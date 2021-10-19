Засновник "Голосу" Вакарчук презентував нову пісню "Перемога". ВIДЕО
Засновник партії "Голос" і український музикант Святослав Вакарчук презентував кліп на нову пісню "Перемога".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковано на офіційній сторінці "Океану Ельзи" в youtube.
Слова та композиція викликали неоднозначні почуття. Може це і добре для Слави - політика, але Слава, як музикант, писав і робив краще.
Обійми мене | Грузинський гурт "Браво".
https://www.youtube.com/watch?v=r_foY-ZYzbY
1) проститутки,
2) привокзальные б@ди и
3) Вокарчук
А можно перевернуть монетку и сказать- убийца партии!
Как сказал персонаж Тарас бульба - я тебя породил, я тебя и убью!