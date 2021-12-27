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Білорусь розпочала вакцинацію від коронавірусу дітей віком 12-17 років

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Білорусь розпочала вакцинацію від коронавірусу дітей віком 12-17 років

У Білорусі в понеділок розпочалася вакцинація дітей від 12 років проти COVID-19.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я республіки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  "Белта".

"Прищепити проти COVID-19 можна дітей віком 12-17 років. Для цього батькам або законним представникам необхідно підписати інформовану згоду на вакцинацію", - йдеться в повідомленні відомства.

Для вакцинації дітей пропонується інактивована китайська вакцина проти інфекції COVID-19 (Vero Cell).

"Вакцинацію можна пройти не раніше ніж через шість місяців після перенесеної дитиною інфекції COVID-19, відповідно до інструкції для медичного застосування імунобіологічного лікарського засобу, загальної характеристики лікарського препарату та за відсутності протипоказань до вакцинації в дітей", - наголосили в МОЗ Білорусі.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Ой.. вусатий же казав що ковіда не має. Що трапилося ?
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27.12.2021 10:53
+2
Дивно, бульбафюрер кряхтів що то все постанова і вірусу не існує...
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27.12.2021 11:24
+2
Чревато... - "У нас руки длинные"
Соупадение?...

Из-за проблем с сердцем на 62-м году жизни скончался президент Танзании отрицавший COVID-19
Президент Танзании провел забавный эксперимент с тестами на COVID-19. В результате тесты показали, что инфекция есть не только у людей, но и у козы и фруктов.
Президент Танзании Джон Магуфули решил проверить, насколько эффективны тесты на коронавирус. Он отправил в лабораторию образцы, взятые не только у людей, но и у животных и фруктов. Положительным оказался результат у козы и папайи. Магуфули отстранил от должности главу национальной лаборатории здравоохранения и обвинил лабораторию в "грязной игре". Джон Магуфули предостерегал министра здравоохранения от покупки непроверенных вакцин против COVID-19.
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27.12.2021 11:55
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Трактор вже не допомагає?
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27.12.2021 10:24 Відповісти
Хто дурнуваті новості пише у нас прям казочкі.
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27.12.2021 10:35 Відповісти
нада завідавать?
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27.12.2021 10:44 Відповісти
Ой.. вусатий же казав що ковіда не має. Що трапилося ?
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27.12.2021 10:53 Відповісти
Бедные детки,колоть непровереной недовакциной.
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27.12.2021 11:12 Відповісти
все недовакцины!
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27.12.2021 12:22 Відповісти
Звичайні мишки - великі чистюлі. Весь час, коли вони не шукають їжу, не їдять і не сплять, вони вмиваються і чистяться. Але серед них трапляються особини з генетичним збоєм, які цього не роблять і живуть брудними ізгоями., правда, недовго. Нормальні миші їх женуть від себе. Така модель поведінки виникла в процесі еволюції й закріпилася природним відбором. Ти, я бачу, дурніший, ніж миша. Тому навіть у сусідню область поїхати не можеш, не те, що в іншу країну.
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27.12.2021 12:49 Відповісти
К чему этот высер? Специалист по мышкам! Или ты вирусолог? Или имеешь базовые знания по эпидемиологии? Начитался сказок по куб и мышей? И ты знаешь где я бывал и какое образование у меня? Или ты знаешь состав всех этих недовакцин? или знаешь что называется вакциной и какие у нее характеристики? Или просто сернуть хочется?
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27.12.2021 14:28 Відповісти
а ти типу знаєш склад всього що їси та п'єш?
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27.12.2021 15:31 Відповісти
Дивно, бульбафюрер кряхтів що то все постанова і вірусу не існує...
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27.12.2021 11:24 Відповісти
А ваш ************ же говорил что все болезни можно бульбой с чесноком лечить??? Шо не помогло? Говорят , что ещё гавно старика Кабаева лечебное и если им мазать лоб то пропадают любые болезни остаётся только любовь к рашке, к плешивому царьку и к его окружению в кремле.
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27.12.2021 11:38 Відповісти
и шо толку, что 5 наиболее вакцинированных стран дали в один день!!! почти 1млн. зараженных?
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27.12.2021 12:23 Відповісти
Серед невакцинованих.
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27.12.2021 12:41 Відповісти
нет! там почти 100 % вакцинация! теперь они утверждают что вакцина действует 5 месяцев!
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27.12.2021 12:44 Відповісти
Дурью не майся антиваксер, если бы в этих странах не было вакцинированных, и все были такие же упоротые как ты, то в день бы было до 3 млн. заражений. Разницу ощущаешь? И вообще - боящиеся быть чипированными - не ходите к стоматологам (там в пломбы чипы вставляют), к гастроентерологам (там чипы вместе с кишкой/зондом глотать заставляют), к ухогорлоносу (в уши и в горло обязательно что-нибудь вставят), ну а про проктологов, гинекологов, урологов и т.д. Я вообще молчу (там такие чипы, шо мама не горюй). Дебилы, мля!!!
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27.12.2021 13:54 Відповісти
прочти выше, я там ответил такому же дебилу как ты...
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27.12.2021 14:30 Відповісти
Это ничего не меняет недопривитый!!!
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27.12.2021 15:51 Відповісти
в твоем умственном развитии конечно! согласен...
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27.12.2021 18:02 Відповісти
Ну продолжай развиваться… для расширения собственного интеллекта сходи в «ковидную реанимацию» любой больничкина экскурсию, может мозги прочистится!
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27.12.2021 18:38 Відповісти
ты придурок! я каждый день вижу "катастрофу" с короной!
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27.12.2021 19:31 Відповісти
Видать не видишь ты не фига. У меня там брат работает, спасает бедолаг, такие вещи рассказывает что уши вянут. Говорит что буквально каждый стонет какой я дурак что вовремя не укололся… мля, даже говорить на эту тему язык устал. Главное мотив вашей упёртость антиваксеры мне совсем странен, неясен, непонятен и удивителен!!! Не понимаю… вроде и не сектанты…..
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27.12.2021 19:44 Відповісти
прочел ответ? остальным не надо, я удалил...
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27.12.2021 22:29 Відповісти
А я тебя удалю а то дурно пахнет!
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28.12.2021 10:52 Відповісти
Чревато... - "У нас руки длинные"
Соупадение?...

