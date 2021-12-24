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Україна виграла б від запуску "Північного потоку 2", - Путін

Україна виграла б від запуску

Україна виграла б від запуску "Північного потоку 2", заявив президент Росії Володимир Путін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"З приводу "Північного потоку 2" - це ще й безглуздо для тих, хто не дає можливості працювати цій системі, тому що додаткове надходження обсягів газу на європейський ринок, безумовно, знизило б ціну на біржі, на споті", - сказав Путін.

"А оскільки багато країн, до речі, включаючи ту ж Україну, яка залежить від споту сьогодні (це їхній власний вибір був, вони не хочуть у нас купувати безпосередньо) - і для них ціна впала б, і суттєво. Просто самі собі підрізають сук, на якому сидять. Це дивно, але гаразд, це їхній вибір. Не ми ж придумали, це вони придумали", - заявив Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будівництво "Північного потоку-2" буде геополітичною помилкою, - Хабек

Нагадаємо, глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко раніше заявив, що після запуску "Північного потоку-2" ціни на газ в Європі не впадуть. За його словами, президент РФ Володимир Путін крім того, що хоче запустити газопровід не відповідно до європейських правил, він ще хоче змусити європейців перейти назад на довгострокові контракти, які при цьому не були б прив'язані до ринку, хабів, споту.

Також читайте: Сенат США розгляне санкції проти "Північного потоку-2" до 14 січня, - Politiсо

