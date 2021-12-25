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В России обвинили Европу в газовом кризисе

В России обвинили Европу в газовом кризисе

Дефицит природного газа возник в Западной Европе из-за отсутствия заявок на его поставку, а не по вине "Газпрома".

Об этом заявил 25 декабря официальный представитель российской компании-монополиста Алексей Куприянов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, абсолютно безосновательны, неприемлемы и не соответствуют действительности", - заявил Куприянов в эфире телеканала "Россия 1".

"И не нужно винить "Газпром". Лучше посмотреть в зеркало", - сказал официальный представитель российской компании.

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Свое утверждение менеджер "Газпрома" объяснил тем, что часть клиентов, "в том числе из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и, соответственно, больше не выставляют заявок на поставку газа, а "Газпром" бронирует транспортные мощности исходя из имеющихся заявок, а не наоборот".

"В этом году "Газпром" поставил в Германию по контракту 50,2 млрд м³. Это на 5,3 больше, чем в прошлом году", – утверждает Куприянов.

Сейчас, заявил Куприянов, "по имеющимся данным, наблюдается физический реверс газа из Германии в Польшу и, судя по всему, в Украину в объеме от 3 млн до 5 млн м³ в сутки", а поднимают газ из подземных хранилищ в Германии.

По словам официального представителя "Газпрома", в 2021 году поставлено больше газа, чем за предыдущий год, в Италию, Германию, Турцию, Болгарию, Сербию, Данию, Финляндию, Польшу.

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В Европе говорят, что "Газпром" искусственно создает дефицит природного газа, остановив подачу топлива по газопроводу "Ямал-Европа".

На фоне этого биржевые цены на газ в Европе обновили максимум, впервые превысив отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Это в десять раз выше, чем в начале прошлого года.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа, подав ходатайство генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации.

"Газпром" резко снизил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке несмотря на растущий спрос и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с "Газпромом", - говорится в сообщении "Нафтогаза" со ссылкой на заявление председателя правления Юрия Витренко.

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По его мнению, именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе.

"Действия "Газпрома" являются антиконкурентными и повлекли значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. "Нафтогаз" как один из крупнейших покупателей газа в Европе также терпит убытки из-за этих злоупотреблений. Следовательно, мы просим Европейскую комиссию должным образом отреагировать на нарушения", - отметил Витренко.

Автор: 

Газ (10223) Газпром (3183) кризис (3070) Евросоюз (17061) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+31
З ніг на голову. Коли Бог створював кацапа, то карту пам"яті вставив навпаки.
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25.12.2021 23:29
+27
Глава Кремля попал под влияние антикиевских сил.

Проект заявления украинского и китайского генштабов.

Признавая свою историческую ответственность за создание того, что сейчас называется рф, мы заявляем:

1. Россия получила свои европейские территории от киевских князей. И пока в Москве правили "наши" Хрущев и Брежнев, мы с пониманием относились к проблемам младшей сестры расеюшки.

Но теперь путин попал под влияние антикиевских сил и должен отдать украденную Вышгородскую икону Богоматери (которую они называют Владимирской), выплатить с процентами дань с 1169 года и покрасить мавзолей в национальные украинские цвета.

Иначе - придется отдавать исконно украинские территории от Смоленска по Волгу.

2. Свои азиатские территории россия получила от монгольских ханов. И пока в Кремле сидели Сталин и Ельцин, Пекин с пониманием относился к эксплуатации недр Сибири и Урала для закупки продовольствия и мыла "Махарани".

Но ненасытность путина, упорно желающего перекачать исконно ордынский газ в Европу, требует решительных изменений. Тюбетейку сестры хана, которую в Кремле называют шапкой Мономаха, - отдать, земли от Волги на восток - вернуть в соответствующие улусы.

3. По настояниям Меркель, и Украина, и Китай соглашаются оставить за путиным Таймыр, где он может восстановить бараки ГУЛАГа и учить украинский и китайский языки.

