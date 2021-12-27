РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14570 посетителей онлайн
Новости Общество
18 959 411
женщины (812) Минобороны (8273) петиция (326)

Петиция об отмене воинского учета для женщин набрала 25 тыс. голосов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Петиция об отмене воинского учета для женщин набрала 25 тыс. голосов

Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют данные на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Автор петиции Яна Рашевченко требует отменить приказ Минобороны №313 от 11.10.2021.

"Вроде бы изменился только Перечень, но согласно ему ПОЧТИ ВСЕ женщины нашего государства должны быть военнообязанными. Это безобразие!!! Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мероприятий. Никакого переходного периода и разъяснений относительно механизма реализации", - говорится в тексте петиции.

На вечер 27 декабря петиция набрала более 26 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент.

Также читайте: "Слуги народа" о воинском учете женщин: Это шаг навстречу желающим проходить службу в ВСУ во избежание лишних процедур

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+65
показать весь комментарий
27.12.2021 17:29
+41
показать весь комментарий
27.12.2021 17:28
+30
У НАТО президенти служать у армії, а не ховаються за плечима жінок. Чотирикратний уклоніст вирішив сховатися за жінками, як учив його кумир пуцин. Це перше. Друге - про гендерну рівність поговорив, як аиносиш і народ ш дитину. 😊 Тепер по суті. Наші жінки служать у ЗСУ!!! Тому пр жодну дискримінацію не може бут мови. Не підміняй поняття! І ніде у країні НАТО немає законодавчої норми про військовий облік жінок. Жінки стають на облік ДОБРОВІЛЬНО!!! І останнє. Навіть у Ізраїлі, де жінки справді є військовозобов'язаними, службу вони проходять до 23 років. При і вагітні, заміжні і ті, яким не дозволяють служит у війську релігійні переконання, від служби в армії звільняються. Чоо ж вас так масово Подоляк на цю тему нагнав? Бубочці сцикотно?
показать весь комментарий
27.12.2021 17:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
Куриці закопошилися, коли їх це особисто торкнулося. А як видумали оборона це спільна справа усіх громадян незалежно від статі? Хай стають на облік не вийо
показать весь комментарий
28.12.2021 12:59 Ответить
Женщины хотели равноправия на ровне с мужчинами, получайте , но с другой стороны какое ето равноправие, с автоматами бегать и сидеть в окопах не кто не обяжет.
показать весь комментарий
28.12.2021 13:12 Ответить
Куда делись суфражистки после начала 1й мировой войны?
показать весь комментарий
28.12.2021 13:14 Ответить
В руках умілих, патріотичних керівників держави (ми можемо назвати 3-х осіб, починаючи з Кулеби) карта "військовозобов'язаних жінок" могла б відіграти добру пропагандивну роль (щонайменше), але в руках безпринципних політиків, що заполонили обшири ******** влади, вона перетворилась в карикатуру.
показать весь комментарий
28.12.2021 13:24 Ответить
толку от этих петиций
показать весь комментарий
28.12.2021 13:26 Ответить
Эх, не знали в Израиле и Юж. Корее волшебного слова "петиция". И теперь там все женщины, как дуры, умеют Родину защищать.
показать весь комментарий
28.12.2021 13:52 Ответить
Одно вонючее быдло в комментах. Пусть ваши мамки идут воевать если хотят, в первую мировую настоящие мужчины не прикрывались женщинами чтобы прикрыть свои задници, как это делают сейчас "настоящие" мужЧинки.
Мандуйте воюйте, а не сидите ни черта не делаете, только и можете свои вонючие рты открывать на женщин, которые вам, мудакам, жизнь дали, мучаются 9 месяцев, в муках рожают, воспитывают, *лять, пока вы не созреете до женитьбы, а потом е**те мозг своим жёнам. Позорники. Прикрывайтесь и дальше женщинами, чего ещё от вас можно ждать. Мужчинки они и есть мужчинки.
показать весь комментарий
08.01.2022 01:50 Ответить
Сколько здесь обиженок мужиков. Аж смешно уже с них .
показать весь комментарий
08.01.2022 01:52 Ответить
Страница 5 из 5
 
 