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Тарифы на воду (747) НКРЭКУ (466) Повышение тарифов (34)

НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на воду с 1 января. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на воду с 1 января. СПИСОК

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила изменение тарифов для 45 водоканалов. С 1 января 2021 года украинцы будут платить за водопотребление больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение НКРЭКУ, передает Цензор.НЕТ.

Согласно решению, НКРЄКУ самые высокие тарифы установлены для бытовых клиентов КП "Облводоканал" (Запорожье) - 54,63 грн (без НДС) за 1 кубометр водопотребления целом (централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение).

Также высокие тарифы установлены для клиентов КП "Уманьводоканал" - 47,92 грн за 1 кубометр и КП" Бердянскводоканал " - 47,56 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тарифы на воду поднимутся в Киеве

В Киеве тарифы вырастут на 20% до 25,32 грн (без ПВД) за 1 кубометр (30,38 грн с НДС). Из них: централизованное водоснабжение 16,164 грн/кубометр с НДС; централизованное водоотведение 14,22 грн/ кубометр с НДС.

НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на воду с 1 января 01
НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на воду с 1 января 02

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+54
Весна 2019.
- ДУМАЙ.
- ги-ги... аби не Порох... хужє нє будєт... сдєлаєм вас вмєстє... абирвалг...
Зима 2021.
- НЕ ДУМАВ, що так буде...

Нова українська приказка: Чому бідні? Бо дурні! А чому дурні? Бо ... НЕ ДУМАЮТЬ!
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27.12.2021 09:29
+42
у них кінець епохи бЄдності ....- а у нас ...
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27.12.2021 09:18
+42
Зробили себе разом!
Amazon та eBay підвищили тарифи для українців через податок наркомана Зеленського.
З січня компанії додатуть до вартості послуг 20% ПДВ у зв'язку з набуттям чинності закону про податок на Google.
Ставку застосують до кожної оплати послуги, яку здійснюватимуть українці.
P.S. Дякую дуже дякую- пердящим голосом Віслюка Оманського
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27.12.2021 09:25
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А водичка энТА пригодна для питья??? 100 процентов ___ НЕТ!!! Время делать ЭКСПЕРТИЗЫ инагинать эти х деятелей по всем направлениям! Только так!
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27.12.2021 10:07 Ответить
Вот и новогодние подарки!
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27.12.2021 10:11 Ответить
Где-то в селе под Киевом вообще 140 гривен за куб хотят сделать. Наверное, по лозунгом "Зробимо їх знову!"
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27.12.2021 10:13 Ответить
Я живу в селе под Киевом , у меня скважина и вода мне обходиться , аж НОЛЬ гривен , ноль копеек . Ну это если в ручную качать естественно .А там где по каким то причинам скважина нужна очень глубокая , и экономически было бессмысленно ее бурить , то при таком тарифе будут бурить аж бегом.
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27.12.2021 10:37 Ответить
Ну скважина же обошлась не ноль гривен? И , если при таком тарифе будут бурить аж бегом, представляете, сколько будет это стоить, при возросшем спросе.
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27.12.2021 12:10 Ответить
Тут теж багато нюансів, по перше не всяка вода підходить для пиття, в мене теж скважина, але вода з металами та ще якоюсь хрен'ю, пити можна, але чайник за три кипіння на третину стає білим, по друге яма, її з кожним роком треба качати частіше, а це 650 грн за машину, по треттє вода така штука що її рівень може мінятись і скважина може пересохнути, а в цілому да, теж плачу 0 грн.
