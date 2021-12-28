УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18943 відвідувача онлайн
Новини ЕкономікаЗа кордоном
11 844 65
газ (2588) Європа (866) США (14513)

США відправили 20 танкерів із газом для Європи, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

США відправили 20 танкерів із газом для Європи, - Bloomberg

За минулі вихідні збільшилася на третину кількість танкерів, що здійснюють перевезення скрапленого природного газу. З США в країни Європи направляються 20 кораблів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"20 танкерів з американським газом прямували до Європи, за день до Різдва (у п'ятницю. – Ред.) їх кількість становила 15", - пише видання.

При цьому ЗМІ уточнює, що ще 14 танкерів "слідували в тому ж напрямку", але все ще очікували "остаточних розпоряджень".

Агентство вказує, що ціни на газ на європейських ринках падали чотири дні поспіль через очікування американських поставок. Тим не менш, його вартість все ще в рази більше, ніж рік тому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії звинуватили Європу у газовій кризі

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
европа просто откажется от пуйловского газа в один прекрасный момент. и на этом все закончится
показати весь коментар
28.12.2021 10:03
+16
Зібють ціну лаптям.
показати весь коментар
28.12.2021 10:03
+9
Они и не платят. Покупают у кацапов за 300 баксов. А эти танкеры по 1200 для украинцев и спекулянтов.
показати весь коментар
28.12.2021 10:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зібють ціну лаптям.
показати весь коментар
28.12.2021 10:03 Відповісти
ТЕМА ХАЗА - СКРЄПА ДЛЯ СВИНОСОБАК ...ТАБУ !!!!
показати весь коментар
28.12.2021 10:28 Відповісти
европа просто откажется от пуйловского газа в один прекрасный момент. и на этом все закончится
показати весь коментар
28.12.2021 10:03 Відповісти
Ціна скакнула не через Рашу ,а через Китай ,Китай почав скуповувать весь газ навколо , раша якраз зараз в основному продає свій газ по довгостроковим контрактах , звісно якась частка йде по новим дорогим.
показати весь коментар
28.12.2021 10:07 Відповісти
враньё
показати весь коментар
28.12.2021 10:08 Відповісти
Ось найперше що знайшов

