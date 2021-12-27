Германия усиливает коронавирусные ограничения: закрывают места отдыха, вводят комендантские часы, ограничивают визиты
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье
С 27 декабря новые ограничения начинают действовать в Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии, Бранденбурге и Мекленбурге-Передней Померании. В других федеральных землях ограничения вступят в силу со следующего дня.
Мероприятия согласованы на совещании канцлера ФРГ Олафа Шольца с главами федеральных земель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Так, в Мекленбург-Передней Померании закрыты кинотеатры, театры, музеи, внутренние помещения зоопарков, бассейны и другие места отдыха. В Бранденбурге, по крайней мере до 11 января, тем, кто сделал прививку от коронавируса или переболел COVID-19, можно будет в частном порядке встречаться группами в составе не более 10 человек. Если в семье кто-то не привит от коронавируса, продолжают действовать более серьезные ограничения: в гости можно пригласить только двух человек из другого домохозяйства, за исключением детей в возрасте до 14 лет. В Баден-Вюртемберг в сфере общественного питания вводится комендантский час: с 22:30 до 5 утра. В новогоднюю ночь комендантский час начинается не раньше часа ночи.
Противники коронавирусных ограничений объявили массовую мобилизацию. В последние недели акции протеста проходят во многих городах ФРГ как на выходных, так и в будние дни. Предыдущие массовые протесты прошли в Берлине, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе и ряде других городов Германии. Самой масштабной была акция в Гамбурге. По данным полиции, в ней приняли участие около 11,5 тысяч человек.
Между тем, уровень заражения коронавирусом в ФРГ продолжает оставаться высоким. Семидневный коэффициент заражения за минувшие сутки поднялся с 220,7 до 222,7 случая на сто тысяч населения, сообщил Институт имени Роберта Коха. Неделю назад этот показатель составил в Германии 315,4. За 24 часа в стране зарегистрировано 13 908 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2.
Всего за все время пандемии в Германии коронавирусом заразилось уже 7 005 289 человек, количество смертей от COVID-19 и его последствий за сутки увеличилось на 69 и достигло 110 433.
Пожалуйста, подождите...
А может именно после 22:30 в тёмное время суток вирус нападает?
Тиша стоїть. Лише чуєш: серце, тромб, серце, тромб. І мова зовсім не йде про людей похилого віку.
Вчора помер ще один футболіст від серцевого нападу, Соф'ян Лукар.
Тут сьогодні стрічка вибухнула повідомленням про смерть режисера Жан-Марк Валле, 1963-го року нар - зупинка серця. Щеплений. Тільки ще не знають, чи вже отримав бустер.
Москалі пишуть про якогось їхнього відомого журналіста, 45 років, теж був вколотий в липні і погано себе почував - тромб.
Про непублічних людей годі й говорити.
Причина смертности в Украине в плохой медицине и несвоевременной оказании помощи.Сначала лечатся на дому,когда легким гайка-госпитализируют.
Нечего удалять комент ваксобесы
Или выздоравливаешь сам или больница
правду пока неозвучивают
В конце прошлой недели доля Омикрона достигла выше 70%
В больницах 608 пациентов, от прошлогоднего максимума уже 63%
Доля госпитализированных детей 0-2 лет по итогам 51 недели занимает ВТОРОЕ место в возрастном разрезе. За неделю было госпитализированно 19,6 на 100 тыс . Выше уровень госпитализаций на 100 тыс человек, - только для возрастной группы 80+ лет.
Немецкая компания Biontech, разрабатывает и реализует вакцину совместно с американской Pfizer.
В Германии и США стремятся привить всех, и усиливают карантинные ограничения.
Великобритания.Astra-Zeneca. Англо-Шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. В Великобритании так же происходит усиление карантинных ограничений и попытки вакцинировать всех.
Франция. Sanofi,международная фармацевтическая компания, имеющая разветвленную сеть и в Украине. Немаловажную роль в усилении карантинных ограничений во франции сыграл и кошелек Ротшильдов Эммануэль Макрон.
Кто после этого сможет сказать, что за вакцинацией стоит забота о здоровье человека фармкоорпорациями?
1 ч.
На графиках новых случаев по районам New York-а закончилась шкала. Просто график улетел ввысь. За три недели среднее число случаев взлетело БОЛЕЕ ЧЕМ В 10 раз !
Особенно это хорошо делать, когда суседи с Востока АсвАбАждать Украину придут.
Но, поскольку в этот раз вертолета к самолету на Ростов для политиков с Банковой не будет, то никого не запрут - жить то политикам хочется, верно?
Отчетность по ковидле отчетностью, но жизнь холуям дороже: хозяева далеко, а суседи с Востока то близко.
Перевод этой новости на нормальный и понятный язык: Срок вашей вакцины истек, пятой ревакцинации у вас что нет !? хм.. Ну тогда и Нет у вас доступа к вашим же деньгам !!!
Да денег то ни у кого нет на счетах, есть у единиц (но они могут снять - и тогда ни у кого не будет).
Согласно властям, благодаря ковидным выплатам в 400 миллиардов баксов, на каждого жителя Австралии, включая младенцев, сейчас должно приходиться по 20 тысяч баксов, то есть у семьи с двумя детьми сейчас должно быть 80 тысяч наличкой на банковском счету.
Да они таких денег отродясь не видали.
Окуда же тогда этот, с позволения сказать, "фантазм 3-го рода"(С)?
Из-за цифр официальной инфляции, которую Резервный Банк Австралии властям рисует.
Настоящая же инфляция не имеет с официальной ничего общего; пока шли выплаты, инфляция галлопировала и именно она и пожрала все те "сбережения", которые, согласно официальным данным, должны быть на счетах.
Доказательством страшного падению покупательной способности населения являются нынешние Рождественские распродажи, таких скидок и при этом полного наличия товаров лично я не упомню.
Не покупают, причем не покупают даже в рассрочку (это не кредитка, это система Afterpay, по коорой, по слухам, проценты начисляют адовы апосля).
Но падение покупательной способности населения - это "цветочки".
"Ягодки" будут когда с явваря/февраля увольнения пойдут из-за сокращения (и закрытия) бизнесов.
Вот сегоднящняя статья, о том что из-за самоизоляции бизнесы закрываются и потому просят быстрых тестов, то есть желяют самоизолироваться ускоренными темпами.
Да на доброе им здоровье.
Безработица - это не ковид, по безработице платят пособия.
Правда, не хватает его ни на ипотеку, ни на отплату долгов (см выше про систему Afterpay).
"'Out of proportion': Small businesses hit as COVID test wait times blow out"
https://www.smh.com.au/national/out-of-proportion-small-businesses-hit-as-covid-test-wait-times-blow-out-20211227-p59kc0.html