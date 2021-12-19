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Сенат США рассмотрит санкции против "Северного потока-2" до 14 января, - Politiсо

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Сенат США рассмотрит санкции против

Сенат США в субботу, 18 декабря, заключил соглашение об утверждении около трех десятков кандидатов на должности послов и руководящие должности в Госдепе. Также оно предусматривает голосование по санкциям против газопровода Северный поток-2 в январе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.

Такие договоренности положили конец конфликту между лидером демократов в Сенате Чаком Шумером и сенатором-республиканцем Тедом Крузом. Последний за месяц блокировал утверждение кандидатов на должности в Госдепе, требуя от администрации президента Джо Байдена действенных санкций против российского газопровода.

Двое ознакомленных с соглашением собеседников издания рассказали, что Круз согласился снять ограничения с 32 кандидатов в обмен на голосование в Сенате за его законопроект о санкциях против Северного потока-2. Голосование должно состояться до 14 января.

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8 декабря Палата представителей Конгресса США приняла проект оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год в размере почти $770 миллиардов. В документ не вошли поправки по санкциям против России, в частности, против газопровода Северный поток-2. Сенатор Круз призвал демократов вернуть соответствующие поправки.

О том, что Круз блокирует назначение в Госдепе, требуя санкции против Северного потока-2, СМИ писали еще в июле. В августе он и еще один сенатор от штата Техас Майк Ли заблокировали назначение кандидатов в Госдеп.

Круз говорил, что соглашение между США и Германией по завершению строительства газопровода станет геополитической победой президента РФ Владимира Путина "на поколение вперед" и крушением для США и их союзников.

Читайте также: Сенатор Круз о переговорах Байдена и Зеленского: Солнечные батареи не остановят агрессию РФ. Нужны решительные действия Америки
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Топ комментарии
+2
Взять и отпилить или взорвать, вот это понимаю санкции бы были)
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19.12.2021 16:32
+1
Санкции нужно вводить ущербные чтоб до Путина и его окружения дошло что настала пора вон из Крыма и Донбасса.
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19.12.2021 16:30
+1
Респект Теду Крузу.
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19.12.2021 16:42
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Так вот о чём шла речь...
А здесь все подумали, что через 4 недели война.
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19.12.2021 16:20 Ответить
Тут многие войной бредят, как посмотрю, некоторые тотальной. Бравада, вся фигня. А про тех, кому умирать придется, не думают. О жертвах среди гражданских, ужасных травмах, военных преступлениях. Мол всех порвем, но пули над ними не свистели, снаряды рядом не рвались, кишки свои они не обматывали обоссаной тряпкой, чтобы их не ампутировали, если выживешь. Или думают что кацапы пойдут стройными рядами под пулеметы и джавелины? Страна, которая в ответ на усиление противоракетной обороны отвечает наращиванием мбр для атак на крупные города, по сути геноцид гражданских? Про всякие ******* этносы, которых там куча, вообще молчу.
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19.12.2021 16:41 Ответить
Полностью согласен.
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19.12.2021 16:47 Ответить
Так война все равно будет вне зависмости чего ты там думаешь.Просто чем дольше её оттягивают тем тяжелее будет потом пуйла и его лаптерейх загонять обратно в их мокшано-болотное стойло.
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19.12.2021 18:29 Ответить
А бравада зачем? 90% только языком чесать могут, а как запахнет жареным, то или затихарятся, или за кордон, или хлебсолью встречать будут
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19.12.2021 18:37 Ответить
Много хероев развелось, один мне говорил что лучше уже воевать чем эти все минские перемирия, я подозреваю что у него флешбеков от маршев в 3 часа ночи на старой совковой технике которая может недоехать и сломаться по дороге и от осознания своей ответственности за это все нет, и за жизни людей нет. И воевать он собрался в комментариях на цензоре.
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19.12.2021 19:00 Ответить
Война с бравадой ничем не отличается от войны без бравады.Это вообще не имеет никакого значения.
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19.12.2021 19:04 Ответить
Не будет войны! По крайне мере с РФ, Украину раздербанят из внутри-сами украинцы!Voila😠
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19.12.2021 22:29 Ответить
С рашкой будет 100%.Там уже вылупился новый Гитлер.
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20.12.2021 17:24 Ответить
Некоторые кацапы бредят предлагая позор капитуляции вместо войны.
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20.12.2021 01:13 Ответить
Сидеть и ртом воевать из США так просто, да? Или прокси забыл выключить?
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20.12.2021 12:19 Ответить
Не русскому оккупанту судить
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20.12.2021 21:42 Ответить
Детектор чини, додик. У вас ***** все если не по вашему значит или кацап или подкацапник.
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20.12.2021 23:15 Ответить
Санкции нужно вводить ущербные чтоб до Путина и его окружения дошло что настала пора вон из Крыма и Донбасса.
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19.12.2021 16:30 Ответить
да что там Румыния...? ваш дом шатал арабы...)))
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19.12.2021 16:34 Ответить
селёдки захотел..?
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19.12.2021 16:45 Ответить
швабру...
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19.12.2021 16:50 Ответить
он заблудился в трёх корабельных сОснах...!
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19.12.2021 16:56 Ответить
Взять и отпилить или взорвать, вот это понимаю санкции бы были)
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19.12.2021 16:32 Ответить
Что оно за санкции такие? Слово какое то непонятное. Каждый день здесь пишут про них, но без детализации. В чем они заключаются? В чём Германия провинилась перед США?
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19.12.2021 16:38 Ответить
Респект Теду Крузу.
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19.12.2021 16:42 Ответить
байден сказал потока не будет,до
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19.12.2021 16:43 Ответить
путин и коломойский победят байдена?вам не смешно?жуйте солому
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19.12.2021 16:46 Ответить
В 22м году - промежуточные выборы в США.Полностью переизбирается конгресс,частично- сенат.Есть вероятность ,что Демократы потеряют контроль и над конгрессом и над сенатом..И тогда ФРГ за алчность будут щемить по крупному.Но это будет только в 23м году.А до этого года много воды утечет.Важно,что вода в Донецке воняет фекалиями..Вопрос : чьими.?Воду надо очищать перед подачей в водопровод.А денег и реагентов у кремля для Донбасса нет..Шахтные воды поднимают фекалии частного сектора в реки ну итд.Сейчас кремлевский бомбила будет пытаться руками своих сатрапов любо отравить,либо использовать биооружие против неудобного Президента Зеленского.Это не скрывается пропагандистским пулом Кремля.
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19.12.2021 16:52 Ответить
Санкции и заморозка СП2 означает что к концу февраля цена на газ смело перешагнет 2000$ за 1000 кубов. Уважаемые форумчане, вы готовы платить по 2$ + НДС за куб газа ? Напомню что согласно меморандума с МВФ уже в 2022 году 40% добытого в Украине газа должно будет продоваться на бирже по рыночной цене.
Единственный вариант, это отставка Зеленского и Ветренко, разрыв с МВФ, контроль чтобы весь добытый газ в Украине шел населению по тарифу себестоимость+20% на инвестиции в добычу.
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19.12.2021 17:08 Ответить
Ничего страшного нет.Населению тарифы не повысят до окончания отопления.А к весне параша будет в раю...
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19.12.2021 17:18 Ответить
 
 