https://forbes.ua/ru/news/svit-nakrivae-energetichna-kriza-zvidki-vona-vzyalas-i-chomu-naybilshe-varto-perezhivati-evropi-04102021-2517
показати весь коментар
28.12.2021 10:11 Відповісти
да мне пофик. "рашка не виновата" - риторика пуйла.
показати весь коментар
28.12.2021 10:19 Відповісти
рашка скористалась моментом , на щось інше сподіватись було марно . Зате Європа заговорила вже, щоб повністю відмовитись від російського газу.
показати весь коментар
28.12.2021 11:02 Відповісти
У рашки 2% мирового ВВП. Если она вообще исчезнет, то мир этого даже не заметит. Об этом многие писали и на этом цензоре тоже. А Вы тут панику разводите. Какой то газпром по вашему способен устроить мировой энергетический кризис? Это у вас как в сказке про мышку, которая бежала, хвостиком вильнула, яичко покатилось и разбилось. Так, нет?
показати весь коментар
28.12.2021 11:05 Відповісти
У Китаї зараз криза.
показати весь коментар
28.12.2021 10:20 Відповісти
Посмотри отчет Газпрома за 2020 год. Там только 13!!! Процентов газа Газпром продает по долгосрочным контрактам.Все остальное, до последнего времени, продавал через биржу.
показати весь коментар
28.12.2021 10:22 Відповісти
Європа як сліпі котенята, нічого не варті без США і Британії. У всіх сферах причому. Чи потрібне нам таке безпорадне ЄС? Може краще напряму розвивати стосунки з США, Канадою, Британією і не мати справу з імпотентами?
показати весь коментар
28.12.2021 10:04 Відповісти
А ти розумний. Мабуть з Зе-команди?
показати весь коментар
28.12.2021 10:08 Відповісти
Скорее тоже проходил обучение в Трускавецком Кембридже, судя по полету мысли - дистанционно...
показати весь коментар
28.12.2021 10:16 Відповісти
Правильно. Нєфіг об'єднуватися. Хай кожен сам за себе. Тільки двосторонні стосунки. Євросоюз розпустити. Окремо ми сильніші
показати весь коментар
28.12.2021 10:10 Відповісти
Ради вступления в НАТО - крайне необходимо.
показати весь коментар
28.12.2021 10:39 Відповісти
Так власне ЄС і блокує вступ в НАТО, а ще вилізли всі темні дєлішкі Меркель із блокуванням продажу зброї Україні. Такі "cоюзнички" нам потрібні?
показати весь коментар
28.12.2021 10:57 Відповісти
Ще б пак - ціна на газ за 2 тис. баксів перевалила.
показати весь коментар
28.12.2021 10:09 Відповісти
А когда это он был бесплатным?
показати весь коментар
28.12.2021 10:17 Відповісти
У ЕС в планах к какому-то году вообще отказаться от долгосрочных контрактов. В рамках борьбы против российского газа и демпинга Газпрома. Газ будет дорожать в геометрической прогрессии.
показати весь коментар
28.12.2021 10:21 Відповісти
Собственно он уже подорожал. Осталась закрепиться на 2-3 трех тысячах долларах за тысячу кубов. Чтобы это стало обычной ценой.
показати весь коментар
28.12.2021 10:23 Відповісти
помечтай, ага
показати весь коментар
28.12.2021 13:26 Відповісти
Размечтался. За каждым ростом обязательно будет падение. Цена на газ сейчас нездоровая и обязательно обрушится в несколько раз. А вместе с ценой на газ сразу же и ваша московитская борзота уменьшинтся в разы.
показати весь коментар
28.12.2021 13:27 Відповісти
А зря отправили,пускай бы платили сумашедшую цену за газ за свое двуличие.За 8 лет страны ЕС не то что не построили альтернативные поставки газа а и активно вкладывали средства в СП-2.Хотя их весь мир предупреждал об газовом шантаже ***** да и видили как он шантажировал Украину но ничего их так и не научило.А был бы альтернативный источник газа то ЕС диктовало-бы ***** цену.
показати весь коментар
28.12.2021 10:12 Відповісти
Они и не платят. Покупают у кацапов за 300 баксов. А эти танкеры по 1200 для украинцев и спекулянтов.
показати весь коментар
28.12.2021 10:16 Відповісти
Так и есть. Поэтому РФ остановила поставки, чтобы ушлые торгаши не толкали газ из немецких хранилищ в Польшу.
показати весь коментар
28.12.2021 10:23 Відповісти
Вряд-ли,это наши делки задирают цены для народа.Наглядный пример закупка угля из Аргентины в 2014-м.Уголь добытый в Аргентине и перевезен за тысячи километров в портах Украины стоил 108 баксов тонна а после разгрузки и перевозки его на 150-200 км уже для ТЭЦ и ТЕС стоил 320 баксов.Так что народ страны гнобят именно наши украинские делки и политики.
показати весь коментар
28.12.2021 10:34 Відповісти
