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Петиція про скасування військового обліку для жінок набрала 25 тис. голосів
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Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.
Про це свідчать дані на сайті голови держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Авторка петиції Яна Рашевченко вимагає скасувати наказ Міноборони №313 від 11.10.2021.
"Начебто змінився лише Перелік, але згідно нього МАЙЖЕ УСІ жінки нашої держави повинні бути військовозобов'язаними. Це неподобство!!! Жодного суспільного обговорення. Жодних підготовчих заходів. Жодного перехідного періоду та роз'яснень щодо механізму реалізації", - йдеться у тексті петиції.
Станом на вечір 27 грудня петиція набрала понад 26 тис. голосів. Тепер її має розглянути президент.
Топ коментарі
+65 Павло ШОвте
показати весь коментар27.12.2021 17:29
+41 Павло ШОвте
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+30 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар27.12.2021 17:49
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Мандуйте воюйте, а не сидите ни черта не делаете, только и можете свои вонючие рты открывать на женщин, которые вам, мудакам, жизнь дали, мучаются 9 месяцев, в муках рожают, воспитывают, *лять, пока вы не созреете до женитьбы, а потом е**те мозг своим жёнам. Позорники. Прикрывайтесь и дальше женщинами, чего ещё от вас можно ждать. Мужчинки они и есть мужчинки.