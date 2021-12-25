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У Росії звинуватили Європу у газовій кризі

У Росії звинуватили Європу у газовій кризі

Дефіцит природного газу виник у Західній Європі через відсутність заявок на його постачання, а не з вини "Газпрому".

Про це заявив 25 грудня офіційний представник російської компанії-монополіста Олексій Купріянов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Всі звинувачення на адресу Росії та "Газпрому" в тому, що ми даємо мало газу на європейський ринок, є абсолютно безпідставними і неприйнятними і не відповідають дійсності", - заявив Купріянов в ефірі телеканалу "Росія 1".

"І не треба звинувачувати "Газпром". Краще подивитись у дзеркало", - сказав офіційний представник російської компанії.

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Своє твердження менеджер "Газпрому" пояснив тим, що частина клієнтів, "зокрема з Франції та Німеччини, вже повністю вибрали всі свої річні контрактні обсяги і, відповідно, більше не виставляють заявок на постачання газу, а "Газпром" бронює транспортні потужності, виходячи з наявних заявок, а не навпаки".

"Цього року "Газпром" поставив до Німеччини за контрактом 50,2 млрд м³ - це на 5,3 більше, ніж минулого року", - стверджує Купріянов.

Наразі, заявив Купріянов, "за наявними даними, спостерігається фізичний реверс газу з Німеччини до Польщі і, зважаючи на все, в Україну в обсязі від 3 млн до 5 млн м³ на добу", а піднімають газ із підземних сховищ у Німеччині.

За словами офіційного представника "Газпрому", у 2021 році поставлено більше газу, ніж за попередній рік, до Італії, Німеччини, Туреччини, Болгарії, Сербії, Данії, Фінляндії, Польщі.

Також читайте: Транзит газу через Україну - не тільки питання грошей, а й національної безпеки, - Вітренко

Натомість, в Європі кажуть, що "Газпром" штучно створює дефіцит природного газу, зупинивши подачу палива газопроводом "Ямал-Європа".

На тлі цього біржові ціни на газ у Європі оновили максимум, вперше перевищивши позначку у 2000 доларів за тисячу кубічних метрів, свідчать дані торгів на Лондонській біржі ICE. Це вдесятеро вище, ніж на початку минулого року.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" повідомила, що звернулася до Європейської комісії зі скаргою на зловживання російським "Газпромом" домінантним становищем на європейському ринку газу, подавши клопотання генеральному директорату з конкуренції (Directorate General for Competition) про вжиття негайних заходів щодо нормалізації ситуації.

"Газпром" різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку, незважаючи на зростаючий попит й обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу до Європи і конкурувати з "Газпромом", - йдеться в повідомленні "Нафтогазу" з посиланням на заяву голови правління Юрія Вітренка.

Читайте також: "Нафтогаз" звернувся до Єврокомісії зі скаргою на зловживання "Газпромом" домінантним становищем на ринку

На його думку, саме це є ключовою причиною кризи та рекордного зростання цін у Європі.

"Дії "Газпрому" є антиконкурентними і спричинили значні негативні наслідки для всіх європейських споживачів. "Нафтогаз" як один із найбільших покупців газу в Європі також зазнає збитків через ці зловживання. Отже, ми просимо Європейську комісію у належний спосіб відреагувати на порушення", - зазначив Вітренко.

Автор: 

газ (10407) Газпром (3386) криза (418) Євросоюз (13316) транзит газу (1012)


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Топ коментарі
+31
З ніг на голову. Коли Бог створював кацапа, то карту пам"яті вставив навпаки.
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25.12.2021 23:29
+27
Глава Кремля попал под влияние антикиевских сил.

Проект заявления украинского и китайского генштабов.

Признавая свою историческую ответственность за создание того, что сейчас называется рф, мы заявляем:

1. Россия получила свои европейские территории от киевских князей. И пока в Москве правили "наши" Хрущев и Брежнев, мы с пониманием относились к проблемам младшей сестры расеюшки.

Но теперь путин попал под влияние антикиевских сил и должен отдать украденную Вышгородскую икону Богоматери (которую они называют Владимирской), выплатить с процентами дань с 1169 года и покрасить мавзолей в национальные украинские цвета.

Иначе - придется отдавать исконно украинские территории от Смоленска по Волгу.

2. Свои азиатские территории россия получила от монгольских ханов. И пока в Кремле сидели Сталин и Ельцин, Пекин с пониманием относился к эксплуатации недр Сибири и Урала для закупки продовольствия и мыла "Махарани".

