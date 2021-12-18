Строительство "Северного потока-2" будет геополитической ошибкой, - Хабек
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Вице-канцлер, министр по экономике и защите климата Германии Роберт Хабек заявил, что строительство "Северного потока-2" будет геополитической ошибкой. Все страны Европы, кроме Германии и Австрии, всегда выступали против строительства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на его интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По словам Хабека, газопровод не соответствует правилу анбандлинга, смысл которого заключается в том, что компании-добытчики ресурсов не могут транспортировать сырье. Эти два процесса должны осуществляться разными организациями.
Он заявил, что "Северный поток-2" - геополитическая ошибка ФРГ.
"Теперь же трубопровод построен. Неясен вопрос, сможет ли он начать работу. По этому вопросу нужно принимать решения в соответствии с европейским и национальным законодательством", - сказал политик.
Вице-канцлер также угрожал России жесткими последствиями в случае вторжения российских войск в Украину. При таком положении дел, по его словам, трубопровод точно не будет запущен.
Пожалуйста, подождите...
"Мы вас вакцинами обеспечили? Обеспечили."
Ще раз повторюю, антиваксам-антисемітам це дуже-дуже не сподобається.
Відчепись худая жисть, причепись харошая.
Скажите спасибо, возьмите и передарите дальше.
Или может свою , щирую украинскую начали делать?
Не начали?
Да только вот строительство уже завершено,а основными его инвесторами,как не странно,являются именно Германия и Австрия.
Може -БУЛО помилкою?
Вице-канцлер только проснулся, или из прострации вышел?
Он уже построен, его вообще-то только сертифицировать осталось.