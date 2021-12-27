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"Океан Ельзи" опроверг дезинформацию пророссийских СМИ о якобы новогоднем выступлении для российского бизнесмена
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Группа "Океан Ельзи" заявила, что у нее нет выступлений в новогоднюю ночь.
Об этом идет речь на странице группы в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"У нас, "Океана Ельзи", нет выступлений в новогоднюю ночь. Празднуем этот Новый год в Киеве, как каждый себе давно и запланировал: кто-то с семьей дома, кто-то в гостях с друзьями. Веселых праздников!" – говорится в сообщении.
Ранее пророссийский сайт strana.ua сообщил, что фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в новогоднюю ночь 31 декабря даст концерт на вечеринке российского миллиардера Юрия Шефлера в Юрмале.
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+19 Яр Холодний
показать весь комментарий27.12.2021 08:23
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+12 jklpqrs
показать весь комментарий27.12.2021 08:13
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Вялосрав і тут умудрився своїх друзяк кинути
А не было бы партии Голос - мой голос на выборах просто пропал бы. Партия Голос у твоего Петра Лексеича на самом деле голосов не много отобрала - тк большинство проголосовавших за партию Голос избирателей за Петра Лексеича голосовать не собирались.
2. Неголосование за Пороха раздробило конкурентов опудала на части. Ему теперь не важно, как сработали или не сработали голоса скакуна в драной майке, поскольку у него есть в Раде большинство и он делает что хочет. Твой голос не только пропал, он растворился в небытии и оттуда достать его будет совершенно невозможно. Только ты этого понять не можешь.
3. Если подумать, то развал фракции как раз свидетельствует об обратном - большего зашквара трудно себе представить.
Это ничуть не мешает им выполнять обязанности нардепов - то есть работать в комитетах, участвовать в создании законопроектов и голосовать за них. Именно этим должны заниматься проукраинские патриотичные нардепы.
"раздробило конкурентов опудала на части"
Еще раз для тех, до кого туго доходит - твой Потрох - слишком стреммная фигура и значительное количество патриотически настроенных украинцев за него в любом случае голосовать не собирались. И для объединения патриотически настроенных украинцев Потрох абсолютно не годится.
Потому именно благодаря партии Голос те патриотично настроенные украинцы, которые не собирались голосовать за Потроха, смогли не потерять свои голоса, а провести в Верховную Раду патриотичных проукраинских нардепов.
"Если подумать, то развал фракции как раз свидетельствует об обратном - большего зашквара трудно себе представить."
Если подумать, то зашквар нардепов - это разработка и голосование за антиукраинские законы, коррупционное лоббирование интересов олигархов, саботирование принятия необходимых решений в комиссиях и тд, а вовсе не "развал фракции", ибо развал фракции как таковой никак не вредит Украине, если нардепы, которые были в этой фракции продолжают работать на благо Украины.
ПЫСЫ: Порох в отличие от твоего патриотического спевуна боец. И этот как ты говоришь "стремная фигура" борется за страну, в отличие от спевуна, который при первых трудностях смылся в свою нору.
Вы даже не знаете, сколько нардепов в СН.
И для справки - если ы не было партии Голос и голоса проголосовавших за них людей были бы по большей части потеряны (к ЕС бОльшая часть этих голосов не перешла бы), то в Раде, внезапно, оказалось бы суммарно меньше проукраинских депутатов и, внезапно, СН смогли бы завести в Раду на несколько человек больше.
Думай те, прежде чем писать.
"Порох в отличие от твоего патриотического спевуна боец. И этот как ты говоришь "стремная фигура" борется за страну"
Он, в отличие от...- представитель олигархата и человек, выросший в той самой коррупционной системе, которую необходимо уничтожить. И борется он за свою собственную власть и за свои интересы.
Точно также и Коломойша в 2014м за страну боролся, тк это соответствовало его интересам.
Неважно, сколько слуг - 254, 252 или 240. Их большинство и делают что хотят. И не имеет значения в этом контексте количество проукраинских депутатов - 100 или 150: слуг все-равно больше и наделали они делов, десятилетия потребуются все это исправить.
Третье: сравнивать Пороха и коломойского - это абсолютная тупость. Особенно в контексте всего того, что происходит. Ладно, иди и следи за своими кумирами. Раз на большее не способен
"Неважно, сколько слуг - 254, 252 или 240. Их большинство и делают что хотят."
Как раз важно. И они не единый организм и для того, чтобы проголосовать некоторые важные для страны законы - например - тот же "антиколомойский" закон, голосов СН не хватало и нужны были голоса как Голоса, так и ЕС.
"И не имеет значения в этом контексте количество проукраинских депутатов - 100 или 150: слуг все-равно больше и наделали они делов"
Конечно же важно! И я уже написал почему. К тому же проукраинских депутатов хватает и в самом СН - так как там сборная солянка и шопопало - туда залетели как проукраинские депутаты, так и откровенные коллаборанты. А потому каждый проукраинский нардеп на счету!
"сравнивать Пороха и коломойского - это абсолютная тупость"
С чего бы? Потому, что один из этих двух олигархов - твой кумир и больше любит власть, чем второй?
" Ладно, иди и следи за своими кумирами."
В отличие от вас, у меня нет кумиров - я вообще нигилист.
Бо хто гарантує, що якийсь популярний блогер, заробивший славу своєю брудною білизною, за підтримки бізнесменів не запланує йти в політику.
А Сявік так непагано відтягнув голосів у Пороха, мабуть сам не очікував, що знайдеться стільки лохів, які за нього проголосують.
про группу никто и не говорил. говорили только про вакара.
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Ну и где тут "страна юэй"??? Об этом писали все, кому не лень!
Можна ж розважати парєбріків в інший день, нє?
Буде спростування чи це вже інше...
Cheap Thrills
ЗЕбанат Олександр Запорізький защебетав солов'їною немов соловєй мабуть голодний сильно?
Просто на цей раз все сплило ПЕРЕД виступом,от і довелось рятувати залишки репутації.
на фєдєрастове Різдво???
Він сам зробив спростування?