Юрий Луценко
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25.12.2021 23:42
+25
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25.12.2021 23:27
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Правила форума Совет форумчан
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25.12.2021 23:24 Ответить
так - біле це чорне.
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25.12.2021 23:24 Ответить
Таки в этот раз кацапы правы . Они обязательства по контрактам выполнили полностью , а сверх это уже чисто желание - хочу продам ,хочу не продам. Никто Европе ( как и нашему зебилу ) не мешал в апреле заключать контракты на большие объемы,
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26.12.2021 11:51 Ответить
На Росії ********** брехати...
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25.12.2021 23:26 Ответить
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26.12.2021 07:38 Ответить
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25.12.2021 23:27 Ответить
Раша - это театр абсурда.
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26.12.2021 02:00 Ответить
Кацап не национальность а диагноз.
Расея не страна а сорт говна.
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26.12.2021 07:49 Ответить
Кацапня хоче висставити європейців такими ж брехунами як і самі москалі.
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25.12.2021 23:28 Ответить
З ніг на голову. Коли Бог створював кацапа, то карту пам"яті вставив навпаки.
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25.12.2021 23:29 Ответить
Кацап не той слот підставив...

У"задньому слоті" кп працює некоректно...
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26.12.2021 00:11 Ответить
Ну, где то кацапы правы.
Если бы не импотентная позиция Европы, то кацапы никогда бы не осмелились на такое.
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25.12.2021 23:29 Ответить
На что именно? Европа проводит стресстест своей новой энергетической модели..и если пройдет зиму без особых потрясений( я думаю пройдет) эта модель будет признана жизнеспособной..ПыСы. американские газовозы УЖЕ перенаправлены в Европу)))
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25.12.2021 23:52 Ответить
И за чей счет Европа проводит этот стресс-тест? За счет своих потребителей останавливаю производство в котором используется газ?
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26.12.2021 09:41 Ответить
Скорее всего "стресс-тест" появился из-за поведения кацапов , уже по самому факту их поведения...

Повидимому Европа легко "терпела" кацапов, пока они давили на других...

А когда надавили на нее и она не смогла порешать - пришлось из за безвариантности запустить "стресс-тест"...
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26.12.2021 11:27 Ответить
Москалю збрехати - шо дурню з горки збiгти.
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25.12.2021 23:30 Ответить
Саме цікаве - "газова криза" душить саме ті країни , газосховища яких належать "Газпрому" - Німеччина , Бельгія , Нідерланди , Австрія! Польща зберегла газосховища в своїй власності і поляки мають заповнення своїх сховищ на 93% Саме тому вони зараз кацапам "дулі крутять"!
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26.12.2021 08:31 Ответить
росіянцьі схавают
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25.12.2021 23:30 Ответить
фраза по типу "сам дурак" всегда у них означал признание и оправдание одновременно
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25.12.2021 23:41 Ответить
Шо то похоже на то , что анал без табу у х.."ла таки состоится . Только не в той роли что он себе мечтал .
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25.12.2021 23:41 Ответить
Глава Кремля попал под влияние антикиевских сил.

Проект заявления украинского и китайского генштабов.

Признавая свою историческую ответственность за создание того, что сейчас называется рф, мы заявляем:

1. Россия получила свои европейские территории от киевских князей. И пока в Москве правили "наши" Хрущев и Брежнев, мы с пониманием относились к проблемам младшей сестры расеюшки.

Но теперь путин попал под влияние антикиевских сил и должен отдать украденную Вышгородскую икону Богоматери (которую они называют Владимирской), выплатить с процентами дань с 1169 года и покрасить мавзолей в национальные украинские цвета.

Иначе - придется отдавать исконно украинские территории от Смоленска по Волгу.

2. Свои азиатские территории россия получила от монгольских ханов. И пока в Кремле сидели Сталин и Ельцин, Пекин с пониманием относился к эксплуатации недр Сибири и Урала для закупки продовольствия и мыла "Махарани".

Но ненасытность путина, упорно желающего перекачать исконно ордынский газ в Европу, требует решительных изменений. Тюбетейку сестры хана, которую в Кремле называют шапкой Мономаха, - отдать, земли от Волги на восток - вернуть в соответствующие улусы.

3. По настояниям Меркель, и Украина, и Китай соглашаются оставить за путиным Таймыр, где он может восстановить бараки ГУЛАГа и учить украинский и китайский языки.

