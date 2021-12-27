НКРЕКП схвалила підвищення тарифів на воду з 1 січня. Список
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Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила зміну тарифів для 45 водоканалів. З 1 січня 2022 року українці платитимуть за водоспоживання більше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення НКРЕКП, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з рішенням, НКРЕКП найбільші тарифи встановлені для побутових клієнтів КП "Облводоканал" (Запоріжжя) - 54,63 гривень (без ПДВ) за 1 кубометр водоспоживання цілому (централізоване водопостачання та централізоване водовідведення).
Також високі тарифи встановлені для клієнтів КП "Уманьводоканал" - 47,92 гривень за 1 кубометр та КП "Бердянськводоканал" - 47,56 гривень.
У Києві тарифи зростуть на 20% до 25,32 гривень (без ПДВ) за 1 кубометр (30,38 гривень з ПДВ). З них: централізоване водопостачання 16,164 грн/кубометр з ПДВ; централізоване водовідведення 14,22 грн/ кубометр з ПДВ.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=-p2ZpHArBd0
Аж по 4 грн стало!
Должны быть и цены соответственными!
Хлеб - 3 Евро, картошка 2-5 евро ...
Тогда и прочувствуют.
Тапки, я предупредительно спрятал.
Он сидит уже 1,5 часа с медитирует в одну точку.
С 19.00 осуществил ПЯТЬ приёмов пищи, ТРИ захода в сортир и не разговаривает. Забился куда то подальше от меня.
Стресс.
Он не понял, нахрена я ему это рассказывал))) Поэтому и ступор.
Тут позвонили с водоканала))) Типа, давайте счётчики менять.
Я им прочитал лекцию про частное решение улучшение жизнедеятельности моллюсков в акватории Яванских островов, при снижении популяции обыкновенных зебр в Заире и сложности в эксплуатации кораблей проекта 941 в экваториальных широтах.
Сошлись на правильности пути, куда я их послал.
В європейських країнах паралельно з Україною значно зросли ціни на воду, електроенергію та газ. А якби в Євросоюзі був Пан ГетьМан Порохло Мальдівський, то цього б не було!
54,63 грн (без НДС) = 65,55 с НДС. Воду возят из ледников Антарктиды?
У них и цену на отопление нежилых помещений подняли в 5 раз!
В Европе, вода, евро/куб.м:
Германия - 1,9
Великобритания - 0,9
Греция - 0,16
Испания - 1,05
Но, в ОАЭ для иностранных граждан 2$ кубометр. (граждане платят меньше).
Это цена в пустыне !!
всім лохам краіни 🤣🤣🤣під Йолку 😃
ТКЭ в миллиардных долгах.
Энергорынок в миллиардных долгах.
Водоканалы в миллиардных долгах.
Облгазы в миллиардных долгах.
Энергоатом в миллиардных долгах.
Укртрансгаз в миллиардных долгах.
Новый оператор ГТС уже в долгах.
Нефтегаз жирует.
Монополисты грабят население.
Спекулянты на энергорынке «зарабатывают» в день десятки миллионов.
Все это «регулируется» некоей «независимой» комиссией под названием НКРЭКП.
4 члена из 7 назначены указом Зеленского.
Три - указом Порошенко.
Получают они по 140 - 150 тис грн в месяц.
Плюс премии до 80 процентов.
Работает в комиссии около 600 человек.
Оплачиваем их «работу» мы с вами в наших платежках.
Курирует их Юлия Ковалив из ОП.
Закон про них протащил в конце года под шумок Андрей Герус из «слуг». Он же проводил «собеседования».
Вы не охренели, ребята?!
Первое: жители Запорожья платят за воду по тарифам местного Горводоканала, на сегодня тариф составляет 23,60 грн/м3 с учетом НДС (вода + стоки)
Второе: Тарифы Облводоканала - это для жителей сел и поселков в Запорожской области и они всегда были в несколько раз выше чем для жителей Запорожья.
Третье: на самом деле это единственный из 45 перечисленных "водоканалов" в котором реально тариф станет ниже существующего (согласно таблице в статье)!
Чуму комісія, а не АМК? Тому, що АМК повинен оприлюднювати логіку своїх висновків. А комісія - ні.
Аби вони всі ,здохли дак Я би і веселу гулянку відтанцював)))))
"Эксперимент" начался со смотрящего от Януковича "Анисима". Когда обложили мздой всю коммуналку. Сейчас идет продолжение.
ЗАЗ стоит. Мотор-сич передали в управление.
Запорожская область одна из первых вошла в "красную" по ковиду. Самые высокие цены на воду и отопление, проезд увеличивают в первых рядах ...
Новый Год что ли Цензор уже празднует?
Проверьте оф сайты.
@BorisenkoBoris
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6 ч
Польща вводить"Антикризовий щит"Він передбачає відміну акцизу на ПММ Зменшення ціни на газ для домовласників Хочуть відмінити ПДВ на продукти харчування(5%) Порівняйте з діями владиЗЕ в умовах енергетичної кризи Є народні режими А є антинародні режими
Спасибо кошерним падлам!
Не забудьте їм подякувати...
Це вам від них подаруночок під ялиночку.