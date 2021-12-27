Беларусь начала вакцинацию против коронавируса детей 12-17 лет

В Беларуси в понедельник началась вакцинация детей от 12 лет против COVID-19

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта".

"Привить против COVID-19 можно будет детей в возрасте 12-17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию", - говорится в сообщении ведомства.

Для вакцинации детей предлагается инактивированная китайская вакцина против инфекции COVID-19 (Vero Cell).

"Вакцинацию можно будет пройти не ранее 6 месяцев после перенесенной ребенком инфекции COVID-19, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологического лекарственного средства, общей характеристикой лекарственного препарата и отсутствием противопоказаний к вакцинации у детей", - отметили в Минздраве Беларуси.

Также читайте: В 2022 году вакцину CoronaVac начнут разливать в шприцы для одноразового использования на заводе в Харькове, - Кузин