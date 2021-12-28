УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18980 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Війна
2 960 7
авіація (1678) війна (56882) НАТО (5165) росія (47327)

Авіацію НАТО за рік піднімали на перехоплення російських літаків 290 разів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Авіацію НАТО за рік піднімали на перехоплення російських літаків 290 разів

У 2021 році літаки НАТО найчастіше здійснювали вильоти в Східній Європі через російські військові повітряні судна. Авіація РФ літала близько до кордонів повітряного простору країн-членів Аьянса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

При цьому в НАТО зазначили, що, як правило, перехоплення відбувалося без інцидентів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступник глави Міноборони РФ Фомін заявив, що НАТО готується до масштабного збройного конфлікту з Росією

"У 2021 році у відповідь на дії російської авіації було виконано 290 з приблизно 370 вильотів. Більшість з них мали місце в Балтійському регіоні навколо Естонії, Латвії та Литви, де організація здійснює повітряну охорону", - заявили в Альянсі.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жаль Ердоган не знав, що можливо перехоплювати
показати весь коментар
28.12.2021 08:06 Відповісти
ДОБРЕ, що не знав!!!
показати весь коментар
28.12.2021 09:03 Відповісти
поганий з тебе учень !!!
показати весь коментар
28.12.2021 09:18 Відповісти
Лише б з тебе щось було!!!
показати весь коментар
28.12.2021 09:50 Відповісти
Лікбезом займись перед тим, як гримати в діван! Терміни "перехоплення" й "знищення", мабуть відрізняються???
показати весь коментар
28.12.2021 10:07 Відповісти
Когда заходит речь о странах НАТО, даже маленьких по размерам,
грозные самолёты РФ способны только пролетать мимо.
С НАТО РФ в вечном пролёте.
показати весь коментар
28.12.2021 12:59 Відповісти
 
 