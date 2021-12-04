Украина предложила союзникам широкий пакет мер по сдерживанию России, - Маркарова

Посол в США Оксана Маркарова заявила, что Украина предложила союзникам и партнерам на Западе широкий пакет для сдерживания РФ, включающий политический, экономический и компонент безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Маркарова рассказала в интервью CNN.

"Киев предложил нашим партнерам очень широкий пакет, имеющий три уровня. Он разработан, чтобы сдержать, а также демотивировать Россию", - сообщила посол.

Она объяснила, что первый уровень в этом пакете предполагает политическое сдерживание, отметив: "Мы очень рады слышать мощные месседжи от президента Байдена, а также всех наших друзей и союзников".

Второй компонент, по словам Маркаровой, предполагает экономическое сдерживание. В этом контексте она подчеркнула неотложную необходимость обсуждения конкретных экономических ограничений России, которые существенно повысят цену для Путина в случае, если он решит снова атаковать Украину.

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Наконец, третий компонент предусматривает сдерживание России в измерениях безопасности и обороны. Это означает возможность дополнительной поддержки для расширения оборонных возможностей Украины.

"Мы хотим очень четко подчеркнуть, что Украина никогда никого не атаковала, мы не планировали никаких наступлений, мы не собирались проводить никаких военных наступательных операций. Мы мирная страна прекрасных производителей, стартаперов и предпринимателей. И мы стремимся только к дипломатическим решениям", - рассказала дипломат. При этом она добавила, что "мы очень решительно настроены защищать наш дом от этой агрессии".

Маркарова поблагодарила американскую сторону за активную поддержку Украины. "Наши отношения с США не были лучше, чем сейчас. Только за последние шесть месяцев мы провели заседание Комиссии стратегического партнерства, наш президент был здесь (в Соединенных Штатах. – Ред.), мы подписали рамочное соглашение с США", - напомнила она.

Посол подчеркнула, что Россия не только сосредоточила военные силы у границ Украины, но и усилила кампанию дезинформации, а также продолжает прилагать усилия, чтобы взорвать Украину изнутри.

"Очень важно, что мы работаем вместе со всеми нашими друзьями и союзниками, особенно с Соединенными Штатами", - резюмировала Маркарова.