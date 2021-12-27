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Германия усиливает коронавирусные ограничения: закрывают места отдыха, вводят комендантские часы, ограничивают визиты

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Германия усиливает коронавирусные ограничения: закрывают места отдыха, вводят комендантские часы, ограничивают визиты

С 27 декабря новые ограничения начинают действовать в Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии, Бранденбурге и Мекленбурге-Передней Померании. В других федеральных землях ограничения вступят в силу со следующего дня.

Мероприятия согласованы на совещании канцлера ФРГ Олафа Шольца с главами федеральных земель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Так, в Мекленбург-Передней Померании закрыты кинотеатры, театры, музеи, внутренние помещения зоопарков, бассейны и другие места отдыха. В Бранденбурге, по крайней мере до 11 января, тем, кто сделал прививку от коронавируса или переболел COVID-19, можно будет в частном порядке встречаться группами в составе не более 10 человек. Если в семье кто-то не привит от коронавируса, продолжают действовать более серьезные ограничения: в гости можно пригласить только двух человек из другого домохозяйства, за исключением детей в возрасте до 14 лет. В Баден-Вюртемберг в сфере общественного питания вводится комендантский час: с 22:30 до 5 утра. В новогоднюю ночь комендантский час начинается не раньше часа ночи.

Противники коронавирусных ограничений объявили массовую мобилизацию. В последние недели акции протеста проходят во многих городах ФРГ как на выходных, так и в будние дни. Предыдущие массовые протесты прошли в Берлине, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе и ряде других городов Германии. Самой масштабной была акция в Гамбурге. По данным полиции, в ней приняли участие около 11,5 тысяч человек.

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Между тем, уровень заражения коронавирусом в ФРГ продолжает оставаться высоким. Семидневный коэффициент заражения за минувшие сутки поднялся с 220,7 до 222,7 случая на сто тысяч населения, сообщил Институт имени Роберта Коха. Неделю назад этот показатель составил в Германии 315,4. За 24 часа в стране зарегистрировано 13 908 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2.

Всего за все время пандемии в Германии коронавирусом заразилось уже 7 005 289 человек, количество смертей от COVID-19 и его последствий за сутки увеличилось на 69 и достигло 110 433.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+26
А теперь мне бы хотелось послушать лекцию о пользе вакцинации!.....
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27.12.2021 20:46
+18
быдло должно сидеть в стойле.
А может именно после 22:30 в тёмное время суток вирус нападает?
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27.12.2021 20:33
+17
і це при 70% вакинованих?
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27.12.2021 20:31
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і це при 70% вакинованих?
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27.12.2021 20:31 Ответить
быдло должно сидеть в стойле.
А может именно после 22:30 в тёмное время суток вирус нападает?
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27.12.2021 20:33 Ответить
А ты где сидишь? В каком нибудь подвале и строчишь за еду комменты
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28.12.2021 12:24 Ответить
Лол. Ботяра из задрыщенска вангует судьбу одной из самых развитых стран мира
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28.12.2021 12:22 Ответить
. Да, дельтой и с прививкой заразиться запросто можно. Но показатели смертности в странах , где много вакцинированных - в разы меньше.
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27.12.2021 21:03 Ответить
Давай официальную статистику про "в РАЗЫ меньше"
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27.12.2021 21:06 Ответить
Зате мруть вколоті. На жаль.

Тиша стоїть. Лише чуєш: серце, тромб, серце, тромб. І мова зовсім не йде про людей похилого віку.
Вчора помер ще один футболіст від серцевого нападу, Соф'ян Лукар.

Тут сьогодні стрічка вибухнула повідомленням про смерть режисера Жан-Марк Валле, 1963-го року нар - зупинка серця. Щеплений. Тільки ще не знають, чи вже отримав бустер.

Москалі пишуть про якогось їхнього відомого журналіста, 45 років, теж був вколотий в липні і погано себе почував - тромб.

