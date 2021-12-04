Україна запропонувала союзникам широкий пакет заходів для стримування Росії, - Маркарова
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Посол у США Оксана Маркарова заявила, що Україна запропонувала союзникам та партнерам на Заході широкий пакет для стримування РФ, який включає політичний, економічний та безпековий компоненти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Маркарова розповіла в інтерв’ю CNN.
"Київ запропонував нашим партнерам дуже широкий пакет, який має три рівні. Він розроблений, аби стримати, а також демотивувати Росію", - повідомила посол.
Вона пояснила, що перший рівень у цьому пакеті передбачає політичне стримування, зазначивши: "Ми дуже раді чути потужні меседжі від президента Байдена, а також усіх наших друзів і союзників".
Другий компонент, за словами Маркарової, передбачає економічне стримування. У цьому контексті вона підкреслила нагальну необхідність обговорення конкретних економічних обмежень Росії, які суттєво підвищать ціну для Путіна в разі, якщо він вирішить знову атакувати Україну.
Нарешті, третій компонент передбачає стримування Росії у вимірах безпеки й оборони. Це означає можливість додаткової підтримки для розширення оборонних можливостей України.
"Ми хочемо дуже чітко наголосити, що Україна ніколи нікого не атакувала, ми не планували жодних наступів, ми не збиралися проводити жодних військових наступальних операцій. Ми – мирна країна прекрасних виробників, стартаперів і підприємців. І ми прагнемо лише дипломатичних рішень", - розповіла дипломат. При цьому вона додала, що "ми дуже рішуче налаштовані захищати наш дім від цієї агресії".
Маркарова подякувала американській стороні за активну підтримку України. "Наші відносини зі США не були кращими, ніж зараз. Лише за останні шість місяців ми провели засідання Комісії стратегічного партнерства, наш президент був тут (у Сполучених Штатах – ред.), ми підписали рамкову угоду зі США", - нагадала вона.
Посол підкреслила, що Росія не тільки зосередила військові сили біля кордонів України, а й посилила кампанію дезінформації, а також продовжує докладати зусиль, щоби підірвати Україну зсередини.
"Дуже важливо, що ми працюємо разом з усіма нашими друзями й союзниками, особливо зі Сполученими Штатами", - резюмувала Маркарова.
Будь ласка, зачекайте...
сльози, капають з моїх вік....
в США посла україньського нема.
бути "с'т'ратигічним" парнером США...
а пока вы "хоть поржем"? - хоть не мешайте вас спасать от собственного криворогатизма....
Та ось вже два з половиною роки, влада робить все для того, щоб не образити кацапів, задобрити і примиритися.
Это ж логично.
Нужно две ЗСУ-23-4 "Шилка" - по одной на каждом торце взлетной полосы Борисполя. И три мобильных рации. Взлет разрешается после уплаты взлетного билета у ООО "Прощание украиночки"
И пока Хутлер не подпишет все, что от него требуют, Зе будет продолжать это делать. Потому что ничего другого он делать не умеет.