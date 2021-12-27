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Німеччина посилює коронавірусні обмеження: закривають місця відпочинку, вводять комендантські години, обмежують візити

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Німеччина посилює коронавірусні обмеження: закривають місця відпочинку, вводять комендантські години, обмежують візити

З 27 грудня нові обмеження починають діяти у Баден-Вюртемберзі, Нижній Саксонії, Бранденбурзі та Мекленбурзі-Передній Померанії. В інших федеральних землях обмеження стануть чинними з наступного дня.

Заходи узгоджені на нараді канцлера ФРН Олафа Шольца з главами федеральних земель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Так, у Мекленбурзі-Передній Померанії закриті кінотеатри, театри, музеї, внутрішні приміщення зоопарків, басейни та інші місця відпочинку. У Бранденбурзі, принаймні до 11 січня, тим, хто зробив щеплення від коронавірусу або перехворів на COVID-19, можна буде в приватному порядку зустрічатися групами у складі не більше 10 осіб. Якщо в сім'ї хтось не щеплений від коронавірусу, продовжують діяти більш серйозні обмеження: у гості можна запросити лише до двох осіб з іншого домогосподарства, за винятком дітей віком до 14 років. У Баден-Вюртемберзі у сфері громадського харчування вводиться комендантська година: з 22:30 до 5 ранку. У новорічну ніч комендантська година починається не раніше першої години ночі.

Противники коронавірусних обмежень оголосили масову мобілізацію. Останніми тижнями акції протесту відбуваються в багатьох містах ФРН як на вихідних, так і у будні дні. Попередні масові протести відбулися в Берліні, Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Дюссельдорфі та низці інших міст Німеччини. Наймасштабнішою була акція в Гамбурзі. За даними поліції, в ній взяли участь близько 11,5 тисячі людей.

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Тим часом рівень зараження коронавірусом у ФРН продовжує залишатися високим. Семиденний коефіцієнт зараження за минулу добу піднявся з 220,7 до 222,7 випадків на сто тисяч населення, повідомив Інститут імені Роберта Коха. Тиждень тому цей показник становив у Німеччині 315,4. За 24 години в країні зареєстровано 13908 нових випадків зараження вірусом SARS-CoV-2.

Загалом за весь час пандемії в Німеччині коронавірусом заразилося вже 7 005 289 осіб, кількість смертей від COVID-19 та його наслідків за добу збільшилася на 69 і досягла 110 433.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+26
А теперь мне бы хотелось послушать лекцию о пользе вакцинации!.....
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27.12.2021 20:46
+18
быдло должно сидеть в стойле.
А может именно после 22:30 в тёмное время суток вирус нападает?
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27.12.2021 20:33
+17
і це при 70% вакинованих?
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27.12.2021 20:31
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і це при 70% вакинованих?
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27.12.2021 20:31 Відповісти
быдло должно сидеть в стойле.
А может именно после 22:30 в тёмное время суток вирус нападает?
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27.12.2021 20:33 Відповісти
А ты где сидишь? В каком нибудь подвале и строчишь за еду комменты
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28.12.2021 12:24 Відповісти
Лол. Ботяра из задрыщенска вангует судьбу одной из самых развитых стран мира
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28.12.2021 12:22 Відповісти
. Да, дельтой и с прививкой заразиться запросто можно. Но показатели смертности в странах , где много вакцинированных - в разы меньше.
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27.12.2021 21:03 Відповісти
Давай официальную статистику про "в РАЗЫ меньше"
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27.12.2021 21:06 Відповісти
Зате мруть вколоті. На жаль.

Тиша стоїть. Лише чуєш: серце, тромб, серце, тромб. І мова зовсім не йде про людей похилого віку.
Вчора помер ще один футболіст від серцевого нападу, Соф'ян Лукар.

Тут сьогодні стрічка вибухнула повідомленням про смерть режисера Жан-Марк Валле, 1963-го року нар - зупинка серця. Щеплений. Тільки ще не знають, чи вже отримав бустер.

Москалі пишуть про якогось їхнього відомого журналіста, 45 років, теж був вколотий в липні і погано себе почував - тромб.

