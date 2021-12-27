РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11785 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
8 202 66
Вакарчук (352) концерт (397) пропаганда (3473) россия (91348) фейк (616)

"Океан Ельзи" опроверг дезинформацию пророссийских СМИ о якобы новогоднем выступлении для российского бизнесмена

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Группа "Океан Ельзи" заявила, что у нее нет выступлений в новогоднюю ночь.

Об этом идет речь на странице группы в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"У нас, "Океана Ельзи", нет выступлений в новогоднюю ночь. Празднуем этот Новый год в Киеве, как каждый себе давно и запланировал: кто-то с семьей дома, кто-то в гостях с друзьями. Веселых праздников!" – говорится в сообщении.

Также смотрите: Основатель "Голоса" Вакарчук показал новую песню "Перемога". ВИДЕО

Ранее пророссийский сайт strana.ua сообщил, что фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в новогоднюю ночь 31 декабря даст концерт на вечеринке российского миллиардера Юрия Шефлера в Юрмале.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
"Не трогайте актёров, извозчиков и проституток - они служат при любой власти.... " (адмірал Колчак)
показать весь комментарий
27.12.2021 08:23
+14
Твоє їб.ло коли всіх наїб.в і повернувся до баби бєні.
показать весь комментарий
27.12.2021 08:20
+12
Какая разница? Свое, славко, уже сделал.
показать весь комментарий
27.12.2021 08:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обожеславік сам поїде. Без групи.
Вялосрав і тут умудрився своїх друзяк кинути
показать весь комментарий
27.12.2021 08:13 Ответить
А також Вакарчук повідомив, що до цього часу займається законотворчою діяльністю у Верховній Раді та не ******** своїх виборців два раза!
показать весь комментарий
27.12.2021 08:14 Ответить
З помийки сранаюа?
показать весь комментарий
27.12.2021 08:14 Ответить
Здається ключове слово " В Новорічну ніч". Мабуть в інший день ..
показать весь комментарий
27.12.2021 08:17 Ответить
+100500
показать весь комментарий
27.12.2021 20:20 Ответить
Какая разница? Свое, славко, уже сделал.
показать весь комментарий
27.12.2021 08:13 Ответить
У нього напевно мама працює в «Страна.юа». Інакше чого б він так відстоював той фейк, наче то її незайманість?
показать весь комментарий
27.12.2021 08:16 Ответить
Да, сделал и молодец, что сделал. Ибо именно благодаря ему не пропали голоса патриотично настроеных избирателей, которым претило голосовать за партию одного олигарха. Эти голоса не пропали - Голос в Верховной Раде занимается исключительно проукраинской деятельностью.
показать весь комментарий
27.12.2021 13:25 Ответить
Какой голос? Там не голос, а голоса. Это шизофрения, а не проукраинская деятельность. Это немного другое.
показать весь комментарий
27.12.2021 13:29 Ответить
По факту - нардепы партии Голос, даже разделенные на 2 группы ни разу не были уличены в голосовании за что-либо, что шло бы во время Украине. И напротив - вносили и голосовали за законопроекты, необходимые Украине. Это если по фактам, а не по соевой брехливой пропаганде, которая пытается прихватизировать право называть патриотичной силой исключительно за партией одного олигарха.
показать весь комментарий
27.12.2021 13:55 Ответить
*во вред Украине
показать весь комментарий
27.12.2021 13:55 Ответить
🤣
показать весь комментарий
27.12.2021 13:58 Ответить
Факты есть? Нет? Свободен. Я за деятельностью нардепов Голоса слежу, тк голосовал за них - стыдно пока не было и не жалею про свой выбор. Да, внутрипартийный раскол расстраивает, но в Верховной Раде они все делают то, что нужно.

