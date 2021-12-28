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жінки (484) Міноборони (5323) петиція (262)

Петиція про скасування військового обліку для жінок набрала 25 тис. голосів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Петиція про скасування військового обліку для жінок набрала 25 тис. голосів

Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Про це свідчать дані на сайті голови держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Авторка петиції Яна Рашевченко вимагає скасувати наказ Міноборони №313 від 11.10.2021.

"Начебто змінився лише Перелік, але згідно нього МАЙЖЕ УСІ жінки нашої держави повинні бути військовозобов'язаними. Це неподобство!!! Жодного суспільного обговорення. Жодних підготовчих заходів. Жодного перехідного періоду та роз'яснень щодо механізму реалізації", - йдеться у тексті петиції.

Станом на вечір 27 грудня петиція набрала понад 26 тис. голосів. Тепер її має розглянути президент.

Також читайте: Йдеться виключно про облік, а не про призов чи мобілізацію, - військовий комісар Куценко про наказ Міноборони щодо жінок

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+65
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27.12.2021 17:29
+41
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27.12.2021 17:28
+30
У НАТО президенти служать у армії, а не ховаються за плечима жінок. Чотирикратний уклоніст вирішив сховатися за жінками, як учив його кумир пуцин. Це перше. Друге - про гендерну рівність поговорив, як аиносиш і народ ш дитину. 😊 Тепер по суті. Наші жінки служать у ЗСУ!!! Тому пр жодну дискримінацію не може бут мови. Не підміняй поняття! І ніде у країні НАТО немає законодавчої норми про військовий облік жінок. Жінки стають на облік ДОБРОВІЛЬНО!!! І останнє. Навіть у Ізраїлі, де жінки справді є військовозобов'язаними, службу вони проходять до 23 років. При і вагітні, заміжні і ті, яким не дозволяють служит у війську релігійні переконання, від служби в армії звільняються. Чоо ж вас так масово Подоляк на цю тему нагнав? Бубочці сцикотно?
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27.12.2021 17:49
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Куриці закопошилися, коли їх це особисто торкнулося. А як видумали оборона це спільна справа усіх громадян незалежно від статі? Хай стають на облік не вийо
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28.12.2021 12:59 Відповісти
Женщины хотели равноправия на ровне с мужчинами, получайте , но с другой стороны какое ето равноправие, с автоматами бегать и сидеть в окопах не кто не обяжет.
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28.12.2021 13:12 Відповісти
Куда делись суфражистки после начала 1й мировой войны?
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28.12.2021 13:14 Відповісти
В руках умілих, патріотичних керівників держави (ми можемо назвати 3-х осіб, починаючи з Кулеби) карта "військовозобов'язаних жінок" могла б відіграти добру пропагандивну роль (щонайменше), але в руках безпринципних політиків, що заполонили обшири ******** влади, вона перетворилась в карикатуру.
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28.12.2021 13:24 Відповісти
толку от этих петиций
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28.12.2021 13:26 Відповісти
Эх, не знали в Израиле и Юж. Корее волшебного слова "петиция". И теперь там все женщины, как дуры, умеют Родину защищать.
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28.12.2021 13:52 Відповісти
Одно вонючее быдло в комментах. Пусть ваши мамки идут воевать если хотят, в первую мировую настоящие мужчины не прикрывались женщинами чтобы прикрыть свои задници, как это делают сейчас "настоящие" мужЧинки.
Мандуйте воюйте, а не сидите ни черта не делаете, только и можете свои вонючие рты открывать на женщин, которые вам, мудакам, жизнь дали, мучаются 9 месяцев, в муках рожают, воспитывают, *лять, пока вы не созреете до женитьбы, а потом е**те мозг своим жёнам. Позорники. Прикрывайтесь и дальше женщинами, чего ещё от вас можно ждать. Мужчинки они и есть мужчинки.
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08.01.2022 01:50 Відповісти
Сколько здесь обиженок мужиков. Аж смешно уже с них .
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08.01.2022 01:52 Відповісти
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