Но ненасытность путина, упорно желающего перекачать исконно ордынский газ в Европу, требует решительных изменений. Тюбетейку сестры хана, которую в Кремле называют шапкой Мономаха, - отдать, земли от Волги на восток - вернуть в соответствующие улусы.

3. По настояниям Меркель, и Украина, и Китай соглашаются оставить за путиным Таймыр, где он может восстановить бараки ГУЛАГа и учить украинский и китайский языки.

Юрий Луценко
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25.12.2021 23:42
+25
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25.12.2021 23:27
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25.12.2021 23:24 Відповісти
так - біле це чорне.
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25.12.2021 23:24 Відповісти
Таки в этот раз кацапы правы . Они обязательства по контрактам выполнили полностью , а сверх это уже чисто желание - хочу продам ,хочу не продам. Никто Европе ( как и нашему зебилу ) не мешал в апреле заключать контракты на большие объемы,
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26.12.2021 11:51 Відповісти
На Росії ********** брехати...
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25.12.2021 23:26 Відповісти
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26.12.2021 07:38 Відповісти
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25.12.2021 23:27 Відповісти
Раша - это театр абсурда.
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26.12.2021 02:00 Відповісти
Кацап не национальность а диагноз.
Расея не страна а сорт говна.
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26.12.2021 07:49 Відповісти
Кацапня хоче висставити європейців такими ж брехунами як і самі москалі.
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25.12.2021 23:28 Відповісти
З ніг на голову. Коли Бог створював кацапа, то карту пам"яті вставив навпаки.
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25.12.2021 23:29 Відповісти
Кацап не той слот підставив...

У"задньому слоті" кп працює некоректно...
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26.12.2021 00:11 Відповісти
Ну, где то кацапы правы.
Если бы не импотентная позиция Европы, то кацапы никогда бы не осмелились на такое.
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25.12.2021 23:29 Відповісти
На что именно? Европа проводит стресстест своей новой энергетической модели..и если пройдет зиму без особых потрясений( я думаю пройдет) эта модель будет признана жизнеспособной..ПыСы. американские газовозы УЖЕ перенаправлены в Европу)))
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25.12.2021 23:52 Відповісти
И за чей счет Европа проводит этот стресс-тест? За счет своих потребителей останавливаю производство в котором используется газ?
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26.12.2021 09:41 Відповісти
Скорее всего "стресс-тест" появился из-за поведения кацапов , уже по самому факту их поведения...

Повидимому Европа легко "терпела" кацапов, пока они давили на других...

А когда надавили на нее и она не смогла порешать - пришлось из за безвариантности запустить "стресс-тест"...
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26.12.2021 11:27 Відповісти
Москалю збрехати - шо дурню з горки збiгти.
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25.12.2021 23:30 Відповісти
Саме цікаве - "газова криза" душить саме ті країни , газосховища яких належать "Газпрому" - Німеччина , Бельгія , Нідерланди , Австрія! Польща зберегла газосховища в своїй власності і поляки мають заповнення своїх сховищ на 93% Саме тому вони зараз кацапам "дулі крутять"!
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26.12.2021 08:31 Відповісти
росіянцьі схавают
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25.12.2021 23:30 Відповісти
фраза по типу "сам дурак" всегда у них означал признание и оправдание одновременно
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25.12.2021 23:41 Відповісти
Шо то похоже на то , что анал без табу у х.."ла таки состоится . Только не в той роли что он себе мечтал .
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25.12.2021 23:41 Відповісти
Глава Кремля попал под влияние антикиевских сил.

Проект заявления украинского и китайского генштабов.

Признавая свою историческую ответственность за создание того, что сейчас называется рф, мы заявляем:

1. Россия получила свои европейские территории от киевских князей. И пока в Москве правили "наши" Хрущев и Брежнев, мы с пониманием относились к проблемам младшей сестры расеюшки.

Но теперь путин попал под влияние антикиевских сил и должен отдать украденную Вышгородскую икону Богоматери (которую они называют Владимирской), выплатить с процентами дань с 1169 года и покрасить мавзолей в национальные украинские цвета.

Иначе - придется отдавать исконно украинские территории от Смоленска по Волгу.

2. Свои азиатские территории россия получила от монгольских ханов. И пока в Кремле сидели Сталин и Ельцин, Пекин с пониманием относился к эксплуатации недр Сибири и Урала для закупки продовольствия и мыла "Махарани".

