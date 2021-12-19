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Сенат США розгляне санкції проти "Північного потоку-2" до 14 січня, - Politiсо

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Сенат США розгляне санкції проти

Сенат США у суботу, 18 грудня, уклав угоду про затвердження близько трьох десятків кандидатів на посади послів і керівні посади у Держдепі. Також вона передбачає голосування щодо санкцій проти газопроводу Північний потік-2 у січні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico.

Такі домовленості поклали край конфлікту між лідером демократів у Сенаті Чаком Шумером і сенатором-республіканцем Тедом Крузом. Останній упродовж місяців блокував затвердження кандидатів на посади в Держдепі, вимагаючи від адміністрації президента Джо Байдена дієвих санкцій проти російського газогону.

Двоє ознайомлених із угодою співрозмовників видання розповіли, що Круз погодився зняти обмеження з 32 кандидатів в обмін на голосування в Сенаті за його законопроєкт про санкції проти Північного потоку-2. Голосування має відбутися до 14 січня.

Також читайте: Резолюція Європарламенту: У разі нападу на Україну Росію відключать від SWIFT, а "Північний потік-2" буде заморожено

8 грудня Палата представників Конгресу США ухвалила проєкт оборонного бюджету країни на 2022 фінансовий рік обсягом майже $770 мільярдів. У документ не ввійшли поправки щодо санкцій проти Росії, зокрема, проти газопроводу Північний потік-2. Сенатор Круз закликав демократів повернути відповідні поправки.

Про те, що Круз блокує призначення в Держдепі, вимагаючи санкції проти Північного потоку—2, ЗМІ писали ще в липні. У серпні він та ще один сенатор від штату Техас Майк Лі заблокували призначення кандидатів на посади в Держдепі.

Круз казав, що угода між США та Німеччиною щодо завершення будівництва газопроводу стане геополітичною перемогою президента РФ Володимира Путіна "на покоління вперед" і катастрофою для США та їх союзників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американський сенатор Круз блокує призначення у Держдепартаменті, вимагаючи санкцій проти "Північного потоку-2"
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Топ коментарі
+2
Взять и отпилить или взорвать, вот это понимаю санкции бы были)
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19.12.2021 16:32
+1
Санкции нужно вводить ущербные чтоб до Путина и его окружения дошло что настала пора вон из Крыма и Донбасса.
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19.12.2021 16:30
+1
Респект Теду Крузу.
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19.12.2021 16:42
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Так вот о чём шла речь...
А здесь все подумали, что через 4 недели война.
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19.12.2021 16:20 Відповісти
Тут многие войной бредят, как посмотрю, некоторые тотальной. Бравада, вся фигня. А про тех, кому умирать придется, не думают. О жертвах среди гражданских, ужасных травмах, военных преступлениях. Мол всех порвем, но пули над ними не свистели, снаряды рядом не рвались, кишки свои они не обматывали обоссаной тряпкой, чтобы их не ампутировали, если выживешь. Или думают что кацапы пойдут стройными рядами под пулеметы и джавелины? Страна, которая в ответ на усиление противоракетной обороны отвечает наращиванием мбр для атак на крупные города, по сути геноцид гражданских? Про всякие ******* этносы, которых там куча, вообще молчу.
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19.12.2021 16:41 Відповісти
Полностью согласен.
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19.12.2021 16:47 Відповісти
Так война все равно будет вне зависмости чего ты там думаешь.Просто чем дольше её оттягивают тем тяжелее будет потом пуйла и его лаптерейх загонять обратно в их мокшано-болотное стойло.
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19.12.2021 18:29 Відповісти
А бравада зачем? 90% только языком чесать могут, а как запахнет жареным, то или затихарятся, или за кордон, или хлебсолью встречать будут
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19.12.2021 18:37 Відповісти
Много хероев развелось, один мне говорил что лучше уже воевать чем эти все минские перемирия, я подозреваю что у него флешбеков от маршев в 3 часа ночи на старой совковой технике которая может недоехать и сломаться по дороге и от осознания своей ответственности за это все нет, и за жизни людей нет. И воевать он собрался в комментариях на цензоре.
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19.12.2021 19:00 Відповісти
Война с бравадой ничем не отличается от войны без бравады.Это вообще не имеет никакого значения.
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19.12.2021 19:04 Відповісти
Не будет войны! По крайне мере с РФ, Украину раздербанят из внутри-сами украинцы!Voila😠
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19.12.2021 22:29 Відповісти
С рашкой будет 100%.Там уже вылупился новый Гитлер.
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20.12.2021 17:24 Відповісти
Некоторые кацапы бредят предлагая позор капитуляции вместо войны.
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20.12.2021 01:13 Відповісти
Сидеть и ртом воевать из США так просто, да? Или прокси забыл выключить?
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20.12.2021 12:19 Відповісти
Не русскому оккупанту судить
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20.12.2021 21:42 Відповісти
Детектор чини, додик. У вас ***** все если не по вашему значит или кацап или подкацапник.
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20.12.2021 23:15 Відповісти
Санкции нужно вводить ущербные чтоб до Путина и его окружения дошло что настала пора вон из Крыма и Донбасса.
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19.12.2021 16:30 Відповісти
да что там Румыния...? ваш дом шатал арабы...)))
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19.12.2021 16:34 Відповісти
селёдки захотел..?
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19.12.2021 16:45 Відповісти
швабру...
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19.12.2021 16:50 Відповісти
он заблудился в трёх корабельных сОснах...!
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19.12.2021 16:56 Відповісти
Взять и отпилить или взорвать, вот это понимаю санкции бы были)
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19.12.2021 16:32 Відповісти
Что оно за санкции такие? Слово какое то непонятное. Каждый день здесь пишут про них, но без детализации. В чем они заключаются? В чём Германия провинилась перед США?
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19.12.2021 16:38 Відповісти
Респект Теду Крузу.
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19.12.2021 16:42 Відповісти
байден сказал потока не будет,до
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19.12.2021 16:43 Відповісти
путин и коломойский победят байдена?вам не смешно?жуйте солому
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19.12.2021 16:46 Відповісти
В 22м году - промежуточные выборы в США.Полностью переизбирается конгресс,частично- сенат.Есть вероятность ,что Демократы потеряют контроль и над конгрессом и над сенатом..И тогда ФРГ за алчность будут щемить по крупному.Но это будет только в 23м году.А до этого года много воды утечет.Важно,что вода в Донецке воняет фекалиями..Вопрос : чьими.?Воду надо очищать перед подачей в водопровод.А денег и реагентов у кремля для Донбасса нет..Шахтные воды поднимают фекалии частного сектора в реки ну итд.Сейчас кремлевский бомбила будет пытаться руками своих сатрапов любо отравить,либо использовать биооружие против неудобного Президента Зеленского.Это не скрывается пропагандистским пулом Кремля.
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19.12.2021 16:52 Відповісти
Санкции и заморозка СП2 означает что к концу февраля цена на газ смело перешагнет 2000$ за 1000 кубов. Уважаемые форумчане, вы готовы платить по 2$ + НДС за куб газа ? Напомню что согласно меморандума с МВФ уже в 2022 году 40% добытого в Украине газа должно будет продоваться на бирже по рыночной цене.
Единственный вариант, это отставка Зеленского и Ветренко, разрыв с МВФ, контроль чтобы весь добытый газ в Украине шел населению по тарифу себестоимость+20% на инвестиции в добычу.
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19.12.2021 17:08 Відповісти
Ничего страшного нет.Населению тарифы не повысят до окончания отопления.А к весне параша будет в раю...
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19.12.2021 17:18 Відповісти
 
 