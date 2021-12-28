"Слуга народа" Ковалев купил телеканал (обновлено)

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил у экс-нардепа Дмитрия Добродомова "4 канал".

Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на данные из Единого государственного реестра юридических лиц и работников канала, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники издания в телеканале рассказали, что Ковалев был на новогоднем корпоративе "4 канала", его представили коллективу как нового владельца. Нардеп во время праздника подписал с менеджментом соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

Ковалев в комментарии рассказал, что вскоре обнародует официальную позицию по этому вопросу.

Согласно открытым данным ООО "ТРК "ИНТЕРРАДИО", учредителем юридического лица является Алексей Ковалев, доля его собственности 100%. Сумма уставного фонда указана 4 363 511 грн.

Конечными бенефициарными владельцами телеканала, которые "имеют прямое решающее влияние", являются Иван и Наталья Ковалевы, вероятно, родители "слуги народа".

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Как сообщал "4 канал", в феврале 2021 года Добродомов стал совладельцем и директором канала. Сам Добродомов не комментирует данную информацию.

Позже нардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев подтвердил PavlovskyNEWS, что купил "4 канал" и стал его единоличным владельцем. Сегодня-завтра информация об этом должна появиться в реестре.

По словам Ковалева, соглашение планировалось около года. Сначала был монолог с владельцами, не спешащими с продажей, а дальше уже начался диалог. Сумма сделки не разглашается. В канал планируют инвестировать деньги, но пока нет точных цифр, поскольку ведутся переговоры. Ковалев утверждает, что телеканал – самоокупаемый.

Нардеп уточнил, что канал будет информационно развлекательным, и на нем останется проукраинская позиция и контент. Новости должны подаваться объективно с мнениями всех сторон. Ковалев хочет, чтобы все политические силы были представлены на канале. Если там будут и власть, и оппозиция, то и канал будут смотреть, считает Ковалев. Более подробно вопросами телеканала нардеп планирует заняться уже после новогодних праздников.