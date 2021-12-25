В России обвинили Европу в газовом кризисе

Дефицит природного газа возник в Западной Европе из-за отсутствия заявок на его поставку, а не по вине "Газпрома".

Об этом заявил 25 декабря официальный представитель российской компании-монополиста Алексей Куприянов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, абсолютно безосновательны, неприемлемы и не соответствуют действительности", - заявил Куприянов в эфире телеканала "Россия 1".

"И не нужно винить "Газпром". Лучше посмотреть в зеркало", - сказал официальный представитель российской компании.

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Свое утверждение менеджер "Газпрома" объяснил тем, что часть клиентов, "в том числе из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и, соответственно, больше не выставляют заявок на поставку газа, а "Газпром" бронирует транспортные мощности исходя из имеющихся заявок, а не наоборот".

"В этом году "Газпром" поставил в Германию по контракту 50,2 млрд м³. Это на 5,3 больше, чем в прошлом году", – утверждает Куприянов.

Сейчас, заявил Куприянов, "по имеющимся данным, наблюдается физический реверс газа из Германии в Польшу и, судя по всему, в Украину в объеме от 3 млн до 5 млн м³ в сутки", а поднимают газ из подземных хранилищ в Германии.

По словам официального представителя "Газпрома", в 2021 году поставлено больше газа, чем за предыдущий год, в Италию, Германию, Турцию, Болгарию, Сербию, Данию, Финляндию, Польшу.

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В Европе говорят, что "Газпром" искусственно создает дефицит природного газа, остановив подачу топлива по газопроводу "Ямал-Европа".

На фоне этого биржевые цены на газ в Европе обновили максимум, впервые превысив отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Это в десять раз выше, чем в начале прошлого года.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа, подав ходатайство генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации.

"Газпром" резко снизил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке несмотря на растущий спрос и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с "Газпромом", - говорится в сообщении "Нафтогаза" со ссылкой на заявление председателя правления Юрия Витренко.

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По его мнению, именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе.

"Действия "Газпрома" являются антиконкурентными и повлекли значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. "Нафтогаз" как один из крупнейших покупателей газа в Европе также терпит убытки из-за этих злоупотреблений. Следовательно, мы просим Европейскую комиссию должным образом отреагировать на нарушения", - отметил Витренко.