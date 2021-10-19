Основатель "Голоса" Вакарчук показал новую песню "Перемога". ВИДЕО
Основатель партии "Голос" и украинский музыкант Святослав Вакарчук презентовал клип на новую песню "Перемога".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано на официальной странице "Океана Эльзы" в youtube.
Слова та композиція викликали неоднозначні почуття. Може це і добре для Слави - політика, але Слава, як музикант, писав і робив краще.
Обійми мене | Грузинський гурт "Браво".
https://www.youtube.com/watch?v=r_foY-ZYzbY
1) проститутки,
2) привокзальные б@ди и
3) Вокарчук
А можно перевернуть монетку и сказать- убийца партии!
Как сказал персонаж Тарас бульба - я тебя породил, я тебя и убью!