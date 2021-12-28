США не готові поступатися суверенітетом України, - Маркарова

Україна, США та Захід наразі спільно працюють над дипломатичним стримуванням Російської Федерації, яка продовжує стягувати війська до кордонів із Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua розповіла посол України в США Оксана Маркарова.

"Зараз ми всі: Україна, США, Захід - працюємо над варіантом "А" - дипломатичним стримуванням, щоб нам не довелося переходити до варіанта "Б", до якого також усі активно готуються", - зазначила посол.

Маркарова наголосила, що Штати активно звертаються до Росії з тим, щоб та сфокусуватися на варіанті "А", вони прагнуть дипломатичного врегулювання і демонструють Росії, що є інший шлях.

"Для США та всього цивілізованого світу війна не є бажаним сценарієм розвитку подій. Водночас є розуміння того, що є загроза українському суверенітету, і Сполучені Штати не готові ним поступатися", - зазначила посол.

Маркарова також додала, що про якийсь умовний "компроміс" із Росією мови не йдеться.

"Від наших американських партнерів ми ні разу не чули слова "компроміс", коли йшлося про Росію та Україну. Також не було жодних розмов з нами щодо того, щоби зменшити обсяг підтримки або кількість навчань. Якраз навпаки: Сполучені Штати й Україна шукають дипломатичне вирішення проблеми, однак ми чітко розуміємо, хто у цій ситуації агресор і чий суверенітет потрібно захищати", - підсумувала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори між США та Росією щодо України відбудуться 10 січня, - ЗМІ