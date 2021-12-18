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Новости За рубежом
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Германия (6021) Северный поток (1428)

Строительство "Северного потока-2" будет геополитической ошибкой, - Хабек

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Вице-канцлер, министр по экономике и защите климата Германии Роберт Хабек заявил, что строительство "Северного потока-2" будет геополитической ошибкой. Все страны Европы, кроме Германии и Австрии, всегда выступали против строительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на его интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Хабека, газопровод не соответствует правилу анбандлинга, смысл которого заключается в том, что компании-добытчики ресурсов не могут транспортировать сырье. Эти два процесса должны осуществляться разными организациями.

Он заявил, что "Северный поток-2" - геополитическая ошибка ФРГ.

"Теперь же трубопровод построен. Неясен вопрос, сможет ли он начать работу. По этому вопросу нужно принимать решения в соответствии с европейским и национальным законодательством", - сказал политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Газопровод "Северный поток-2" является экономическим проектом и в нем нет "политической составляющей", - официальный представитель правительства Германии Гебештрайт

Вице-канцлер также угрожал России жесткими последствиями в случае вторжения российских войск в Украину. При таком положении дел, по его словам, трубопровод точно не будет запущен.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
вколоть слугам по 50 штук каждому для формирования надежной защиты
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16.12.2021 13:53
+9
єто в варианте - " на тебе Боже - что нам не гоже ...."...
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16.12.2021 13:55
+8
Выкидывать жалко, да и мусорить не хочется ?
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16.12.2021 13:52
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и зачем? от астра зеленки отказались даже самые упоратые вакцинофилы.
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16.12.2021 13:51 Ответить
Вам непотрібно а іншим людям згодиться.
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16.12.2021 14:02 Ответить
зеленский:
"Мы вас вакцинами обеспечили? Обеспечили."
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16.12.2021 14:39 Ответить
Выкидывать жалко, да и мусорить не хочется ?
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16.12.2021 13:52 Ответить
єто в варианте - " на тебе Боже - что нам не гоже ...."...
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16.12.2021 13:55 Ответить
вколоть слугам по 50 штук каждому для формирования надежной защиты
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16.12.2021 13:53 Ответить
а шО такое - шо , не кАшерна ....
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16.12.2021 13:54 Ответить
не кАнешна
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16.12.2021 16:24 Ответить
сегодня сделали очередной шаг к посадке тех, кто скажет плохо про шефиров. кто скажет плохо про украинцев тому можно ничего не опасаться.
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16.12.2021 13:56 Ответить
Для утилізації? Бо "бідний" Ізраїль собі цього не може дозволити????
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16.12.2021 13:58 Ответить
Антиваксам-антисемітам це не сподобається.
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16.12.2021 14:01 Ответить
Ну, здрастє, пофігу. Вони тільки про це і думають та пишуть. Це стало сенсом їхнього життя.

Ще раз повторюю, антиваксам-антисемітам це дуже-дуже не сподобається.
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16.12.2021 14:12 Ответить
Ну от «сдєся» сам і дивись.

