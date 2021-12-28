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"Слуга народа" Ковалев купил телеканал (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил у экс-нардепа Дмитрия Добродомова "4 канал".

Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на данные из Единого государственного реестра юридических лиц и работников канала, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники издания в телеканале рассказали, что Ковалев был на новогоднем корпоративе "4 канала", его представили коллективу как нового владельца. Нардеп во время праздника подписал с менеджментом соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

Ковалев в комментарии рассказал, что вскоре обнародует официальную позицию по этому вопросу.

Согласно открытым данным ООО "ТРК "ИНТЕРРАДИО", учредителем юридического лица является Алексей Ковалев, доля его собственности 100%. Сумма уставного фонда указана 4 363 511 грн.

Конечными бенефициарными владельцами телеканала, которые "имеют прямое решающее влияние", являются Иван и Наталья Ковалевы, вероятно, родители "слуги народа".

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Слуга народа Ковалев купил телеканал 01

Как сообщал "4 канал", в феврале 2021 года Добродомов стал совладельцем и директором канала. Сам Добродомов не комментирует данную информацию.

Позже нардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев подтвердил PavlovskyNEWS, что купил "4 канал" и стал его единоличным владельцем. Сегодня-завтра информация об этом должна появиться в реестре.

По словам Ковалева, соглашение планировалось около года. Сначала был монолог с владельцами, не спешащими с продажей, а дальше уже начался диалог. Сумма сделки не разглашается. В канал планируют инвестировать деньги, но пока нет точных цифр, поскольку ведутся переговоры. Ковалев утверждает, что телеканал – самоокупаемый.

Нардеп уточнил, что канал будет информационно развлекательным, и на нем останется проукраинская позиция и контент. Новости должны подаваться объективно с мнениями всех сторон. Ковалев хочет, чтобы все политические силы были представлены на канале. Если там будут и власть, и оппозиция, то и канал будут смотреть, считает Ковалев. Более подробно вопросами телеканала нардеп планирует заняться уже после новогодних праздников.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+54
Украина страна огромных возможностей!
Правда только для Слуг народа.
Всего два года тому назад он воровал пиво в супермаркетах, а сегодня у него уже навороченное авто и пяток квартир в Киеве с домом под Киевом.
Всего два года тому назад он был безработным а сегодня у него 112 миллионов в декларации.
Всего два года тому назад он был зицпредседателем в Голой пристани а сегодня он уже телеканал покупает.
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28.12.2021 10:32
+52
Ще один канал під олігарха зеленського.
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28.12.2021 10:26
+47
Коли зебіли роблять вигляд, що їхній "прастой криворожскій парєнь" не олігарх, це дійсно смішно.
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28.12.2021 10:43
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а Голобородько ? Это же хит для таких интеллектуалов как ты ))))
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28.12.2021 11:46 Ответить
То ви спочатку дайте оцінку людині на бульдозері. Голобородько був потім.
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28.12.2021 11:48 Ответить
зачем переживать что было в 2014 если сейчас 2022 на носу? Или ты из тех простофиль, кто переживает за то что уже прошло и не видит что происходит сейчас ?
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28.12.2021 11:52 Ответить
Тогда давай откроем двери Януковичу. Что нам переживать, что было до 2014 года?
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28.12.2021 11:54 Ответить
а кто такой Янукович ?
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28.12.2021 11:56 Ответить
Подивися Вікіпедію.
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28.12.2021 11:59 Ответить
А разве Моника их не открыл?
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28.12.2021 20:00 Ответить
А щоб ти , зелена шмаркля , з'ів та не пи@ здів і не прикидався тут дурником 😡
довели краіну , за два роки , до ручки і скачеш тут , як воша на кожусі 😠
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28.12.2021 11:38 Ответить
Це твій наймудріший аргумент! Я не сумніваюся в твоїх можливостях!
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28.12.2021 11:44 Ответить
Відтепер на "4 каналі" транслюватимуть відосіки Зеленського напряму з фейсбука
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28.12.2021 16:06 Ответить
Поки у нас т.зв. "народні депутати" займаються тим що скуповують тб канали,"фабрики,заводи,пароходи",нерухомість,авто і т.д.,доти в цій країні не буде жодного порядку і розвитку😡🤬.цим чортом відразу повинні були зайнятися назк,набу і сап,на предмет походження його "ресурсів"...та й взагалі жоден чиновник не має права займатися бізнесом і вирішувати свої якісь "бізнес-питання",перебуваючи на посаді(будь-якій).все навпаки,громада обирає його на роботу нардепом(народний депутат-уповноважений представник народу),для того щоб він захищав інтереси цієї громади в тому числі і від свавілля бізнесу.але в Україні чомусь все навпаки🤔.
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28.12.2021 11:38 Ответить
Базікало , закрий пельку , бо ти всім вже надокучив своїм бульдозером в голові , в якій немає жодної клепки 😡
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28.12.2021 11:41 Ответить
У тебе є право вибору, що читати. Читай методичку за яку тобі платять. Ти мені- до п.. и.
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28.12.2021 11:50 Ответить
Якщо так слуги живуть, то уявляєте як живе сам нарід?
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28.12.2021 11:42 Ответить
- Где же вы возьмете пятьсот тысяч? - тихо спросил Балаганов.

