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Новини Політика України
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Слуга народу (2544) Шуляк Олена (105)

Кандидатури до дисциплінарної комісії "Слуги народу" внесуть облорганізації, - Шуляк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кандидатури до дисциплінарної комісії

Обласні організації партії "Слуга народу" нададуть кандидатури потенційних членів дисциплінарної комісії політичної сили, після чого з'їзд затвердить її кількісний склад.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила очільниця партії Олена Шуляк.

За її словами, поява такого органу точно актуальна для партії, бо необхідно розглядати різні ситуації, пов'язані з місцевими та народними депутатами.

"Як бачимо, в "зашквари" потрапляють різні представники нашої політичної сили. Цей орган розглядатиме можливість застосування імперативного мандату до місцевих депутатів, виключення із парламентської фракції народних депутатів, а також позбавлення їх мандатів. Звичайно, добре, якщо не буде потреби порушувати на з'їзді питання про позбавлення народних депутатів мандатів, але дисциплінарна комісія зможе займатися і цим", - пояснила Шуляк.

Водночас на питання про те, яким буде склад дисциплінарної комісії, нардеп зазначила, що, ймовірно, обласні організації нададуть кандидатури "таких авторитетних людей, які зможуть у ній працювати, а вже на з'їзді оберемо дієву кількість".

"Якщо до неї увійде 50 чоловік, вона точно ніколи не збереться. Тому буде сім чи дев'ять членів - вирішуватиме безпосередньо з'їзд партії, тобто це не стане моїм одноосібним рішенням", - додала Шуляк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга Народу" рішуче виключатиме тих, хто не поділяє цінності команди, - Шуляк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
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27.12.2021 09:55
+3
Немає в світі такого вертольота, який би підняв у повітря колишнього пілота вертольота Надійку.
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27.12.2021 10:04
+3
Предлагаю списком: 1) Анал-табу, 2) Ездун под кайфом, 3) Сосна корабельная, 4) Сухумская мартышка, 5) Кокаиновый торчок. Фамилиии не нужны, потому что: а) все знают, о ком речь, б) а какая разница- там все остальные примерно такие же.
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27.12.2021 10:19
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дружина Кулеби - депутатка Київської міської ради від Слуг уродів
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27.12.2021 09:51 Відповісти
Та сама помічниця заступника міністра освіти від Слуг уродів
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27.12.2021 09:52 Відповісти
Епоха зеленої швалі
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27.12.2021 09:57 Відповісти
***** Якунович на їхньому фоні інтєлєгєнт...
https://twitter.com/Odessa8436/status/1475006597281861634
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27.12.2021 10:00 Відповісти
А де тут Проффесор?
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27.12.2021 10:17 Відповісти
Я не знаю де там ЗЄк кого і як, а мене більше всього вкурвлює шуба!
Скільки бляха той совок буде сидіти в голові у того наріда, що то ознака достатку!
Але ж ні! Шуба!
До п'ят!
А скільки там тваринок?
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27.12.2021 10:27 Відповісти
Багаті надають перевагу дорогим речам і це не дивно.
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27.12.2021 10:30 Відповісти
З яких **** вона багата?
Повія з окружної від 95 кварталу.
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27.12.2021 10:34 Відповісти
Мабуть елітна. Повії з вокзалу таку шубу не куплять.
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27.12.2021 10:46 Відповісти
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27.12.2021 10:02 Відповісти
Немає в світі такого вертольота, який би підняв у повітря колишнього пілота вертольота Надійку.
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27.12.2021 10:04 Відповісти
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27.12.2021 10:14 Відповісти
Хай Бог милує. Её их Освенцима выпустили?
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27.12.2021 10:15 Відповісти
Голозада дупатутка з пейсами.
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27.12.2021 10:15 Відповісти
Унтершльондренфюрер
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27.12.2021 10:50 Відповісти
Нічого це не дасть. Особи наближені до Блазня у вас недоторканні.
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27.12.2021 09:53 Відповісти
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27.12.2021 09:55 Відповісти
Хватит хернёй заниматься. Хотя, в принципе зелень ничем другим заниматься не умеет.
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27.12.2021 10:18 Відповісти
Предлагаю списком: 1) Анал-табу, 2) Ездун под кайфом, 3) Сосна корабельная, 4) Сухумская мартышка, 5) Кокаиновый торчок. Фамилиии не нужны, потому что: а) все знают, о ком речь, б) а какая разница- там все остальные примерно такие же.
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27.12.2021 10:19 Відповісти
Это будет организация "Молодые ЗЕбобики"? По принципу "Молодые рыгоаналы"?
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27.12.2021 10:46 Відповісти
"А вы,друзья,как ни садитесь,все в музыканты не годитесь." (с)
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27.12.2021 12:12 Відповісти
При КПСС это называлось комитет партийного контроля.
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27.12.2021 12:24 Відповісти
 
 