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США отправили 20 танкеров с газом для Европы, - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом
За минувшие выходные увеличилось на треть количество танкеров, осуществляющих перевозку сжиженного природного газа. Из США в страны Европы направляются 20 кораблей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
"20 танкеров с американским газом направились в Европу, за день до Рождества (в пятницу. – Ред.) их количество составляло 15", - пишет издание.
При этом СМИ уточняет, что еще 14 танкеров "следовали в том же направлении", но все еще ожидали "окончательных распоряжений".
Агентство указывает, что цены на газ на европейских рынках падали четыре дня подряд из-за ожиданий американских поставок. Тем не менее его стоимость все еще в разы больше, чем годом ранее.
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https://forbes.ua/ru/news/svit-nakrivae-energetichna-kriza-zvidki-vona-vzyalas-i-chomu-naybilshe-varto-perezhivati-evropi-04102021-2517
Теперь Шльодер в совете директоров СП-1 а Меркель себе зарезервировала место в СП-2 а страны ЕС остались в дупе.
А то так ни хрена не понять.
А посиму？А патамуста, там где вы только－что сидели －место теплее！😀😀😀😀
Ахметов дістав мілліардні кредити на видобуток вугілля під не заставу свого майна а під гарантії української влади.Вугілля нема як нема і грошей а розплачується Україна та ще і закуповує вугілля для ТЕЦ і ТЕС.
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