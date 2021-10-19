Основатель "Голоса" Вакарчук показал новую песню "Перемога". ВИДЕО

Основатель партии "Голос" и украинский музыкант Святослав Вакарчук презентовал клип на новую песню "Перемога".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано на официальной странице "Океана Эльзы" в youtube.

