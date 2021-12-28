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США не готові поступатися суверенітетом України, - Маркарова

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

США не готові поступатися суверенітетом України, - Маркарова

Україна, США та Захід наразі спільно працюють над дипломатичним стримуванням Російської Федерації, яка продовжує стягувати війська до кордонів із Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua розповіла посол України в США Оксана Маркарова.

"Зараз ми всі: Україна, США, Захід - працюємо над варіантом "А" - дипломатичним стримуванням, щоб нам не довелося переходити до варіанта "Б", до якого також усі активно готуються", - зазначила посол.

Маркарова наголосила, що Штати активно звертаються до Росії з тим, щоб та сфокусуватися на варіанті "А", вони прагнуть дипломатичного врегулювання і демонструють Росії, що є інший шлях.

"Для США та всього цивілізованого світу війна не є бажаним сценарієм розвитку подій. Водночас є розуміння того, що є загроза українському суверенітету, і Сполучені Штати не готові ним поступатися", - зазначила посол.

Маркарова також додала, що про якийсь умовний "компроміс" із Росією мови не йдеться.

"Від наших американських партнерів ми ні разу не чули слова "компроміс", коли йшлося про Росію та Україну. Також не було жодних розмов з нами щодо того, щоби зменшити обсяг підтримки або кількість навчань. Якраз навпаки: Сполучені Штати й Україна шукають дипломатичне вирішення проблеми, однак ми чітко розуміємо, хто у цій ситуації агресор і чий суверенітет потрібно захищати", - підсумувала вона.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
У Маркаровой уже приняли верительные грамоты ? Строго оносятся в США к воровству.
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28.12.2021 09:43
+5
Поступаться? Вы че смеетесь? Вы хотя бы по новостям заметили, кто чем занимается. Что у кого в головах? Эти Джемса Вебба запускают, миры хотят изучать, а эти только "Цирконы" пуляют и кричат об этом на весь мир.
Это страна моральных уродов, которые только тормозят цивилизацию. И им еще чем то поступаться? Та пусть гниют в своих болотах.....
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28.12.2021 10:02
+3
Героям Слава!
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28.12.2021 09:48
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У Маркаровой уже приняли верительные грамоты ? Строго оносятся в США к воровству.
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28.12.2021 09:43 Відповісти
Тому і погіршення ситуації на лінії зіткнення. ***** ковбасить від цього.
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28.12.2021 09:43 Відповісти
Цікаво, які ж "небачені" санкції накладуть на парашу в разі повномасштабного нападу? Це і є план "Б"?
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28.12.2021 09:44 Відповісти
Спитайте в ворогів США - Каддафі та Хусейна.
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28.12.2021 09:48 Відповісти
Краще було б, якби вони "були готові не поступитися"!
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28.12.2021 09:47 Відповісти
Слава Україні! Слава США!
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28.12.2021 09:47 Відповісти
Героям Слава!
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28.12.2021 09:48 Відповісти
Слава довбням, що проголосували а Глабародьку
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28.12.2021 10:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zde8gWwkTCw
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28.12.2021 09:58 Відповісти
Поступаться? Вы че смеетесь? Вы хотя бы по новостям заметили, кто чем занимается. Что у кого в головах? Эти Джемса Вебба запускают, миры хотят изучать, а эти только "Цирконы" пуляют и кричат об этом на весь мир.
Это страна моральных уродов, которые только тормозят цивилизацию. И им еще чем то поступаться? Та пусть гниют в своих болотах.....
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28.12.2021 10:02 Відповісти
Эсли страны,члены НАТО,пойдут на какие нибуть уступки ***** то любое движение НОТО и Ураины в сторону Крыма или окупированых територий будут расцениваться мокшандией как нарушение договоренностей.
Украину уже так связали по рукам и ногам такими-же соглашениями но в Минске.
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28.12.2021 10:06 Відповісти
Чому не питають народ України? Заїпали вже.. янки, гейропци, кацапи.... Терміново створити штаб НАРОДНОГО Супротиву, і дати відповідь *****, що ми будемо захищати свою країну до останнього подиху!!!
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28.12.2021 10:11 Відповісти
А хто, по твоєму, мав би очолити цей штаб?
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28.12.2021 10:15 Відповісти
Я думаю хтось з військових, з національним ухилом.
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28.12.2021 10:25 Відповісти
Тобто прізвища нема.
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28.12.2021 10:30 Відповісти
Немає на жаль... Але якщо така людина появиться в такий момент і озвучить правильні речі, то буде саме вона.
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28.12.2021 10:34 Відповісти
ну шо ты сразу в крайность. Кирпонос тебя устроит?
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28.12.2021 11:00 Відповісти
Хотим мы этого или нет - но для свободы Украины нужна война. Только полное поражение рахи позволит Украине стать той страной о которой мечтают украинцы.
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28.12.2021 10:20 Відповісти
У нас не хватит сил завалить Раху, а мир уже четко показал, что в случае войны - глубоко озаботятся и в лучшем случае, введут очередные санкции, на которые кацапам насрать. Они никогда не начнут войну с паРашей из-за Украины. И даже ее не поддержат военными силами.
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28.12.2021 12:06 Відповісти
Если посмотреть историю великих стран,то можно увидеть,что их величие началось с освободительной войны. Это коснулось даже США,когда она получила независимость от Англии. У Украины даже есть преимущество - у нас есть тыл и желание помочь всего мира. В том числе и США. Можете выбирать - продолжать жить в гавне и вечном страхе. Или раз и навсегда попробовать освободиться имея мировую поддержку.
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28.12.2021 12:56 Відповісти
Тема військової загрози кацапні вже кілька місяців у всіх на устах: ЗМІ, політики. Думки різні...але знаєте, що я замітив? А де бл.. "патріот - "что бы вы панимали...", Гриценко, ти де? Любиш попи_діти тільки перед виборами, что би ви панімалі!!! Добре, розтріляти то жорстоко, але на куй вигнати таких глистів з країни, або в якесь село без зручностей, то майбудь найбільш правильний варіант.! В резервацію "підарасів"!
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28.12.2021 10:33 Відповісти
Пургаметы КГБшные просють гарантий безопасности у НАТО и США... они ее получуть...в виде ножек Буша и тушонки Рузвельта...так уже было во время Карибского кризиса Хрущев выклянуил у США миллионы тонн отборной посевной пшеницы и кукуруззы...после это сделки Хрущева обозвали Кукурузник...
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28.12.2021 10:37 Відповісти
Помните песню «Хотят ли русские войны» ?йося кобздон её спивать любил. Так вот я вам отвечу, кацапы не просто войны хотят, они без неё жить не могут!
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28.12.2021 10:57 Відповісти
Хоть щось радує!
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28.12.2021 12:02 Відповісти
 
 