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27.12.2021 12:52 Ответить
Вообще то за то что глубже 9 метров уже должен платить ренту за пользование недр. Так что погоди радоваться. Будешь еще платить.
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28.12.2021 03:11 Ответить
ШОК! Країна, у якій підробляється все. Але...
https://www.youtube.com/watch?v=-p2ZpHArBd0
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27.12.2021 10:14 Ответить
А кстати куда пропали все ЗЕбилы так весело кукарекавшие в темах про Порошенко?? Не понял..вы своего любимого благодетеля кловуна благодарить не будете что ли?? Это ж не какой то там барига мародьор..это жи свой простой парень с нарида..не ворует, и на вайне не наживаеца и бедный нарит панимает, Давайте ЗЕбилы быстренько поблагодарите своего преЗЕдента!
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27.12.2021 10:15 Ответить
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27.12.2021 21:53 Ответить
Хотелось бы узнать чем водоснабжение азотов такое выдающеееся?
Аж по 4 грн стало!
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27.12.2021 10:36 Ответить
Мало поднимают , надо электричество по 10 гр киловатт , газ по 50 гр , и т д . Ну что бы дебилы ощутили на своей шкуре , что на выборах надо думать головой , а не жопой.
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27.12.2021 10:43 Ответить
Подождите,не спешите. Всё будет!
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27.12.2021 10:46 Ответить
На топливо цены европейские, техника, семена, удобрения ... европейские.
Должны быть и цены соответственными!
Хлеб - 3 Евро, картошка 2-5 евро ...
Тогда и прочувствуют.
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27.12.2021 10:55 Ответить
Зато зарплаты африканские
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27.12.2021 12:49 Ответить
на зарплату жалоб нет, нихто не бастует, значит зарплаты большие
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27.12.2021 21:43 Ответить
типичный бизнесмен строящий свой капитал на рабах
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27.12.2021 23:44 Ответить
Убей в себе раба, потребуй достойную оплату
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28.12.2021 03:00 Ответить
На острові Ла-Пальма офіційно підтвердили завершення виверження вулкана Кумбре-В'єха, яке зберігало активність 85 днів.
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27.12.2021 10:45 Ответить
І це правильно по відношенню до тупих люмпенів, які проміняли державу на фантомну халяву. Є річки, озера, є відра. Черпайте!
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27.12.2021 10:52 Ответить
вам осталось найти связь между причиной извержения и липецкой фабрикой.
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27.12.2021 11:38 Ответить
Это равносильно "подгонке" понятия радиоволны под философские концепции "марксизма-ленинизма" и руководящую роль ипучей партии)))
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27.12.2021 11:52 Ответить
естественно, любой радичастотный источник наглядно демонстрирует модель загнивания капиталистического общества. Фазовые колебания полярности это периоды экономического роста и периоды депрессий, волновое и общее затухание радиоволны это системный кризис буржуазии. Теорию коммунизма может наглядно представить квантовая физика, так как квант это неделимая элементарная частица и постоянная неразлагающаяся величина.
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27.12.2021 15:02 Ответить
Я это, только что рассказал своему коту.
Тапки, я предупредительно спрятал.

