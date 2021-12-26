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"Слуга Народу" рішуче виключатиме тих, хто не поділяє цінності команди, - Шуляк

"Слуга Народу" має рішучу волю виключати з партії тих, хто не поділяє цінності, з якими Зе!Команда йшла до влади. А до місцевих депутатів у цьому випадку буде застосовано імперативний мандат.

Про це заявила голова політичної партії "Слуга Народу" Олена Шуляк у Харкові під час "Великого звіту" Харківської обласної партійної організації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Обласні організації вже отримали завдання проаналізувати роботу місцевих депутатів, голів громад і у випадку необхідності застосовувати імперативний мандат. Але хотілося б, щоб це був справжній неупереджений аналіз, а не розборки між членами команди", – сказала очільниця партії.

З народними депутатами, до яких застосувати імперативний мандат не можна за законом, працюватиме дисциплінарна комісія партії, створення якої має затвердити з’їзд партії навесні 2022 року.

"Дисциплінарна комісія буде розбиратися з так званими зашкварами депутатів і пропонувати різні санкційні підходи: позбавлення посад, виключення з фракції, а в особливо складних випадках – навіть ставити питання про позбавлення мандату", – пояснила Шуляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монобільшість працює, "Слуга народу" не розглядає коаліції з іншими політсилами, - Шуляк

Автор: 

виключення з фракції (37) мандат (147) Слуга народу (2810) Шуляк Олена (129)


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Топ коментарі
+48
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26.12.2021 18:57
+40
Какие ценности у СН: Татаров, Труханов, Тищенко, Ермак? То есть, кто не разделяет мнение этой группировки, тот "плохой". Нет у вас ценностей, есть только упоротое желание власти, вот и всё.
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26.12.2021 18:59
+37
от туда скоро потикают все, у кого есть хоть капля мозгов, без всякого исключения. останутся юзик и безмозглая.
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26.12.2021 18:55
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ценности команды это голосовать как скажут и не вякать
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27.12.2021 07:45 Відповісти
Я совсем забыл, но и Ляшков, Луценков и т.д. тоже не хочу видеть в парламенте.
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27.12.2021 07:57 Відповісти
А в Слуг є цінності?! Цікаво...
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27.12.2021 09:36 Відповісти
Самые главные ценности команды сн: тупость, хамство, коррупция, кумовство, круговая порука, умение пресмыкаться, вранье.
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27.12.2021 11:46 Відповісти
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