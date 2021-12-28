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Авиацию НАТО за год поднимали на перехват российских самолетов 290 раз

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Авиацию НАТО за год поднимали на перехват российских самолетов 290 раз

В 2021 году самолеты НАТО чаще всего совершали вылеты в Восточную Европу из-за российских военных воздушных судов. Авиация РФ летала близко к границам воздушного пространства стран-членов Альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

При этом в НАТО отметили, что, как правило, перехват происходил без инцидентов.

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"В 2021 году в ответ на действия российской авиации было выполнено 290 из примерно 370 вылетов. Большинство из них имели место в Балтийском регионе вокруг Эстонии, Латвии и Литвы, где организация осуществляет воздушную охрану", - заявили в Альянсе.

Автор: Наталя Джума
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Жаль Ердоган не знав, що можливо перехоплювати
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28.12.2021 08:06 Ответить
ДОБРЕ, що не знав!!!
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28.12.2021 09:03 Ответить
поганий з тебе учень !!!
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28.12.2021 09:18 Ответить
Лише б з тебе щось було!!!
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28.12.2021 09:50 Ответить
Лікбезом займись перед тим, як гримати в діван! Терміни "перехоплення" й "знищення", мабуть відрізняються???
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28.12.2021 10:07 Ответить
Когда заходит речь о странах НАТО, даже маленьких по размерам,
грозные самолёты РФ способны только пролетать мимо.
С НАТО РФ в вечном пролёте.
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28.12.2021 12:59 Ответить
 
 