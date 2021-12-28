2 960 7
Авиацию НАТО за год поднимали на перехват российских самолетов 290 раз
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В 2021 году самолеты НАТО чаще всего совершали вылеты в Восточную Европу из-за российских военных воздушных судов. Авиация РФ летала близко к границам воздушного пространства стран-членов Альянса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
При этом в НАТО отметили, что, как правило, перехват происходил без инцидентов.
"В 2021 году в ответ на действия российской авиации было выполнено 290 из примерно 370 вылетов. Большинство из них имели место в Балтийском регионе вокруг Эстонии, Латвии и Литвы, где организация осуществляет воздушную охрану", - заявили в Альянсе.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
грозные самолёты РФ способны только пролетать мимо.
С НАТО РФ в вечном пролёте.