Засновник "Голосу" Вакарчук презентував нову пісню "Перемога". ВIДЕО

Засновник партії "Голос" і український музикант Святослав Вакарчук презентував кліп на нову пісню "Перемога".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковано на офіційній сторінці "Океану Ельзи" в youtube.

19.10.2021 14:05
Это после того как "здався без бою" на "не своїй війні"?
19.10.2021 14:09
19.10.2021 14:04
Сча его за патриотичные песни могут и побить... Марает.
19.10.2021 14:03
19.10.2021 14:04
19.10.2021 14:05
За деньги Пинчука можно и поржать. С тупого нарида.
19.10.2021 14:11
19.10.2021 14:21
Именно так на 1000%
19.10.2021 14:26
Притула со Славиком осатанились и посмотрите его этот клип. Сравните с теми, что были ранее, все станет ясным.
19.10.2021 15:32
https://www.youtube.com/watch?v=N6cUTkAYCU0 Партія "СРАКА" С. Притула новий Президент України!
19.10.2021 21:00
А что патриотического Вы увидели в галлюцинациях человека, подсевшего на наркоте? Обычный набор видений "второго дня".
19.10.2021 14:12
ДНА !
19.10.2021 14:16
фууу..
19.10.2021 14:05
Пусть поет, это у него лучше получается, чем заниматься политикой. Дважды обделаться в высшем законодательном органе Украины - не каждому дано.
19.10.2021 14:06
Сча его пение будет вызывать рвотный рефлекс. И дело не в голосе, а в "голосе".
19.10.2021 14:07
19.10.2021 14:10
Да, с души воротит... "От любви до ненависти..." А песня ни о чем.
19.10.2021 14:23
Это после того как "здався без бою" на "не своїй війні"?
19.10.2021 14:09
Кліп абсолютно не зрозумів. Якась какафонія.
Слова та композиція викликали неоднозначні почуття. Може це і добре для Слави - політика, але Слава, як музикант, писав і робив краще.
19.10.2021 14:10
якесь воно не дороблене,не в тата.
19.10.2021 14:11
Знаєм такого.А чьо ! Через два-три роки все забудеться,й молоді лошарики втретє проголосують за мудрого патріотичного патріота 👏
19.10.2021 14:13
Та не - это уже использованный... тогой... Как "селедка с луком". Кто-то знает, куда делась "селедка с луком"?

19.10.2021 14:31
внуками занимается, на пенсии
19.10.2021 14:40
Ну вот и этот пойдет... по инвалидности.
19.10.2021 14:41
Предпоследняя песня с Один в каноэ явно получше
19.10.2021 14:15
такая же за яйца-тянущая нудотина как и все остальное у него?)
19.10.2021 14:16
Раніше були нормальні пісні. Зараз їх не стало.

Обійми мене | Грузинський гурт "Браво".

https://www.youtube.com/watch?v=r_foY-ZYzbY
19.10.2021 14:29
Тепер його пісня краще слухаються без Славіка.)
19.10.2021 14:31
* його пісні
19.10.2021 14:32
Політична ПРОСТИТУТКА
19.10.2021 14:23
Більше ніякої цікавості до творчості цього голосуна нема. Після другого походу в Раду помер і як політик (прости Господи), і як музикант.
19.10.2021 14:26
Власне, як і зельцман. Ані політик, ані кловун.
19.10.2021 18:04
Основатель Голоса? Он же просто наемный клоун.
19.10.2021 14:33
Простите, но есть:

1) проститутки,
2) привокзальные б@ди и
3) Вокарчук
19.10.2021 14:35
Можна сказать, что и создатель
А можно перевернуть монетку и сказать- убийца партии!
Как сказал персонаж Тарас бульба - я тебя породил, я тебя и убью!
19.10.2021 14:36
Если партия разваливается без одного человека - нах такая партия?
19.10.2021 14:50
Это не партия, а "проект"-однодневка. Как и "Озимое поколение", например. Цель - растащить голоса патриотических сил на фейки.
19.10.2021 15:38
Нафіг Славуню разом із "95 кварталом". Ви в минулому, хоч ще дригаєтеся.
19.10.2021 15:19
..уже не слушаю, но осуждаю Славика Никакого.. раньше был фанат (более-менее).. Притула, не лезь в пинчуковское блдское дерьмо (и нашим и вашим)..
19.10.2021 15:38
Наркоманский берд Впечатление что кацапы ему пишут тексты через гугл-транслейт
19.10.2021 15:51
Що це за напівреп я щойно прослухав? Залишиллся ще золоту цепуру з доларом на шию повісити і пальцями нігерсько-реперські рамси розкидати. Виродився Славік і як політик, і як співак 🥱
19.10.2021 17:04
Основатель *голоса* не Вялослав вакарчук, а Пинчук,Ахметов и Беня ,которые сделали эту*партию* за 2-3 месяца до выборов ,чтобы наверняка отнять электорат у Пороха. Эта гнида (совесть нации*) рубанула бабла (злые языки говорят о 8ми значной цифре вечнозеленых) и чеерез годик снова спрыгнула ,типа из политики. На самом деле все согласно договоренности с бенефициарами этой фейковой партии. Но нарит хряцает, эгей,бараны, поважна людина пойдет на следующие выборы под партией *вопль* , не забудьте проголосовать...
19.10.2021 19:26
НУ ДА!
19.10.2021 20:04
06.12.2021 10:54
 
 