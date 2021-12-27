Беларусь начала вакцинацию против коронавируса детей 12-17 лет
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье
В Беларуси в понедельник началась вакцинация детей от 12 лет против COVID-19
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта".
"Привить против COVID-19 можно будет детей в возрасте 12-17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию", - говорится в сообщении ведомства.
Для вакцинации детей предлагается инактивированная китайская вакцина против инфекции COVID-19 (Vero Cell).
"Вакцинацию можно будет пройти не ранее 6 месяцев после перенесенной ребенком инфекции COVID-19, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологического лекарственного средства, общей характеристикой лекарственного препарата и отсутствием противопоказаний к вакцинации у детей", - отметили в Минздраве Беларуси.
Пожалуйста, подождите...
Соупадение?...
Из-за проблем с сердцем на 62-м году жизни скончался президент Танзании отрицавший COVID-19
Президент Танзании провел забавный эксперимент с тестами на COVID-19. В результате тесты показали, что инфекция есть не только у людей, но и у козы и фруктов.
Президент Танзании Джон Магуфули решил проверить, насколько эффективны тесты на коронавирус. Он отправил в лабораторию образцы, взятые не только у людей, но и у животных и фруктов. Положительным оказался результат у козы и папайи. Магуфули отстранил от должности главу национальной лаборатории здравоохранения и обвинил лабораторию в "грязной игре". Джон Магуфули предостерегал министра здравоохранения от покупки непроверенных вакцин против COVID-19.
Дві "Волги" - я похвалився одним "Ланосом".