Он сидит уже 1,5 часа с медитирует в одну точку.
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27.12.2021 17:58 Ответить
ну что там кот, раздуплился?
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27.12.2021 20:48 Ответить
Перенервничал.
С 19.00 осуществил ПЯТЬ приёмов пищи, ТРИ захода в сортир и не разговаривает. Забился куда то подальше от меня.
Стресс.
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27.12.2021 22:20 Ответить
скажи ему что коты освобождены от изучения теории марксизма-ленинизма.
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27.12.2021 22:36 Ответить
Он, в глубине души это знает.
Он не понял, нахрена я ему это рассказывал))) Поэтому и ступор.

Тут позвонили с водоканала))) Типа, давайте счётчики менять.
Я им прочитал лекцию про частное решение улучшение жизнедеятельности моллюсков в акватории Яванских островов, при снижении популяции обыкновенных зебр в Заире и сложности в эксплуатации кораблей проекта 941 в экваториальных широтах.
Сошлись на правильности пути, куда я их послал.

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27.12.2021 22:59 Ответить
ЛАПИ ЗЄЛЄБОБІКОВ ДОБРАЛИСЬ ДО ЄВРОПИ

В європейських країнах паралельно з Україною значно зросли ціни на воду, електроенергію та газ. А якби в Євросоюзі був Пан ГетьМан Порохло Мальдівський, то цього б не було!
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27.12.2021 10:45 Ответить
предлогаю не плотить так как рф нападед все равно писда всему и кирилловке..
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27.12.2021 10:48 Ответить
Запорiжжю Пороблено!
54,63 грн (без НДС) = 65,55 с НДС. Воду возят из ледников Антарктиды?
У них и цену на отопление нежилых помещений подняли в 5 раз!
В Европе, вода, евро/куб.м:
Германия - 1,9
Великобритания - 0,9
Греция - 0,16
Испания - 1,05
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27.12.2021 10:53 Ответить
Хаха, получается в Запорожье самый высокий тариф в мире.))
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27.12.2021 11:37 Ответить
Не знаю за весь Мир.
Но, в ОАЭ для иностранных граждан 2$ кубометр. (граждане платят меньше).
Это цена в пустыне !!
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27.12.2021 11:45 Ответить
В пустыне все равно чуть дешевле чем в городе на Днепре, где воды полно.
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27.12.2021 12:45 Ответить
просто надо перестать пить и умываться
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27.12.2021 21:47 Ответить
эпоха "покращення" и снижения тарифов в два раза просто стремительным домкратом ворвалась в нашу жизнь
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27.12.2021 10:56 Ответить
Новорічне вітання і покращення від НЕлоха ,
всім лохам краіни 🤣🤣🤣під Йолку 😃
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27.12.2021 11:08 Ответить
ну зебильё теперь и напъётся и подмоется)) шоб вы зелебобики позаванивались)) и это только начало, ждём конец мая и газочек по 50 грн для тупого поголовья.
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27.12.2021 11:12 Ответить
Я этому только рад - без лукавства и обид...надо чтоб "мудрый нарит" наконец то уяснил что кучка вороватых,дебильных,наркозависимых гопников-утырков ну не могут эффективно управлять страной. Сожалею что эту власть избрали 73% а хлебать всем приходится!
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27.12.2021 11:15 Ответить
платите исправно, не то путин нападет!
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27.12.2021 11:26 Ответить
,,Дави их ***!" (С)! 😂😂😂!
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27.12.2021 11:27 Ответить
Алексей Кучеренко
ТКЭ в миллиардных долгах.
Энергорынок в миллиардных долгах.
Водоканалы в миллиардных долгах.
Облгазы в миллиардных долгах.
Энергоатом в миллиардных долгах.
Укртрансгаз в миллиардных долгах.
Новый оператор ГТС уже в долгах.
Нефтегаз жирует.
Монополисты грабят население.
Спекулянты на энергорынке «зарабатывают» в день десятки миллионов.
Все это «регулируется» некоей «независимой» комиссией под названием НКРЭКП.
4 члена из 7 назначены указом Зеленского.
Три - указом Порошенко.
Получают они по 140 - 150 тис грн в месяц.
Плюс премии до 80 процентов.
Работает в комиссии около 600 человек.
Оплачиваем их «работу» мы с вами в наших платежках.
Курирует их Юлия Ковалив из ОП.
Закон про них протащил в конце года под шумок Андрей Герус из «слуг». Он же проводил «собеседования».
Вы не охренели, ребята?!
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27.12.2021 11:28 Ответить
Что не так с Запорожьем? Днепр высох?
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27.12.2021 11:37 Ответить
Там самый офигевший начальник водоканала.)))
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27.12.2021 12:46 Ответить
Да, просто "лохи" текст статьи пишут и даже сами не смотрят что печатают!
Первое: жители Запорожья платят за воду по тарифам местного Горводоканала, на сегодня тариф составляет 23,60 грн/м3 с учетом НДС (вода + стоки)
Второе: Тарифы Облводоканала - это для жителей сел и поселков в Запорожской области и они всегда были в несколько раз выше чем для жителей Запорожья.
Третье: на самом деле это единственный из 45 перечисленных "водоканалов" в котором реально тариф станет ниже существующего (согласно таблице в статье)!
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27.12.2021 14:06 Ответить
НКРЕКП схвалила підвищення тарифів на воду з 1 січня. Джерело: https://censor.net/ua/n3307372

