,

Прислі́в'я - мала форма народної поетичної творчості, короткий, ритмізований вислів, що несе узагальнену думку, висновок, іносказання з дидактичним ухилом.

У фольклористиці прислів'я та приказки позначають терміном паремії.

Так хто ж там "у контексті" не розібрався?
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27.12.2021 09:34 Відповісти
А Украина отнесла кацапстан к враждебным странам?Или 73% имбицилов и любителей сватов не дадут это сделать?
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27.12.2021 09:06 Відповісти
Ну наконец то прозрели...
Поздравляю!!!
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27.12.2021 09:08 Відповісти
И это правильно!...
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27.12.2021 09:12 Відповісти
Ембарго на все російське.
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27.12.2021 10:28 Відповісти
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27.12.2021 12:06 Відповісти
Да они кацапов никогда не любили. Это у них генетическое.
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27.12.2021 12:14 Відповісти
Они всех иностранцев вообще считают одноклеточными , ментальность такова. Даже американцев
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27.12.2021 16:54 Відповісти
Ну а кацапы это вообще биомусор
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27.12.2021 16:55 Відповісти
Русафобы!!
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27.12.2021 12:40 Відповісти
Що, є шанс появи новго Черчиля?
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27.12.2021 13:58 Відповісти
ТАК ПРОСТО УБЕЙТЕ ПУТИНА !)
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27.12.2021 16:46 Відповісти
Котрого з шести убивать чи з котрого починать? В Кремлі править давно вже "колективний Путін"
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27.12.2021 17:58 Відповісти
тобто всі дружини, діти, онуки ,,цвєта руського міра,, і інша кацапська шобла буде департована в сьізрань?
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27.12.2021 18:08 Відповісти
При всем уважении и даже где то любви к британцам, все никак не могу запомнить скока там вращается кацапских денех. То ли пол триллиона, то ли даже триллион украденых кацапских долларов крутится в банковской системе Великобритании. При всем уважении нема пока нет причин думать, что эти огромные потоки заблокируют. Но сигнал дали, спасибо.
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27.12.2021 19:19 Відповісти
абсолютно согласен! если бы они им аннулировали визы, выслали детишек с колледжей, и т.п.... Это был бы толк. А так - одно пи*больство...
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27.12.2021 23:29 Відповісти
 
 