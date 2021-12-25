В России обвинили Европу в газовом кризисе
Дефицит природного газа возник в Западной Европе из-за отсутствия заявок на его поставку, а не по вине "Газпрома".
Об этом заявил 25 декабря официальный представитель российской компании-монополиста Алексей Куприянов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, абсолютно безосновательны, неприемлемы и не соответствуют действительности", - заявил Куприянов в эфире телеканала "Россия 1".
"И не нужно винить "Газпром". Лучше посмотреть в зеркало", - сказал официальный представитель российской компании.
Свое утверждение менеджер "Газпрома" объяснил тем, что часть клиентов, "в том числе из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и, соответственно, больше не выставляют заявок на поставку газа, а "Газпром" бронирует транспортные мощности исходя из имеющихся заявок, а не наоборот".
"В этом году "Газпром" поставил в Германию по контракту 50,2 млрд м³. Это на 5,3 больше, чем в прошлом году", – утверждает Куприянов.
Сейчас, заявил Куприянов, "по имеющимся данным, наблюдается физический реверс газа из Германии в Польшу и, судя по всему, в Украину в объеме от 3 млн до 5 млн м³ в сутки", а поднимают газ из подземных хранилищ в Германии.
По словам официального представителя "Газпрома", в 2021 году поставлено больше газа, чем за предыдущий год, в Италию, Германию, Турцию, Болгарию, Сербию, Данию, Финляндию, Польшу.
В Европе говорят, что "Газпром" искусственно создает дефицит природного газа, остановив подачу топлива по газопроводу "Ямал-Европа".
На фоне этого биржевые цены на газ в Европе обновили максимум, впервые превысив отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Это в десять раз выше, чем в начале прошлого года.
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа, подав ходатайство генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации.
"Газпром" резко снизил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке несмотря на растущий спрос и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с "Газпромом", - говорится в сообщении "Нафтогаза" со ссылкой на заявление председателя правления Юрия Витренко.
По его мнению, именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе.
"Действия "Газпрома" являются антиконкурентными и повлекли значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. "Нафтогаз" как один из крупнейших покупателей газа в Европе также терпит убытки из-за этих злоупотреблений. Следовательно, мы просим Европейскую комиссию должным образом отреагировать на нарушения", - отметил Витренко.
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Расея не страна а сорт говна.
У"задньому слоті" кп працює некоректно...
Если бы не импотентная позиция Европы, то кацапы никогда бы не осмелились на такое.
Повидимому Европа легко "терпела" кацапов, пока они давили на других...
А когда надавили на нее и она не смогла порешать - пришлось из за безвариантности запустить "стресс-тест"...
Проект заявления украинского и китайского генштабов.
Признавая свою историческую ответственность за создание того, что сейчас называется рф, мы заявляем:
1. Россия получила свои европейские территории от киевских князей. И пока в Москве правили "наши" Хрущев и Брежнев, мы с пониманием относились к проблемам младшей сестры расеюшки.
Но теперь путин попал под влияние антикиевских сил и должен отдать украденную Вышгородскую икону Богоматери (которую они называют Владимирской), выплатить с процентами дань с 1169 года и покрасить мавзолей в национальные украинские цвета.
Иначе - придется отдавать исконно украинские территории от Смоленска по Волгу.
2. Свои азиатские территории россия получила от монгольских ханов. И пока в Кремле сидели Сталин и Ельцин, Пекин с пониманием относился к эксплуатации недр Сибири и Урала для закупки продовольствия и мыла "Махарани".
Но ненасытность путина, упорно желающего перекачать исконно ордынский газ в Европу, требует решительных изменений. Тюбетейку сестры хана, которую в Кремле называют шапкой Мономаха, - отдать, земли от Волги на восток - вернуть в соответствующие улусы.
3. По настояниям Меркель, и Украина, и Китай соглашаются оставить за путиным Таймыр, где он может восстановить бараки ГУЛАГа и учить украинский и китайский языки.
Юрий Луценко
особливо винуваті Меркельша з Макроном
Саме поганенайгірше
нехватка брак,недостача
є час щось додуматиє час щось придумати
гугл-транслейт поправ,'панікере'!
за спотворення методички оштрафують!
Або просто скласти поставлені об´єми по контрактам і на ринок…
Звичайна аріфметика…
Там дійсно є ринкова економіка - більша пропозиція - нища ціна ... і навпаки ...
А те , що у Європі потепління (як і у нас - тепла зима) - а газ дорощає , економічний абсюрд
5-й флот военно-морских сил США проинформировал 22 декабря о задержании в Аравийском море судна со автоматами Калашникова и боеприпасами к ним.
«Корабли 5-го флота США захватили около 1400 автоматов АК-47 и 226,6 тыс. патронов на рыболовецком судне без указания его принадлежности».
После того, как автоматы и боеприпасы перенесли на эсминец США USS O'Kane (DDG 77), «где они ожидают окончательной утилизации», судно затопили. Это объяснили угрозой для судоходства, так как судно не имеет «гражданства».
'еготамнет'
Глава британского МИДа Борис Джонсон на пресс-конференции в Москве заявил, что доверяет своему российскому коллеге Сергею Лаврову настолько, что отдал ему свое пальто и перчатки.
Джонсон высказал уверенность, что с его вещами ничего не случиться.
"Я хочу сказать, что в карманах Бориса ничего не было", - заявил Лавров, насмешив присутствующих.
"То есть вы уже обыскали карманы?", - отреагировал Джонсон.
як тільки Газпром вийде знову на спотовий ринок..
нікуа не заробивши в період подорогшання..
Скандал - это дымовая завеса, скрывающая выкачку денег из карманов доверчивых европейцев!
Сверх прибыль получат все поставщики и продавцы газа, страны получат свои налоги. А расплатятся за всё это простые граждане.
(на європейський ринок газу вийшли навіть австралійці)
Узкоглазые не балуются с раиской...
щодо захисту України, навіть у порівнянні з "пропутінським" Трампом..
https://youtu.be/0uybB-M8AcA?t=1652