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Новости Политика Украины
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Слуга народа (2548) Шуляк Елена (79)

Кандидатуры в дисциплинарную комиссию "Слуги народа" внесут облорганизации, - Шуляк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кандидатуры в дисциплинарную комиссию

Областные организации партии "Слуга народа" предоставят кандидатуры потенциальных членов дисциплинарной комиссии политической силы, после чего съезд утвердит ее количественный состав.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила глава партии Елена Шуляк.

По ее словам, появление такого органа точно актуально для партии, потому что необходимо рассматривать разные ситуации, связанные с местными и народными депутатами.

"Как видим, в "зашквары" попадают разные представители нашей политической силы. Этот орган будет рассматривать возможность применения императивного мандата к местным депутатам, исключение из парламентской фракции народных депутатов, а также лишение их мандатов. Конечно, хорошо, если не будет нужды поднимать на съезде вопрос о лишении народных депутатов мандатов, но дисциплинарная комиссия сможет заниматься и этим", - пояснила Шуляк.

В то же время, на вопрос о том, каким будет состав дисциплинарной комиссии, нардеп отметила, что, вероятно, областные организации предоставят кандидатуры "таких авторитетных людей, которые смогут в ней работать, а уже на съезде выберем действенное количество".

"Если в нее войдет 50 человек, она точно никогда не соберется. Поэтому будет семь или девять членов - будет решать съезд партии, то есть это не станет моим единоличным решением", - добавила Шуляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга Народа" будет решительно исключать тех, кто не разделяет ценности команды, - Шуляк

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
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27.12.2021 09:55
+3
Немає в світі такого вертольота, який би підняв у повітря колишнього пілота вертольота Надійку.
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27.12.2021 10:04
+3
Предлагаю списком: 1) Анал-табу, 2) Ездун под кайфом, 3) Сосна корабельная, 4) Сухумская мартышка, 5) Кокаиновый торчок. Фамилиии не нужны, потому что: а) все знают, о ком речь, б) а какая разница- там все остальные примерно такие же.
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27.12.2021 10:19
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дружина Кулеби - депутатка Київської міської ради від Слуг уродів
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27.12.2021 09:51 Ответить
Та сама помічниця заступника міністра освіти від Слуг уродів
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27.12.2021 09:52 Ответить
Епоха зеленої швалі
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27.12.2021 09:57 Ответить
***** Якунович на їхньому фоні інтєлєгєнт...
https://twitter.com/Odessa8436/status/1475006597281861634
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27.12.2021 10:00 Ответить
А де тут Проффесор?
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27.12.2021 10:17 Ответить
Я не знаю де там ЗЄк кого і як, а мене більше всього вкурвлює шуба!
Скільки бляха той совок буде сидіти в голові у того наріда, що то ознака достатку!
Але ж ні! Шуба!
До п'ят!
А скільки там тваринок?
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27.12.2021 10:27 Ответить
Багаті надають перевагу дорогим речам і це не дивно.
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27.12.2021 10:30 Ответить
З яких **** вона багата?
Повія з окружної від 95 кварталу.
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27.12.2021 10:34 Ответить
Мабуть елітна. Повії з вокзалу таку шубу не куплять.
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27.12.2021 10:46 Ответить
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27.12.2021 10:02 Ответить
Немає в світі такого вертольота, який би підняв у повітря колишнього пілота вертольота Надійку.
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27.12.2021 10:04 Ответить
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27.12.2021 10:14 Ответить
Хай Бог милує. Её их Освенцима выпустили?
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27.12.2021 10:15 Ответить
Голозада дупатутка з пейсами.
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27.12.2021 10:15 Ответить
Унтершльондренфюрер
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27.12.2021 10:50 Ответить
Нічого це не дасть. Особи наближені до Блазня у вас недоторканні.
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27.12.2021 09:53 Ответить
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27.12.2021 09:55 Ответить
Хватит хернёй заниматься. Хотя, в принципе зелень ничем другим заниматься не умеет.
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27.12.2021 10:18 Ответить
Предлагаю списком: 1) Анал-табу, 2) Ездун под кайфом, 3) Сосна корабельная, 4) Сухумская мартышка, 5) Кокаиновый торчок. Фамилиии не нужны, потому что: а) все знают, о ком речь, б) а какая разница- там все остальные примерно такие же.
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27.12.2021 10:19 Ответить
Это будет организация "Молодые ЗЕбобики"? По принципу "Молодые рыгоаналы"?
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27.12.2021 10:46 Ответить
"А вы,друзья,как ни садитесь,все в музыканты не годитесь." (с)
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27.12.2021 12:12 Ответить
При КПСС это называлось комитет партийного контроля.
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27.12.2021 12:24 Ответить
 
 