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Из-за сильных снегопадов существует угроза схода лавин в Карпатах, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Из-за сильных снегопадов существует угроза схода лавин в Карпатах, - ГСЧС

В Карпатах сегодня, 27 декабря, ожидаются сильные снегопады и метели. Из-за непогоды в горах существует высокий риск схода лавин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"27 декабря, в связи со снегопадами и вьюгами, в Карпатах, в частности в горах Ивано-Франковской и на высокогорье восточной части Закарпатской областей ожидается высокая снеголавинная опасность (4 уровень); на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Карпатах ожидается повышенная опасность схода лавин, - ГСЧС

Автор: Наталя Джума
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Срочно отправьте Зеленского в Карпаты кататься на лыжах!!! Скажите ему, что там много снега!
Ну а мы зажмём кулачки, что бы все стало хорошо.
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27.12.2021 10:09 Ответить
 
 