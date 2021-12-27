Журналист BBC Захаров уехал из России из-за "беспрецедентной слежки"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Корреспондент Русской службы ВВС Андрей Захаров сообщил, что выехал из России в Лондон из-за, как он отметил, "достаточно беспрецедентной слежки" за ним.
Об этом он рассказал в видео из Лондона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
"Пока непонятно, с чем была связана слежка: с тем, что меня признали "иноагентом", или, возможно, с материалом о хакерах из группы Evil Corp, который я делал со своими британскими коллегами", – говорит Захаров.
В реестр СМИ-иноагентов Захарова внесли в России в начале октября. Корпорация ВВС тогда заявила, что категорически отвергает решение российских властей о включении Захарова в этот реестр.
"В мире широко известна репутация BBC как независимого и заслуживающего доверия источника информации. В течение 80 лет Русская служба BBC News является жизненно важным источником точных и беспристрастных новостей для русскоязычной аудитории", – говорилось в заявлении издания.
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Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышет человек !!!
20% жителей России считает допустимым применение пыток в определенных случаях. 11% - только в исключительных случаях.
Об этом свидетельствуют результаты опроса российских социологов "Левада-центра".
агов - адмін, новину в Цензор )))
Кадиров зухвало заявив, що приєднав би Україну до Росії або Чечню до України
https://24tv.ua/kadirov-zuhvalo-zayaviv-shho-priyednav-bi-********-do-rosiyi_n1828649
https://censor.net/ru/video_news/3307353/ukraina_doljna_stat_chastyu_rf_esli_zelenskiyi_budet_prodoljat_antirossiyiskuyu_politiku_kadyrov_video
https://twitter.com/ukrainesinger
Я от чекаю реакції "найвеличнішого лідера **********, чемпіона з боротьби з коронавірусом", чотириразового уклоніста і потерпілого на ось цей наїзд на Україну... Правда, як я розумію, він лише вміє хамити військовим, клепати кримінальні справи на опозицію і боятися дівчат...