Північний потік-2 не має ні морального, ні комерційного виправдання, - Кулеба
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Газогін Nord Stream 2 є політичним проєктом, який вигідний Росії, але суперечить базовому принципу енергетики ЄС - диверсифікації.
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю американському телеканалу CNBC.
"Nord Stream 2 не має жодного комерційного чи морального виправдання. Це політичний проєкт, який вигідний Росії, але суперечить базовому принципу енергетики ЄС - диверсифікації", - заявив міністр.
На його переконання, Росія вже використовує газ як зброю, і європейці мають змогу в цьому переконатися, сплачуючи за нього значно вищу ціну.
Глава МЗС нагадав, що Путін від самого початку цієї штучної енергетичної кризи шантажував Євросоюз, натякаючи, що саме сертифікація Nord Stream 2 дозволить повернути ціни на газ до попереднього рівня.
Водночас Кулеба зауважив, що його перша телефонна розмова з новою очільницею МЗС ФРН Анналеною Бербок справила обнадійливе враження. "Ми з німецькою колегою погодилися, що до цього проєкту мають бути застосовані як літера, так і дух Третього енергопакета ЄС", - резюмував міністр.
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