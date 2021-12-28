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США відправили 20 танкерів із газом для Європи, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном
За минулі вихідні збільшилася на третину кількість танкерів, що здійснюють перевезення скрапленого природного газу. З США в країни Європи направляються 20 кораблів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"20 танкерів з американським газом прямували до Європи, за день до Різдва (у п'ятницю. – Ред.) їх кількість становила 15", - пише видання.
При цьому ЗМІ уточнює, що ще 14 танкерів "слідували в тому ж напрямку", але все ще очікували "остаточних розпоряджень".
Агентство вказує, що ціни на газ на європейських ринках падали чотири дні поспіль через очікування американських поставок. Тим не менш, його вартість все ще в рази більше, ніж рік тому.
Топ коментарі
+23 Иван Иван 31509c93
показати весь коментар28.12.2021 10:03
+16 5 копійок
показати весь коментар28.12.2021 10:03
+9 aden skiy228
показати весь коментар28.12.2021 10:16
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https://forbes.ua/ru/news/svit-nakrivae-energetichna-kriza-zvidki-vona-vzyalas-i-chomu-naybilshe-varto-perezhivati-evropi-04102021-2517
Теперь Шльодер в совете директоров СП-1 а Меркель себе зарезервировала место в СП-2 а страны ЕС остались в дупе.
А то так ни хрена не понять.
А посиму？А патамуста, там где вы только－что сидели －место теплее！😀😀😀😀
Ахметов дістав мілліардні кредити на видобуток вугілля під не заставу свого майна а під гарантії української влади.Вугілля нема як нема і грошей а розплачується Україна та ще і закуповує вугілля для ТЕЦ і ТЕС.
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