А не было бы партии Голос - мой голос на выборах просто пропал бы. Партия Голос у твоего Петра Лексеича на самом деле голосов не много отобрала - тк большинство проголосовавших за партию Голос избирателей за Петра Лексеича голосовать не собирались.
показать весь комментарий
27.12.2021 14:04 Ответить
Голоса.. Это сложно, но излечимо. Ну ладно, следи. Не буду мешать.
показать весь комментарий
27.12.2021 14:11 Ответить
Ну то есть по факту тебе предъявить Голосу тупо нечего. Что и следовало ожидать. Соевые пропагандоны как обычно обливают грязью патриотические проукраинские партии - ничего нового.
показать весь комментарий
27.12.2021 14:15 Ответить
А что предъявлять? Партия развалилась. Предъявлять нечего.
показать весь комментарий
27.12.2021 14:19 Ответить
Зато депутаты, избранные от этой партии занимаются в Верховной Раде тем, чем и должны заниматься проукраинские патриотичные нардепы. Так что голоса, отданные за партию Голос сработали как нужно - они не пропали, в отличие от голосов, отданных, например, за Свободу, а провели в Раду грамотных и партиотичных депутатов, которые ни разу ни с одним законом не зашкварились.
показать весь комментарий
27.12.2021 14:56 Ответить
1. депутаты, избранные от этой партии занимаются в Верховной Раде тем, чем и должны заниматься проукраинские патриотичные нардепы - они развалились
2. Неголосование за Пороха раздробило конкурентов опудала на части. Ему теперь не важно, как сработали или не сработали голоса скакуна в драной майке, поскольку у него есть в Раде большинство и он делает что хочет. Твой голос не только пропал, он растворился в небытии и оттуда достать его будет совершенно невозможно. Только ты этого понять не можешь.
3. Если подумать, то развал фракции как раз свидетельствует об обратном - большего зашквара трудно себе представить.
показать весь комментарий
27.12.2021 15:08 Ответить
"тем, чем и должны заниматься проукраинские патриотичные нардепы - они развалились"

Это ничуть не мешает им выполнять обязанности нардепов - то есть работать в комитетах, участвовать в создании законопроектов и голосовать за них. Именно этим должны заниматься проукраинские патриотичные нардепы.

"раздробило конкурентов опудала на части"

Еще раз для тех, до кого туго доходит - твой Потрох - слишком стреммная фигура и значительное количество патриотически настроенных украинцев за него в любом случае голосовать не собирались. И для объединения патриотически настроенных украинцев Потрох абсолютно не годится.
Потому именно благодаря партии Голос те патриотично настроенные украинцы, которые не собирались голосовать за Потроха, смогли не потерять свои голоса, а провести в Верховную Раду патриотичных проукраинских нардепов.

"Если подумать, то развал фракции как раз свидетельствует об обратном - большего зашквара трудно себе представить."

Если подумать, то зашквар нардепов - это разработка и голосование за антиукраинские законы, коррупционное лоббирование интересов олигархов, саботирование принятия необходимых решений в комиссиях и тд, а вовсе не "развал фракции", ибо развал фракции как таковой никак не вредит Украине, если нардепы, которые были в этой фракции продолжают работать на благо Украины.
показать весь комментарий
27.12.2021 17:07 Ответить
Они могут заниматься чем угодно полезным. Но завтра будет Рада, и 254 зеленых проголосуют так, как нужно им, в результате чего дядюшка беня получит свои миллиарды, а твои патриотические патриоты останутся с расколотой фракцией и сбежавшим как последний мудак "лидером". И будут продолжать заниматься совершенно никому ненужным, но очень полезным для своего самомнения патриотизмом. Разницу понимаешь, или это китайская грамота?
ПЫСЫ: Порох в отличие от твоего патриотического спевуна боец. И этот как ты говоришь "стремная фигура" борется за страну, в отличие от спевуна, который при первых трудностях смылся в свою нору.
показать весь комментарий
27.12.2021 17:17 Ответить
"Но завтра будет Рада, и 254 зеленых проголосуют так, как нужно им"

Вы даже не знаете, сколько нардепов в СН.