Про непублічних людей годі й говорити.
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27.12.2021 21:47 Відповісти
*Жана-Марка
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27.12.2021 21:49 Відповісти
Ещё какой-то кикбоксёр чемп бельгийский сегодня помер от ковида в 41 год, был известным антиваксером.
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27.12.2021 21:55 Відповісти
Ему мозга отбили напроч,он решил лечиться дома,вакцина ему так же не помогла бы))
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27.12.2021 23:08 Відповісти
Сравни смертность ( в гугле есть все в открытом доступе) ну хотя бы Британию, немцев, Украину и РФ . Хотя конечно, надо учитывать, что в западной Европе, немного больше тестируют, и соответственно больше заражений, но смертность ну как минимум в два раза меньше.
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27.12.2021 22:01 Відповісти
Написал тебе причину выше,но ты или еще какой то ваксобес удалил комент
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27.12.2021 22:49 Відповісти
более 1 млн в день! брехня, что меньше!
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27.12.2021 22:31 Відповісти
Не удаляй комент!!!!
Причина смертности в Украине в плохой медицине и несвоевременной оказании помощи.Сначала лечатся на дому,когда легким гайка-госпитализируют.
Нечего удалять комент ваксобесы
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27.12.2021 22:47 Відповісти
До реанимации доктора не видишь. Открыл/закрыл больничный по телефону.
Или выздоравливаешь сам или больница
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28.12.2021 06:22 Відповісти
А кто сказал,что немцы умные???)Там просто воруют меньше
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27.12.2021 21:10 Відповісти
Ну , это то как раз и достаточно умно)
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27.12.2021 21:56 Відповісти
у них профицит, им мона....
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27.12.2021 22:31 Відповісти
Головне - муркель в клітку посадіть, щоб в грязьпром не втекла.
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27.12.2021 20:34 Відповісти
теперь мы должны немчуру пожалеть и онуфрия прислать жыдобурятский газогон освятить?
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27.12.2021 20:35 Відповісти
А теперь мне бы хотелось послушать лекцию о пользе вакцинации!.....
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27.12.2021 20:46 Відповісти
омiкрон пробиває захист вакциною.
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27.12.2021 21:03 Відповісти
та никто не выделил вирус в чистом виде, а они про штаммы треплятся!
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27.12.2021 22:32 Відповісти
i шо? всe рвно рeакцiя тiла iндивiдуальна
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28.12.2021 00:00 Відповісти
ваксеров нет на этой ветке)
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27.12.2021 22:07 Відповісти
В Германии 69 умерших в день, а в Украине было от 300 до 800. Вот и вся лекция. Разница в смертности.
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28.12.2021 00:59 Відповісти
Это смотря как (и кто) считает.....
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28.12.2021 10:50 Відповісти
це не з уколом зв'язане. Це пов'язане з тим, що у них медицина ще трохи є, а у нас відсутня... майже...
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28.12.2021 19:17 Відповісти
В итоге получается что чем больше сопротивляешься, тем больше свободы имеешь. Посмотрите на немцев и не делайте так
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27.12.2021 20:47 Відповісти
да, какая-то куйня в британии 98 000 в день
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27.12.2021 21:08 Відповісти
уже больше 100 тыс
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27.12.2021 22:08 Відповісти
Победу "науки" решили заменить репрессиями. Так надежнее да и до "больных" доходит быстрее)
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27.12.2021 20:49 Відповісти
А закінчиться усе у кращих традиціях "капіталізму катастроф". Дрібний та середній бізнес буде знищено і усе перейди під контроль ТНК.
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27.12.2021 21:03 Відповісти
наука виявилася бeзсильною. нeконтакт - eфeктивнiшe.
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27.12.2021 21:04 Відповісти
Щоб зробити з планети Земля один великий концтабір залишилось недовго.
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27.12.2021 20:58 Відповісти
Зачем они пишут, кому это интересно? Лично мне на...ть на бюргеров
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27.12.2021 21:21 Відповісти
Ну хоч Різдво відсвяткували
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27.12.2021 21:22 Відповісти
похоже не в вирусе дело немцы по уколам почти впереди планеты всей и все равно ограничения
правду пока неозвучивают
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27.12.2021 21:24 Відповісти
Всё есть в открытом доступе, Гугл в помощь. Но само собой надо учитывать не только процент вакцинированных, но и общее количество заражений и количество населения в каждой стране
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27.12.2021 21:27 Відповісти
Дания.

В конце прошлой недели доля Омикрона достигла выше 70%

В больницах 608 пациентов, от прошлогоднего максимума уже 63%

Доля госпитализированных детей 0-2 лет по итогам 51 недели занимает ВТОРОЕ место в возрастном разрезе. За неделю было госпитализированно 19,6 на 100 тыс . Выше уровень госпитализаций на 100 тыс человек, - только для возрастной группы 80+ лет.
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27.12.2021 22:00 Відповісти
Дьявол кроется в деталях.
Немецкая компания Biontech, разрабатывает и реализует вакцину совместно с американской Pfizer.
В Германии и США стремятся привить всех, и усиливают карантинные ограничения.
Великобритания.Astra-Zeneca. Англо-Шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. В Великобритании так же происходит усиление карантинных ограничений и попытки вакцинировать всех.
Франция. Sanofi,международная фармацевтическая компания, имеющая разветвленную сеть и в Украине. Немаловажную роль в усилении карантинных ограничений во франции сыграл и кошелек Ротшильдов Эммануэль Макрон.
Кто после этого сможет сказать, что за вакцинацией стоит забота о здоровье человека фармкоорпорациями?
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27.12.2021 22:04 Відповісти
Афёра века.
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27.12.2021 22:50 Відповісти
Ковидные отделения ждут вас. Там и расскажете об афере века.
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28.12.2021 00:55 Відповісти
У нас в Мельбурне каждый день сообщают о тысячах "заражённых". За два года я не видел ни одного человека пострадавшего от "ковида". Все живы и здоровы. Даже политики.
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28.12.2021 01:00 Відповісти
Евгений Истребин
1 ч.
На графиках новых случаев по районам New York-а закончилась шкала. Просто график улетел ввысь. За три недели среднее число случаев взлетело БОЛЕЕ ЧЕМ В 10 раз !