А какие ТЕС и ТЭЦ в 150 км от Черноморска?
показати весь коментар
28.12.2021 10:50 Відповісти
Здесь смысл не в километрах а в том что этот уголь добыли,перевезли,погрузили а потом за 3-5 тысяч км перевези а тонна угля обошлась только в 108 баксов а наши воры за разгрузку и перевозку ******** цену у 320-ть а это 212 баксов накрутки по сумме прибыли догадываюсь что тонна перевезеного угла по Украине стоила не более 12 баксов а 200 просто воровали из бюджета.
показати весь коментар
28.12.2021 11:12 Відповісти
200 никак не получается, но весьма близко. Начинать нужно с 20% НДС в бюджет - 21,6 дол. от вашей цены в порту. Таможенная пошлина - 5-10 дол. Перевалка на ж/д - порядка 8 дол., транспорт по УЗ в полувагонах - порядка 4. Логистические услуги, посреднические - пусть еще 8. Налог на прибыль - 35. В сухом остатке - 125 выходит. Это если уголь сразу пришел нужных характеристик для сжигания и не потребовалось обогащение. Все равно солидная операция.
показати весь коментар
28.12.2021 11:34 Відповісти
Вы забыли одно что 20% НДС платит народ а за одно были безпочвенно повышены тарифы из-за дороговизны угля деньги из которых пошли в карманы тем же делкам которые занимались перевозкой этого же угля.
показати весь коментар
28.12.2021 11:47 Відповісти
Любой налог платит народ. В прямом, или косвенном виде.
показати весь коментар
28.12.2021 13:56 Відповісти
Только про двуличие не нужно. Торговать и воевать можно?
показати весь коментар
28.12.2021 10:19 Відповісти
Nenado govorit za vse ES strani pro nepostrojili alternativu.Germanija tak da nicego *********.Litva postrojila i pokupajet gaz s toj ze ameriki i eto sostavliajet bolsinstvo gaza v etom godu.Kroatija postrojila takze,Polsa.Nesomnevajus sto teper gaz idiot takze siuda s ameriki
показати весь коментар
28.12.2021 10:21 Відповісти
А Вы что не вкурсе что Германия и Австрия являются основными акционерами СП-2?
показати весь коментар
28.12.2021 10:28 Відповісти
Четыре российских танкера с российским газом приняла Литва только в этом месяце и пятый на подходе.
показати весь коментар
31.12.2021 17:29 Відповісти
Eti tankera na 15 raz mense cem amerikanskije,pocemu eto nenapisali?Absoliutnoje bolsinstvo v etom godu polucen s ameriki s 4 zavododov.Ruski gaz tut nenuzen imejem s kogo zakupat i bez nix.Napomniu v etom godu mi polucili 15 tankerov s ameriki,eto polno xvatilo dlia Litvi
показати весь коментар
31.12.2021 18:49 Відповісти
Так то да, но кеш в рашку стекает, а мы знаем на что он пойдет...
показати весь коментар
28.12.2021 10:56 Відповісти
Быдло мавзолейное закрыло поставки по газогону Ямал-Европа...вентиль сломался или опять взрыв...трубы не выдерживают напряжения... Бараны из ГрязьПрома сами себя обули на 43 миллиарда баксов.поскольку Норвегия увеличила поставки в Европу до 400 млн кубиков в сутки...,ни хтрое дупло всегда найдется еще одна Норвегия...стадо КГБных баранов...вас опустили ниже погреба...
показати весь коментар
28.12.2021 10:14 Відповісти
Не столько мокшанское быдло как Германия из Австрией которые средства ЕС вкладывали в СП-2 вместо того чтоб строить альтернативные газопроводы из скандинавских стран.
Теперь Шльодер в совете директоров СП-1 а Меркель себе зарезервировала место в СП-2 а страны ЕС остались в дупе.
показати весь коментар
28.12.2021 10:24 Відповісти
Если Европа - в дупе, то в чем тогда лаптестан? В экскрементах той дупы?
показати весь коментар
28.12.2021 10:46 Відповісти
Да нет,лапотники в шоколаде,они и не расчитывали что простаювающий СП-2 будет приносить им больше прибыли нежели работающий.
показати весь коментар
28.12.2021 11:04 Відповісти
Только это не "США направили". Белый дом не торгует газом и монополиста в виде Газпрома в США тоже нет. Рынок в Европе стал премиальный, по сравнению с Азией и частники-трейдеры стали гнать СПГ в Европу. Трейдеры кстати любые. Там и дочки Газпрома выступают также..
показати весь коментар
28.12.2021 10:19 Відповісти
После стремительного падения цен в Европе до 1060 $ рынок перестал быть премиальным и танкеры поворачивают в Китай.
показати весь коментар
28.12.2021 11:05 Відповісти
Интересно, 20 танкеров-газовозов - это сколько в млрд. кубометрах???
А то так ни хрена не понять.
показати весь коментар
28.12.2021 10:19 Відповісти
