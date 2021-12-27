УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13650 відвідувачів онлайн
Новини Події
885 1
гори (74) Карпати (188) снігопад (396) лавина (80) ДСНС (4463)

Через сильні снігопади існує загроза сходження лавин у Карпатах, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Через сильні снігопади існує загроза сходження лавин у Карпатах, - ДСНС

У Карпатах сьогодні, 27 грудня, очікуються сильні снігопади та хуртовини. Через негоду в горах існує високий ризик сходження лавин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"27 грудня, у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами, в Карпатах, зокрема у горах Iвано-Франкiвської та на високогiр’ї східної частини Закарпатської областей очікується висока снiголавинна небезпека (4 рiвень); на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Карпатах очікується підвищена небезпека сходу лавин, - ДСНС

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Срочно отправьте Зеленского в Карпаты кататься на лыжах!!! Скажите ему, что там много снега!
Ну а мы зажмём кулачки, что бы все стало хорошо.
показати весь коментар
27.12.2021 10:09 Відповісти
 
 