"Слуга Народу" рішуче виключатиме тих, хто не поділяє цінності команди, - Шуляк

"Слуга Народу" має рішучу волю виключати з партії тих, хто не поділяє цінності, з якими Зе!Команда йшла до влади. А до місцевих депутатів у цьому випадку буде застосовано імперативний мандат.

Про це заявила голова політичної партії "Слуга Народу" Олена Шуляк у Харкові під час "Великого звіту" Харківської обласної партійної організації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Обласні організації вже отримали завдання проаналізувати роботу місцевих депутатів, голів громад і у випадку необхідності застосовувати імперативний мандат. Але хотілося б, щоб це був справжній неупереджений аналіз, а не розборки між членами команди", – сказала очільниця партії.

З народними депутатами, до яких застосувати імперативний мандат не можна за законом, працюватиме дисциплінарна комісія партії, створення якої має затвердити з’їзд партії навесні 2022 року.

"Дисциплінарна комісія буде розбиратися з так званими зашкварами депутатів і пропонувати різні санкційні підходи: позбавлення посад, виключення з фракції, а в особливо складних випадках – навіть ставити питання про позбавлення мандату", – пояснила Шуляк.

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