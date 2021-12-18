Будівництво "Північного потоку-2" буде геополітичною помилкою, - Хабек
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Віце-канцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек заявив, що будівництво Північного потоку-2 буде геополітичною помилкою. Усі країни Європи, крім Німеччини та Австрії, завжди виступали проти його будівництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на РБК-Україна.
За словами Хабека, газопровід не задовольняє правило анбандлінгу, сенс якого полягає в тому, що компанії-видобувачі ресурсів не можуть транспортувати сировину. Ці два процеси мають здійснюватися різними організаціями.
Він заявив, що "Північний потік-2" є геополітичною помилкою ФРН.
"Тепер же трубопровід побудований. Неясно питання, чи зможе він розпочати роботу. Щодо цього питання потрібно приймати рішення відповідно до європейського та національного законодавства", - сказав політик.
Віце-канцлер також погрожував Росії жорсткими наслідками у разі вторгнення російських військ в Україну. За такого стану справ, за його словами, трубопровід точно не буде запущений.
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"Мы вас вакцинами обеспечили? Обеспечили."
Ще раз повторюю, антиваксам-антисемітам це дуже-дуже не сподобається.
Відчепись худая жисть, причепись харошая.
Скажите спасибо, возьмите и передарите дальше.
Или может свою , щирую украинскую начали делать?
Не начали?
Да только вот строительство уже завершено,а основными его инвесторами,как не странно,являются именно Германия и Австрия.
Може -БУЛО помилкою?
Вице-канцлер только проснулся, или из прострации вышел?
Он уже построен, его вообще-то только сертифицировать осталось.