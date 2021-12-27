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Украинец Ставцев, незаконно удерживаемый в Макеевской колонии, в критическом состоянии. Медпомощь не предоставляется, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украинец Ставцев, незаконно удерживаемый в Макеевской колонии, в критическом состоянии. Медпомощь не предоставляется, - Денисова

У украинца Евгения Ставцева, незаконно удерживаемого в Макеевской исправительной колонии № 32 на временно оккупированной территории Донецкой области, обострились проблемы со здоровьем. Однако никакой помощи он не получает.

Об этом уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова написала в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Обеспокоена критическим состоянием здоровья гражданина Украины Евгения Ставцева, незаконно удерживаемого в Макеевской исправительной колонии № 32 на временно оккупированной территории Донецкой области", - отмечает она.

Денисова напоминает, что Евгений был похищен 6 октября 2017 года неизвестными людьми из собственной квартиры в Донецке. Несколько месяцев его считали пропавшим без вести.

По ее информации, все это время Евгений Ставцев содержался в секретных тюрьмах "Министерства государственной безопасности в ОРДО" и в печально известной тюрьме "Изоляция", где подвергался физиологическому и психологическому насилию. Его избивали, пытали электрическим током, в результате чего он потерял зубы и слух.

"У Евгения обострился язвенный колит с тотальным поражением желудочно-кишечного тракта, приведший к постоянным кровотечениям. Кроме того, у него хронический панкреатит, сопровождающийся болевым синдромом, расстройство нервной и сердечно-сосудистой системы, бессонница, постоянные боли в сердце, суставах и хребте", - отмечает омбудсмен.

Также она сообщила, что в конце 2019 года он был незаконно осужден так называемым "судом", подконтрольным органам оккупационной администрации РФ в Донецкой области к 14 годам лишения свободы за якобы "шпионаж и участие в террористической организации".

"Администрацией Макеевской исправительной колонии № 32 Евгению не предоставляется никакой медицинской помощи. Кроме того, он лишен общения с родными: его матери постоянно отказывают в свиданиях, объясняя карантинными ограничениями. Такие действия в отношении Евгения Ставцева являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основных свобод человека 1950 года", - отмечает Денисова.

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Она обратилась к руководству МККК в Украине с просьбой срочно посетить Евгения Ставцева, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.

"Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для предоставления соответствующей помощи", - резюмировала омбудсмен.

Украинец Ставцев, незаконно удерживаемый в Макеевской колонии, в критическом состоянии. Медпомощь не предоставляется, - Денисова 01
Украинец Ставцев, незаконно удерживаемый в Макеевской колонии, в критическом состоянии. Медпомощь не предоставляется, - Денисова 02

Автор: Наталя Джума
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Батько Євгена Ставцева Юрій розповідав виданню «Новинарня», що його син став бранцем бойовиків у Донецьку 6 жовтня 2017 року. Мовляв, незнайомі озброєні люди з густими рудими бородами вломилися у квартиру і забрали сина. Також забрали документи, ноутбук, комп'ютер та автомобіль.

Євгенові тоді було 32 роки. Він народився і жив у Донецьку, закінчив університет за фахом економіста-міжнародника, працював у пенсійному фонді, потім почав займатися власною справою. Був осторонь від політики, не брав до рук зброю.
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27.12.2021 10:06 Ответить
За що й поплатився.
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27.12.2021 11:16 Ответить
Був осторонь від політики- ідіот коротче
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27.12.2021 14:23 Ответить
ЗЕнарко ще раз "сдєлал" всіх українців "вмєстє"!
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27.12.2021 10:08 Ответить
Нарід сам себе зробив разом.
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27.12.2021 10:26 Ответить
"рускиймир",хуле. На подвале может оказаться любой в любое время с любыми взглядами. Просто потому,что кому-то его дом понравился. Или машина. Или жена. Реинкарнация 30-х годов прошлого века.
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27.12.2021 10:28 Ответить
Де закон "про колоборантів"?!
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27.12.2021 10:32 Ответить
Блогер Денис Казанский о захвате Донбасса Бородами Гиркиніми и прочим москальским бідлом...https://youtu.be/V_nvcN7u2uc
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27.12.2021 10:38 Ответить
Просте питання. Чому він не втік в 2014 році, як зробили це сотні тисяч громадян України, які раптом опинились на окупованій території?
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27.12.2021 10:39 Ответить
Nie ma opcji, jeszcze się fięta nie uleżały..
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27.12.2021 10:40 Ответить
Покрако шо не поляк?
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27.12.2021 10:52 Ответить
А жили ж по людські,так ні,погукали...
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27.12.2021 12:21 Ответить
Так выделила бы сук@ ему из одной из своих заначек под одним из ее матрасов 50тысяч баксов, хватит на супер адвокатов и будет дома. Один хер для этой корумпированной гнилой твари это как для украинского учителя одна гривна.
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28.12.2021 02:06 Ответить
 
 