Відчепись худая жисть, причепись харошая.
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16.12.2021 14:51 Ответить
Ну і нормально.
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16.12.2021 14:01 Ответить
символом міцних зв'язків і дружби, які існують між Ізраїлем і Україною", - зазначив посол Ізраїлю в Україні. -Израиль не признАет Голодомор геноцидом.- посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман./ Вся история украинской государственности является выдуманной, а украинская мова - это искусственно созданный язык.- посол Израиля в Украине Цви Маген. Восток есть восток, запад есть запад и вместе им никогда не встретиться.
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16.12.2021 14:48 Ответить
С многих стран передают Украине Астразенека. Но украинцы и саме не хотят вакцинироваться этой вакциной. Недавно в Украине утилизировали просроченное большое ее количество.
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16.12.2021 14:49 Ответить
Не хотите колоться этой вакциной- не надо.
Скажите спасибо, возьмите и передарите дальше.
Или может свою , щирую украинскую начали делать?
Не начали?
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16.12.2021 15:27 Ответить
а можна передарить обратно? краще авансом, щоб не смерділо.
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16.12.2021 15:57 Ответить
Краще б він нам пів мільйона патронів під АК-47 передав. Були б щиро вдячні.
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16.12.2021 16:43 Ответить
"Хороша ложка к обеду"
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16.12.2021 15:42 Ответить
а шо?евреям уже плохо от нее?)
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16.12.2021 17:43 Ответить
ну и прекрасно.
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17.12.2021 01:42 Ответить
это не ошибка, а коррупция. и меркельшу нужно привлекать к ответственности. пусть прячется в растове
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18.12.2021 15:00 Ответить
Будівницство БУДЕ помилкою? Він же вже побудований, тільки не запущений. Чому буде?
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18.12.2021 15:03 Ответить
Будівництво вже завершене.
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18.12.2021 15:08 Ответить
Меркель с штанмаером рубли уже потратила, чо отдавать теперь штоле?!
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18.12.2021 15:24 Ответить
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18.12.2021 15:26 Ответить
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18.12.2021 15:46 Ответить
За 10 місяців з України виїхало понад 600 тисяч українців. Це найвищий показник за останні 11 років, - "Опендатамедіа" Джерело: https://censor.net/ua/n3305773
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18.12.2021 17:37 Ответить
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18.12.2021 15:47 Ответить
Класс.
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18.12.2021 15:59 Ответить
Напали на Украину , чтобы не допустить сокращения подлётного времени ядерных НАТОвских ракет на московию .
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18.12.2021 17:42 Ответить
Помилка? А збройна блокада це теж помилка? Тільки що цікаво ці помилки на користь кацапам і загрозами для України.
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18.12.2021 15:30 Ответить
Строительство "Северного потока-2" будет геополитической ошибкой Источник: https://censor.net/ru/n3305592

Да только вот строительство уже завершено,а основными его инвесторами,как не странно,являются именно Германия и Австрия.
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18.12.2021 15:41 Ответить
Будівництво "Північного потоку-2" буде? геополітичною помилкою ?

Може -БУЛО помилкою?
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18.12.2021 15:42 Ответить
Этот чудак, видимо, в отключке был несколько лет.
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18.12.2021 15:49 Ответить
Да не в ,,отключке,,. Господин Шледер обеспечил себе и своим потомкам место в совете директоров в СП-1,госпожа Меркель в СП-2.А этот крендель просто напоминает чтоб и его не забыли в СП-3.
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18.12.2021 15:54 Ответить
Прийшло прозріння , коли локшина почала вдавлювати до землі .
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18.12.2021 15:54 Ответить
Хабек и Бербок как Биба и Боба в партии Зеленых. Как сиамские близнецы, даже руководили совместно. Это все объясняет. Вообще кажется эта партия создана чтобы поддерживать все американские инициативы, интервенции, Сирия, Ирак, Афганистан.
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18.12.2021 15:59 Ответить
По твоему они должны поддерживать кацапские инициативы?
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18.12.2021 19:53 Ответить
Він хоча б в курсі, що його вже побудували
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18.12.2021 15:59 Ответить
"Вице-канцлер, министр по экономике и защите климата Германии Роберт Хабек заявил, что строительство "Северного потока-2" будет геополитической ошибкой".

Вице-канцлер только проснулся, или из прострации вышел?
Он уже построен, его вообще-то только сертифицировать осталось.
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18.12.2021 16:19 Ответить
просто ПЕРЕСТАНЬТЕ ПОКУПАТЬ ГАЗ из той трубы-проблема то в чем?? и сразу никакой угрозы/ошибки. задолбали уже эти трехличные бюргеры пытающиеся сидеть на 3 стульях...
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18.12.2021 17:08 Ответить
Интересное дело получается, если все вы" всегда выступали против строительства." , то какого уйхя дали согласие строить на территории своих стран и в своих территориальных водах?
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18.12.2021 20:03 Ответить
....*сломали копья, стрелы. луки, забросили дубинки из бамбука----пе-е-е-реживают что сьели Кука...*.
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18.12.2021 20:42 Ответить
Очнулся блин… Он уже построен, придурок
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18.12.2021 21:55 Ответить
А можна прийняти рішення про його демонтаж за кошти будівельника?
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19.12.2021 01:27 Ответить
 
 