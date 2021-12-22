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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крымскотатарский телеканал АТR прекратил вещание на оккупированный Крым

Крымскотатарский телеканал АТR прекратил вещание на оккупированный Крым

Вещание прекращено из-за нехватки финансирования. Теперь канал вещает через кабельные сети и приложения цифрового интерактивного телевидения MEGOGO, Divan TV, OLL TV и Lanet TV. Также телеканал продолжает вещание на YouTube и на сайте ATR.ua.

Об этом сообщили на телеканале, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с существенным недофинансированием из госбюджета, коллектив телеканала не в состоянии оплатить образовавшуюся задолженность перед компанией Spacecom", - говорится в сообщении.

Из-за отключения смотреть телеканал не сможет его основная аудитория – жители оккупированного Крыма.

"Руководство телеканала АТR прилагает усилия, направленные на поиск ресурсов для полномасштабного вещания, и надеется, что это отключение временное", - отметили на канале.

Читайте также: Для финансовой поддержки крымскотатарского канала АТР мы обратились к международным партнерам, - Резников

Автор: 

Крым (26360) финансирование (1793) телевидение (897) АТР (21)


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Топ комментарии
+36
Зате каналу Рада вони виділили бабки на абсолютно непотрібну студію, а на каналі Дом потратилися на кацапоязичне шоу Пальчевського...
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22.12.2021 23:03
+32
здобуток найвеличнішого лідора
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22.12.2021 23:06
+24
Кокс в нюхало запихає.
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22.12.2021 23:08
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Зате каналу Рада вони виділили бабки на абсолютно непотрібну студію, а на каналі Дом потратилися на кацапоязичне шоу Пальчевського...
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22.12.2021 23:03 Ответить
Ось як раз цієї проблеми й не повинно було виникнути, якби наш шоумен при владі щось робив для деокупації України. Ось в цьому питанні, як не дивно, у нього є досвід роботи. Але... але... але...
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22.12.2021 23:05 Ответить
Зате дороги в нас гарні і без ям. Будуть.Колись.Може.
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22.12.2021 23:06 Ответить
здобуток найвеличнішого лідора
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22.12.2021 23:06 Ответить
Кокс в нюхало запихає.
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22.12.2021 23:08 Ответить
Пишуть що коля котлета йому постачає.

"Николай Тищенко регулярно снабжает Зеленского и его окружение кокаином, который, в свою очередь, поставляют ему несколько дилеров.
Один из стабильных поставщиков числится в базе МВД под кличкой Андрос.
"В ходе отработки наружкой было зафиксировано несколько закупок Тищенко кокаина. Кокаин Николай закупал довольно объемными партиями по 100-150 грамм. Эти закупки происходили перед его встречами с Зеленским, накануне праздников и дружеских встреч в загородных резиденциях президента.
https://strana.best/news/366842-prinimaet-li-vladimir-zelenskij-narkotiki-i-skolko-stoit-hramm-kokaina-dlja-sluh-naroda.html https://strana.best/news/366842-prinimaet-li-vladimir-zelenskij-narkotiki-i-skolko-stoit-hramm-kokaina-dlja-sluh-naroda.html
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22.12.2021 23:18 Ответить
Бредятина ж!
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28.12.2021 10:55 Ответить
Очередное достижение ЗЕклоуна.
Ни одной реформы, все что запущено до него, похерено
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22.12.2021 23:08 Ответить
Візьміть з фінансування "оновленої" "Ради" чи ТК "Дом"...

Хоча про що це я? То ж не "велике крадівництво", що фінансувалось з антиковідного фонду, не мільярд дерев чи університет імені найвеличнішого лайна... Навіть на захист кордону з боку БРСР (Білоруссю це вже важко назвати) замість 17млрд виділили АЖ... 900млн!

ДБЛ! (с)
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22.12.2021 23:12 Ответить
Все що треба знати про інформаційну політику України та протидію Сокальський пропаганді за часів ЗЕлідора.
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22.12.2021 23:13 Ответить
Вы смотрели ATR?
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23.12.2021 10:27 Ответить
Що ж зробиш. Всі бабки на шоу Пальчевського пішли.
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22.12.2021 23:18 Ответить
Разумеется... - дурДом и зРада для малоросов, поинтереснее будут...
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22.12.2021 23:21 Ответить
черговий подарунок кремлівському ху@лу від зеленого зрадника ...
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22.12.2021 23:32 Ответить
В мацкве радостно потирают руки...
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22.12.2021 23:34 Ответить
Взагаліто це, приватне акціонерне товариство і там є власники. Напряму держава його фінансувати не може але могла б замовляти соціальну рекламу чи якісь програми. Могли б пошукати донорів за кордоном але це, не проста робота. Крім того, як я розумію там були й окремі питання. Не дивлячись на те що, вони активно виступали проти Трампа підтримки від демократів вони не отримали.
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22.12.2021 23:37 Ответить
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23.12.2021 00:07 Ответить
Ну, збіг термін. То це зараз тільки треба починати бігати? Чи хтось за редакторів та власників має це робити?
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23.12.2021 00:58 Ответить
они бегают уже несколько лет.
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23.12.2021 01:09 Ответить
Конь, не тупи! АТР финансируется из бюджета и это дело государственной важности, т.к. идет трансляция на Крым, где татары под жутким прессингом!
Вот кому нужен ДОМ---и кто его смотрит за безумные деньги из бюджета---это вопрос!
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23.12.2021 01:32 Ответить
Зате канал бзДом у грошах купається…
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22.12.2021 23:47 Ответить
300 000 !!!! тис. реально наших громадян киримли в окупованому Криму ,
які люто ненавидят пуйла залишили без інформації
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22.12.2021 23:54 Ответить
Из-за "нехватки финансирования" ? И сколько не хватает ?
Или это отмазка ?
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23.12.2021 00:55 Ответить
Мабуть творчим людям немає коли.
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23.12.2021 00:59 Ответить
Там може бути якась смішна сума - в межах вартості
однієї автівки із вовиного кортежу.
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23.12.2021 01:16 Ответить
Вещают со спутника в двух стандартах SD и HD, возможно сумма не маленькая
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23.12.2021 08:55 Ответить
Вот на такое г-но как Дом находят же, даже когда кацапья 120 тысяч у границы...
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23.12.2021 01:34 Ответить
Формула дуже проста: не бажаєте хвалити "досягнення" Гудосика та Єрмака - немає фінансування.
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23.12.2021 02:19 Ответить
Можна подумати що його хтось там дивився.
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23.12.2021 04:42 Ответить
походу всё недофинансированное бабло телеканала пошло Зеле Балаболке на "крымскую платформу" её персональной недвижимости на оккупированной территории Крыма
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23.12.2021 05:04 Ответить
Таваріщ Путєн пріказал
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23.12.2021 08:34 Ответить
це все що потрібно знати про те, чи збирається the реально повертати Крим
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23.12.2021 08:39 Ответить
Володя!!!!!! Окупація почалася саме з російських каналів. Де расія вєлікая, а українці завжди як анекдотичні персонажі. Деокупацію також треба робити в мізках. АТР був єдиним таким каналом для Крима
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23.12.2021 08:56 Ответить
 
 