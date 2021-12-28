УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10583 відвідувача онлайн
Новини Політика України
24 819 144
Одеса (4018) ЗМІ (1244) телебачення (730) Ковальов Олексій (33) Добродомов (18)

"Слуга народу" Ковальов купив телеканал (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив у екснардепа Дмитра Добродомова "4 канал".

Про це пише "Українська правда" посилаючись на дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та працівників каналу, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники видання у телеканалі розповіли, що Ковальов був на новорічному корпоративі "4 каналу", його представили колективу як нового власника. Нардеп під час свята підписав з менеджментом угоду про невтручання у редакційну політику.

Ковальов в коментарі розповів, що незабаром оприлюднить офіційну позицію з цього питання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Ковальов на Мерседесі майже за $100 тисяч на величезній швидкості влетів у фуру та отримав черепно-мозкову травму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Згідно з відкритими даними ТОВ "ТРК "ІНТЕРРАДІО", засновником юридичної особи є Олексій Ковальов, частка його власності 100%. Сума статутного фонду вказана 4 363 511 грн.

Кінцевими бенефіціарними власниками телеканалу, які "мають прямий вирішальний вплив" є Іван та Наталія Ковальови, ймовірно, батьки "слуги народу".

Слуга народу Ковальов купив телеканал 01

Як повідомляв "4 канал", у лютому 2021 року Добродомов став співвласником та директором каналу. Сам Добродомов не коментує дану інформацію.

Пізніше нардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов підтвердив PavlovskyNEWS, що купив "4 канал" і став його одноосібним власником. Сьогодні-завтра інформація про це має з'явитися у реєстрі

За словами Ковальова, угода планувалася близько року. Спершу був монолог із власниками, які не поспішали з продажем, а далі вже розпочався діалог. Сума угоди не розголошується. В канал планують інвестувати гроші, але поки що теж немає точних цифр, оскільки ведуться переговори. Ковальов стверджує, що телеканал – самоокупний.

Нардеп уточнив, що канал буде інформаційно-розважальним, і на ньому залишиться проукраїнська позиція та контент. Новини мають подаватися об'єктивно з думками всіх сторін. Ковальов хоче, щоб усі політичні сили були представлені на каналі. Якщо там буде і влада, і опозиція, то і канал дивитимуться, вважає Ковальов. Докладніше питаннями телеканалу нардеп планує зайнятися вже після новорічних свят.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+54
Украина страна огромных возможностей!
Правда только для Слуг народа.
Всего два года тому назад он воровал пиво в супермаркетах, а сегодня у него уже навороченное авто и пяток квартир в Киеве с домом под Киевом.
Всего два года тому назад он был безработным а сегодня у него 112 миллионов в декларации.
Всего два года тому назад он был зицпредседателем в Голой пристани а сегодня он уже телеканал покупает.
показати весь коментар
28.12.2021 10:32
+52
Ще один канал під олігарха зеленського.
показати весь коментар
28.12.2021 10:26
+47
Коли зебіли роблять вигляд, що їхній "прастой криворожскій парєнь" не олігарх, це дійсно смішно.
показати весь коментар
28.12.2021 10:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
а Голобородько ? Это же хит для таких интеллектуалов как ты ))))
показати весь коментар
28.12.2021 11:46 Відповісти
То ви спочатку дайте оцінку людині на бульдозері. Голобородько був потім.
показати весь коментар
28.12.2021 11:48 Відповісти
зачем переживать что было в 2014 если сейчас 2022 на носу? Или ты из тех простофиль, кто переживает за то что уже прошло и не видит что происходит сейчас ?
показати весь коментар
28.12.2021 11:52 Відповісти
Тогда давай откроем двери Януковичу. Что нам переживать, что было до 2014 года?
показати весь коментар
28.12.2021 11:54 Відповісти
а кто такой Янукович ?
показати весь коментар
28.12.2021 11:56 Відповісти
Подивися Вікіпедію.
показати весь коментар
28.12.2021 11:59 Відповісти
А разве Моника их не открыл?
показати весь коментар
28.12.2021 20:00 Відповісти
А щоб ти , зелена шмаркля , з'ів та не пи@ здів і не прикидався тут дурником 😡
довели краіну , за два роки , до ручки і скачеш тут , як воша на кожусі 😠
показати весь коментар
28.12.2021 11:38 Відповісти
Це твій наймудріший аргумент! Я не сумніваюся в твоїх можливостях!
показати весь коментар
28.12.2021 11:44 Відповісти
Відтепер на "4 каналі" транслюватимуть відосіки Зеленського напряму з фейсбука
показати весь коментар
28.12.2021 16:06 Відповісти
Поки у нас т.зв. "народні депутати" займаються тим що скуповують тб канали,"фабрики,заводи,пароходи",нерухомість,авто і т.д.,доти в цій країні не буде жодного порядку і розвитку😡🤬.цим чортом відразу повинні були зайнятися назк,набу і сап,на предмет походження його "ресурсів"...та й взагалі жоден чиновник не має права займатися бізнесом і вирішувати свої якісь "бізнес-питання",перебуваючи на посаді(будь-якій).все навпаки,громада обирає його на роботу нардепом(народний депутат-уповноважений представник народу),для того щоб він захищав інтереси цієї громади в тому числі і від свавілля бізнесу.але в Україні чомусь все навпаки🤔.
показати весь коментар
28.12.2021 11:38 Відповісти
Базікало , закрий пельку , бо ти всім вже надокучив своїм бульдозером в голові , в якій немає жодної клепки 😡
показати весь коментар
28.12.2021 11:41 Відповісти
У тебе є право вибору, що читати. Читай методичку за яку тобі платять. Ти мені- до п.. и.
показати весь коментар
28.12.2021 11:50 Відповісти
Якщо так слуги живуть, то уявляєте як живе сам нарід?
показати весь коментар
28.12.2021 11:42 Відповісти
- Где же вы возьмете пятьсот тысяч? - тихо спросил Балаганов.

