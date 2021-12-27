Кандидатуры в дисциплинарную комиссию "Слуги народа" внесут облорганизации, - Шуляк
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Областные организации партии "Слуга народа" предоставят кандидатуры потенциальных членов дисциплинарной комиссии политической силы, после чего съезд утвердит ее количественный состав.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила глава партии Елена Шуляк.
По ее словам, появление такого органа точно актуально для партии, потому что необходимо рассматривать разные ситуации, связанные с местными и народными депутатами.
"Как видим, в "зашквары" попадают разные представители нашей политической силы. Этот орган будет рассматривать возможность применения императивного мандата к местным депутатам, исключение из парламентской фракции народных депутатов, а также лишение их мандатов. Конечно, хорошо, если не будет нужды поднимать на съезде вопрос о лишении народных депутатов мандатов, но дисциплинарная комиссия сможет заниматься и этим", - пояснила Шуляк.
В то же время, на вопрос о том, каким будет состав дисциплинарной комиссии, нардеп отметила, что, вероятно, областные организации предоставят кандидатуры "таких авторитетных людей, которые смогут в ней работать, а уже на съезде выберем действенное количество".
"Если в нее войдет 50 человек, она точно никогда не соберется. Поэтому будет семь или девять членов - будет решать съезд партии, то есть это не станет моим единоличным решением", - добавила Шуляк.
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https://twitter.com/Odessa8436/status/1475006597281861634
Скільки бляха той совок буде сидіти в голові у того наріда, що то ознака достатку!
Але ж ні! Шуба!
До п'ят!
А скільки там тваринок?
Повія з окружної від 95 кварталу.