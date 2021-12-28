"Слуга народа" Ковалев купил телеканал (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил у экс-нардепа Дмитрия Добродомова "4 канал".
Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на данные из Единого государственного реестра юридических лиц и работников канала, передает Цензор.НЕТ.
Собеседники издания в телеканале рассказали, что Ковалев был на новогоднем корпоративе "4 канала", его представили коллективу как нового владельца. Нардеп во время праздника подписал с менеджментом соглашение о невмешательстве в редакционную политику.
Ковалев в комментарии рассказал, что вскоре обнародует официальную позицию по этому вопросу.
Согласно открытым данным ООО "ТРК "ИНТЕРРАДИО", учредителем юридического лица является Алексей Ковалев, доля его собственности 100%. Сумма уставного фонда указана 4 363 511 грн.
Конечными бенефициарными владельцами телеканала, которые "имеют прямое решающее влияние", являются Иван и Наталья Ковалевы, вероятно, родители "слуги народа".
Как сообщал "4 канал", в феврале 2021 года Добродомов стал совладельцем и директором канала. Сам Добродомов не комментирует данную информацию.
Позже нардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев подтвердил PavlovskyNEWS, что купил "4 канал" и стал его единоличным владельцем. Сегодня-завтра информация об этом должна появиться в реестре.
По словам Ковалева, соглашение планировалось около года. Сначала был монолог с владельцами, не спешащими с продажей, а дальше уже начался диалог. Сумма сделки не разглашается. В канал планируют инвестировать деньги, но пока нет точных цифр, поскольку ведутся переговоры. Ковалев утверждает, что телеканал – самоокупаемый.
Нардеп уточнил, что канал будет информационно развлекательным, и на нем останется проукраинская позиция и контент. Новости должны подаваться объективно с мнениями всех сторон. Ковалев хочет, чтобы все политические силы были представлены на канале. Если там будут и власть, и оппозиция, то и канал будут смотреть, считает Ковалев. Более подробно вопросами телеканала нардеп планирует заняться уже после новогодних праздников.
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довели краіну , за два роки , до ручки і скачеш тут , як воша на кожусі 😠
- Где угодно, - ответил Остап. - Покажите мне только богатого человека, и я отниму у него деньги.(c)
Тут цікаво інше: звільниться Скрипін, чи залишиться? А Дроздов?
6 ч. ·
Зелена окупація інформаційного простору триває.
Слуга Зеленського Олексій Ковальов купив 4 канал у Дмитра Добродомова.
Про це стало відомо на корпоративі каналу де «слуга» був представлений як новий власник, а також вже сьогодні зміни можна побачити на офіційних дані структури у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.
Таким чином як і попереджали, Зеленський та Єрмак формують свою мережу телеканалів під повну узурпацію інформаційного простору країну.
До цього «жертвами» зелених стали парламентський канал «РАДА», а ще раніше - канал іномовлення «ДОМ».
На черзі, за даними інсайдів ще 1-2 телеканали, які мають перейти у «підпорядкування» ОП для завершення формування єдиної картинки контрольованої Банкової.
Нагадує це лише три країни - Росію, Білорусь і Північну Корею.
А Дроздов що - йому сказали - він віддав усе одно це було не його а комуністів Просто було законсервовано.