6 936 45

Основатель "Голоса" Вакарчук показал новую песню "Перемога". ВИДЕО

Основатель партии "Голос" и украинский музыкант Святослав Вакарчук презентовал клип на новую песню "Перемога".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано на официальной странице "Океана Эльзы" в youtube.

Вакарчук Святослав (354) музыка (803) Голос партия (504)
+26
19.10.2021 14:05 Ответить
+22
Это после того как "здався без бою" на "не своїй війні"?
19.10.2021 14:09 Ответить
+16
19.10.2021 14:04 Ответить
Сча его за патриотичные песни могут и побить... Марает.
19.10.2021 14:03 Ответить
19.10.2021 14:04 Ответить
19.10.2021 14:05 Ответить
За деньги Пинчука можно и поржать. С тупого нарида.
19.10.2021 14:11 Ответить
19.10.2021 14:21 Ответить
Именно так на 1000%
19.10.2021 14:26 Ответить
Притула со Славиком осатанились и посмотрите его этот клип. Сравните с теми, что были ранее, все станет ясным.
19.10.2021 15:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=N6cUTkAYCU0 Партія "СРАКА" С. Притула новий Президент України!
19.10.2021 21:00 Ответить
А что патриотического Вы увидели в галлюцинациях человека, подсевшего на наркоте? Обычный набор видений "второго дня".
19.10.2021 14:12 Ответить
ДНА !
19.10.2021 14:16 Ответить
фууу..
19.10.2021 14:05 Ответить
Пусть поет, это у него лучше получается, чем заниматься политикой. Дважды обделаться в высшем законодательном органе Украины - не каждому дано.
19.10.2021 14:06 Ответить
Сча его пение будет вызывать рвотный рефлекс. И дело не в голосе, а в "голосе".
19.10.2021 14:07 Ответить
19.10.2021 14:10 Ответить
Да, с души воротит... "От любви до ненависти..." А песня ни о чем.
19.10.2021 14:23 Ответить
Это после того как "здався без бою" на "не своїй війні"?
19.10.2021 14:09 Ответить
Кліп абсолютно не зрозумів. Якась какафонія.
Слова та композиція викликали неоднозначні почуття. Може це і добре для Слави - політика, але Слава, як музикант, писав і робив краще.
19.10.2021 14:10 Ответить
якесь воно не дороблене,не в тата.
19.10.2021 14:11 Ответить
Знаєм такого.А чьо ! Через два-три роки все забудеться,й молоді лошарики втретє проголосують за мудрого патріотичного патріота 👏
19.10.2021 14:13 Ответить
Та не - это уже использованный... тогой... Как "селедка с луком". Кто-то знает, куда делась "селедка с луком"?

19.10.2021 14:31 Ответить
внуками занимается, на пенсии
19.10.2021 14:40 Ответить
Ну вот и этот пойдет... по инвалидности.
19.10.2021 14:41 Ответить
Предпоследняя песня с Один в каноэ явно получше
19.10.2021 14:15 Ответить
такая же за яйца-тянущая нудотина как и все остальное у него?)
19.10.2021 14:16 Ответить
Раніше були нормальні пісні. Зараз їх не стало.

Обійми мене | Грузинський гурт "Браво".

https://www.youtube.com/watch?v=r_foY-ZYzbY
19.10.2021 14:29 Ответить
Тепер його пісня краще слухаються без Славіка.)
19.10.2021 14:31 Ответить
* його пісні
19.10.2021 14:32 Ответить
Політична ПРОСТИТУТКА
19.10.2021 14:23 Ответить
Більше ніякої цікавості до творчості цього голосуна нема. Після другого походу в Раду помер і як політик (прости Господи), і як музикант.
19.10.2021 14:26 Ответить
Власне, як і зельцман. Ані політик, ані кловун.
19.10.2021 18:04 Ответить
Основатель Голоса? Он же просто наемный клоун.
19.10.2021 14:33 Ответить
Простите, но есть:

1) проститутки,
2) привокзальные б@ди и
3) Вокарчук
19.10.2021 14:35 Ответить
Можна сказать, что и создатель
А можно перевернуть монетку и сказать- убийца партии!
Как сказал персонаж Тарас бульба - я тебя породил, я тебя и убью!
19.10.2021 14:36 Ответить
Если партия разваливается без одного человека - нах такая партия?
19.10.2021 14:50 Ответить
Это не партия, а "проект"-однодневка. Как и "Озимое поколение", например. Цель - растащить голоса патриотических сил на фейки.
19.10.2021 15:38 Ответить
Нафіг Славуню разом із "95 кварталом". Ви в минулому, хоч ще дригаєтеся.
19.10.2021 15:19 Ответить
..уже не слушаю, но осуждаю Славика Никакого.. раньше был фанат (более-менее).. Притула, не лезь в пинчуковское блдское дерьмо (и нашим и вашим)..
19.10.2021 15:38 Ответить
Наркоманский берд Впечатление что кацапы ему пишут тексты через гугл-транслейт
19.10.2021 15:51 Ответить
Що це за напівреп я щойно прослухав? Залишиллся ще золоту цепуру з доларом на шию повісити і пальцями нігерсько-реперські рамси розкидати. Виродився Славік і як політик, і як співак 🥱
19.10.2021 17:04 Ответить
Основатель *голоса* не Вялослав вакарчук, а Пинчук,Ахметов и Беня ,которые сделали эту*партию* за 2-3 месяца до выборов ,чтобы наверняка отнять электорат у Пороха. Эта гнида (совесть нации*) рубанула бабла (злые языки говорят о 8ми значной цифре вечнозеленых) и чеерез годик снова спрыгнула ,типа из политики. На самом деле все согласно договоренности с бенефициарами этой фейковой партии. Но нарит хряцает, эгей,бараны, поважна людина пойдет на следующие выборы под партией *вопль* , не забудьте проголосовать...
19.10.2021 19:26 Ответить
НУ ДА!
19.10.2021 20:04 Ответить
06.12.2021 10:54 Ответить
 
 