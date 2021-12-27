НКРЕКП схвалила підвищення тарифів на воду з 1 січня. Список

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила зміну тарифів для 45 водоканалів. З 1 січня 2022 року українці платитимуть за водоспоживання більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення НКРЕКП, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з рішенням, НКРЕКП найбільші тарифи встановлені для побутових клієнтів КП "Облводоканал" (Запоріжжя) - 54,63 гривень (без ПДВ) за 1 кубометр водоспоживання цілому (централізоване водопостачання та централізоване водовідведення).

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Також високі тарифи встановлені для клієнтів КП "Уманьводоканал" - 47,92 гривень за 1 кубометр та КП "Бердянськводоканал" - 47,56 гривень.

У Києві тарифи зростуть на 20% до 25,32 гривень (без ПДВ) за 1 кубометр (30,38 гривень з ПДВ). З них: централізоване водопостачання 16,164 грн/кубометр з ПДВ; централізоване водовідведення 14,22 грн/ кубометр з ПДВ.