И для справки - если ы не было партии Голос и голоса проголосовавших за них людей были бы по большей части потеряны (к ЕС бОльшая часть этих голосов не перешла бы), то в Раде, внезапно, оказалось бы суммарно меньше проукраинских депутатов и, внезапно, СН смогли бы завести в Раду на несколько человек больше.
Думай те, прежде чем писать.

"Порох в отличие от твоего патриотического спевуна боец. И этот как ты говоришь "стремная фигура" борется за страну"

Он, в отличие от...- представитель олигархата и человек, выросший в той самой коррупционной системе, которую необходимо уничтожить. И борется он за свою собственную власть и за свои интересы.
Точно также и Коломойша в 2014м за страну боролся, тк это соответствовало его интересам.
показать весь комментарий
27.12.2021 17:26 Ответить
Мы все выросли в той системе. Даже твой любимый спивак. И скакал он на корпоративах отнюдь не колхозников, а в том числе и олигархов.
Неважно, сколько слуг - 254, 252 или 240. Их большинство и делают что хотят. И не имеет значения в этом контексте количество проукраинских депутатов - 100 или 150: слуг все-равно больше и наделали они делов, десятилетия потребуются все это исправить.
Третье: сравнивать Пороха и коломойского - это абсолютная тупость. Особенно в контексте всего того, что происходит. Ладно, иди и следи за своими кумирами. Раз на большее не способен
показать весь комментарий
27.12.2021 17:37 Ответить
Не-не. Мы не делали свое состояние в коррумпированной системе и благорадя этой системе, так что стрелки не переводите.

"Неважно, сколько слуг - 254, 252 или 240. Их большинство и делают что хотят."

Как раз важно. И они не единый организм и для того, чтобы проголосовать некоторые важные для страны законы - например - тот же "антиколомойский" закон, голосов СН не хватало и нужны были голоса как Голоса, так и ЕС.

"И не имеет значения в этом контексте количество проукраинских депутатов - 100 или 150: слуг все-равно больше и наделали они делов"

Конечно же важно! И я уже написал почему. К тому же проукраинских депутатов хватает и в самом СН - так как там сборная солянка и шопопало - туда залетели как проукраинские депутаты, так и откровенные коллаборанты. А потому каждый проукраинский нардеп на счету!

"сравнивать Пороха и коломойского - это абсолютная тупость"
С чего бы? Потому, что один из этих двух олигархов - твой кумир и больше любит власть, чем второй?

" Ладно, иди и следи за своими кумирами."

В отличие от вас, у меня нет кумиров - я вообще нигилист.
показать весь комментарий
27.12.2021 18:00 Ответить
лапатнікам та їхнім посіпакам вірити-це себе не поважати...
показать весь комментарий
27.12.2021 08:15 Ответить
Твоє їб.ло коли всіх наїб.в і повернувся до баби бєні.
показать весь комментарий
27.12.2021 08:20 Ответить
Оказался гнидой ,подставившей поверивших в него дважды
показать весь комментарий
27.12.2021 10:11 Ответить
А в чем подстава? Да, сам не сдюжил заниматься депутатской деятельностью, про на своем имени провел в Раду проукраински настроенных людей и дал возможность выбора патриотично настроенным украинцам, которые не желали голосовать за соевого олигарха.
показать весь комментарий
27.12.2021 13:57 Ответить
"Не трогайте актёров, извозчиков и проституток - они служат при любой власти.... " (адмірал Колчак)
показать весь комментарий
27.12.2021 08:23 Ответить
Ще би вони у владу не лізли.
Бо хто гарантує, що якийсь популярний блогер, заробивший славу своєю брудною білизною, за підтримки бізнесменів не запланує йти в політику.
показать весь комментарий
27.12.2021 09:06 Ответить
Саме їх і треба «трогать» за те, що завдяки своїй популярності всі стають повіями, і актори, і ізвозчікі.