Про непублічних людей годі й говорити.
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27.12.2021 21:47 Ответить
*Жана-Марка
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27.12.2021 21:49 Ответить
Ещё какой-то кикбоксёр чемп бельгийский сегодня помер от ковида в 41 год, был известным антиваксером.
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27.12.2021 21:55 Ответить
Ему мозга отбили напроч,он решил лечиться дома,вакцина ему так же не помогла бы))
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27.12.2021 23:08 Ответить
Сравни смертность ( в гугле есть все в открытом доступе) ну хотя бы Британию, немцев, Украину и РФ . Хотя конечно, надо учитывать, что в западной Европе, немного больше тестируют, и соответственно больше заражений, но смертность ну как минимум в два раза меньше.
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27.12.2021 22:01 Ответить
Написал тебе причину выше,но ты или еще какой то ваксобес удалил комент
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27.12.2021 22:49 Ответить
более 1 млн в день! брехня, что меньше!
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27.12.2021 22:31 Ответить
Не удаляй комент!!!!
Причина смертности в Украине в плохой медицине и несвоевременной оказании помощи.Сначала лечатся на дому,когда легким гайка-госпитализируют.
Нечего удалять комент ваксобесы
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27.12.2021 22:47 Ответить
До реанимации доктора не видишь. Открыл/закрыл больничный по телефону.
Или выздоравливаешь сам или больница
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28.12.2021 06:22 Ответить
А кто сказал,что немцы умные???)Там просто воруют меньше
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27.12.2021 21:10 Ответить
Ну , это то как раз и достаточно умно)
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27.12.2021 21:56 Ответить
у них профицит, им мона....
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27.12.2021 22:31 Ответить
Головне - муркель в клітку посадіть, щоб в грязьпром не втекла.
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27.12.2021 20:34 Ответить
теперь мы должны немчуру пожалеть и онуфрия прислать жыдобурятский газогон освятить?
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27.12.2021 20:35 Ответить
А теперь мне бы хотелось послушать лекцию о пользе вакцинации!.....
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27.12.2021 20:46 Ответить
омiкрон пробиває захист вакциною.
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27.12.2021 21:03 Ответить
та никто не выделил вирус в чистом виде, а они про штаммы треплятся!
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27.12.2021 22:32 Ответить
i шо? всe рвно рeакцiя тiла iндивiдуальна
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28.12.2021 00:00 Ответить
ваксеров нет на этой ветке)
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27.12.2021 22:07 Ответить
В Германии 69 умерших в день, а в Украине было от 300 до 800. Вот и вся лекция. Разница в смертности.
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28.12.2021 00:59 Ответить
Это смотря как (и кто) считает.....
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28.12.2021 10:50 Ответить
це не з уколом зв'язане. Це пов'язане з тим, що у них медицина ще трохи є, а у нас відсутня... майже...
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28.12.2021 19:17 Ответить
В итоге получается что чем больше сопротивляешься, тем больше свободы имеешь. Посмотрите на немцев и не делайте так
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27.12.2021 20:47 Ответить
да, какая-то куйня в британии 98 000 в день
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27.12.2021 21:08 Ответить
уже больше 100 тыс
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27.12.2021 22:08 Ответить
Победу "науки" решили заменить репрессиями. Так надежнее да и до "больных" доходит быстрее)
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27.12.2021 20:49 Ответить
А закінчиться усе у кращих традиціях "капіталізму катастроф". Дрібний та середній бізнес буде знищено і усе перейди під контроль ТНК.
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27.12.2021 21:03 Ответить
наука виявилася бeзсильною. нeконтакт - eфeктивнiшe.
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27.12.2021 21:04 Ответить
Щоб зробити з планети Земля один великий концтабір залишилось недовго.
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27.12.2021 20:58 Ответить
Зачем они пишут, кому это интересно? Лично мне на...ть на бюргеров
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27.12.2021 21:21 Ответить
Ну хоч Різдво відсвяткували
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27.12.2021 21:22 Ответить
похоже не в вирусе дело немцы по уколам почти впереди планеты всей и все равно ограничения
правду пока неозвучивают
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27.12.2021 21:24 Ответить
Всё есть в открытом доступе, Гугл в помощь. Но само собой надо учитывать не только процент вакцинированных, но и общее количество заражений и количество населения в каждой стране
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27.12.2021 21:27 Ответить
Дания.

В конце прошлой недели доля Омикрона достигла выше 70%

В больницах 608 пациентов, от прошлогоднего максимума уже 63%

Доля госпитализированных детей 0-2 лет по итогам 51 недели занимает ВТОРОЕ место в возрастном разрезе. За неделю было госпитализированно 19,6 на 100 тыс . Выше уровень госпитализаций на 100 тыс человек, - только для возрастной группы 80+ лет.
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27.12.2021 22:00 Ответить
Дьявол кроется в деталях.
Немецкая компания Biontech, разрабатывает и реализует вакцину совместно с американской Pfizer.
В Германии и США стремятся привить всех, и усиливают карантинные ограничения.
Великобритания.Astra-Zeneca. Англо-Шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. В Великобритании так же происходит усиление карантинных ограничений и попытки вакцинировать всех.
Франция. Sanofi,международная фармацевтическая компания, имеющая разветвленную сеть и в Украине. Немаловажную роль в усилении карантинных ограничений во франции сыграл и кошелек Ротшильдов Эммануэль Макрон.
Кто после этого сможет сказать, что за вакцинацией стоит забота о здоровье человека фармкоорпорациями?
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27.12.2021 22:04 Ответить
Афёра века.
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27.12.2021 22:50 Ответить
Ковидные отделения ждут вас. Там и расскажете об афере века.
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28.12.2021 00:55 Ответить
У нас в Мельбурне каждый день сообщают о тысячах "заражённых". За два года я не видел ни одного человека пострадавшего от "ковида". Все живы и здоровы. Даже политики.
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28.12.2021 01:00 Ответить
Евгений Истребин
1 ч.
На графиках новых случаев по районам New York-а закончилась шкала. Просто график улетел ввысь. За три недели среднее число случаев взлетело БОЛЕЕ ЧЕМ В 10 раз !





