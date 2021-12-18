УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11680 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
6 238 49
Німеччина (4539) Північний потік (1369)

Будівництво "Північного потоку-2" буде геополітичною помилкою, - Хабек

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Будівництво

Віце-канцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек заявив, що будівництво Північного потоку-2 буде геополітичною помилкою. Усі країни Європи, крім Німеччини та Австрії, завжди виступали проти його будівництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на РБК-Україна.

За словами Хабека, газопровід не задовольняє правило анбандлінгу, сенс якого полягає в тому, що компанії-видобувачі ресурсів не можуть транспортувати сировину. Ці два процеси мають здійснюватися різними організаціями.

Він заявив, що "Північний потік-2" є геополітичною помилкою ФРН. 

"Тепер же трубопровід побудований. Неясно питання, чи зможе він розпочати роботу. Щодо цього питання потрібно приймати рішення відповідно до європейського та національного законодавства", - сказав політик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Північний потік-2 не має ні морального, ні комерційного виправдання, - Кулеба

Віце-канцлер також погрожував Росії жорсткими наслідками у разі вторгнення російських військ в Україну. За такого стану справ, за його словами, трубопровід точно не буде запущений.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
вколоть слугам по 50 штук каждому для формирования надежной защиты
показати весь коментар
16.12.2021 13:53
+9
єто в варианте - " на тебе Боже - что нам не гоже ...."...
показати весь коментар
16.12.2021 13:55
+8
Выкидывать жалко, да и мусорить не хочется ?
показати весь коментар
16.12.2021 13:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и зачем? от астра зеленки отказались даже самые упоратые вакцинофилы.
показати весь коментар
16.12.2021 13:51 Відповісти
Вам непотрібно а іншим людям згодиться.
показати весь коментар
16.12.2021 14:02 Відповісти
зеленский:
"Мы вас вакцинами обеспечили? Обеспечили."
показати весь коментар
16.12.2021 14:39 Відповісти
Выкидывать жалко, да и мусорить не хочется ?
показати весь коментар
16.12.2021 13:52 Відповісти
єто в варианте - " на тебе Боже - что нам не гоже ...."...
показати весь коментар
16.12.2021 13:55 Відповісти
вколоть слугам по 50 штук каждому для формирования надежной защиты
показати весь коментар
16.12.2021 13:53 Відповісти
а шО такое - шо , не кАшерна ....
показати весь коментар
16.12.2021 13:54 Відповісти
не кАнешна
показати весь коментар
16.12.2021 16:24 Відповісти
сегодня сделали очередной шаг к посадке тех, кто скажет плохо про шефиров. кто скажет плохо про украинцев тому можно ничего не опасаться.
показати весь коментар
16.12.2021 13:56 Відповісти
Для утилізації? Бо "бідний" Ізраїль собі цього не може дозволити????
показати весь коментар
16.12.2021 13:58 Відповісти
Антиваксам-антисемітам це не сподобається.
показати весь коментар
16.12.2021 14:01 Відповісти
Ну, здрастє, пофігу. Вони тільки про це і думають та пишуть. Це стало сенсом їхнього життя.

Ще раз повторюю, антиваксам-антисемітам це дуже-дуже не сподобається.
показати весь коментар
16.12.2021 14:12 Відповісти
Ну от «сдєся» сам і дивись.

