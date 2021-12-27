Петиция об отмене воинского учета для женщин набрала 25 тыс. голосов
Новости Цензор.НЕТ Общество
Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.
Об этом свидетельствуют данные на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Автор петиции Яна Рашевченко требует отменить приказ Минобороны №313 от 11.10.2021.
"Вроде бы изменился только Перечень, но согласно ему ПОЧТИ ВСЕ женщины нашего государства должны быть военнообязанными. Это безобразие!!! Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мероприятий. Никакого переходного периода и разъяснений относительно механизма реализации", - говорится в тексте петиции.
На вечер 27 декабря петиция набрала более 26 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент.
Топ комментарии
+65 Павло ШОвте
показать весь комментарий27.12.2021 17:29
+41 Павло ШОвте
показать весь комментарий27.12.2021 17:28
+30 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий27.12.2021 17:49
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Мандуйте воюйте, а не сидите ни черта не делаете, только и можете свои вонючие рты открывать на женщин, которые вам, мудакам, жизнь дали, мучаются 9 месяцев, в муках рожают, воспитывают, *лять, пока вы не созреете до женитьбы, а потом е**те мозг своим жёнам. Позорники. Прикрывайтесь и дальше женщинами, чего ещё от вас можно ждать. Мужчинки они и есть мужчинки.