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27.12.2021 22:07 Ответить
что будет с нами, когда Омикрон появится в Украине...
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27.12.2021 22:10 Ответить
закриють метро і заборонять гуляти в парках.
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27.12.2021 22:26 Ответить
Ничего не будет, еще один псевдо лохдаун введут на который все положат, как и на предыдущие карантинные ограничения
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27.12.2021 22:27 Ответить
Можно, конечно, всех запереть в локдаун.
Особенно это хорошо делать, когда суседи с Востока АсвАбАждать Украину придут.
Но, поскольку в этот раз вертолета к самолету на Ростов для политиков с Банковой не будет, то никого не запрут - жить то политикам хочется, верно?
Отчетность по ковидле отчетностью, но жизнь холуям дороже: хозяева далеко, а суседи с Востока то близко.
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28.12.2021 05:04 Ответить
сначала вся Германия поддерживала нацистов! отдельно несогласных садили в лагеря... А потом , через несколько лет весь мир осудил фашизм... Нюнберг, слезы и сопли раскаяния, награды сопротивлению.... История...
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27.12.2021 22:36 Ответить
Мировая илитка давно слетела с катушек. Сейчас они вляпались в ситуацию из которой не знают как выбраться. Инфляция похоронит все эти режимы лунатиков-глобалистов.
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27.12.2021 22:52 Ответить
"МВФ и Всемирный банк, обсуждают цифровую идентификационную карту с вашими медицинскими и финансовыми данными."
Перевод этой новости на нормальный и понятный язык: Срок вашей вакцины истек, пятой ревакцинации у вас что нет !? хм.. Ну тогда и Нет у вас доступа к вашим же деньгам !!!
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27.12.2021 23:33 Ответить
Непонятно каким образом шайка сенильных стариков захватила власть на планете.
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28.12.2021 06:55 Ответить
Какого "доступа" к каким "деньгам"?
Да денег то ни у кого нет на счетах, есть у единиц (но они могут снять - и тогда ни у кого не будет).
Согласно властям, благодаря ковидным выплатам в 400 миллиардов баксов, на каждого жителя Австралии, включая младенцев, сейчас должно приходиться по 20 тысяч баксов, то есть у семьи с двумя детьми сейчас должно быть 80 тысяч наличкой на банковском счету.
Да они таких денег отродясь не видали.
Окуда же тогда этот, с позволения сказать, "фантазм 3-го рода"(С)?
Из-за цифр официальной инфляции, которую Резервный Банк Австралии властям рисует.
Настоящая же инфляция не имеет с официальной ничего общего; пока шли выплаты, инфляция галлопировала и именно она и пожрала все те "сбережения", которые, согласно официальным данным, должны быть на счетах.
Доказательством страшного падению покупательной способности населения являются нынешние Рождественские распродажи, таких скидок и при этом полного наличия товаров лично я не упомню.
Не покупают, причем не покупают даже в рассрочку (это не кредитка, это система Afterpay, по коорой, по слухам, проценты начисляют адовы апосля).

Но падение покупательной способности населения - это "цветочки".
"Ягодки" будут когда с явваря/февраля увольнения пойдут из-за сокращения (и закрытия) бизнесов.
Вот сегоднящняя статья, о том что из-за самоизоляции бизнесы закрываются и потому просят быстрых тестов, то есть желяют самоизолироваться ускоренными темпами.
Да на доброе им здоровье.
Безработица - это не ковид, по безработице платят пособия.
Правда, не хватает его ни на ипотеку, ни на отплату долгов (см выше про систему Afterpay).

"'Out of proportion': Small businesses hit as COVID test wait times blow out"
https://www.smh.com.au/national/out-of-proportion-small-businesses-hit-as-covid-test-wait-times-blow-out-20211227-p59kc0.html
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28.12.2021 07:40 Ответить
Якщо не помиляюся, чи Володимир Зеленко про це казав, чи десь інакше читала, що на ваерс реєструють лише 1% - так вважається вченими в Штатах. Тому цифри відповідно сприймають.
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28.12.2021 00:58 Ответить
Правильно, короновірус активний тільки вночі. Потрібно ще 10-15 раз провести вакцинацію, бо діла не буде.
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28.12.2021 07:19 Ответить
Друзья, нужно бойкотировать заведения где просят QR коды. Раз до бизнеса не доходит мы ему подскажем
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28.12.2021 09:42 Ответить
Дошик за антивакс комменты без кода продают. Бойкотчик. Лол
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28.12.2021 12:12 Ответить
 
 