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27.12.2021 22:07 Відповісти
что будет с нами, когда Омикрон появится в Украине...
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27.12.2021 22:10 Відповісти
закриють метро і заборонять гуляти в парках.
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27.12.2021 22:26 Відповісти
Ничего не будет, еще один псевдо лохдаун введут на который все положат, как и на предыдущие карантинные ограничения
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27.12.2021 22:27 Відповісти
Можно, конечно, всех запереть в локдаун.
Особенно это хорошо делать, когда суседи с Востока АсвАбАждать Украину придут.
Но, поскольку в этот раз вертолета к самолету на Ростов для политиков с Банковой не будет, то никого не запрут - жить то политикам хочется, верно?
Отчетность по ковидле отчетностью, но жизнь холуям дороже: хозяева далеко, а суседи с Востока то близко.
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28.12.2021 05:04 Відповісти
сначала вся Германия поддерживала нацистов! отдельно несогласных садили в лагеря... А потом , через несколько лет весь мир осудил фашизм... Нюнберг, слезы и сопли раскаяния, награды сопротивлению.... История...
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27.12.2021 22:36 Відповісти
Мировая илитка давно слетела с катушек. Сейчас они вляпались в ситуацию из которой не знают как выбраться. Инфляция похоронит все эти режимы лунатиков-глобалистов.
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27.12.2021 22:52 Відповісти
"МВФ и Всемирный банк, обсуждают цифровую идентификационную карту с вашими медицинскими и финансовыми данными."
Перевод этой новости на нормальный и понятный язык: Срок вашей вакцины истек, пятой ревакцинации у вас что нет !? хм.. Ну тогда и Нет у вас доступа к вашим же деньгам !!!
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27.12.2021 23:33 Відповісти
Непонятно каким образом шайка сенильных стариков захватила власть на планете.
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28.12.2021 06:55 Відповісти
Какого "доступа" к каким "деньгам"?
Да денег то ни у кого нет на счетах, есть у единиц (но они могут снять - и тогда ни у кого не будет).
Согласно властям, благодаря ковидным выплатам в 400 миллиардов баксов, на каждого жителя Австралии, включая младенцев, сейчас должно приходиться по 20 тысяч баксов, то есть у семьи с двумя детьми сейчас должно быть 80 тысяч наличкой на банковском счету.
Да они таких денег отродясь не видали.
Окуда же тогда этот, с позволения сказать, "фантазм 3-го рода"(С)?
Из-за цифр официальной инфляции, которую Резервный Банк Австралии властям рисует.
Настоящая же инфляция не имеет с официальной ничего общего; пока шли выплаты, инфляция галлопировала и именно она и пожрала все те "сбережения", которые, согласно официальным данным, должны быть на счетах.
Доказательством страшного падению покупательной способности населения являются нынешние Рождественские распродажи, таких скидок и при этом полного наличия товаров лично я не упомню.
Не покупают, причем не покупают даже в рассрочку (это не кредитка, это система Afterpay, по коорой, по слухам, проценты начисляют адовы апосля).

Но падение покупательной способности населения - это "цветочки".
"Ягодки" будут когда с явваря/февраля увольнения пойдут из-за сокращения (и закрытия) бизнесов.
Вот сегоднящняя статья, о том что из-за самоизоляции бизнесы закрываются и потому просят быстрых тестов, то есть желяют самоизолироваться ускоренными темпами.
Да на доброе им здоровье.
Безработица - это не ковид, по безработице платят пособия.
Правда, не хватает его ни на ипотеку, ни на отплату долгов (см выше про систему Afterpay).

"'Out of proportion': Small businesses hit as COVID test wait times blow out"
https://www.smh.com.au/national/out-of-proportion-small-businesses-hit-as-covid-test-wait-times-blow-out-20211227-p59kc0.html
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28.12.2021 07:40 Відповісти
Якщо не помиляюся, чи Володимир Зеленко про це казав, чи десь інакше читала, що на ваерс реєструють лише 1% - так вважається вченими в Штатах. Тому цифри відповідно сприймають.
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28.12.2021 00:58 Відповісти
Правильно, короновірус активний тільки вночі. Потрібно ще 10-15 раз провести вакцинацію, бо діла не буде.
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28.12.2021 07:19 Відповісти
Друзья, нужно бойкотировать заведения где просят QR коды. Раз до бизнеса не доходит мы ему подскажем
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28.12.2021 09:42 Відповісти
Дошик за антивакс комменты без кода продают. Бойкотчик. Лол
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28.12.2021 12:12 Відповісти
 
 