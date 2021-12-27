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Новости За рубежом
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Журналист BBC Захаров уехал из России из-за "беспрецедентной слежки"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Журналист BBC Захаров уехал из России из-за

Корреспондент Русской службы ВВС Андрей Захаров сообщил, что выехал из России в Лондон из-за, как он отметил, "достаточно беспрецедентной слежки" за ним.

Об этом он рассказал в видео из Лондона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Пока непонятно, с чем была связана слежка: с тем, что меня признали "иноагентом", или, возможно, с материалом о хакерах из группы Evil Corp, который я делал со своими британскими коллегами", – говорит Захаров.

В реестр СМИ-иноагентов Захарова внесли в России в начале октября. Корпорация ВВС тогда заявила, что категорически отвергает решение российских властей о включении Захарова в этот реестр.

"В мире широко известна репутация BBC как независимого и заслуживающего доверия источника информации. В течение 80 лет Русская служба BBC News является жизненно важным источником точных и беспристрастных новостей для русскоязычной аудитории", – говорилось в заявлении издания.

Также читайте: Журналист Цимбалюк отказался идти на пресс-конференцию Путина: Мне звонили из Кремля множество раз, но быть терпилой я не обучен

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
правильной дорогой идете кацапы - в сторону Северной Кореи...- но там вас сожрет и поглотит Китаеза ...
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27.12.2021 15:54
+8
Россиянин Ипатов записал видео о пытках в полиции, после чего его обнаружили обезглавленным. ВИДЕО Источник: https://censor.net/ru/v3307414
Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышет человек !!!
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27.12.2021 16:10
+3
В России больше не существует независимых СМИ и журналистов. Там опустился занавес. Вон, Романа Цымбалюка в тюрьму собирались посадить, последнего акредитованого журналиста Украины в России. Он просто не приехал на пресс конференцию Путина, а на следующий день его уже вызывали в прокуратуру по доносу Шария
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27.12.2021 15:58
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правильной дорогой идете кацапы - в сторону Северной Кореи...- но там вас сожрет и поглотит Китаеза ...
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27.12.2021 15:54 Ответить
Там его "Новичком" и накроют...
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27.12.2021 15:55 Ответить
Ну куди ж ти втік? Вони тебе хотіли пригостити чаєм, чи новічком. "Срасієй нужно весті діалог?". Насправді чудова новина.
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27.12.2021 15:58 Ответить
В России больше не существует независимых СМИ и журналистов. Там опустился занавес. Вон, Романа Цымбалюка в тюрьму собирались посадить, последнего акредитованого журналиста Украины в России. Он просто не приехал на пресс конференцию Путина, а на следующий день его уже вызывали в прокуратуру по доносу Шария
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27.12.2021 15:58 Ответить
Прокуратура отозвала вызов.
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27.12.2021 16:51 Ответить
як він зазнасив
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27.12.2021 16:01 Ответить
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27.12.2021 16:04 Ответить
Да, там за каждым следят. Потом он пропадает случайно
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27.12.2021 16:05 Ответить
Россиянин Ипатов записал видео о пытках в полиции, после чего его обнаружили обезглавленным. ВИДЕО Источник: https://censor.net/ru/v3307414
Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышет человек !!!
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27.12.2021 16:10 Ответить
Обезглавили и забыли. Нет человека - нет проблемы
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27.12.2021 16:22 Ответить
В московии диктатура не любит слышать правду о себе !
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27.12.2021 16:07 Ответить
А где диктатура любит?) Зеленский любит?
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27.12.2021 16:15 Ответить



20% жителей России считает допустимым применение пыток в определенных случаях. 11% - только в исключительных случаях.

Об этом свидетельствуют результаты опроса российских социологов "Левада-центра".
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27.12.2021 16:14 Ответить
страна рабов - страна господ..... и "голубых" мундиров силовиков ...
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27.12.2021 16:18 Ответить
Помните кого в российских сказках московский царь Гвидон мечтал увидеть у себя на Московии? Царя Султана.
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27.12.2021 16:24 Ответить
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27.12.2021 16:16 Ответить
агов - де наш вЄрховний говнокомандучий - дє дЄрьмак....- срань путлеровсько-васальська писок витирае об Україну та самого недоросля сикливого - а у відповідь тишина ...- позорище гребане ....

агов - адмін, новину в Цензор )))

Кадиров зухвало заявив, що приєднав би Україну до Росії або Чечню до України

https://24tv.ua/kadirov-zuhvalo-zayaviv-shho-priyednav-bi-********-do-rosiyi_n1828649
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27.12.2021 16:17 Ответить
Было на Цензоре.
https://censor.net/ru/video_news/3307353/ukraina_doljna_stat_chastyu_rf_esli_zelenskiyi_budet_prodoljat_antirossiyiskuyu_politiku_kadyrov_video
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27.12.2021 16:37 Ответить
падишаха понесло, он уже марсиан победил, дон и пол мира к Чечне присоединил
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27.12.2021 16:38 Ответить
Sofiya Fedyna
https://twitter.com/ukrainesinger



Я от чекаю реакції "найвеличнішого лідера **********, чемпіона з боротьби з коронавірусом", чотириразового уклоніста і потерпілого на ось цей наїзд на Україну... Правда, як я розумію, він лише вміє хамити військовим, клепати кримінальні справи на опозицію і боятися дівчат...

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27.12.2021 16:40 Ответить
Он после близости с клоуном, решил, что весь украинский народ тоже его.
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27.12.2021 18:12 Ответить
Зєлю в цей час підмивають та міняють памперси - бо ті уже зЄлені... а Софійка МОЛОДЕЦЬ! знатно протролила та стібанулась
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27.12.2021 18:54 Ответить
Этот ****** видимо забыл, как Махно разобрался с Дикой дивизией чеченцев?
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27.12.2021 20:07 Ответить
Хреновые из них революционеры. Все побежали как крысы, стоило завести какой-то список агентов.
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27.12.2021 16:20 Ответить
журналіст військово-повітряних сил
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27.12.2021 16:39 Ответить
Так он оттуда только-что уехал. Хрюкай себе мимо.
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27.12.2021 17:11 Ответить
Я вот не пойму,Чита это свинарник или руцкий город?😂🌷×××
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27.12.2021 17:53 Ответить
Опять хрюкаешь изя? Я же тебе сказал что хрюкать у себя в рашкостане Кадыров не разрешает! Точно одними извинениями не обойдёшься. Чипируют тебя шваброй..
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27.12.2021 19:25 Ответить
Прежде всего он кацап, потом всё остальное.
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27.12.2021 18:19 Ответить
 
 