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США отправили 20 танкеров с газом для Европы, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

США отправили 20 танкеров с газом для Европы, - Bloomberg

За минувшие выходные увеличилось на треть количество танкеров, осуществляющих перевозку сжиженного природного газа. Из США в страны Европы направляются 20 кораблей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"20 танкеров с американским газом направились в Европу, за день до Рождества (в пятницу. – Ред.) их количество составляло 15", - пишет издание.

При этом СМИ уточняет, что еще 14 танкеров "следовали в том же направлении", но все еще ожидали "окончательных распоряжений".

Агентство указывает, что цены на газ на европейских рынках падали четыре дня подряд из-за ожиданий американских поставок. Тем не менее его стоимость все еще в разы больше, чем годом ранее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России обвинили Европу в газовом кризисе

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+23
европа просто откажется от пуйловского газа в один прекрасный момент. и на этом все закончится
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28.12.2021 10:03
+16
Зібють ціну лаптям.
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28.12.2021 10:03
+9
Они и не платят. Покупают у кацапов за 300 баксов. А эти танкеры по 1200 для украинцев и спекулянтов.
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28.12.2021 10:16
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Зібють ціну лаптям.
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28.12.2021 10:03 Ответить
ТЕМА ХАЗА - СКРЄПА ДЛЯ СВИНОСОБАК ...ТАБУ !!!!
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28.12.2021 10:28 Ответить
европа просто откажется от пуйловского газа в один прекрасный момент. и на этом все закончится
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28.12.2021 10:03 Ответить
Ціна скакнула не через Рашу ,а через Китай ,Китай почав скуповувать весь газ навколо , раша якраз зараз в основному продає свій газ по довгостроковим контрактах , звісно якась частка йде по новим дорогим.
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28.12.2021 10:07 Ответить
враньё
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28.12.2021 10:08 Ответить
Ось найперше що знайшов

