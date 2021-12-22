Крымскотатарский телеканал АТR прекратил вещание на оккупированный Крым

Вещание прекращено из-за нехватки финансирования. Теперь канал вещает через кабельные сети и приложения цифрового интерактивного телевидения MEGOGO, Divan TV, OLL TV и Lanet TV. Также телеканал продолжает вещание на YouTube и на сайте ATR.ua.

Об этом сообщили на телеканале, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с существенным недофинансированием из госбюджета, коллектив телеканала не в состоянии оплатить образовавшуюся задолженность перед компанией Spacecom", - говорится в сообщении.

Из-за отключения смотреть телеканал не сможет его основная аудитория – жители оккупированного Крыма.

"Руководство телеканала АТR прилагает усилия, направленные на поиск ресурсов для полномасштабного вещания, и надеется, что это отключение временное", - отметили на канале.

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