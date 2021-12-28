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Авіацію НАТО за рік піднімали на перехоплення російських літаків 290 разів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У 2021 році літаки НАТО найчастіше здійснювали вильоти в Східній Європі через російські військові повітряні судна. Авіація РФ літала близько до кордонів повітряного простору країн-членів Аьянса.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
При цьому в НАТО зазначили, що, як правило, перехоплення відбувалося без інцидентів.
"У 2021 році у відповідь на дії російської авіації було виконано 290 з приблизно 370 вильотів. Більшість з них мали місце в Балтійському регіоні навколо Естонії, Латвії та Литви, де організація здійснює повітряну охорону", - заявили в Альянсі.
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грозные самолёты РФ способны только пролетать мимо.
С НАТО РФ в вечном пролёте.