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27.12.2021 11:52 Ответить
Это такое еврейское поздравление с Новым Годом - если еврей вас поздравляет, тогда не бесплатно - платите за это.
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27.12.2021 11:55 Ответить
Вальцман и Гройсман начали проздравлять,Зеленский и Коломойский продолжили.
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27.12.2021 12:04 Ответить
дурачек
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27.12.2021 22:23 Ответить
Ну нарешті діжлались,а я вже думав,що зе-дебільна влада про нас забула. Та хєр там,не забула. Думає,піклується. Задоволені,зе-дебіли? Далі буде...
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27.12.2021 11:56 Ответить
Кляти москали
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27.12.2021 12:06 Ответить
Не вспомнить что нкекп не схвалило
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27.12.2021 12:11 Ответить
А куда делись 73% гавнюков ? Пусть теперь выходят и требует от своего "богоизбранного"....
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27.12.2021 12:15 Ответить
Це функція антимонопольного комітету!!!
Чуму комісія, а не АМК? Тому, що АМК повинен оприлюднювати логіку своїх висновків. А комісія - ні.
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27.12.2021 12:41 Ответить
Я починаю заздрити підвищенням тарифів. В Любарі, житомирська обл. 36 грн за куб холодної води і + водовідведення 36 грн. 72 грн кубих олодної водички, як вам таке?
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27.12.2021 13:05 Ответить
Да какая разніца.))))
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27.12.2021 17:20 Ответить
Побажаю усій вертикалі нинішньої ,,ЗЕ,,влади Всього Самого Найгіршого!!
Аби вони всі ,здохли дак Я би і веселу гулянку відтанцював)))))
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27.12.2021 14:20 Ответить
Такое ощущение, что из Запорожья делают какую то "Зону".
"Эксперимент" начался со смотрящего от Януковича "Анисима". Когда обложили мздой всю коммуналку. Сейчас идет продолжение.
ЗАЗ стоит. Мотор-сич передали в управление.
Запорожская область одна из первых вошла в "красную" по ковиду. Самые высокие цены на воду и отопление, проезд увеличивают в первых рядах ...
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27.12.2021 14:26 Ответить
Чё за фигня!

Новый Год что ли Цензор уже празднует?

Проверьте оф сайты.
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27.12.2021 14:53 Ответить
У вас точно синдром.... Ку ку.
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27.12.2021 18:06 Ответить
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
6 ч



Польща вводить"Антикризовий щит"Він передбачає відміну акцизу на ПММ Зменшення ціни на газ для домовласників Хочуть відмінити ПДВ на продукти харчування(5%) Порівняйте з діями владиЗЕ в умовах енергетичної кризи Є народні режими А є антинародні режими
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27.12.2021 15:42 Ответить
А НА ВОЗДУХ !?) И НА СМЕХ !?)
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27.12.2021 19:01 Ответить
Шо апять?
Спасибо кошерним падлам!
Не забудьте їм подякувати...
Це вам від них подаруночок під ялиночку.
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27.12.2021 20:32 Ответить
а что Харькова нет в списке?
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27.12.2021 21:54 Ответить
Вітаю зебуїнів з черговою перемогою! Ви зробили себе разом!
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27.12.2021 22:39 Ответить
Поражает злорадство порохоботиков. Они бедолаги забыли как сивочолый повышал тарифы в РАЗЫ. В Киеве тариф на холодную воду в начале 2014г был 3грн 18 коп. Вообще складывается впечатление, что порохоботики или дружно сидят на субсидии или на шее у мамки... Что касается повышение цены холодной воды, то при потреблении 6.5 кубов холодной воды (у нас средняя семья обычно потребляет 6-7) цена увеличится на 32 грн. Ни о чем... Кстати был бы сивочолый у власти все стоило бы намного дороже. Тарифы были его с Ринатом успешным бизнесом. Бедолага так и не успел поднять на 20% электричество с 1 июля 2019, дали ногой под зад...
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27.12.2021 22:57 Ответить
в Запорожье с Ума сошли..Днепр под боком 54 грн...
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28.12.2021 11:08 Ответить
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