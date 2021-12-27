Журналист BBC Захаров уехал из России из-за "беспрецедентной слежки"

Корреспондент Русской службы ВВС Андрей Захаров сообщил, что выехал из России в Лондон из-за, как он отметил, "достаточно беспрецедентной слежки" за ним.

Об этом он рассказал в видео из Лондона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Пока непонятно, с чем была связана слежка: с тем, что меня признали "иноагентом", или, возможно, с материалом о хакерах из группы Evil Corp, который я делал со своими британскими коллегами", – говорит Захаров.

В реестр СМИ-иноагентов Захарова внесли в России в начале октября. Корпорация ВВС тогда заявила, что категорически отвергает решение российских властей о включении Захарова в этот реестр.

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