- Где угодно, - ответил Остап. - Покажите мне только богатого человека, и я отниму у него деньги.(c)
показати весь коментар
28.12.2021 13:30 Відповісти
Интересно откуда у слуги деньги, он же слуга, у него кроме ливреи и койки под лестницей ничего не должно быть, наверно у хозяев ложки воровал, или хозяин добрый и на чай денюжку давал, учитесь барину обувь чистить
показати весь коментар
28.12.2021 11:45 Відповісти
Канал куплений за наші з вами гроші і належить він Зеоманському 😠
показати весь коментар
28.12.2021 11:48 Відповісти
У нас все куплено за гроші громадян. Всі олігархи існують і процвітають за рахунок накрадених багатств, зроблених руками народу.
показати весь коментар
28.12.2021 11:51 Відповісти
а П.Порошенко - нет....он святой, вам каждый сектант это скажет..))
показати весь коментар
28.12.2021 16:18 Відповісти
придет время и прокуроры поинтересуются об источниках финансирования...
показати весь коментар
28.12.2021 11:48 Відповісти
Как же прокуроры поинтересуются, они ж такие же ворюги
показати весь коментар
28.12.2021 11:56 Відповісти
Ну да, но будет уже поздно, поезд ушёл...
показати весь коментар
28.12.2021 16:56 Відповісти
пуйло платить за все... йому потрібен тотальний, а не частковий контроль над Країною, щоби підірвати її з середини. київськими гнидами легше вирішити питання ліквідації нас як держави, аніж гарячою війною.
показати весь коментар
28.12.2021 13:41 Відповісти
показати весь коментар
28.12.2021 12:07 Відповісти
а откуда в этого информцыгана Добродомова денежки на канал, у него карманы полны лжи ( перефразирую название известного детектива) но денег нга такой проэкт ?, У Мураева ясно откуда денежки-Олежик дал. Однако судя по тому, как там вольготно вещует "о сотворении мира интеллегент в маминой кофте" Дроздов, не обошлось там без сутулого мера. А слуги просто назначили Кузнецова собс твенником, не его дело вмешиваться в редакционную политику. Канал нужно переименовать в "Мойдодыр", для отмывания заплесневелых душ. Интересная будет картина, когда Гетьманцев в праймтайм весь в поту будет бегать с канала на канал, может и случайно забежать на прямой.
показати весь коментар
28.12.2021 12:40 Відповісти
была подписана на 4 канал.еще вчера послушала передачу и отписалась
показати весь коментар
28.12.2021 12:47 Відповісти
купил или отжал?
показати весь коментар
28.12.2021 13:03 Відповісти
как будто все непонимают что это всего лишь фунт
показати весь коментар
28.12.2021 13:40 Відповісти
зайвий телеканал Садовому виявився дійсно зайвим.
Тут цікаво інше: звільниться Скрипін, чи залишиться? А Дроздов?
показати весь коментар
28.12.2021 13:45 Відповісти
От хай Дроздов і дасть чітку відповідь! А то крім "високопарного словоблудія" від нього останній рік нічого не чутно!!!
показати весь коментар
28.12.2021 13:56 Відповісти
В останній день роботи балагану від назвою "Верховний совєт України" його очільник підкреслив, що нема жодних підстав для розпуску керованої ним клоаки. Очевидно, що правові підстави скликання ВсУ для нього - ніщо. А щось для нього (про це він ні словом не обмовився) - це можливості слуг народу гребти під себе, з усієї сили. Що й ми бачимо на кожному кроці, і щодня. Більшість українців не хочуть зрозуміти, що кожен день існування ВсУ - це крок до Мойсеєвого блукання пустелею. Чи доживуть до світлого дня мільйони українців?
показати весь коментар
28.12.2021 13:49 Відповісти
Стоит ЗЕбанутой плесени к чему-то прикаснуться, так оно преврищается в фекалии. Так они устроены, тут ничего не поделаешь. Был ТВ канал, а таперь будет ТВ анал стада зебанутого быдла.
показати весь коментар
28.12.2021 13:53 Відповісти
та там каналу того було... ну, скажімо, трохи менш чорнушного, ніж його матка "24".
показати весь коментар
28.12.2021 14:13 Відповісти
Це їм не допоможе. А канал просто здохне, без підсосу з бюджету.
показати весь коментар
28.12.2021 15:11 Відповісти
От бачите, ще вчора був ніким, а після обрання дептатом від "Слуг", в 2019 вже купив квартиру в Києві за 5 млн, а тепер і телеканал. Отакі можливості сьогодні відкриваються у депутатів провладної фракції! Дякуємо Володимиру Олександровичу!
показати весь коментар
28.12.2021 15:17 Відповісти
За какіє бабулєти?
показати весь коментар
28.12.2021 15:22 Відповісти
Куди тепер піде Остап Дроздов? ZIK купила вата- мусив його покинути, на 4-м цей кіт що сам по собі в служки не годиться.
показати весь коментар
28.12.2021 15:34 Відповісти
Андрій Смолій