- Где угодно, - ответил Остап. - Покажите мне только богатого человека, и я отниму у него деньги.(c)
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28.12.2021 13:30 Ответить
Интересно откуда у слуги деньги, он же слуга, у него кроме ливреи и койки под лестницей ничего не должно быть, наверно у хозяев ложки воровал, или хозяин добрый и на чай денюжку давал, учитесь барину обувь чистить
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28.12.2021 11:45 Ответить
Канал куплений за наші з вами гроші і належить він Зеоманському 😠
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28.12.2021 11:48 Ответить
У нас все куплено за гроші громадян. Всі олігархи існують і процвітають за рахунок накрадених багатств, зроблених руками народу.
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28.12.2021 11:51 Ответить
а П.Порошенко - нет....он святой, вам каждый сектант это скажет..))
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28.12.2021 16:18 Ответить
придет время и прокуроры поинтересуются об источниках финансирования...
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28.12.2021 11:48 Ответить
Как же прокуроры поинтересуются, они ж такие же ворюги
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28.12.2021 11:56 Ответить
Ну да, но будет уже поздно, поезд ушёл...
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28.12.2021 16:56 Ответить
пуйло платить за все... йому потрібен тотальний, а не частковий контроль над Країною, щоби підірвати її з середини. київськими гнидами легше вирішити питання ліквідації нас як держави, аніж гарячою війною.
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28.12.2021 13:41 Ответить
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28.12.2021 12:07 Ответить
а откуда в этого информцыгана Добродомова денежки на канал, у него карманы полны лжи ( перефразирую название известного детектива) но денег нга такой проэкт ?, У Мураева ясно откуда денежки-Олежик дал. Однако судя по тому, как там вольготно вещует "о сотворении мира интеллегент в маминой кофте" Дроздов, не обошлось там без сутулого мера. А слуги просто назначили Кузнецова собс твенником, не его дело вмешиваться в редакционную политику. Канал нужно переименовать в "Мойдодыр", для отмывания заплесневелых душ. Интересная будет картина, когда Гетьманцев в праймтайм весь в поту будет бегать с канала на канал, может и случайно забежать на прямой.
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28.12.2021 12:40 Ответить
была подписана на 4 канал.еще вчера послушала передачу и отписалась
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28.12.2021 12:47 Ответить
купил или отжал?
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28.12.2021 13:03 Ответить
как будто все непонимают что это всего лишь фунт
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28.12.2021 13:40 Ответить
зайвий телеканал Садовому виявився дійсно зайвим.
Тут цікаво інше: звільниться Скрипін, чи залишиться? А Дроздов?
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28.12.2021 13:45 Ответить
От хай Дроздов і дасть чітку відповідь! А то крім "високопарного словоблудія" від нього останній рік нічого не чутно!!!
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28.12.2021 13:56 Ответить
В останній день роботи балагану від назвою "Верховний совєт України" його очільник підкреслив, що нема жодних підстав для розпуску керованої ним клоаки. Очевидно, що правові підстави скликання ВсУ для нього - ніщо. А щось для нього (про це він ні словом не обмовився) - це можливості слуг народу гребти під себе, з усієї сили. Що й ми бачимо на кожному кроці, і щодня. Більшість українців не хочуть зрозуміти, що кожен день існування ВсУ - це крок до Мойсеєвого блукання пустелею. Чи доживуть до світлого дня мільйони українців?
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28.12.2021 13:49 Ответить
Стоит ЗЕбанутой плесени к чему-то прикаснуться, так оно преврищается в фекалии. Так они устроены, тут ничего не поделаешь. Был ТВ канал, а таперь будет ТВ анал стада зебанутого быдла.
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28.12.2021 13:53 Ответить
та там каналу того було... ну, скажімо, трохи менш чорнушного, ніж його матка "24".
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28.12.2021 14:13 Ответить
Це їм не допоможе. А канал просто здохне, без підсосу з бюджету.
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28.12.2021 15:11 Ответить
От бачите, ще вчора був ніким, а після обрання дептатом від "Слуг", в 2019 вже купив квартиру в Києві за 5 млн, а тепер і телеканал. Отакі можливості сьогодні відкриваються у депутатів провладної фракції! Дякуємо Володимиру Олександровичу!
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28.12.2021 15:17 Ответить
За какіє бабулєти?
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28.12.2021 15:22 Ответить
Куди тепер піде Остап Дроздов? ZIK купила вата- мусив його покинути, на 4-м цей кіт що сам по собі в служки не годиться.
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28.12.2021 15:34 Ответить
Андрій Смолій

