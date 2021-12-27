Журналіст BBC Захаров поїхав із Росії через "безпрецедентне стеження"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Кореспондент Російської служби ВВС Андрій Захаров повідомив, що виїхав із Росії до Лондона через, як він зазнасив, "досить безпрецедентне стеження" за ним.
Про це він розповів у відео з Лондона, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ВВС.
"Поки що незрозуміло, з чим було пов’язане стеження: з тим, що мене визнали "іноагентом", або, можливо, з матеріалом про хакерів із групи Evil Corp, який я робив зі своїми британськими колегами", – каже Захаров.
До реєстру ЗМІ-"іноагентів" Захарова внесли в Росії на початку жовтня. Корпорація ВВС тоді заявила, що категорично відкидає рішення російської влади про включення Захарова до цього реєстру.
"У світі широко відома репутація BBC як незалежної і такого, що заслуговує на довіру, джерела інформації. Протягом 80 років Російська служба BBC News є життєво важливим джерелом точних і неупереджених новин для російськомовної аудиторії", – йшлося у заяві видання.
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Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышет человек !!!
20% жителей России считает допустимым применение пыток в определенных случаях. 11% - только в исключительных случаях.
Об этом свидетельствуют результаты опроса российских социологов "Левада-центра".
агов - адмін, новину в Цензор )))
Кадиров зухвало заявив, що приєднав би Україну до Росії або Чечню до України
https://24tv.ua/kadirov-zuhvalo-zayaviv-shho-priyednav-bi-********-do-rosiyi_n1828649
https://censor.net/ru/video_news/3307353/ukraina_doljna_stat_chastyu_rf_esli_zelenskiyi_budet_prodoljat_antirossiyiskuyu_politiku_kadyrov_video
https://twitter.com/ukrainesinger
Я от чекаю реакції "найвеличнішого лідера **********, чемпіона з боротьби з коронавірусом", чотириразового уклоніста і потерпілого на ось цей наїзд на Україну... Правда, як я розумію, він лише вміє хамити військовим, клепати кримінальні справи на опозицію і боятися дівчат...