Из-за проблем с сердцем на 62-м году жизни скончался президент Танзании отрицавший COVID-19
Президент Танзании провел забавный эксперимент с тестами на COVID-19. В результате тесты показали, что инфекция есть не только у людей, но и у козы и фруктов.
Президент Танзании Джон Магуфули решил проверить, насколько эффективны тесты на коронавирус. Он отправил в лабораторию образцы, взятые не только у людей, но и у животных и фруктов. Положительным оказался результат у козы и папайи. Магуфули отстранил от должности главу национальной лаборатории здравоохранения и обвинил лабораторию в "грязной игре". Джон Магуфули предостерегал министра здравоохранения от покупки непроверенных вакцин против COVID-19.
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27.12.2021 11:55 Відповісти
ждем "внезапной " смерти министра здравоохранения ЮАР! Он тоже неосторожно высказался по Омикрону....
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27.12.2021 12:24 Відповісти
теперь аргумент "а вот в Белоруссии" уже не работает?
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27.12.2021 12:23 Відповісти
Один знайомий з Білорусі хвалився що він має два автомобіля.
Дві "Волги" - я похвалився одним "Ланосом".
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27.12.2021 13:31 Відповісти
Лучше таракана вакцинируйте - воздухом.
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27.12.2021 13:48 Відповісти
а как же это: "...с учетом всех имеющихся фактических данных ВОЗ рекомендует использовать вакцину Vero Cell для взрослых в возрасте 18 лет и старше путем введения двух доз с интервалом в 3-4 недели...."?
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27.12.2021 17:23 Відповісти
А що ж не "спутником"? Бульбофюреру негоже своєму другану уйлу не довіряти.
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27.12.2021 17:36 Відповісти
 
 