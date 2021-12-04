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Україна запропонувала союзникам широкий пакет заходів для стримування Росії, - Маркарова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Україна запропонувала союзникам широкий пакет заходів для стримування Росії, - Маркарова

Посол у США Оксана Маркарова заявила, що Україна запропонувала союзникам та партнерам на Заході широкий пакет для стримування РФ, який включає політичний, економічний та безпековий компоненти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Маркарова розповіла в інтерв’ю CNN.

"Київ запропонував нашим партнерам дуже широкий пакет, який має три рівні. Він розроблений, аби стримати, а також демотивувати Росію", - повідомила посол.

Вона пояснила, що перший рівень у цьому пакеті передбачає політичне стримування, зазначивши: "Ми дуже раді чути потужні меседжі від президента Байдена, а також усіх наших друзів і союзників".

Другий компонент, за словами Маркарової, передбачає економічне стримування. У цьому контексті вона підкреслила нагальну необхідність обговорення конкретних економічних обмежень Росії, які суттєво підвищать ціну для Путіна в разі, якщо він вирішить знову атакувати Україну.

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Нарешті, третій компонент передбачає стримування Росії у вимірах безпеки й оборони. Це означає можливість додаткової підтримки для розширення оборонних можливостей України.

"Ми хочемо дуже чітко наголосити, що Україна ніколи нікого не атакувала, ми не планували жодних наступів, ми не збиралися проводити жодних військових наступальних операцій. Ми – мирна країна прекрасних виробників, стартаперів і підприємців. І ми прагнемо лише дипломатичних рішень", - розповіла дипломат. При цьому вона додала, що "ми дуже рішуче налаштовані захищати наш дім від цієї агресії".

Маркарова подякувала американській стороні за активну підтримку України. "Наші відносини зі США не були кращими, ніж зараз. Лише за останні шість місяців ми провели засідання Комісії стратегічного партнерства, наш президент був тут (у Сполучених Штатах – ред.), ми підписали рамкову угоду зі США", - нагадала вона.

Посол підкреслила, що Росія не тільки зосередила військові сили біля кордонів України, а й посилила кампанію дезінформації, а також продовжує докладати зусиль, щоби підірвати Україну зсередини.

"Дуже важливо, що ми працюємо разом з усіма нашими друзями й союзниками, особливо зі Сполученими Штатами", - резюмувала Маркарова.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
Маркарова?
сльози, капають з моїх вік....
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04.12.2021 05:14
+8
Хай они водят пакеты санкций, а ЗЕшобла будет закупать энергоносители и электрику на Роисе.

Это ж логично.
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04.12.2021 08:14
+7
вы бы шо понимали, ну хоть каплю, ну хоть чуть? - клована бы не было...
а пока вы "хоть поржем"? - хоть не мешайте вас спасать от собственного криворогатизма....
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04.12.2021 08:20
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Маркарова?
сльози, капають з моїх вік....
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04.12.2021 05:14 Відповісти
Зе-шоблу потрібно невідкладно вакцинувати від шизофренії ! Бо Маркарова пропонує цілими пакетами пропозиції щодо стримування РФ, а Зєльопа прямо з телевізора путчі мочить на корню. Во мля маладес !
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04.12.2021 06:17 Відповісти
іноді чую якісь зволикання посла України до Німетчіни
в США посла україньського нема.
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04.12.2021 06:21 Відповісти
маркарова - найяркчяйший приклад зеленого бажання
бути "с'т'ратигічним" парнером США...
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04.12.2021 06:34 Відповісти
ДОПЕСТЫ!!!
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04.12.2021 08:54 Відповісти
у тому і проблема шо в Україне през на ймення - "ДОПЕСТЫ!!!"
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04.12.2021 08:58 Відповісти
У нас большой опыт борьбы с кацапами и наши союзники должны его использовать.
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04.12.2021 07:31 Відповісти
вы бы шо понимали, ну хоть каплю, ну хоть чуть? - клована бы не было...
а пока вы "хоть поржем"? - хоть не мешайте вас спасать от собственного криворогатизма....
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04.12.2021 08:20 Відповісти
Мы уже 8 лет воюем с кацапами, давим на них со всех сторон. Скоро кацапия развалится на мелкие образования и нам станет ещё легче с ними бороться.
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04.12.2021 09:28 Відповісти
підоляк - раз вдруге
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04.12.2021 09:45 Відповісти
Ваші слова , та Богу у вуха.
Та ось вже два з половиною роки, влада робить все для того, щоб не образити кацапів, задобрити і примиритися.
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04.12.2021 11:30 Відповісти
От ЗЕвлады уже ничего хорошего не жду.
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04.12.2021 07:56 Відповісти
Хай они водят пакеты санкций, а ЗЕшобла будет закупать энергоносители и электрику на Роисе.

Это ж логично.
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04.12.2021 08:14 Відповісти
тут надо быть клованом, шо бы ето понять или совсем без мозгов...
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04.12.2021 08:26 Відповісти
Aрмянское Pрадио: Разведка США ждет «наступления» России на Украину в начале 2022 года
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04.12.2021 08:55 Відповісти
Дебилы блин! Первое, что вы должны были сделать - ввести всеобщую воинскую обязанность. А вы блин торгуетесь, чтобы вас кто-то защитил. Дебилы, и еще и жадные... И мерзкие в своей жадности...
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04.12.2021 08:57 Відповісти
Хреново только то, что Бубочка переживет войну в своем оманском отеле, а быдловато-лоховатое население умоется кровью своих детей в очередной раз... Когда уже до них дойдет, что власть народа, это не только право выбирать, но и право проверять валасть и рубать провинившимся и руки и головы... А у нас выбрали, сняли штаны и приготовились в правлению очередного феодала с правом на изнасилование всей страны... Такой народ Красное море не перейдет - перевезут только тех у кого деньги есть и биометрический паспорт. Из одного рабства в другое...
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04.12.2021 09:03 Відповісти
Бизнес-план для успешного стартапа:
Нужно две ЗСУ-23-4 "Шилка" - по одной на каждом торце взлетной полосы Борисполя. И три мобильных рации. Взлет разрешается после уплаты взлетного билета у ООО "Прощание украиночки"
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04.12.2021 09:13 Відповісти
Широчайший пакет... Дайте нам еще денег, продолжайте накладывать санкции на рабссею, а зеледент по-прежнему будет видеть мир в глазах тупина и не видеть скопления рабссийских войск в ОРДЛО?
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04.12.2021 09:15 Відповісти
На вопрос партнеров что в этот,, очень широкий пакет,,готова положить сама Украина Оксана Маркарова не нашла что ответить...
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04.12.2021 09:31 Відповісти
А зє у той час буде дивитися в очко путлєра.
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04.12.2021 09:58 Відповісти
1. Разведка похищает любимое пианино Хутлера и Зе на камеру вытворяет с ним это:


И пока Хутлер не подпишет все, что от него требуют, Зе будет продолжать это делать. Потому что ничего другого он делать не умеет.
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04.12.2021 10:40 Відповісти
 
 