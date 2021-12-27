Велика Британія включила Росію до переліку ворожих держав
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Державний міністр з питань безпеки Великобританії Деміан Хайндс назвав найбільш вороже налаштовані стосовно Сполученого Королівства держави. Хайндс відніс до таких країн Росію, Китай та Іран.
Про це повідомляє Telegraph, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Видання, пояснюючи список країн міністра, перерахувало наступні загрози для Великобританії: наявність шпигунів і військових у стані готовності, проведення кібератак і кампаній з дезінформації.
"Три країни, які я згадав, мають людський потенціал, у них велика присутність, вони можуть забезпечувати присутність у великих масштабах. Вони можуть проводити і дійсно проводять інформаційні операції і задіяні безліччю різних способів. Важко дати вичерпний список", - пояснив він свій вибір.
Наступна в списку ворожих держав йшла Північна Корея.
Будь ласка, зачекайте...
А тобі зауваження - коли лізеш у "мовні" питання то розберися сам з своїм знанням мови - слово "говірка" в українській мові - це синонім слова "діалект" А "пословица" з російської на українську перекладається як "прислів"я" (синонім - "примовка")
Це говірка чи діалект? )
Я в курсі, що говірка - це різновид загальнонародної мови, поширений на невеликій території.
Так це манера говорити, вимовляти.
Ти не зрозумів контексту. Ну то таке
ГОВІ́РКА - мовно-територіальне утворення, що слугує засобом спілкування мешканцям одного чи кількох сусідніх, зазвичай сільських, населених пунктів. Г. називають «мікромовою», оскільки вона характеризується наявністю власних мовних (фонет., акцентуац., грамат., лексич., семантич.) рівнів і виконує фактично ті ж функції у сусп-ві, що й літ. мова. Генетично споріднені Г., що мають спільні риси на всіх мов. рівнях, об'єднують у групи Г., говори, або діалекти. Залежно від місця побутування Г. у межах ареалу поширення діалекту, до якого вона входить, розрізняють центр. (ядерні), периферійні (окраїнні) та перехідні Г. Останні займають проміжне положення на стикові двох діалект. систем і суміщають характерні особливості кількох Г., що належать до різних діалектів. Окрім того, виділяють острівні Г. - ті, що функціонують в іномов. оточенні або у межах ін. діалект. системи цієї ж мови; їх носіями є переселенці. В ареалогії Г. (найменша одиниця діалект. членування мови) разом з діалектом (говором) та наріччям творять ієрархію діалект. одиниць мови. Сукупність усіх Г. тієї чи ін. мови складає діалектну мову. На відміну від діалекту чи наріччя, Г. - реально існуюча комунікативна одиниця, яка разом з літ. мовленням є основою мовленнєвої діяльності більшості людей. Використання власної Г. у певних життєвих ситуаціях - характерна особливість нинішньої мов. картини багатьох країн світу, де двомовність розуміють як паралельне функціонування Г. та літ. мови. Г. - об'єкт дослідження описової діалектології,
Прислі́в'я - мала форма народної поетичної творчості, короткий, ритмізований вислів, що несе узагальнену думку, висновок, іносказання з дидактичним ухилом.
У фольклористиці прислів'я та приказки позначають терміном паремії.
Так хто ж там "у контексті" не розібрався?
Поздравляю!!!