газ (10406) путін (23750) ціни (3902) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+19
Ботокс головного мозга, пора лебединое озеро по ОРТ крутить
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24.12.2021 17:28
+9
Мир- це війна, закон - це беззаконня. В Путлер
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24.12.2021 17:29
+9
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24.12.2021 17:34
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Ботокс головного мозга, пора лебединое озеро по ОРТ крутить
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24.12.2021 17:28 Відповісти
скоро будет. пуйло сдал. он все поставил на наварасею, но не фартануло
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24.12.2021 17:28 Відповісти
ЦРУ вже давно дало аналітичну , що краще мати справи із "вменяемим" пУтлером - ніж із 10 самодурами типу кадирки якщо розвалиться ********* ...
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24.12.2021 17:34 Відповісти
путлер - лицо. актер. реальная власть в рашковании принадлежит верхушке военных и гебни. нынешняя рашка это гкчп 1991 года, которое взяло реванш в 93м году
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24.12.2021 17:38 Відповісти
вова - актер. политтехнологи те же. нельзя же быть таким глупым, чтобы верить, что вова что то там реально решает)
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24.12.2021 17:39 Відповісти
до чого тут "вова" ....ббыть "глупым" это пол беды - у нас больше проблем от "всезнаек - вУмников"....
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24.12.2021 17:44 Відповісти
Щось не дуже виходить у них і з одним спілкуватись.
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25.12.2021 12:29 Відповісти
одна справа на картинку - інша по своїм каналам не для всіх....- така вона хЄополітика - одна показ інша на інтереси ...таке життя
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25.12.2021 19:59 Відповісти
можна було б посміятися, але ж це конструювання паралельної реальності для кацапів та для усіх хто вірить росії. Це свідоме вивертання дійсності робиться для того, аби пізніше використовувати вивернуті мізки і пояснювати що росія лише обороняється, що Україна сама напала, що її придумав лєнін і так далі.
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24.12.2021 17:57 Відповісти
агония))
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24.12.2021 17:28 Відповісти
Задохни, чмо.
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24.12.2021 17:28 Відповісти
тепер друзі дєдки-лише різнокольорові таблетки...
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24.12.2021 17:28 Відповісти
Мир- це війна, закон - це беззаконня. В Путлер
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24.12.2021 17:29 Відповісти
Украина выиграла бы, если ботоксный здохнет!!
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24.12.2021 17:29 Відповісти
там все кацы должны анигилироваться. Тогда да.
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24.12.2021 17:57 Відповісти
Україна підрізає сук на якому сидить **** *****.
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24.12.2021 17:30 Відповісти
путин - ЧЕРТ!!!
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24.12.2021 17:30 Відповісти
Тов. Путин точно знает, шо коррупция в Украине неуправляемая... -- ...а Зеля, ещё не волшебник и токо учится рулить... *)
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24.12.2021 17:30 Відповісти
никому на рынке не нужен твой газ. ты думай чем будешь лапотников своих кормить))
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24.12.2021 17:31 Відповісти
Тут все просто, дерьмом, им не привыкать...
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24.12.2021 17:33 Відповісти
массовый голод не скроешь. рашкования полностью зависима от поставок продовольствия еще с 47 года. только больше неоткуда экспортировать. белорусская область не потянет. украинские товары не по карману. китай? смешно. Казахстан? там уже все законтрактовано на столетия вперед.
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24.12.2021 17:35 Відповісти
виноват. импортировать
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24.12.2021 17:36 Відповісти
Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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24.12.2021 17:32 Відповісти
рашистський телепень, так для чого було будувати потік в обхід України в той самий час,коли українська ГТС має технологічні можливості для забезпечення тих самих обємів газу,котрі рашист відрізати від транзиту Україною?
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24.12.2021 17:32 Відповісти
Украине пох на газ.
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24.12.2021 17:32 Відповісти
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24.12.2021 17:33 Відповісти
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24.12.2021 17:34 Відповісти
Ну да! И от минских соглашений тоже?Только это была бы уже не Украина.
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24.12.2021 17:34 Відповісти
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24.12.2021 17:36 Відповісти