https://forbes.ua/ru/news/svit-nakrivae-energetichna-kriza-zvidki-vona-vzyalas-i-chomu-naybilshe-varto-perezhivati-evropi-04102021-2517
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28.12.2021 10:11 Ответить
да мне пофик. "рашка не виновата" - риторика пуйла.
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28.12.2021 10:19 Ответить
рашка скористалась моментом , на щось інше сподіватись було марно . Зате Європа заговорила вже, щоб повністю відмовитись від російського газу.
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28.12.2021 11:02 Ответить
У рашки 2% мирового ВВП. Если она вообще исчезнет, то мир этого даже не заметит. Об этом многие писали и на этом цензоре тоже. А Вы тут панику разводите. Какой то газпром по вашему способен устроить мировой энергетический кризис? Это у вас как в сказке про мышку, которая бежала, хвостиком вильнула, яичко покатилось и разбилось. Так, нет?
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28.12.2021 11:05 Ответить
У Китаї зараз криза.
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28.12.2021 10:20 Ответить
Посмотри отчет Газпрома за 2020 год. Там только 13!!! Процентов газа Газпром продает по долгосрочным контрактам.Все остальное, до последнего времени, продавал через биржу.
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28.12.2021 10:22 Ответить
Європа як сліпі котенята, нічого не варті без США і Британії. У всіх сферах причому. Чи потрібне нам таке безпорадне ЄС? Може краще напряму розвивати стосунки з США, Канадою, Британією і не мати справу з імпотентами?
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28.12.2021 10:04 Ответить
А ти розумний. Мабуть з Зе-команди?
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28.12.2021 10:08 Ответить
Скорее тоже проходил обучение в Трускавецком Кембридже, судя по полету мысли - дистанционно...
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28.12.2021 10:16 Ответить
Правильно. Нєфіг об'єднуватися. Хай кожен сам за себе. Тільки двосторонні стосунки. Євросоюз розпустити. Окремо ми сильніші
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28.12.2021 10:10 Ответить
Ради вступления в НАТО - крайне необходимо.
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28.12.2021 10:39 Ответить
Так власне ЄС і блокує вступ в НАТО, а ще вилізли всі темні дєлішкі Меркель із блокуванням продажу зброї Україні. Такі "cоюзнички" нам потрібні?
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28.12.2021 10:57 Ответить
Ще б пак - ціна на газ за 2 тис. баксів перевалила.
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28.12.2021 10:09 Ответить
А когда это он был бесплатным?
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28.12.2021 10:17 Ответить
У ЕС в планах к какому-то году вообще отказаться от долгосрочных контрактов. В рамках борьбы против российского газа и демпинга Газпрома. Газ будет дорожать в геометрической прогрессии.
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28.12.2021 10:21 Ответить
Собственно он уже подорожал. Осталась закрепиться на 2-3 трех тысячах долларах за тысячу кубов. Чтобы это стало обычной ценой.
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28.12.2021 10:23 Ответить
помечтай, ага
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28.12.2021 13:26 Ответить
Размечтался. За каждым ростом обязательно будет падение. Цена на газ сейчас нездоровая и обязательно обрушится в несколько раз. А вместе с ценой на газ сразу же и ваша московитская борзота уменьшинтся в разы.
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28.12.2021 13:27 Ответить
А зря отправили,пускай бы платили сумашедшую цену за газ за свое двуличие.За 8 лет страны ЕС не то что не построили альтернативные поставки газа а и активно вкладывали средства в СП-2.Хотя их весь мир предупреждал об газовом шантаже ***** да и видили как он шантажировал Украину но ничего их так и не научило.А был бы альтернативный источник газа то ЕС диктовало-бы ***** цену.
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28.12.2021 10:12 Ответить
Они и не платят. Покупают у кацапов за 300 баксов. А эти танкеры по 1200 для украинцев и спекулянтов.
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28.12.2021 10:16 Ответить
Так и есть. Поэтому РФ остановила поставки, чтобы ушлые торгаши не толкали газ из немецких хранилищ в Польшу.
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28.12.2021 10:23 Ответить
Вряд-ли,это наши делки задирают цены для народа.Наглядный пример закупка угля из Аргентины в 2014-м.Уголь добытый в Аргентине и перевезен за тысячи километров в портах Украины стоил 108 баксов тонна а после разгрузки и перевозки его на 150-200 км уже для ТЭЦ и ТЕС стоил 320 баксов.Так что народ страны гнобят именно наши украинские делки и политики.
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28.12.2021 10:34 Ответить
А какие ТЕС и ТЭЦ в 150 км от Черноморска?
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28.12.2021 10:50 Ответить
Здесь смысл не в километрах а в том что этот уголь добыли,перевезли,погрузили а потом за 3-5 тысяч км перевези а тонна угля обошлась только в 108 баксов а наши воры за разгрузку и перевозку ******** цену у 320-ть а это 212 баксов накрутки по сумме прибыли догадываюсь что тонна перевезеного угла по Украине стоила не более 12 баксов а 200 просто воровали из бюджета.
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28.12.2021 11:12 Ответить
200 никак не получается, но весьма близко. Начинать нужно с 20% НДС в бюджет - 21,6 дол. от вашей цены в порту. Таможенная пошлина - 5-10 дол. Перевалка на ж/д - порядка 8 дол., транспорт по УЗ в полувагонах - порядка 4. Логистические услуги, посреднические - пусть еще 8. Налог на прибыль - 35. В сухом остатке - 125 выходит. Это если уголь сразу пришел нужных характеристик для сжигания и не потребовалось обогащение. Все равно солидная операция.
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28.12.2021 11:34 Ответить
Вы забыли одно что 20% НДС платит народ а за одно были безпочвенно повышены тарифы из-за дороговизны угля деньги из которых пошли в карманы тем же делкам которые занимались перевозкой этого же угля.
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28.12.2021 11:47 Ответить
Любой налог платит народ. В прямом, или косвенном виде.
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28.12.2021 13:56 Ответить
Только про двуличие не нужно. Торговать и воевать можно?
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28.12.2021 10:19 Ответить
Nenado govorit za vse ES strani pro nepostrojili alternativu.Germanija tak da nicego *********.Litva postrojila i pokupajet gaz s toj ze ameriki i eto sostavliajet bolsinstvo gaza v etom godu.Kroatija postrojila takze,Polsa.Nesomnevajus sto teper gaz idiot takze siuda s ameriki
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28.12.2021 10:21 Ответить
А Вы что не вкурсе что Германия и Австрия являются основными акционерами СП-2?
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28.12.2021 10:28 Ответить
Четыре российских танкера с российским газом приняла Литва только в этом месяце и пятый на подходе.
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31.12.2021 17:29 Ответить