6 ч. ·



Зелена окупація інформаційного простору триває.

Слуга Зеленського Олексій Ковальов купив 4 канал у Дмитра Добродомова.

Про це стало відомо на корпоративі каналу де «слуга» був представлений як новий власник, а також вже сьогодні зміни можна побачити на офіційних дані структури у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

Таким чином як і попереджали, Зеленський та Єрмак формують свою мережу телеканалів під повну узурпацію інформаційного простору країну.
До цього «жертвами» зелених стали парламентський канал «РАДА», а ще раніше - канал іномовлення «ДОМ».

На черзі, за даними інсайдів ще 1-2 телеканали, які мають перейти у «підпорядкування» ОП для завершення формування єдиної картинки контрольованої Банкової.

Нагадує це лише три країни - Росію, Білорусь і Північну Корею.
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28.12.2021 17:14 Ответить
Вот действительно, кому живётся весело вольготно на нашей Украине. Как видно, "наши слуги" за два года озолотились, да и при том, уж очень круто. И это благодаря нашему "любимому" Вовчику - клоуну - пианисту. Вот действительно, вывел слуг в миллионеров, за два года его правления. Ну, а простой народ, продолжает жить, нет, правильно будет - существовать в бедности - нищете. "Спасибо" вам людишки, что выбрали нам такого "умного" президента.
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28.12.2021 17:16 Ответить
Ось тобі маєш...
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28.12.2021 19:37 Ответить
Пу неможе доПустити того що він втрачає Позиції в Україні. Не Зе а Пу це більше хвилює. Пу дав гроші і вказівку забанити усіх хто Проти . Зараз буде атака на вуха.
А Дроздов що - йому сказали - він віддав усе одно це було не його а комуністів Просто було законсервовано.
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28.12.2021 23:07 Ответить
Зеля через своих воровливых слуг еще надеется спасти свой упавший рейтинг? Напрасно. Цугцванг полный и окончательный для вовсемобосравшегося. К весне с ценами последние дебилы-халявщики разбегутся
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29.12.2021 00:13 Ответить
осталось масейчук-********* главным редактором . перекупить на г+г и вова будет как сало в шоколаде ---- он шо реально хочет на второй срок . если так то не на банковую . а в лукьяновку в общую камеру . там быстро расскажет и про 41 лимон баксов и квартиры в лондоне и кто вагнера слил и ***** гогушвили назначил
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29.12.2021 06:23 Ответить
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