Шото бятя зеленого урода думку поміняв.Ждем підтвердження янелоха.А то він проти вроді,мабуть дерьмак забув нову інструкцію передати.
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24.12.2021 17:36 Відповісти
Україна отримає вигоду,коли пп 2 розпиляють на металолом.
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24.12.2021 17:36 Відповісти
Психопат...
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24.12.2021 17:37 Відповісти
Це той, що всерйоз втирав кацапам, що ріст долара це добре, бо тепер за долар дають більше рублів
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24.12.2021 17:44 Відповісти
1. Ну, тогда по его "логике", пусть РФ откажется от продажи нефти и газа за рубеж - ей же больше останется !
2. Надо девальвировать кацапский рубль и за каждый доллар будут давать же больше рублей !?
3. Кабаеву отправить на окружную, чтоб не досталась солдатам НАТО !
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24.12.2021 17:44 Відповісти
ну, ***** ж з *****, і коню понятно
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24.12.2021 17:47 Відповісти
Путіну віри немає.
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24.12.2021 17:54 Відповісти
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24.12.2021 17:55 Відповісти
Укаїна виграє лише внаслідок запуску ..джавілінів, стугни, корсарів, сапсанів, вльхи, нептунів ..коршунів! А от внаслідок запуску "Північного потоку 2" ми безумовно програємо ...бо цей потік жодного російського танку чи БТРу спали не зможе))
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24.12.2021 18:00 Відповісти
Виграє в що ? В спортлото ? "Кто купит билетов пачку тот получит №%йов тачку", десь так приблизно
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24.12.2021 18:19 Відповісти
у все ...виграє...
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25.12.2021 02:09 Відповісти
Таксист-экономист уев!
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24.12.2021 18:03 Відповісти
Україна виграла б від запуску Путіна через північний потік-2
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24.12.2021 18:27 Відповісти
Неадекватное *****
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24.12.2021 18:34 Відповісти
У Дрезденському клубі щонеділі
***** жорстоко трахали у сраку,
от він і ї*онувся головою,
і хоче на весь світ іти в атаку.
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24.12.2021 19:06 Відповісти
Українську газотранспортну систему потрібно саме зараз негайно повністю відрізати від ********** і назавжди забути про транзит газу з ворожої країни. Свого часу ***** шантажував Європу виставляючи Україну "ненадійним постачальником". Ну от майже має СП-2. Тепер кого буде звинувачувати? Ми повинні зробити Україну енергонезалежною і самодостатньою. І по цьому! А далі видно буде. Я вже ладен подарувати кацапам пустельний Крим разом з розбитим в хлам розграбованим Донбасом в обмін на негайне членство в НАТО та Євросоюзі за умови повної мілітаризації України і "залізної завіси". Тобто припинення будь яких стосунків з *****станом і повної блокади цієї помийки з сторони України.
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24.12.2021 19:27 Відповісти
Для начала вывести из эксплуатации самую старую нитку стоит. Посмотреть на реакцию ЕС, предварительно предупредив конечно. Но решать только нам. И ввести следом визовый режим с РФ. После этого можно решать то что скорее всего и будет. Есть вариант дождаться получения выдачи большинству там паспортов РФ, вопрос о ЕС не ставить, только о НАТО. Всё зависит от нас здесь. Всё это решать через сначала референдум, как делали в ордло и Крыму. типа и мы так. А газ добывать свой. Есть сланцевый, самое большое в Европе месторождение в Харьковск. обл. Разведано америкосами 10 лет назад. И вперёд. Одно плохо---не этими что со сцены сбежали во власть нам благодаря кстати.
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24.12.2021 20:56 Відповісти
Навіщо нам той візовий режим? Повна ізоляція та інформаційна блокада! І розміщення достатньої кількості ядерних боєголовок (відновлення ЯО) щоб навіть думки у кацапів не виникало про "ядєрний пєпєл". Будь який референдум можна проводити тільки після ізоляції (особливо інформаційної!) ********** протягом двох років і звільнення неблагонадійних чиновників (зі звязками в **********) з усіх міністерств і відомств.
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24.12.2021 21:07 Відповісти
Есть базовые положения и законы включая права человека. Всё давно и на уровне ООН. Превращаться в кацапию не стоит. Похоже что режим у братанов северных на исходе по любому, и проблема у нас с местной 5 колоной. С неё и начинать.
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24.12.2021 21:18 Відповісти
********* досі має право вето в ООН. Перше чого потрібно досягти це позбавити їх цього права, що в свою чергу відкриє шлях до отримання репарацій та змусить шляхом широкої антихуйловської коаліції змусити кацапів повернути захоплене всім постраждалим сторонам від Молдавії до Грузії і врешті решт навіть Казахстану та Китаю.
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24.12.2021 22:51 Відповісти