Юрий Луценко
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25.12.2021 23:42 Ответить
Юрік тексти з бумажки, як болванчік-голова-хитаеться, не чітае....
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26.12.2021 00:01 Ответить
Це так..
особливо винуваті Меркельша з Макроном
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25.12.2021 23:43 Ответить
Саме погане що лютий для України може стати жахливим, бо тиск тримали за рахунок так званого реверсу, а як буде без підтримки тиску за ранунок транзиту передбачити складно, але ще є час щось додумати, тай не виключено що газ з Німеччини йде до України для підтримки тиску. Тому є його нехватка на європейському ринку, що спричиняє зростання вартості на хабах.
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25.12.2021 23:46 Ответить
Саме погане найгірше

нехватка брак,недостача

є час щось додумати є час щось придумати


гугл-транслейт поправ,'панікере'!

за спотворення методички оштрафують!
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26.12.2021 09:39 Ответить
А порівняти скільки вони поставляли газу на спотовий ринок у попередні роки і в цьому році???
Або просто скласти поставлені об´єми по контрактам і на ринок…
Звичайна аріфметика…
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25.12.2021 23:46 Ответить
Там вам не тут
Там дійсно є ринкова економіка - більша пропозиція - нища ціна ... і навпаки ...
А те , що у Європі потепління (як і у нас - тепла зима) - а газ дорощає , економічний абсюрд
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26.12.2021 00:44 Ответить
«Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли». (The people who are indifferent to the least of obligations, to the least of fairness, to the least of truth... the people who do not recognise human dignity, who entirely defy a free man and a free thought.) - Александр Пушкин
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25.12.2021 23:54 Ответить
Що не слово - ганьба. Звикли вже
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25.12.2021 23:57 Ответить
Ждём опровержения этой наглой лжи от европейцев. Пусть покажут эти заявки с визой газпрома - "отказать".
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25.12.2021 23:59 Ответить
еврошлюхи, а ну бегом обеспокоенности выражать!!!!
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26.12.2021 00:16 Ответить
А може параша менше качає газу на Європу бо не має що качати. Видобуток газу впав.
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26.12.2021 00:21 Ответить
Когда этим идиотам говорили, что нужны мощные контракты с США, они кричали что в Раиссе дешевле.
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26.12.2021 00:56 Ответить
Я думал, что только у нас в Раде придурки, но я ошибался. Таких дебилов как в думе нет нигде.
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26.12.2021 01:09 Ответить
https://ocg.org.ua/%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%BE/ Военные США задержали в Аравийском море судно с российским оружием и патронами, его затопили .

5-й флот военно-морских сил США проинформировал 22 декабря о задержании в Аравийском море судна со автоматами Калашникова и боеприпасами к ним.
«Корабли 5-го флота США захватили около 1400 автоматов АК-47 и 226,6 тыс. патронов на рыболовецком судне без указания его принадлежности».

После того, как автоматы и боеприпасы перенесли на эсминец США USS O'Kane (DDG 77), «где они ожидают окончательной утилизации», судно затопили. Это объяснили угрозой для судоходства, так как судно не имеет «гражданства».
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26.12.2021 01:14 Ответить
АК-47 скорее советское оружие. Даже древнесоветское
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26.12.2021 01:58 Ответить
Ну,отмазка конечно 100lvl. Писькову на заметку.
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26.12.2021 06:57 Ответить
ето не наше оружие.

'еготамнет'
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26.12.2021 09:40 Ответить
Да, виновны в том, что с кацапами связались и не диверсифицировали поставки энергоносителей, поэтому получили политический шантаж со стороны москальской ымперии злобных, наглых и лживых орков экономическими средствами!
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26.12.2021 04:32 Ответить
https://youtu.be/ZwkVbWm17pg
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26.12.2021 05:24 Ответить
Так от коли європейцям гикнулась їх " глубокая озабоченность". Що ще треба зробити пуйлу, щоб вони прозріли?
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26.12.2021 06:43 Ответить
Росися вперде!
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26.12.2021 06:44 Ответить
Понятно,что очередная кацапская ложь и пи#дежь. Украину опять приплели. ЕСовцам пора наконец прозреть и лучше побольше танкеров заказывать со сжиженным газом. А свиноросы месяцок покочевряжатся без валютной выручки и сами упрашивать начнут. Неужели не ясно?
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26.12.2021 06:56 Ответить
Тонкий английский юмор и "конь в пальто" 2017 год

Глава британского МИДа Борис Джонсон на пресс-конференции в Москве заявил, что доверяет своему российскому коллеге Сергею Лаврову настолько, что отдал ему свое пальто и перчатки.

