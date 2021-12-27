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Журналіст BBC Захаров поїхав із Росії через "безпрецедентне стеження"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Журналіст BBC Захаров поїхав із Росії через

Кореспондент Російської служби ВВС Андрій Захаров повідомив, що виїхав із Росії до Лондона через, як він зазнасив, "досить безпрецедентне стеження" за ним.

Про це він розповів у відео з Лондона, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ВВС.

"Поки що незрозуміло, з чим було пов’язане стеження: з тим, що мене визнали "іноагентом", або, можливо, з матеріалом про хакерів із групи Evil Corp, який я робив зі своїми британськими колегами", – каже Захаров.

До реєстру ЗМІ-"іноагентів" Захарова внесли в Росії на початку жовтня. Корпорація ВВС тоді заявила, що категорично відкидає рішення російської влади про включення Захарова до цього реєстру.

"У світі широко відома репутація BBC як незалежної і такого, що заслуговує на довіру, джерела інформації. Протягом 80 років Російська служба BBC News є життєво важливим джерелом точних і неупереджених новин для російськомовної аудиторії", – йшлося у заяві видання.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
правильной дорогой идете кацапы - в сторону Северной Кореи...- но там вас сожрет и поглотит Китаеза ...
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27.12.2021 15:54
+8
Россиянин Ипатов записал видео о пытках в полиции, после чего его обнаружили обезглавленным. ВИДЕО Источник: https://censor.net/ru/v3307414
Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышет человек !!!
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27.12.2021 16:10
+3
В России больше не существует независимых СМИ и журналистов. Там опустился занавес. Вон, Романа Цымбалюка в тюрьму собирались посадить, последнего акредитованого журналиста Украины в России. Он просто не приехал на пресс конференцию Путина, а на следующий день его уже вызывали в прокуратуру по доносу Шария
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27.12.2021 15:58
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правильной дорогой идете кацапы - в сторону Северной Кореи...- но там вас сожрет и поглотит Китаеза ...
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27.12.2021 15:54 Відповісти
Там его "Новичком" и накроют...
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27.12.2021 15:55 Відповісти
Ну куди ж ти втік? Вони тебе хотіли пригостити чаєм, чи новічком. "Срасієй нужно весті діалог?". Насправді чудова новина.
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27.12.2021 15:58 Відповісти
В России больше не существует независимых СМИ и журналистов. Там опустился занавес. Вон, Романа Цымбалюка в тюрьму собирались посадить, последнего акредитованого журналиста Украины в России. Он просто не приехал на пресс конференцию Путина, а на следующий день его уже вызывали в прокуратуру по доносу Шария
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27.12.2021 15:58 Відповісти
Прокуратура отозвала вызов.
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27.12.2021 16:51 Відповісти
як він зазнасив
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27.12.2021 16:01 Відповісти
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27.12.2021 16:04 Відповісти
Да, там за каждым следят. Потом он пропадает случайно
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27.12.2021 16:05 Відповісти
Россиянин Ипатов записал видео о пытках в полиции, после чего его обнаружили обезглавленным. ВИДЕО Источник: https://censor.net/ru/v3307414
Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышет человек !!!
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27.12.2021 16:10 Відповісти
Обезглавили и забыли. Нет человека - нет проблемы
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27.12.2021 16:22 Відповісти
В московии диктатура не любит слышать правду о себе !
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27.12.2021 16:07 Відповісти
А где диктатура любит?) Зеленский любит?
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27.12.2021 16:15 Відповісти



20% жителей России считает допустимым применение пыток в определенных случаях. 11% - только в исключительных случаях.

Об этом свидетельствуют результаты опроса российских социологов "Левада-центра".
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27.12.2021 16:14 Відповісти
страна рабов - страна господ..... и "голубых" мундиров силовиков ...
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27.12.2021 16:18 Відповісти
Помните кого в российских сказках московский царь Гвидон мечтал увидеть у себя на Московии? Царя Султана.
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27.12.2021 16:24 Відповісти
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27.12.2021 16:16 Відповісти
агов - де наш вЄрховний говнокомандучий - дє дЄрьмак....- срань путлеровсько-васальська писок витирае об Україну та самого недоросля сикливого - а у відповідь тишина ...- позорище гребане ....

агов - адмін, новину в Цензор )))

Кадиров зухвало заявив, що приєднав би Україну до Росії або Чечню до України

https://24tv.ua/kadirov-zuhvalo-zayaviv-shho-priyednav-bi-********-do-rosiyi_n1828649
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27.12.2021 16:17 Відповісти
Было на Цензоре.
https://censor.net/ru/video_news/3307353/ukraina_doljna_stat_chastyu_rf_esli_zelenskiyi_budet_prodoljat_antirossiyiskuyu_politiku_kadyrov_video
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27.12.2021 16:37 Відповісти
падишаха понесло, он уже марсиан победил, дон и пол мира к Чечне присоединил
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27.12.2021 16:38 Відповісти
Sofiya Fedyna
https://twitter.com/ukrainesinger



Я от чекаю реакції "найвеличнішого лідера **********, чемпіона з боротьби з коронавірусом", чотириразового уклоніста і потерпілого на ось цей наїзд на Україну... Правда, як я розумію, він лише вміє хамити військовим, клепати кримінальні справи на опозицію і боятися дівчат...

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27.12.2021 16:40 Відповісти
Он после близости с клоуном, решил, что весь украинский народ тоже его.
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27.12.2021 18:12 Відповісти
Зєлю в цей час підмивають та міняють памперси - бо ті уже зЄлені... а Софійка МОЛОДЕЦЬ! знатно протролила та стібанулась
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27.12.2021 18:54 Відповісти
Этот ****** видимо забыл, как Махно разобрался с Дикой дивизией чеченцев?
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27.12.2021 20:07 Відповісти
Хреновые из них революционеры. Все побежали как крысы, стоило завести какой-то список агентов.
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27.12.2021 16:20 Відповісти
журналіст військово-повітряних сил
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27.12.2021 16:39 Відповісти
Так он оттуда только-что уехал. Хрюкай себе мимо.
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27.12.2021 17:11 Відповісти
Я вот не пойму,Чита это свинарник или руцкий город?😂🌷×××
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27.12.2021 17:53 Відповісти
Опять хрюкаешь изя? Я же тебе сказал что хрюкать у себя в рашкостане Кадыров не разрешает! Точно одними извинениями не обойдёшься. Чипируют тебя шваброй..
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27.12.2021 19:25 Відповісти
Прежде всего он кацап, потом всё остальное.
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27.12.2021 18:19 Відповісти
 
 