Процедура почти невозможна---убрать право вето. Вернее слишком долго. Репарации дело сложное, бюрократическое на десятки лет. А вот офшоры особенно по эпохе шапкокрада реальны. Беда в текущей власти у нас. И в равнодушии народа, вернее в старой беде---пузом мерять качество жизни. Поляки года 4 первых с Бальцеровичем когда проходили реформы шоковые буквально каждый день ходили в супермаркет купить два яйца и самую дешёвую и маленькую пачку тостового хлеба---особенно пенсы и бюджетники низового уровня. Перетерпели. А здесь забери окорочка со льдом и пиво по 14 гр за 1 литр в пластике---к арсеналам побегут! А кто первый таким это вернёт---того царём назначат! Или тысячу с сберкнижек пообещает---запросто выберут. Скорее старая уже пройдоха свой номер повторит такой ближе к выборам.
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24.12.2021 23:13 Відповісти
Якість життя дійсно вимірюється добробутом людей. Голодні завжди злі. І тому їх легко спрямовувати на аморальні вчинки. ********* це яскравий приклад "іпотечної орди". Ми після Голодоморів ніяк наїстися не можемо. Моя бабуся завжди мала пуд солі, мішок сухарів і валізу господарського мила. Я над цим сміявся, але ... завдяки запасам ми легко пройшли скрізь 90-ті. Тепер постарів і ... зараз маю в запасі центнер солі, величезний мішок порошку і 340 банок тушкованки, сто літрів спирту. І ще багато що на випадок війни, мародерства та голоду. Переживали і не таке. І це переживемо -"козацькому роду нема переводу!"
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25.12.2021 00:44 Відповісти
Не стану рассказывать за бабушку 1901г.рожд, и маму 1925г. р.. Их уже нет давненько. Всё правильно. Цвет нации был выкошен под корень очень давно. А пользовался тоже примерно таким тоже. Но по спирту понравилось очень.
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25.12.2021 14:05 Відповісти
Спирт домашньої ректифікації, 92 градуси.
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25.12.2021 15:04 Відповісти
Дошло!
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25.12.2021 22:06 Відповісти
Будь ласка про інформаційну блокаду докладніше (це при ******** телекомунікаціях!).
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25.12.2021 12:33 Відповісти
******* телекомунікації с самого початку - з моменту розробки - створювалися для ведення війни. Тому будь яка кацапська трансляція через будь які мережі має бути заблокована я вже не кажу про прокацапські виступи, "культурні ініціативи митців кацапського розливу" та демарші в ЗМІ. Всіх совкодрочерів "пятої колои *****" депортувати та інтернувати в *********. І їм щастя і нам спокійніше. І, так!, повна заборона кацапського суржику в суспільному інформаційному просторі України з вилученням кацапомовного контенту з суспільних бібліотек.
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25.12.2021 14:49 Відповісти
Я зовсім не проти. Навіть ЗА. Але розкажіть мені, як оте все заблокувати. Це бабусі в селі Ви заблокуєте. Скажемо, мені Ви фіг що заблокуєте. Тому якось сумніви беруть.
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25.12.2021 21:33 Відповісти
Всього, безумовно, не заблокуєш. Багато потребує лише затримки. Люди прагнуть отримати найновіше і якщо те що потрібно є українською сьогодні а кацапською післязавтра то інформація буде отримана і засвоєна українською. Якщо інформація російською означає що вона вже застаріла то впихувати пропаганду ********** вже не вдасться. Для мене основна "інформаційна" мова вже понад 20 років англійська. Російською жодного ********* контенту немає. Вони, як виявилось після вивчення англійської, взагалі нічого нового не створюють. Навіть ноти (музику) крадуть! Що вже казати про науку... Це раніше ми думали що отримуємо ******* інформацію російською. Сьогодні ми знаємо що то все було крадене, перекладене і перелицьоване. Навіть "Спутнік ві" виявився вкраденою Астра Зенекою...
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25.12.2021 23:23 Відповісти
"Навіть ноти (музику) крадуть!"
З кожним днем створити щось без плагіату все складніше. Комбінації нот закінчуються. Це не по темі, це так, для інформації. Кацапів це не виправдовує.
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27.12.2021 18:33 Відповісти
Расскажи об этом ... Ленину ... лично
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24.12.2021 19:31 Відповісти
Твоё лицо, когда ты узнал, что создал ?...Украину.
https://twitter.com/Vestnik_Stab/status/1474314012984852484?t=4iUqnNhpR2QMvoR4qABZFw&s=19
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24.12.2021 19:49 Відповісти
Нічого,якщо я трохи підправлю ? )
https://twitter.com/Vestnik_Stab/status/1474314012984852484?t=4iUqnNhpR2QMvoR4qABZFw&s=19 https://twitter.com/Vestnik_Stab/status/1474314012984852484?t=4iUqnNhpR2QMvoR4qABZFw&s=19

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25.12.2021 15:14 Відповісти
Супер, щира подяка шановному...
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25.12.2021 16:37 Відповісти
ГАЗОВЫЙ БАРЫЖКА )))
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24.12.2021 22:35 Відповісти
Зверніть увагу, ***** прямим текстом говорить, що нинішня ціна споту пов'язана з недопостачанням газу, а євроліберасти продовжують звіздіти, що рашка тут ні до чого. 🤬
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25.12.2021 07:05 Відповісти
 
 