Джонсон высказал уверенность, что с его вещами ничего не случиться.

"Я хочу сказать, что в карманах Бориса ничего не было", - заявил Лавров, насмешив присутствующих.

"То есть вы уже обыскали карманы?", - отреагировал Джонсон.
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26.12.2021 07:40 Ответить
...а винувата - невістка.
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26.12.2021 07:52 Ответить
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26.12.2021 07:53 Ответить
Когда газ дорожает трейдеры и потребители начинают продавать и использовать газ из хранилищ, а когда дешевеет начинают заполнять хранилища. Из-за этого уменьшается газ в хранилищах и покупают меньше.
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26.12.2021 08:15 Ответить
Цена на газ обрушилась на 1000€ с четверга.
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26.12.2021 08:20 Ответить
і впаде до 700..

як тільки Газпром вийде знову на спотовий ринок..

нікуа не заробивши в період подорогшання..
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26.12.2021 09:42 Ответить
Европейские и ********** олигархи сговорились и подняли цену на газ!
Скандал - это дымовая завеса, скрывающая выкачку денег из карманов доверчивых европейцев!
Сверх прибыль получат все поставщики и продавцы газа, страны получат свои налоги. А расплатятся за всё это простые граждане.
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26.12.2021 08:20 Ответить
Европейцы слишком увлекаются перепродажей втридорога российского контрактного газа.
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26.12.2021 08:40 Ответить
Газпром точно нікуа не заробив,крім менінгіту з подальшим збутом..

(на європейський ринок газу вийшли навіть австралійці)
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26.12.2021 09:44 Ответить
Есть такая сказка, как мышка бежала, хвостиком вильнула, яичко покатилось и разбилось. ВВП рашки составляет 2% от мирового. Даже на цензоре есть твёрдое мнение, что когда она исчезнет, то мир этого даже не заметит. А тут какой то газпром... Детство и Штанишки на помочах.
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26.12.2021 09:17 Ответить
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26.12.2021 09:47 Ответить
скоро рашист , із своїм газом , як п'ятикурсниця,котру за чотири курси навчання ,перепробробували всі кому "не лень" буде просити-"кому?кому?кому?.або дам за малі гроші-"всім ,всім ,всім",Флот газовозів регазифікаторів почав транспортувати газ до Європи,обваливши ціни на газ
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26.12.2021 09:33 Ответить
Еге ж, винний не Асхат, винна Лізка, - лягла близько.
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26.12.2021 09:34 Ответить
В Британии электричество подорожало на 56%. Если ситуация сохранится пересичным пользователям придется платить за электричество до 2 тысяч фунтов (73 тысячи гривен) в год.

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26.12.2021 09:49 Ответить
А де се можна прочитати в першоджерелі без козлячого перекладу ?
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26.12.2021 10:38 Ответить
Ну так откажитесь от закупки мокшанских углеводородов ! Пусть Китай покупает.
Узкоглазые не балуются с раиской...
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26.12.2021 09:51 Ответить
Європо, Подякуйте агентам Кремля Меркель і макроші та іншим своїм продажним керівникам. Чи то ще буде!? ....Чекайте "покращення".
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26.12.2021 10:24 Ответить
Вот тупыыыыые))))))
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26.12.2021 10:24 Ответить
Байден виявився слабаком..(

щодо захисту України, навіть у порівнянні з "пропутінським" Трампом..

https://youtu.be/0uybB-M8AcA?t=1652
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26.12.2021 10:31 Ответить
порохобот Антіколорадос з його ейфорією щодо перемоги демократів і Байдена може "засунути язик собі в сраку".
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26.12.2021 10:34 Ответить
Ага. Міровой імпєріалізьм винен.
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26.12.2021 10:49 Ответить
 
 