А шо там непонятно - полу миллионники завалят Европу на зашибись. И эта история не нова: бо во времена холодной войны кремлядь много раз, как только хочет рассорить амеров с Европой, тогда и выкидывает свой дешевый газ, своими дешевыми танкерами-б л яшанками , типо, "Крым". Амер продукция в Европе тогда уступает место европродукции. Шо делали всегда амеры, выкидывали на рынок еще дешевле. А всем известно, пока толстый худеет, худой подыхает... Так и канул в лету СССР... Все идет по плану, на очереди нарабсея... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
показати весь коментар
28.12.2021 10:32 Відповісти
один - до 220 тыс. куб.м. х 20 = 4,4 млн. куб.м.
показати весь коментар
28.12.2021 10:33 Відповісти
* в сжиженном состоянии.
показати весь коментар
28.12.2021 10:36 Відповісти
1 танкер це приблизно 100 млн кубів газу
показати весь коментар
28.12.2021 10:44 Відповісти
Якась дивна стаття. Певна річ, що той газ вже викупили, і просто виконуються комерційні контракти. А лапті нехай продовжують грати свою гру - потім посміємось.
показати весь коментар
28.12.2021 10:19 Відповісти
Кстати норвежская компания GASSCO имеет в резерве еще 4 скважины в море и 2 на суше...6 скважин,это приблизительно дополнительно к тем 400 млн кубиков еще 180 млн кубиков...и кто дурак() ГрязьПром или GASSCO?
показати весь коментар
28.12.2021 10:20 Відповісти
A pochem prodadut to? Norvezhski gaz i ranshe byl, no brali u rossii. Znaesh pochemu?
показати весь коментар
28.12.2021 10:43 Відповісти
Мда－а. Китаец попросит вас подвинуться, сидящего на рельсах, чтобы сесть рядом 😀
А посиму？А патамуста, там где вы только－что сидели －место теплее！😀😀😀😀
показати весь коментар
28.12.2021 10:23 Відповісти
А как вы объяснить слудующую ситуацию... В общем умывальнике, где минимум 16 умывальником , чистит зубы только один человек, но подходит тау-китаясь и просит вас подвинуться.
показати весь коментар
28.12.2021 10:43 Відповісти
Ты живеш в общагі з китайцями? Уявляю скільки вас там в одній кімнаті, якщо сан вузол на 16 умивальників. Мої співчуття. Ти там тримайся.
показати весь коментар
28.12.2021 12:19 Відповісти
Тут фишка в другом,в Харьковской области есть Шебелинское газовое месторождение,на сегодня крупнейшее в Украине...газ из Украины идет в Белгородскую и Брянскую область РАБссии...вопросец простой... по какой цене и кто продавец - покупец этого добра на РАБссию?
показати весь коментар
28.12.2021 10:29 Відповісти
о! вот и давайте разбираться. организуйте петицию, чтоб сказали скоко почем и куда
показати весь коментар
28.12.2021 10:40 Відповісти
Интересно девки пляшут... Вава, -ты(вы)... самоуклонист какой-то.
показати весь коментар
28.12.2021 10:49 Відповісти
В ужанской долине от Ужгорода до Ужка стоят законсервированы уже пробуренные 12 перспективных месторождений газа на некоторые уже даже было завезено оборудование но потом когда цена на газ стала стремительно расти газовые делки оборудование забрали так как зачем украинцам дешевый газ если они будут платить сколько им скажут ссылаясь на рост цен на международных торгах.А у делков пропорционально вырастут доходы не вкладывая ни копейки.
показати весь коментар
28.12.2021 10:58 Відповісти
Значить належать або кацапам або зрадникам.
показати весь коментар
28.12.2021 11:06 Відповісти
А нащі ділки які привласнили собі народні газові труби як раз і являються тими і іншими.Хтось із них побудував хоч метер газогону або побудував хоч одну ЛЕП або розровив хоч одне родовище корисних копалин?Але вони стали власниками того що народ країни збудував а тепер нам ще і ціни диктують.
Ахметов дістав мілліардні кредити на видобуток вугілля під не заставу свого майна а під гарантії української влади.Вугілля нема як нема і грошей а розплачується Україна та ще і закуповує вугілля для ТЕЦ і ТЕС.
показати весь коментар
28.12.2021 11:24 Відповісти
Все именно так, и закончится для Украины полным звиздецом. Народ ограблен полностью, остается только грабить олигархам друг друга.
показати весь коментар
28.12.2021 12:22 Відповісти
Не европа,а гребаный цирк.Рады,что отказались от АЭС?Сосать у пуйла и платить >2000 баксов за 1К кубов,это ж конечно приятнее.Сочуствую США с такими "партнерами
"
показати весь коментар
28.12.2021 13:18 Відповісти
 
 