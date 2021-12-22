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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Кримськотатарський телеканал АТR припинив мовлення на окупований Крим

Кримськотатарський телеканал АТR припинив мовлення на окупований Крим

Мовлення припинено через нестачу фінансування. Тепер канал мовить через кабельні мережі та додатки цифрового інтерактивного телебачення MEGOGO, Divan TV, OLL TV та Lanet TV. Також телеканал продовжує мовлення на YouTube і на сайті ATR.ua.

Про це повідомили на телеканалі, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з істотним недофінансуванням з держбюджету, колектив телеканалу не в змозі сплатити заборгованість, що утворилася, перед компанією Spacecom", - йдеться у повідомленні.

Через відключення дивитися телеканал не зможе його основна аудиторія - жителі окупованого Криму.

"Керівництво телеканалу АТR докладає зусиль, спрямованих на пошук ресурсів для повномасштабного мовлення, та сподівається що це відключення тимчасове", - зазначили на каналі.

Також читайте: Кримськотатарський телеканал ATR знову не може отримати гроші з бюджету, в Мінреінтеграції заявляють, що кошти не призначені для одного мовника

Автор: 

Крим (14122) фінансування (3082) телебачення (1169) АТР (20)


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Топ коментарі
+36
Зате каналу Рада вони виділили бабки на абсолютно непотрібну студію, а на каналі Дом потратилися на кацапоязичне шоу Пальчевського...
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22.12.2021 23:03
+32
здобуток найвеличнішого лідора
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22.12.2021 23:06
+24
Кокс в нюхало запихає.
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22.12.2021 23:08
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Зате каналу Рада вони виділили бабки на абсолютно непотрібну студію, а на каналі Дом потратилися на кацапоязичне шоу Пальчевського...
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22.12.2021 23:03 Відповісти
Ось як раз цієї проблеми й не повинно було виникнути, якби наш шоумен при владі щось робив для деокупації України. Ось в цьому питанні, як не дивно, у нього є досвід роботи. Але... але... але...
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22.12.2021 23:05 Відповісти
Зате дороги в нас гарні і без ям. Будуть.Колись.Може.
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22.12.2021 23:06 Відповісти
здобуток найвеличнішого лідора
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22.12.2021 23:06 Відповісти
Кокс в нюхало запихає.
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22.12.2021 23:08 Відповісти
Пишуть що коля котлета йому постачає.

"Николай Тищенко регулярно снабжает Зеленского и его окружение кокаином, который, в свою очередь, поставляют ему несколько дилеров.
Один из стабильных поставщиков числится в базе МВД под кличкой Андрос.
"В ходе отработки наружкой было зафиксировано несколько закупок Тищенко кокаина. Кокаин Николай закупал довольно объемными партиями по 100-150 грамм. Эти закупки происходили перед его встречами с Зеленским, накануне праздников и дружеских встреч в загородных резиденциях президента.
https://strana.best/news/366842-prinimaet-li-vladimir-zelenskij-narkotiki-i-skolko-stoit-hramm-kokaina-dlja-sluh-naroda.html https://strana.best/news/366842-prinimaet-li-vladimir-zelenskij-narkotiki-i-skolko-stoit-hramm-kokaina-dlja-sluh-naroda.html
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22.12.2021 23:18 Відповісти
Бредятина ж!
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28.12.2021 10:55 Відповісти
Очередное достижение ЗЕклоуна.
Ни одной реформы, все что запущено до него, похерено
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22.12.2021 23:08 Відповісти
Візьміть з фінансування "оновленої" "Ради" чи ТК "Дом"...

Хоча про що це я? То ж не "велике крадівництво", що фінансувалось з антиковідного фонду, не мільярд дерев чи університет імені найвеличнішого лайна... Навіть на захист кордону з боку БРСР (Білоруссю це вже важко назвати) замість 17млрд виділили АЖ... 900млн!

ДБЛ! (с)
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22.12.2021 23:12 Відповісти
Все що треба знати про інформаційну політику України та протидію Сокальський пропаганді за часів ЗЕлідора.
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22.12.2021 23:13 Відповісти
Вы смотрели ATR?
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23.12.2021 10:27 Відповісти
Що ж зробиш. Всі бабки на шоу Пальчевського пішли.
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22.12.2021 23:18 Відповісти
Разумеется... - дурДом и зРада для малоросов, поинтереснее будут...
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22.12.2021 23:21 Відповісти
черговий подарунок кремлівському ху@лу від зеленого зрадника ...
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22.12.2021 23:32 Відповісти
В мацкве радостно потирают руки...
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22.12.2021 23:34 Відповісти
Взагаліто це, приватне акціонерне товариство і там є власники. Напряму держава його фінансувати не може але могла б замовляти соціальну рекламу чи якісь програми. Могли б пошукати донорів за кордоном але це, не проста робота. Крім того, як я розумію там були й окремі питання. Не дивлячись на те що, вони активно виступали проти Трампа підтримки від демократів вони не отримали.
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22.12.2021 23:37 Відповісти
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23.12.2021 00:07 Відповісти
Ну, збіг термін. То це зараз тільки треба починати бігати? Чи хтось за редакторів та власників має це робити?
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23.12.2021 00:58 Відповісти
они бегают уже несколько лет.
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23.12.2021 01:09 Відповісти
Конь, не тупи! АТР финансируется из бюджета и это дело государственной важности, т.к. идет трансляция на Крым, где татары под жутким прессингом!
Вот кому нужен ДОМ---и кто его смотрит за безумные деньги из бюджета---это вопрос!
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23.12.2021 01:32 Відповісти
Зате канал бзДом у грошах купається…
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22.12.2021 23:47 Відповісти
300 000 !!!! тис. реально наших громадян киримли в окупованому Криму ,
які люто ненавидят пуйла залишили без інформації
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22.12.2021 23:54 Відповісти
Из-за "нехватки финансирования" ? И сколько не хватает ?
Или это отмазка ?
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23.12.2021 00:55 Відповісти
Мабуть творчим людям немає коли.
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23.12.2021 00:59 Відповісти
Там може бути якась смішна сума - в межах вартості
однієї автівки із вовиного кортежу.
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23.12.2021 01:16 Відповісти
Вещают со спутника в двух стандартах SD и HD, возможно сумма не маленькая
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23.12.2021 08:55 Відповісти
Вот на такое г-но как Дом находят же, даже когда кацапья 120 тысяч у границы...
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23.12.2021 01:34 Відповісти
Формула дуже проста: не бажаєте хвалити "досягнення" Гудосика та Єрмака - немає фінансування.
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23.12.2021 02:19 Відповісти
Можна подумати що його хтось там дивився.
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23.12.2021 04:42 Відповісти
походу всё недофинансированное бабло телеканала пошло Зеле Балаболке на "крымскую платформу" её персональной недвижимости на оккупированной территории Крыма
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23.12.2021 05:04 Відповісти
Таваріщ Путєн пріказал
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23.12.2021 08:34 Відповісти
це все що потрібно знати про те, чи збирається the реально повертати Крим
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23.12.2021 08:39 Відповісти
Володя!!!!!! Окупація почалася саме з російських каналів. Де расія вєлікая, а українці завжди як анекдотичні персонажі. Деокупацію також треба робити в мізках. АТР був єдиним таким каналом для Крима
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23.12.2021 08:56 Відповісти
 
 