Петиція про скасування військового обліку для жінок набрала 25 тис. голосів

Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Про це свідчать дані на сайті голови держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Авторка петиції Яна Рашевченко вимагає скасувати наказ Міноборони №313 від 11.10.2021.

"Начебто змінився лише Перелік, але згідно нього МАЙЖЕ УСІ жінки нашої держави повинні бути військовозобов'язаними. Це неподобство!!! Жодного суспільного обговорення. Жодних підготовчих заходів. Жодного перехідного періоду та роз'яснень щодо механізму реалізації", - йдеться у тексті петиції.

Станом на вечір 27 грудня петиція набрала понад 26 тис. голосів. Тепер її має розглянути президент.

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