Україна виграла б від запуску "Північного потоку 2", - Путін
Україна виграла б від запуску "Північного потоку 2", заявив президент Росії Володимир Путін.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.
"З приводу "Північного потоку 2" - це ще й безглуздо для тих, хто не дає можливості працювати цій системі, тому що додаткове надходження обсягів газу на європейський ринок, безумовно, знизило б ціну на біржі, на споті", - сказав Путін.
"А оскільки багато країн, до речі, включаючи ту ж Україну, яка залежить від споту сьогодні (це їхній власний вибір був, вони не хочуть у нас купувати безпосередньо) - і для них ціна впала б, і суттєво. Просто самі собі підрізають сук, на якому сидять. Це дивно, але гаразд, це їхній вибір. Не ми ж придумали, це вони придумали", - заявив Путін.
Нагадаємо, глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко раніше заявив, що після запуску "Північного потоку-2" ціни на газ в Європі не впадуть. За його словами, президент РФ Володимир Путін крім того, що хоче запустити газопровід не відповідно до європейських правил, він ще хоче змусити європейців перейти назад на довгострокові контракти, які при цьому не були б прив'язані до ринку, хабів, споту.
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2. Надо девальвировать кацапский рубль и за каждый доллар будут давать же больше рублей !?
3. Кабаеву отправить на окружную, чтоб не досталась солдатам НАТО !
***** жорстоко трахали у сраку,
от він і ї*онувся головою,
і хоче на весь світ іти в атаку.
З кожним днем створити щось без плагіату все складніше. Комбінації нот закінчуються. Це не по темі, це так, для інформації. Кацапів це не виправдовує.
https://twitter.com/Vestnik_Stab/status/1474314012984852484?t=4iUqnNhpR2QMvoR4qABZFw&s=19
https://twitter.com/Vestnik_Stab/status/1474314012984852484?t=4iUqnNhpR2QMvoR4qABZFw&s=19 https://twitter.com/Vestnik_Stab/status/1474314012984852484?t=4iUqnNhpR2QMvoR4qABZFw&s=19