А Сявік так непагано відтягнув голосів у Пороха, мабуть сам не очікував, що знайдеться стільки лохів, які за нього проголосують.
показать весь комментарий
27.12.2021 12:14 Ответить
Та тут же "суть вислову в тому що ці люди - як "медузи" - приймають будь-яку форму куди їх вкладають
показать весь комментарий
27.12.2021 12:30 Ответить
Жодної брехні у відповіді! Хтось вдома, а ХТОСЬ В ГОСТЯХ З ДРУЗЯМИ!
показать весь комментарий
27.12.2021 08:23 Ответить
Давно хотел высказать своё мнение. Вакарчук - самый мерзкий, противный голос из всех певцов в мире. Он единственный, кто поёт междометиями ( муму , арайталалай лалай )смысл его песен понять невозможно - уверен , что он их сам не понимает. Инструменталка - ансамбльЖЭКа 70 Х годов. Ну и как человек - два раза на выборах получил от кого-то хорошие бабки ( отнял голоса благодаря популярности) и кинул доверчивых ( сколько раз эта доверчивость вылазила и вылазит боком) украинцев. Сразу как слышу его песни - хочется вырвать. Какой то он не настоящий, подлый и брехливый.
показать весь комментарий
27.12.2021 08:31 Ответить
З музикою пов'язано багато подій з мого життя. От не можу зараз слухати Океан Ельзи.
показать весь комментарий
27.12.2021 08:37 Ответить
Ты с Мумий Троллем спутал.
показать весь комментарий
27.12.2021 08:42 Ответить
стоп
про группу никто и не говорил. говорили только про вакара.
показать весь комментарий
27.12.2021 08:36 Ответить










Вакарчук выступит на вечеринке российского миллиардера ...
https://ukranews.com › ... › Новогодний корпоратив




2 дня назад - ... 31 декабря примет участие в закрытой вечеринке в доме владельца. ... крупнейшего производителя водки S.P.I. International Юрия Шефлера.



Вакарчук выступит на вечеринке российского ... - World News
http://w-n.com.ua › archives




2 дня назад - ... 31 декабря примет участие в закрытой вечеринке в доме владельца крупнейшего производителя водки S.P.I. International Юрия Шефлера.



Новости - I.UA
https://news.i.ua › theme




... Святослав Вакарчук 31 декабря примет участие в закрытой вечеринке в доме владельца крупнейшего производителя водки S.P.I. International Юрия Шефлера. Об ...



На Новый год Вакарчук выступит на закрытой вечеринке у ...
https://antikor.com.ua › Статьи › Позиция › Разное




