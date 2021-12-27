Німеччина посилює коронавірусні обмеження: закривають місця відпочинку, вводять комендантські години, обмежують візити
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З 27 грудня нові обмеження починають діяти у Баден-Вюртемберзі, Нижній Саксонії, Бранденбурзі та Мекленбурзі-Передній Померанії. В інших федеральних землях обмеження стануть чинними з наступного дня.
Заходи узгоджені на нараді канцлера ФРН Олафа Шольца з главами федеральних земель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Так, у Мекленбурзі-Передній Померанії закриті кінотеатри, театри, музеї, внутрішні приміщення зоопарків, басейни та інші місця відпочинку. У Бранденбурзі, принаймні до 11 січня, тим, хто зробив щеплення від коронавірусу або перехворів на COVID-19, можна буде в приватному порядку зустрічатися групами у складі не більше 10 осіб. Якщо в сім'ї хтось не щеплений від коронавірусу, продовжують діяти більш серйозні обмеження: у гості можна запросити лише до двох осіб з іншого домогосподарства, за винятком дітей віком до 14 років. У Баден-Вюртемберзі у сфері громадського харчування вводиться комендантська година: з 22:30 до 5 ранку. У новорічну ніч комендантська година починається не раніше першої години ночі.
Противники коронавірусних обмежень оголосили масову мобілізацію. Останніми тижнями акції протесту відбуваються в багатьох містах ФРН як на вихідних, так і у будні дні. Попередні масові протести відбулися в Берліні, Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Дюссельдорфі та низці інших міст Німеччини. Наймасштабнішою була акція в Гамбурзі. За даними поліції, в ній взяли участь близько 11,5 тисячі людей.
Тим часом рівень зараження коронавірусом у ФРН продовжує залишатися високим. Семиденний коефіцієнт зараження за минулу добу піднявся з 220,7 до 222,7 випадків на сто тисяч населення, повідомив Інститут імені Роберта Коха. Тиждень тому цей показник становив у Німеччині 315,4. За 24 години в країні зареєстровано 13908 нових випадків зараження вірусом SARS-CoV-2.
Загалом за весь час пандемії в Німеччині коронавірусом заразилося вже 7 005 289 осіб, кількість смертей від COVID-19 та його наслідків за добу збільшилася на 69 і досягла 110 433.
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А может именно после 22:30 в тёмное время суток вирус нападает?
Тиша стоїть. Лише чуєш: серце, тромб, серце, тромб. І мова зовсім не йде про людей похилого віку.
Вчора помер ще один футболіст від серцевого нападу, Соф'ян Лукар.
Тут сьогодні стрічка вибухнула повідомленням про смерть режисера Жан-Марк Валле, 1963-го року нар - зупинка серця. Щеплений. Тільки ще не знають, чи вже отримав бустер.
Москалі пишуть про якогось їхнього відомого журналіста, 45 років, теж був вколотий в липні і погано себе почував - тромб.
Про непублічних людей годі й говорити.
Причина смертности в Украине в плохой медицине и несвоевременной оказании помощи.Сначала лечатся на дому,когда легким гайка-госпитализируют.
Нечего удалять комент ваксобесы
Или выздоравливаешь сам или больница
правду пока неозвучивают
В конце прошлой недели доля Омикрона достигла выше 70%
В больницах 608 пациентов, от прошлогоднего максимума уже 63%
Доля госпитализированных детей 0-2 лет по итогам 51 недели занимает ВТОРОЕ место в возрастном разрезе. За неделю было госпитализированно 19,6 на 100 тыс . Выше уровень госпитализаций на 100 тыс человек, - только для возрастной группы 80+ лет.
Немецкая компания Biontech, разрабатывает и реализует вакцину совместно с американской Pfizer.
В Германии и США стремятся привить всех, и усиливают карантинные ограничения.
Великобритания.Astra-Zeneca. Англо-Шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. В Великобритании так же происходит усиление карантинных ограничений и попытки вакцинировать всех.
Франция. Sanofi,международная фармацевтическая компания, имеющая разветвленную сеть и в Украине. Немаловажную роль в усилении карантинных ограничений во франции сыграл и кошелек Ротшильдов Эммануэль Макрон.
Кто после этого сможет сказать, что за вакцинацией стоит забота о здоровье человека фармкоорпорациями?
1 ч.
На графиках новых случаев по районам New York-а закончилась шкала. Просто график улетел ввысь. За три недели среднее число случаев взлетело БОЛЕЕ ЧЕМ В 10 раз !
Особенно это хорошо делать, когда суседи с Востока АсвАбАждать Украину придут.
Но, поскольку в этот раз вертолета к самолету на Ростов для политиков с Банковой не будет, то никого не запрут - жить то политикам хочется, верно?
Отчетность по ковидле отчетностью, но жизнь холуям дороже: хозяева далеко, а суседи с Востока то близко.
Перевод этой новости на нормальный и понятный язык: Срок вашей вакцины истек, пятой ревакцинации у вас что нет !? хм.. Ну тогда и Нет у вас доступа к вашим же деньгам !!!
Да денег то ни у кого нет на счетах, есть у единиц (но они могут снять - и тогда ни у кого не будет).
Согласно властям, благодаря ковидным выплатам в 400 миллиардов баксов, на каждого жителя Австралии, включая младенцев, сейчас должно приходиться по 20 тысяч баксов, то есть у семьи с двумя детьми сейчас должно быть 80 тысяч наличкой на банковском счету.
Да они таких денег отродясь не видали.
Окуда же тогда этот, с позволения сказать, "фантазм 3-го рода"(С)?
Из-за цифр официальной инфляции, которую Резервный Банк Австралии властям рисует.
Настоящая же инфляция не имеет с официальной ничего общего; пока шли выплаты, инфляция галлопировала и именно она и пожрала все те "сбережения", которые, согласно официальным данным, должны быть на счетах.
Доказательством страшного падению покупательной способности населения являются нынешние Рождественские распродажи, таких скидок и при этом полного наличия товаров лично я не упомню.
Не покупают, причем не покупают даже в рассрочку (это не кредитка, это система Afterpay, по коорой, по слухам, проценты начисляют адовы апосля).
Но падение покупательной способности населения - это "цветочки".
"Ягодки" будут когда с явваря/февраля увольнения пойдут из-за сокращения (и закрытия) бизнесов.
Вот сегоднящняя статья, о том что из-за самоизоляции бизнесы закрываются и потому просят быстрых тестов, то есть желяют самоизолироваться ускоренными темпами.
Да на доброе им здоровье.
Безработица - это не ковид, по безработице платят пособия.
Правда, не хватает его ни на ипотеку, ни на отплату долгов (см выше про систему Afterpay).
"'Out of proportion': Small businesses hit as COVID test wait times blow out"
https://www.smh.com.au/national/out-of-proportion-small-businesses-hit-as-covid-test-wait-times-blow-out-20211227-p59kc0.html