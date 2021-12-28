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США не готовы уступать суверенитет Украины, - Маркарова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

США не готовы уступать суверенитет Украины, - Маркарова

Украина, США и Запад сейчас совместно работают над дипломатическим сдерживанием Российской Федерации, которая продолжает стягивать войска к границам с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Сейчас мы все: Украина, США, Запад - работаем над вариантом "А" - дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту "Б", к которому тоже все активно готовятся", - сказала посол.

Маркарова подчеркнула, что Соединенные Штаты активно обращаются к России с тем, чтобы сфокусироваться на варианте "А", они стремятся к дипломатическому урегулированию и демонстрируют России, что есть другой путь.

"Для США и всего цивилизованного мира война не является желаемым сценарием развития событий. В то же время есть понимание того, что существует угроза украинскому суверенитету, и Соединенные Штаты не готовы его уступать", - отметила посол.

Маркарова также добавила, что о каком-то условном "компромиссе" с Россией речь не идет.

"От наших американских партнеров мы ни разу не слышали слова "компромисс", когда речь шла о России и Украине. Также не было никаких разговоров с нами относительно того, чтобы уменьшить объем поддержки или количество учений. Как раз наоборот: Соединенные Штаты и Украина ищут дипломатическое решение проблемы, однако мы четко понимаем, кто в этой ситуации агрессор и чей суверенитет нужно защищать", - подчеркнула Маркарова.

Также читайте: Украина предложила союзникам широкий пакет мер по сдерживанию России, - Маркарова

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
У Маркаровой уже приняли верительные грамоты ? Строго оносятся в США к воровству.
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28.12.2021 09:43
+5
Поступаться? Вы че смеетесь? Вы хотя бы по новостям заметили, кто чем занимается. Что у кого в головах? Эти Джемса Вебба запускают, миры хотят изучать, а эти только "Цирконы" пуляют и кричат об этом на весь мир.
Это страна моральных уродов, которые только тормозят цивилизацию. И им еще чем то поступаться? Та пусть гниют в своих болотах.....
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28.12.2021 10:02
+3
Героям Слава!
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28.12.2021 09:48
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У Маркаровой уже приняли верительные грамоты ? Строго оносятся в США к воровству.
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28.12.2021 09:43 Ответить
Тому і погіршення ситуації на лінії зіткнення. ***** ковбасить від цього.
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28.12.2021 09:43 Ответить
Цікаво, які ж "небачені" санкції накладуть на парашу в разі повномасштабного нападу? Це і є план "Б"?
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28.12.2021 09:44 Ответить
Спитайте в ворогів США - Каддафі та Хусейна.
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28.12.2021 09:48 Ответить
Краще було б, якби вони "були готові не поступитися"!
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28.12.2021 09:47 Ответить
Слава Україні! Слава США!
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28.12.2021 09:47 Ответить
Героям Слава!
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28.12.2021 09:48 Ответить
Слава довбням, що проголосували а Глабародьку
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28.12.2021 10:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zde8gWwkTCw
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28.12.2021 09:58 Ответить
Поступаться? Вы че смеетесь? Вы хотя бы по новостям заметили, кто чем занимается. Что у кого в головах? Эти Джемса Вебба запускают, миры хотят изучать, а эти только "Цирконы" пуляют и кричат об этом на весь мир.
Это страна моральных уродов, которые только тормозят цивилизацию. И им еще чем то поступаться? Та пусть гниют в своих болотах.....
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28.12.2021 10:02 Ответить
Эсли страны,члены НАТО,пойдут на какие нибуть уступки ***** то любое движение НОТО и Ураины в сторону Крыма или окупированых територий будут расцениваться мокшандией как нарушение договоренностей.
Украину уже так связали по рукам и ногам такими-же соглашениями но в Минске.
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28.12.2021 10:06 Ответить
Чому не питають народ України? Заїпали вже.. янки, гейропци, кацапи.... Терміново створити штаб НАРОДНОГО Супротиву, і дати відповідь *****, що ми будемо захищати свою країну до останнього подиху!!!
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28.12.2021 10:11 Ответить
А хто, по твоєму, мав би очолити цей штаб?
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28.12.2021 10:15 Ответить
Я думаю хтось з військових, з національним ухилом.
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28.12.2021 10:25 Ответить
Тобто прізвища нема.
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28.12.2021 10:30 Ответить
Немає на жаль... Але якщо така людина появиться в такий момент і озвучить правильні речі, то буде саме вона.
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28.12.2021 10:34 Ответить
ну шо ты сразу в крайность. Кирпонос тебя устроит?
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28.12.2021 11:00 Ответить
Хотим мы этого или нет - но для свободы Украины нужна война. Только полное поражение рахи позволит Украине стать той страной о которой мечтают украинцы.
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28.12.2021 10:20 Ответить
У нас не хватит сил завалить Раху, а мир уже четко показал, что в случае войны - глубоко озаботятся и в лучшем случае, введут очередные санкции, на которые кацапам насрать. Они никогда не начнут войну с паРашей из-за Украины. И даже ее не поддержат военными силами.
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28.12.2021 12:06 Ответить
Если посмотреть историю великих стран,то можно увидеть,что их величие началось с освободительной войны. Это коснулось даже США,когда она получила независимость от Англии. У Украины даже есть преимущество - у нас есть тыл и желание помочь всего мира. В том числе и США. Можете выбирать - продолжать жить в гавне и вечном страхе. Или раз и навсегда попробовать освободиться имея мировую поддержку.
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28.12.2021 12:56 Ответить
Тема військової загрози кацапні вже кілька місяців у всіх на устах: ЗМІ, політики. Думки різні...але знаєте, що я замітив? А де бл.. "патріот - "что бы вы панимали...", Гриценко, ти де? Любиш попи_діти тільки перед виборами, что би ви панімалі!!! Добре, розтріляти то жорстоко, але на куй вигнати таких глистів з країни, або в якесь село без зручностей, то майбудь найбільш правильний варіант.! В резервацію "підарасів"!
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28.12.2021 10:33 Ответить
Пургаметы КГБшные просють гарантий безопасности у НАТО и США... они ее получуть...в виде ножек Буша и тушонки Рузвельта...так уже было во время Карибского кризиса Хрущев выклянуил у США миллионы тонн отборной посевной пшеницы и кукуруззы...после это сделки Хрущева обозвали Кукурузник...
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28.12.2021 10:37 Ответить
Помните песню «Хотят ли русские войны» ?йося кобздон её спивать любил. Так вот я вам отвечу, кацапы не просто войны хотят, они без неё жить не могут!
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28.12.2021 10:57 Ответить
Хоть щось радує!
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28.12.2021 12:02 Ответить
 
 