2 дня назад - Шефлер владелец группы "S.P.I. International", одного из крупнейших производителей водки. Его самый известный продукт - легендарная "Столичная".
------------------------------------------------------------------------------------
Ну и где тут "страна юэй"??? Об этом писали все, кому не лень!
показать весь комментарий
27.12.2021 08:39 Ответить
А не в новорічну ніч?
Можна ж розважати парєбріків в інший день, нє?
Буде спростування чи це вже інше...
показать весь комментарий
27.12.2021 08:44 Ответить
Кто-то один написал, остальные просто передрали новость - так чаще всего и бывает.
показать весь комментарий
27.12.2021 13:27 Ответить
Насрати на Славка.
показать весь комментарий
27.12.2021 08:44 Ответить
Кажется артисты самые пострадавшие из-за этого конфликта. Их буквально лишили хлеба. По крайней патриотичные артисты.
показать весь комментарий
27.12.2021 08:47 Ответить
Кого "лишили хлеба" - дешевих гострих відчуттів?
Cheap Thrills
показать весь комментарий
27.12.2021 08:51 Ответить
Все претензии к их *****
показать весь комментарий
27.12.2021 10:14 Ответить
Чого це соєвіна Славка накинулись?! Якби не він, до 2 туру пройшла б Юля. Це до речі його особисті слова у приватній розмові.
показать весь комментарий
27.12.2021 08:51 Ответить
Кізда, тікі що зловив оху.вшу панічну атаку! Ледве виліз з неї, врубив музику та тупо слухав соєвіна Славка на повторі, шкрябаючись нагору з того ЗЕболота.
ЗЕбанат Олександр Запорізький защебетав солов'їною немов соловєй мабуть голодний сильно?
показать весь комментарий
27.12.2021 08:55 Ответить
У неї антирейтинг Юльки-вароффки ще й досі. Його міцно вбили в голови лохторату риганали. Почитай що тут пишуть коли якась новина про неї.
показать весь комментарий
27.12.2021 09:06 Ответить
це можливо єдиний позитив участі Славка в політиці -трохи відібрав голосів у пропутінської косатої бл..ді....
показать весь комментарий
27.12.2021 09:27 Ответить
Лабух він і в Африці лабух....
показать весь комментарий
27.12.2021 08:51 Ответить
А я б і не здивувався, як би Свавко заспівав для московитів.
показать весь комментарий
27.12.2021 08:52 Ответить
Та завжди співав.В 2015-му співав в Монако Мєчєтіну (рос. компанія Бєлуга-груп),в 2014-му в Маямі москалів розважав.Ну,про Мінськ всі знають.
Просто на цей раз все сплило ПЕРЕД виступом,от і довелось рятувати залишки репутації.
показать весь комментарий
27.12.2021 10:07 Ответить
Співаюча повія.
показать весь комментарий
27.12.2021 08:53 Ответить
У новорічну ніч не поїде, а коли поїде?
на фєдєрастове Різдво???
показать весь комментарий
27.12.2021 09:05 Ответить
Шо?від 225000 отказався півун ротом?Не вірю.Не повинен здаватись без бою ,говнюк!
показать весь комментарий
27.12.2021 09:11 Ответить
так і живемо - спочатку на підконтрольних олігархам змі розкручують руслан вакарчуків вірастюків зеленських тищенок а потім ці "любімци публіки" ведуть не зміцнілих розумом українців як овець.
показать весь комментарий
27.12.2021 09:27 Ответить
нікуди вакарчуки вірастюки вже не ведуть...
показать весь комментарий
27.12.2021 09:29 Ответить
серйозно, а ви сприймаєте лише поточний момент?
показать весь комментарий
27.12.2021 09:36 Ответить
всі продажні - ти, я, найщиріший патріот, славік вакарчук. просто в кожного своя ціна
показать весь комментарий
27.12.2021 09:52 Ответить
Ага, после истории с налогами, кто тебе, Славко, поверит? Все вы ссуки продажные.
показать весь комментарий
27.12.2021 10:33 Ответить
Вавкарчув виправдився.
показать весь комментарий
27.12.2021 10:55 Ответить
Мова йшла про сольний виступ Вакарчука.
Він сам зробив спростування?
показать весь комментарий
27.12.2021 11:13 Ответить
Пианист известный Слава педагог… хорошо хоть в рашку не бегает всяким шлеперам жопу лизать….
показать весь комментарий
27.12.2021 11:29 Ответить
похоже история повторяется. Было в блогах , как в 2014 году, в США, во время Новогодних праздников, в то время как в Украине шли тяжелые бои, Вакарчук пел для российских олигархов .
показать весь комментарий
27.12.2021 11:53 Ответить
Сявік не здасться без бою! Третя ходка у ВР ще буде, от побачите. Він дуже жадібний до грошей, тому регулярно і продається.
показать весь комментарий
27.12.2021 12:07 Ответить
Вакарчук отброс говна
показать весь комментарий
27.12.2021 13:01 Ответить
сказав що в новорічну ніч не виступає, але не заперечив факт самого виступу 🤐
показать весь комментарий
28.12.2021 09:26 Ответить
 
 