Eti tankera na 15 raz mense cem amerikanskije,pocemu eto nenapisali?Absoliutnoje bolsinstvo v etom godu polucen s ameriki s 4 zavododov.Ruski gaz tut nenuzen imejem s kogo zakupat i bez nix.Napomniu v etom godu mi polucili 15 tankerov s ameriki,eto polno xvatilo dlia Litvi
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31.12.2021 18:49 Ответить
Так то да, но кеш в рашку стекает, а мы знаем на что он пойдет...
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28.12.2021 10:56 Ответить
Быдло мавзолейное закрыло поставки по газогону Ямал-Европа...вентиль сломался или опять взрыв...трубы не выдерживают напряжения... Бараны из ГрязьПрома сами себя обули на 43 миллиарда баксов.поскольку Норвегия увеличила поставки в Европу до 400 млн кубиков в сутки...,ни хтрое дупло всегда найдется еще одна Норвегия...стадо КГБных баранов...вас опустили ниже погреба...
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28.12.2021 10:14 Ответить
Не столько мокшанское быдло как Германия из Австрией которые средства ЕС вкладывали в СП-2 вместо того чтоб строить альтернативные газопроводы из скандинавских стран.
Теперь Шльодер в совете директоров СП-1 а Меркель себе зарезервировала место в СП-2 а страны ЕС остались в дупе.
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28.12.2021 10:24 Ответить
Если Европа - в дупе, то в чем тогда лаптестан? В экскрементах той дупы?
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28.12.2021 10:46 Ответить
Да нет,лапотники в шоколаде,они и не расчитывали что простаювающий СП-2 будет приносить им больше прибыли нежели работающий.
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28.12.2021 11:04 Ответить
Только это не "США направили". Белый дом не торгует газом и монополиста в виде Газпрома в США тоже нет. Рынок в Европе стал премиальный, по сравнению с Азией и частники-трейдеры стали гнать СПГ в Европу. Трейдеры кстати любые. Там и дочки Газпрома выступают также..
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28.12.2021 10:19 Ответить
После стремительного падения цен в Европе до 1060 $ рынок перестал быть премиальным и танкеры поворачивают в Китай.
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28.12.2021 11:05 Ответить
Интересно, 20 танкеров-газовозов - это сколько в млрд. кубометрах???
А то так ни хрена не понять.
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28.12.2021 10:19 Ответить
А шо там непонятно - полу миллионники завалят Европу на зашибись. И эта история не нова: бо во времена холодной войны кремлядь много раз, как только хочет рассорить амеров с Европой, тогда и выкидывает свой дешевый газ, своими дешевыми танкерами-б л яшанками , типо, "Крым". Амер продукция в Европе тогда уступает место европродукции. Шо делали всегда амеры, выкидывали на рынок еще дешевле. А всем известно, пока толстый худеет, худой подыхает... Так и канул в лету СССР... Все идет по плану, на очереди нарабсея... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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28.12.2021 10:32 Ответить
один - до 220 тыс. куб.м. х 20 = 4,4 млн. куб.м.
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28.12.2021 10:33 Ответить
* в сжиженном состоянии.
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28.12.2021 10:36 Ответить
1 танкер це приблизно 100 млн кубів газу
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28.12.2021 10:44 Ответить
Якась дивна стаття. Певна річ, що той газ вже викупили, і просто виконуються комерційні контракти. А лапті нехай продовжують грати свою гру - потім посміємось.
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28.12.2021 10:19 Ответить
Кстати норвежская компания GASSCO имеет в резерве еще 4 скважины в море и 2 на суше...6 скважин,это приблизительно дополнительно к тем 400 млн кубиков еще 180 млн кубиков...и кто дурак() ГрязьПром или GASSCO?
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28.12.2021 10:20 Ответить
A pochem prodadut to? Norvezhski gaz i ranshe byl, no brali u rossii. Znaesh pochemu?
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28.12.2021 10:43 Ответить
Мда－а. Китаец попросит вас подвинуться, сидящего на рельсах, чтобы сесть рядом 😀
А посиму？А патамуста, там где вы только－что сидели －место теплее！😀😀😀😀
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28.12.2021 10:23 Ответить
А как вы объяснить слудующую ситуацию... В общем умывальнике, где минимум 16 умывальником , чистит зубы только один человек, но подходит тау-китаясь и просит вас подвинуться.
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28.12.2021 10:43 Ответить
Ты живеш в общагі з китайцями? Уявляю скільки вас там в одній кімнаті, якщо сан вузол на 16 умивальників. Мої співчуття. Ти там тримайся.
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28.12.2021 12:19 Ответить
Тут фишка в другом,в Харьковской области есть Шебелинское газовое месторождение,на сегодня крупнейшее в Украине...газ из Украины идет в Белгородскую и Брянскую область РАБссии...вопросец простой... по какой цене и кто продавец - покупец этого добра на РАБссию?
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28.12.2021 10:29 Ответить
о! вот и давайте разбираться. организуйте петицию, чтоб сказали скоко почем и куда
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28.12.2021 10:40 Ответить
Интересно девки пляшут... Вава, -ты(вы)... самоуклонист какой-то.
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28.12.2021 10:49 Ответить
В ужанской долине от Ужгорода до Ужка стоят законсервированы уже пробуренные 12 перспективных месторождений газа на некоторые уже даже было завезено оборудование но потом когда цена на газ стала стремительно расти газовые делки оборудование забрали так как зачем украинцам дешевый газ если они будут платить сколько им скажут ссылаясь на рост цен на международных торгах.А у делков пропорционально вырастут доходы не вкладывая ни копейки.
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28.12.2021 10:58 Ответить
Значить належать або кацапам або зрадникам.
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28.12.2021 11:06 Ответить
А нащі ділки які привласнили собі народні газові труби як раз і являються тими і іншими.Хтось із них побудував хоч метер газогону або побудував хоч одну ЛЕП або розровив хоч одне родовище корисних копалин?Але вони стали власниками того що народ країни збудував а тепер нам ще і ціни диктують.
Ахметов дістав мілліардні кредити на видобуток вугілля під не заставу свого майна а під гарантії української влади.Вугілля нема як нема і грошей а розплачується Україна та ще і закуповує вугілля для ТЕЦ і ТЕС.
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28.12.2021 11:24 Ответить
Все именно так, и закончится для Украины полным звиздецом. Народ ограблен полностью, остается только грабить олигархам друг друга.
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28.12.2021 12:22 Ответить
Не европа,а гребаный цирк.Рады,что отказались от АЭС?Сосать у пуйла и платить >2000 баксов за 1К кубов,это ж конечно приятнее.Сочуствую США с такими "партнерами
"
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28.12.2021 13:18 Ответить
 
 