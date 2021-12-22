Крымскотатарский телеканал АТR прекратил вещание на оккупированный Крым
Вещание прекращено из-за нехватки финансирования. Теперь канал вещает через кабельные сети и приложения цифрового интерактивного телевидения MEGOGO, Divan TV, OLL TV и Lanet TV. Также телеканал продолжает вещание на YouTube и на сайте ATR.ua.
Об этом сообщили на телеканале, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с существенным недофинансированием из госбюджета, коллектив телеканала не в состоянии оплатить образовавшуюся задолженность перед компанией Spacecom", - говорится в сообщении.
Из-за отключения смотреть телеканал не сможет его основная аудитория – жители оккупированного Крыма.
"Руководство телеканала АТR прилагает усилия, направленные на поиск ресурсов для полномасштабного вещания, и надеется, что это отключение временное", - отметили на канале.
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"Николай Тищенко регулярно снабжает Зеленского и его окружение кокаином, который, в свою очередь, поставляют ему несколько дилеров.
Один из стабильных поставщиков числится в базе МВД под кличкой Андрос.
"В ходе отработки наружкой было зафиксировано несколько закупок Тищенко кокаина. Кокаин Николай закупал довольно объемными партиями по 100-150 грамм. Эти закупки происходили перед его встречами с Зеленским, накануне праздников и дружеских встреч в загородных резиденциях президента.
https://strana.best/news/366842-prinimaet-li-vladimir-zelenskij-narkotiki-i-skolko-stoit-hramm-kokaina-dlja-sluh-naroda.html https://strana.best/news/366842-prinimaet-li-vladimir-zelenskij-narkotiki-i-skolko-stoit-hramm-kokaina-dlja-sluh-naroda.html
Ни одной реформы, все что запущено до него, похерено
Хоча про що це я? То ж не "велике крадівництво", що фінансувалось з антиковідного фонду, не мільярд дерев чи університет імені найвеличнішого лайна... Навіть на захист кордону з боку БРСР (Білоруссю це вже важко назвати) замість 17млрд виділили АЖ... 900млн!
ДБЛ! (с)
Вот кому нужен ДОМ---и кто его смотрит за безумные деньги из бюджета---это вопрос!
які люто ненавидят пуйла залишили без інформації
Или это отмазка ?
однієї автівки із вовиного кортежу.