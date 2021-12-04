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Новости За рубежом Санкции против России
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Украина предложила союзникам широкий пакет мер по сдерживанию России, - Маркарова

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Украина предложила союзникам широкий пакет мер по сдерживанию России, - Маркарова

Посол в США Оксана Маркарова заявила, что Украина предложила союзникам и партнерам на Западе широкий пакет для сдерживания РФ, включающий политический, экономический и компонент безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Маркарова рассказала в интервью CNN.

"Киев предложил нашим партнерам очень широкий пакет, имеющий три уровня. Он разработан, чтобы сдержать, а также демотивировать Россию", - сообщила посол.

Она объяснила, что первый уровень в этом пакете предполагает политическое сдерживание, отметив: "Мы очень рады слышать мощные месседжи от президента Байдена, а также всех наших друзей и союзников".

Второй компонент, по словам Маркаровой, предполагает экономическое сдерживание. В этом контексте она подчеркнула неотложную необходимость обсуждения конкретных экономических ограничений России, которые существенно повысят цену для Путина в случае, если он решит снова атаковать Украину.

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Наконец, третий компонент предусматривает сдерживание России в измерениях безопасности и обороны. Это означает возможность дополнительной поддержки для расширения оборонных возможностей Украины.

"Мы хотим очень четко подчеркнуть, что Украина никогда никого не атаковала, мы не планировали никаких наступлений, мы не собирались проводить никаких военных наступательных операций. Мы мирная страна прекрасных производителей, стартаперов и предпринимателей. И мы стремимся только к дипломатическим решениям", - рассказала дипломат. При этом она добавила, что "мы очень решительно настроены защищать наш дом от этой агрессии".

Маркарова поблагодарила американскую сторону за активную поддержку Украины. "Наши отношения с США не были лучше, чем сейчас. Только за последние шесть месяцев мы провели заседание Комиссии стратегического партнерства, наш президент был здесь (в Соединенных Штатах. – Ред.), мы подписали рамочное соглашение с США", - напомнила она.

Посол подчеркнула, что Россия не только сосредоточила военные силы у границ Украины, но и усилила кампанию дезинформации, а также продолжает прилагать усилия, чтобы взорвать Украину изнутри.

"Очень важно, что мы работаем вместе со всеми нашими друзьями и союзниками, особенно с Соединенными Штатами", - резюмировала Маркарова.
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Топ комментарии
+8
Маркарова?
сльози, капають з моїх вік....
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04.12.2021 05:14
+8
Хай они водят пакеты санкций, а ЗЕшобла будет закупать энергоносители и электрику на Роисе.

Это ж логично.
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04.12.2021 08:14
+7
вы бы шо понимали, ну хоть каплю, ну хоть чуть? - клована бы не было...
а пока вы "хоть поржем"? - хоть не мешайте вас спасать от собственного криворогатизма....
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04.12.2021 08:20
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Маркарова?
сльози, капають з моїх вік....
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04.12.2021 05:14 Ответить
Зе-шоблу потрібно невідкладно вакцинувати від шизофренії ! Бо Маркарова пропонує цілими пакетами пропозиції щодо стримування РФ, а Зєльопа прямо з телевізора путчі мочить на корню. Во мля маладес !
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04.12.2021 06:17 Ответить
іноді чую якісь зволикання посла України до Німетчіни
в США посла україньського нема.
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04.12.2021 06:21 Ответить
маркарова - найяркчяйший приклад зеленого бажання
бути "с'т'ратигічним" парнером США...
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04.12.2021 06:34 Ответить
ДОПЕСТЫ!!!
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04.12.2021 08:54 Ответить
у тому і проблема шо в Україне през на ймення - "ДОПЕСТЫ!!!"
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04.12.2021 08:58 Ответить
У нас большой опыт борьбы с кацапами и наши союзники должны его использовать.
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04.12.2021 07:31 Ответить
вы бы шо понимали, ну хоть каплю, ну хоть чуть? - клована бы не было...
а пока вы "хоть поржем"? - хоть не мешайте вас спасать от собственного криворогатизма....
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04.12.2021 08:20 Ответить
Мы уже 8 лет воюем с кацапами, давим на них со всех сторон. Скоро кацапия развалится на мелкие образования и нам станет ещё легче с ними бороться.
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04.12.2021 09:28 Ответить
підоляк - раз вдруге
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04.12.2021 09:45 Ответить
Ваші слова , та Богу у вуха.
Та ось вже два з половиною роки, влада робить все для того, щоб не образити кацапів, задобрити і примиритися.
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04.12.2021 11:30 Ответить
От ЗЕвлады уже ничего хорошего не жду.
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04.12.2021 07:56 Ответить
Хай они водят пакеты санкций, а ЗЕшобла будет закупать энергоносители и электрику на Роисе.

Это ж логично.
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04.12.2021 08:14 Ответить
тут надо быть клованом, шо бы ето понять или совсем без мозгов...
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04.12.2021 08:26 Ответить
Aрмянское Pрадио: Разведка США ждет «наступления» России на Украину в начале 2022 года
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04.12.2021 08:55 Ответить
Дебилы блин! Первое, что вы должны были сделать - ввести всеобщую воинскую обязанность. А вы блин торгуетесь, чтобы вас кто-то защитил. Дебилы, и еще и жадные... И мерзкие в своей жадности...
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04.12.2021 08:57 Ответить
Хреново только то, что Бубочка переживет войну в своем оманском отеле, а быдловато-лоховатое население умоется кровью своих детей в очередной раз... Когда уже до них дойдет, что власть народа, это не только право выбирать, но и право проверять валасть и рубать провинившимся и руки и головы... А у нас выбрали, сняли штаны и приготовились в правлению очередного феодала с правом на изнасилование всей страны... Такой народ Красное море не перейдет - перевезут только тех у кого деньги есть и биометрический паспорт. Из одного рабства в другое...
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04.12.2021 09:03 Ответить
Бизнес-план для успешного стартапа:
Нужно две ЗСУ-23-4 "Шилка" - по одной на каждом торце взлетной полосы Борисполя. И три мобильных рации. Взлет разрешается после уплаты взлетного билета у ООО "Прощание украиночки"
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04.12.2021 09:13 Ответить
Широчайший пакет... Дайте нам еще денег, продолжайте накладывать санкции на рабссею, а зеледент по-прежнему будет видеть мир в глазах тупина и не видеть скопления рабссийских войск в ОРДЛО?
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04.12.2021 09:15 Ответить
На вопрос партнеров что в этот,, очень широкий пакет,,готова положить сама Украина Оксана Маркарова не нашла что ответить...
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04.12.2021 09:31 Ответить
А зє у той час буде дивитися в очко путлєра.
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04.12.2021 09:58 Ответить
1. Разведка похищает любимое пианино Хутлера и Зе на камеру вытворяет с ним это:


И пока Хутлер не подпишет все, что от него требуют, Зе будет продолжать это делать. Потому что ничего другого он делать не умеет.
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04.12.2021 10:40 Ответить
 
 