Но ненасытность путина, упорно желающего перекачать исконно ордынский газ в Европу, требует решительных изменений. Тюбетейку сестры хана, которую в Кремле называют шапкой Мономаха, - отдать, земли от Волги на восток - вернуть в соответствующие улусы.

3. По настояниям Меркель, и Украина, и Китай соглашаются оставить за путиным Таймыр, где он может восстановить бараки ГУЛАГа и учить украинский и китайский языки.

Юрий Луценко
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25.12.2021 23:42 Відповісти
Юрік тексти з бумажки, як болванчік-голова-хитаеться, не чітае....
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26.12.2021 00:01 Відповісти
Це так..
особливо винуваті Меркельша з Макроном
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25.12.2021 23:43 Відповісти
Саме погане що лютий для України може стати жахливим, бо тиск тримали за рахунок так званого реверсу, а як буде без підтримки тиску за ранунок транзиту передбачити складно, але ще є час щось додумати, тай не виключено що газ з Німеччини йде до України для підтримки тиску. Тому є його нехватка на європейському ринку, що спричиняє зростання вартості на хабах.
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25.12.2021 23:46 Відповісти
Саме погане найгірше

нехватка брак,недостача

є час щось додумати є час щось придумати


гугл-транслейт поправ,'панікере'!

за спотворення методички оштрафують!
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26.12.2021 09:39 Відповісти
А порівняти скільки вони поставляли газу на спотовий ринок у попередні роки і в цьому році???
Або просто скласти поставлені об´єми по контрактам і на ринок…
Звичайна аріфметика…
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25.12.2021 23:46 Відповісти
Там вам не тут
Там дійсно є ринкова економіка - більша пропозиція - нища ціна ... і навпаки ...
А те , що у Європі потепління (як і у нас - тепла зима) - а газ дорощає , економічний абсюрд
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26.12.2021 00:44 Відповісти
«Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли». (The people who are indifferent to the least of obligations, to the least of fairness, to the least of truth... the people who do not recognise human dignity, who entirely defy a free man and a free thought.) - Александр Пушкин
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25.12.2021 23:54 Відповісти
Що не слово - ганьба. Звикли вже
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25.12.2021 23:57 Відповісти
Ждём опровержения этой наглой лжи от европейцев. Пусть покажут эти заявки с визой газпрома - "отказать".
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25.12.2021 23:59 Відповісти
еврошлюхи, а ну бегом обеспокоенности выражать!!!!
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26.12.2021 00:16 Відповісти
А може параша менше качає газу на Європу бо не має що качати. Видобуток газу впав.
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26.12.2021 00:21 Відповісти
Когда этим идиотам говорили, что нужны мощные контракты с США, они кричали что в Раиссе дешевле.
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26.12.2021 00:56 Відповісти
Я думал, что только у нас в Раде придурки, но я ошибался. Таких дебилов как в думе нет нигде.
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26.12.2021 01:09 Відповісти
https://ocg.org.ua/%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%BE/ Военные США задержали в Аравийском море судно с российским оружием и патронами, его затопили .

5-й флот военно-морских сил США проинформировал 22 декабря о задержании в Аравийском море судна со автоматами Калашникова и боеприпасами к ним.
«Корабли 5-го флота США захватили около 1400 автоматов АК-47 и 226,6 тыс. патронов на рыболовецком судне без указания его принадлежности».

После того, как автоматы и боеприпасы перенесли на эсминец США USS O'Kane (DDG 77), «где они ожидают окончательной утилизации», судно затопили. Это объяснили угрозой для судоходства, так как судно не имеет «гражданства».
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26.12.2021 01:14 Відповісти
АК-47 скорее советское оружие. Даже древнесоветское
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26.12.2021 01:58 Відповісти
Ну,отмазка конечно 100lvl. Писькову на заметку.
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26.12.2021 06:57 Відповісти
ето не наше оружие.