Відчепись худая жисть, причепись харошая.
показати весь коментар
16.12.2021 14:51 Відповісти
Ну і нормально.
показати весь коментар
16.12.2021 14:01 Відповісти
символом міцних зв'язків і дружби, які існують між Ізраїлем і Україною", - зазначив посол Ізраїлю в Україні. -Израиль не признАет Голодомор геноцидом.- посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман./ Вся история украинской государственности является выдуманной, а украинская мова - это искусственно созданный язык.- посол Израиля в Украине Цви Маген. Восток есть восток, запад есть запад и вместе им никогда не встретиться.
показати весь коментар
16.12.2021 14:48 Відповісти
С многих стран передают Украине Астразенека. Но украинцы и саме не хотят вакцинироваться этой вакциной. Недавно в Украине утилизировали просроченное большое ее количество.
показати весь коментар
16.12.2021 14:49 Відповісти
Не хотите колоться этой вакциной- не надо.
Скажите спасибо, возьмите и передарите дальше.
Или может свою , щирую украинскую начали делать?
Не начали?
показати весь коментар
16.12.2021 15:27 Відповісти
а можна передарить обратно? краще авансом, щоб не смерділо.
показати весь коментар
16.12.2021 15:57 Відповісти
Краще б він нам пів мільйона патронів під АК-47 передав. Були б щиро вдячні.
показати весь коментар
16.12.2021 16:43 Відповісти
"Хороша ложка к обеду"
показати весь коментар
16.12.2021 15:42 Відповісти
а шо?евреям уже плохо от нее?)
показати весь коментар
16.12.2021 17:43 Відповісти
ну и прекрасно.
показати весь коментар
17.12.2021 01:42 Відповісти
это не ошибка, а коррупция. и меркельшу нужно привлекать к ответственности. пусть прячется в растове
показати весь коментар
18.12.2021 15:00 Відповісти
Будівницство БУДЕ помилкою? Він же вже побудований, тільки не запущений. Чому буде?
показати весь коментар
18.12.2021 15:03 Відповісти
Будівництво вже завершене.
показати весь коментар
18.12.2021 15:08 Відповісти
Меркель с штанмаером рубли уже потратила, чо отдавать теперь штоле?!
показати весь коментар
18.12.2021 15:24 Відповісти
показати весь коментар
18.12.2021 15:26 Відповісти
показати весь коментар
18.12.2021 15:46 Відповісти
За 10 місяців з України виїхало понад 600 тисяч українців. Це найвищий показник за останні 11 років, - "Опендатамедіа" Джерело: https://censor.net/ua/n3305773
показати весь коментар
18.12.2021 17:37 Відповісти
показати весь коментар
18.12.2021 15:47 Відповісти
Класс.
показати весь коментар
18.12.2021 15:59 Відповісти
Напали на Украину , чтобы не допустить сокращения подлётного времени ядерных НАТОвских ракет на московию .
показати весь коментар
18.12.2021 17:42 Відповісти
Помилка? А збройна блокада це теж помилка? Тільки що цікаво ці помилки на користь кацапам і загрозами для України.
показати весь коментар
18.12.2021 15:30 Відповісти
Строительство "Северного потока-2" будет геополитической ошибкой Источник: https://censor.net/ru/n3305592

Да только вот строительство уже завершено,а основными его инвесторами,как не странно,являются именно Германия и Австрия.
показати весь коментар
18.12.2021 15:41 Відповісти
Будівництво "Північного потоку-2" буде? геополітичною помилкою ?

Може -БУЛО помилкою?
показати весь коментар
18.12.2021 15:42 Відповісти
Этот чудак, видимо, в отключке был несколько лет.
показати весь коментар
18.12.2021 15:49 Відповісти
Да не в ,,отключке,,. Господин Шледер обеспечил себе и своим потомкам место в совете директоров в СП-1,госпожа Меркель в СП-2.А этот крендель просто напоминает чтоб и его не забыли в СП-3.
показати весь коментар
18.12.2021 15:54 Відповісти
Прийшло прозріння , коли локшина почала вдавлювати до землі .
показати весь коментар
18.12.2021 15:54 Відповісти
Хабек и Бербок как Биба и Боба в партии Зеленых. Как сиамские близнецы, даже руководили совместно. Это все объясняет. Вообще кажется эта партия создана чтобы поддерживать все американские инициативы, интервенции, Сирия, Ирак, Афганистан.
показати весь коментар
18.12.2021 15:59 Відповісти
По твоему они должны поддерживать кацапские инициативы?
показати весь коментар
18.12.2021 19:53 Відповісти
Він хоча б в курсі, що його вже побудували
показати весь коментар
18.12.2021 15:59 Відповісти
"Вице-канцлер, министр по экономике и защите климата Германии Роберт Хабек заявил, что строительство "Северного потока-2" будет геополитической ошибкой".

Вице-канцлер только проснулся, или из прострации вышел?
Он уже построен, его вообще-то только сертифицировать осталось.
показати весь коментар
18.12.2021 16:19 Відповісти
просто ПЕРЕСТАНЬТЕ ПОКУПАТЬ ГАЗ из той трубы-проблема то в чем?? и сразу никакой угрозы/ошибки. задолбали уже эти трехличные бюргеры пытающиеся сидеть на 3 стульях...
показати весь коментар
18.12.2021 17:08 Відповісти
Интересное дело получается, если все вы" всегда выступали против строительства." , то какого уйхя дали согласие строить на территории своих стран и в своих территориальных водах?
показати весь коментар
18.12.2021 20:03 Відповісти
....*сломали копья, стрелы. луки, забросили дубинки из бамбука----пе-е-е-реживают что сьели Кука...*.
показати весь коментар
18.12.2021 20:42 Відповісти
Очнулся блин… Он уже построен, придурок
показати весь коментар
18.12.2021 21:55 Відповісти
А можна прийняти рішення про його демонтаж за кошти будівельника?
показати весь коментар
19.12.2021 01:27 Відповісти
 
 