6 ч. ·



Зелена окупація інформаційного простору триває.

Слуга Зеленського Олексій Ковальов купив 4 канал у Дмитра Добродомова.

Про це стало відомо на корпоративі каналу де «слуга» був представлений як новий власник, а також вже сьогодні зміни можна побачити на офіційних дані структури у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

Таким чином як і попереджали, Зеленський та Єрмак формують свою мережу телеканалів під повну узурпацію інформаційного простору країну.
До цього «жертвами» зелених стали парламентський канал «РАДА», а ще раніше - канал іномовлення «ДОМ».

На черзі, за даними інсайдів ще 1-2 телеканали, які мають перейти у «підпорядкування» ОП для завершення формування єдиної картинки контрольованої Банкової.

Нагадує це лише три країни - Росію, Білорусь і Північну Корею.
показати весь коментар
28.12.2021 17:14 Відповісти
Вот действительно, кому живётся весело вольготно на нашей Украине. Как видно, "наши слуги" за два года озолотились, да и при том, уж очень круто. И это благодаря нашему "любимому" Вовчику - клоуну - пианисту. Вот действительно, вывел слуг в миллионеров, за два года его правления. Ну, а простой народ, продолжает жить, нет, правильно будет - существовать в бедности - нищете. "Спасибо" вам людишки, что выбрали нам такого "умного" президента.
показати весь коментар
28.12.2021 17:16 Відповісти
Ось тобі маєш...
показати весь коментар
28.12.2021 19:37 Відповісти
Пу неможе доПустити того що він втрачає Позиції в Україні. Не Зе а Пу це більше хвилює. Пу дав гроші і вказівку забанити усіх хто Проти . Зараз буде атака на вуха.
А Дроздов що - йому сказали - він віддав усе одно це було не його а комуністів Просто було законсервовано.
показати весь коментар
28.12.2021 23:07 Відповісти
Зеля через своих воровливых слуг еще надеется спасти свой упавший рейтинг? Напрасно. Цугцванг полный и окончательный для вовсемобосравшегося. К весне с ценами последние дебилы-халявщики разбегутся
показати весь коментар
29.12.2021 00:13 Відповісти
осталось масейчук-********* главным редактором . перекупить на г+г и вова будет как сало в шоколаде ---- он шо реально хочет на второй срок . если так то не на банковую . а в лукьяновку в общую камеру . там быстро расскажет и про 41 лимон баксов и квартиры в лондоне и кто вагнера слил и ***** гогушвили назначил
показати весь коментар
29.12.2021 06:23 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 