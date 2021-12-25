У Росії звинуватили Європу у газовій кризі
Дефіцит природного газу виник у Західній Європі через відсутність заявок на його постачання, а не з вини "Газпрому".
Про це заявив 25 грудня офіційний представник російської компанії-монополіста Олексій Купріянов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Всі звинувачення на адресу Росії та "Газпрому" в тому, що ми даємо мало газу на європейський ринок, є абсолютно безпідставними і неприйнятними і не відповідають дійсності", - заявив Купріянов в ефірі телеканалу "Росія 1".
"І не треба звинувачувати "Газпром". Краще подивитись у дзеркало", - сказав офіційний представник російської компанії.
Своє твердження менеджер "Газпрому" пояснив тим, що частина клієнтів, "зокрема з Франції та Німеччини, вже повністю вибрали всі свої річні контрактні обсяги і, відповідно, більше не виставляють заявок на постачання газу, а "Газпром" бронює транспортні потужності, виходячи з наявних заявок, а не навпаки".
"Цього року "Газпром" поставив до Німеччини за контрактом 50,2 млрд м³ - це на 5,3 більше, ніж минулого року", - стверджує Купріянов.
Наразі, заявив Купріянов, "за наявними даними, спостерігається фізичний реверс газу з Німеччини до Польщі і, зважаючи на все, в Україну в обсязі від 3 млн до 5 млн м³ на добу", а піднімають газ із підземних сховищ у Німеччині.
За словами офіційного представника "Газпрому", у 2021 році поставлено більше газу, ніж за попередній рік, до Італії, Німеччини, Туреччини, Болгарії, Сербії, Данії, Фінляндії, Польщі.
Натомість, в Європі кажуть, що "Газпром" штучно створює дефіцит природного газу, зупинивши подачу палива газопроводом "Ямал-Європа".
На тлі цього біржові ціни на газ у Європі оновили максимум, вперше перевищивши позначку у 2000 доларів за тисячу кубічних метрів, свідчать дані торгів на Лондонській біржі ICE. Це вдесятеро вище, ніж на початку минулого року.
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" повідомила, що звернулася до Європейської комісії зі скаргою на зловживання російським "Газпромом" домінантним становищем на європейському ринку газу, подавши клопотання генеральному директорату з конкуренції (Directorate General for Competition) про вжиття негайних заходів щодо нормалізації ситуації.
"Газпром" різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку, незважаючи на зростаючий попит й обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу до Європи і конкурувати з "Газпромом", - йдеться в повідомленні "Нафтогазу" з посиланням на заяву голови правління Юрія Вітренка.
На його думку, саме це є ключовою причиною кризи та рекордного зростання цін у Європі.
"Дії "Газпрому" є антиконкурентними і спричинили значні негативні наслідки для всіх європейських споживачів. "Нафтогаз" як один із найбільших покупців газу в Європі також зазнає збитків через ці зловживання. Отже, ми просимо Європейську комісію у належний спосіб відреагувати на порушення", - зазначив Вітренко.
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Расея не страна а сорт говна.
У"задньому слоті" кп працює некоректно...
Если бы не импотентная позиция Европы, то кацапы никогда бы не осмелились на такое.
Повидимому Европа легко "терпела" кацапов, пока они давили на других...
А когда надавили на нее и она не смогла порешать - пришлось из за безвариантности запустить "стресс-тест"...
Проект заявления украинского и китайского генштабов.
Признавая свою историческую ответственность за создание того, что сейчас называется рф, мы заявляем:
1. Россия получила свои европейские территории от киевских князей. И пока в Москве правили "наши" Хрущев и Брежнев, мы с пониманием относились к проблемам младшей сестры расеюшки.
Но теперь путин попал под влияние антикиевских сил и должен отдать украденную Вышгородскую икону Богоматери (которую они называют Владимирской), выплатить с процентами дань с 1169 года и покрасить мавзолей в национальные украинские цвета.
Иначе - придется отдавать исконно украинские территории от Смоленска по Волгу.
2. Свои азиатские территории россия получила от монгольских ханов. И пока в Кремле сидели Сталин и Ельцин, Пекин с пониманием относился к эксплуатации недр Сибири и Урала для закупки продовольствия и мыла "Махарани".
Но ненасытность путина, упорно желающего перекачать исконно ордынский газ в Европу, требует решительных изменений. Тюбетейку сестры хана, которую в Кремле называют шапкой Мономаха, - отдать, земли от Волги на восток - вернуть в соответствующие улусы.
3. По настояниям Меркель, и Украина, и Китай соглашаются оставить за путиным Таймыр, где он может восстановить бараки ГУЛАГа и учить украинский и китайский языки.
Юрий Луценко
особливо винуваті Меркельша з Макроном
Саме поганенайгірше
нехватка брак,недостача
є час щось додуматиє час щось придумати
гугл-транслейт поправ,'панікере'!
за спотворення методички оштрафують!
Або просто скласти поставлені об´єми по контрактам і на ринок…
Звичайна аріфметика…
Там дійсно є ринкова економіка - більша пропозиція - нища ціна ... і навпаки ...
А те , що у Європі потепління (як і у нас - тепла зима) - а газ дорощає , економічний абсюрд
5-й флот военно-морских сил США проинформировал 22 декабря о задержании в Аравийском море судна со автоматами Калашникова и боеприпасами к ним.
«Корабли 5-го флота США захватили около 1400 автоматов АК-47 и 226,6 тыс. патронов на рыболовецком судне без указания его принадлежности».
После того, как автоматы и боеприпасы перенесли на эсминец США USS O'Kane (DDG 77), «где они ожидают окончательной утилизации», судно затопили. Это объяснили угрозой для судоходства, так как судно не имеет «гражданства».
'еготамнет'
Глава британского МИДа Борис Джонсон на пресс-конференции в Москве заявил, что доверяет своему российскому коллеге Сергею Лаврову настолько, что отдал ему свое пальто и перчатки.
Джонсон высказал уверенность, что с его вещами ничего не случиться.
"Я хочу сказать, что в карманах Бориса ничего не было", - заявил Лавров, насмешив присутствующих.
"То есть вы уже обыскали карманы?", - отреагировал Джонсон.
як тільки Газпром вийде знову на спотовий ринок..
нікуа не заробивши в період подорогшання..
Скандал - это дымовая завеса, скрывающая выкачку денег из карманов доверчивых европейцев!
Сверх прибыль получат все поставщики и продавцы газа, страны получат свои налоги. А расплатятся за всё это простые граждане.
(на європейський ринок газу вийшли навіть австралійці)
Узкоглазые не балуются с раиской...
щодо захисту України, навіть у порівнянні з "пропутінським" Трампом..
https://youtu.be/0uybB-M8AcA?t=1652