'еготамнет'
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26.12.2021 09:40 Відповісти
Да, виновны в том, что с кацапами связались и не диверсифицировали поставки энергоносителей, поэтому получили политический шантаж со стороны москальской ымперии злобных, наглых и лживых орков экономическими средствами!
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26.12.2021 04:32 Відповісти
https://youtu.be/ZwkVbWm17pg
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26.12.2021 05:24 Відповісти
Так от коли європейцям гикнулась їх " глубокая озабоченность". Що ще треба зробити пуйлу, щоб вони прозріли?
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26.12.2021 06:43 Відповісти
Росися вперде!
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26.12.2021 06:44 Відповісти
Понятно,что очередная кацапская ложь и пи#дежь. Украину опять приплели. ЕСовцам пора наконец прозреть и лучше побольше танкеров заказывать со сжиженным газом. А свиноросы месяцок покочевряжатся без валютной выручки и сами упрашивать начнут. Неужели не ясно?
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26.12.2021 06:56 Відповісти
Тонкий английский юмор и "конь в пальто" 2017 год

Глава британского МИДа Борис Джонсон на пресс-конференции в Москве заявил, что доверяет своему российскому коллеге Сергею Лаврову настолько, что отдал ему свое пальто и перчатки.

Джонсон высказал уверенность, что с его вещами ничего не случиться.

"Я хочу сказать, что в карманах Бориса ничего не было", - заявил Лавров, насмешив присутствующих.

"То есть вы уже обыскали карманы?", - отреагировал Джонсон.
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26.12.2021 07:40 Відповісти
...а винувата - невістка.
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26.12.2021 07:52 Відповісти
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26.12.2021 07:53 Відповісти
Когда газ дорожает трейдеры и потребители начинают продавать и использовать газ из хранилищ, а когда дешевеет начинают заполнять хранилища. Из-за этого уменьшается газ в хранилищах и покупают меньше.
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26.12.2021 08:15 Відповісти
Цена на газ обрушилась на 1000€ с четверга.
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26.12.2021 08:20 Відповісти
і впаде до 700..

як тільки Газпром вийде знову на спотовий ринок..

нікуа не заробивши в період подорогшання..
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26.12.2021 09:42 Відповісти
Европейские и ********** олигархи сговорились и подняли цену на газ!
Скандал - это дымовая завеса, скрывающая выкачку денег из карманов доверчивых европейцев!
Сверх прибыль получат все поставщики и продавцы газа, страны получат свои налоги. А расплатятся за всё это простые граждане.
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26.12.2021 08:20 Відповісти
Европейцы слишком увлекаются перепродажей втридорога российского контрактного газа.
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26.12.2021 08:40 Відповісти
Газпром точно нікуа не заробив,крім менінгіту з подальшим збутом..

(на європейський ринок газу вийшли навіть австралійці)
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26.12.2021 09:44 Відповісти
Есть такая сказка, как мышка бежала, хвостиком вильнула, яичко покатилось и разбилось. ВВП рашки составляет 2% от мирового. Даже на цензоре есть твёрдое мнение, что когда она исчезнет, то мир этого даже не заметит. А тут какой то газпром... Детство и Штанишки на помочах.
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26.12.2021 09:17 Відповісти
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26.12.2021 09:47 Відповісти
скоро рашист , із своїм газом , як п'ятикурсниця,котру за чотири курси навчання ,перепробробували всі кому "не лень" буде просити-"кому?кому?кому?.або дам за малі гроші-"всім ,всім ,всім",Флот газовозів регазифікаторів почав транспортувати газ до Європи,обваливши ціни на газ
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26.12.2021 09:33 Відповісти
Еге ж, винний не Асхат, винна Лізка, - лягла близько.
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26.12.2021 09:34 Відповісти
В Британии электричество подорожало на 56%. Если ситуация сохранится пересичным пользователям придется платить за электричество до 2 тысяч фунтов (73 тысячи гривен) в год.

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26.12.2021 09:49 Відповісти
А де се можна прочитати в першоджерелі без козлячого перекладу ?
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26.12.2021 10:38 Відповісти
Ну так откажитесь от закупки мокшанских углеводородов ! Пусть Китай покупает.
Узкоглазые не балуются с раиской...
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26.12.2021 09:51 Відповісти
Європо, Подякуйте агентам Кремля Меркель і макроші та іншим своїм продажним керівникам. Чи то ще буде!? ....Чекайте "покращення".
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26.12.2021 10:24 Відповісти
Вот тупыыыыые))))))
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26.12.2021 10:24 Відповісти
Байден виявився слабаком..(

щодо захисту України, навіть у порівнянні з "пропутінським" Трампом..

https://youtu.be/0uybB-M8AcA?t=1652
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26.12.2021 10:31 Відповісти
порохобот Антіколорадос з його ейфорією щодо перемоги демократів і Байдена може "засунути язик собі в сраку".
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26.12.2021 10:34 Відповісти
Ага. Міровой імпєріалізьм винен.
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26.12.2021 10:49 Відповісти
 
 