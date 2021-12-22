Кримськотатарський телеканал АТR припинив мовлення на окупований Крим
Мовлення припинено через нестачу фінансування. Тепер канал мовить через кабельні мережі та додатки цифрового інтерактивного телебачення MEGOGO, Divan TV, OLL TV та Lanet TV. Також телеканал продовжує мовлення на YouTube і на сайті ATR.ua.
Про це повідомили на телеканалі, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з істотним недофінансуванням з держбюджету, колектив телеканалу не в змозі сплатити заборгованість, що утворилася, перед компанією Spacecom", - йдеться у повідомленні.
Через відключення дивитися телеканал не зможе його основна аудиторія - жителі окупованого Криму.
"Керівництво телеканалу АТR докладає зусиль, спрямованих на пошук ресурсів для повномасштабного мовлення, та сподівається що це відключення тимчасове", - зазначили на каналі.
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"Николай Тищенко регулярно снабжает Зеленского и его окружение кокаином, который, в свою очередь, поставляют ему несколько дилеров.
Один из стабильных поставщиков числится в базе МВД под кличкой Андрос.
"В ходе отработки наружкой было зафиксировано несколько закупок Тищенко кокаина. Кокаин Николай закупал довольно объемными партиями по 100-150 грамм. Эти закупки происходили перед его встречами с Зеленским, накануне праздников и дружеских встреч в загородных резиденциях президента.
https://strana.best/news/366842-prinimaet-li-vladimir-zelenskij-narkotiki-i-skolko-stoit-hramm-kokaina-dlja-sluh-naroda.html https://strana.best/news/366842-prinimaet-li-vladimir-zelenskij-narkotiki-i-skolko-stoit-hramm-kokaina-dlja-sluh-naroda.html
Ни одной реформы, все что запущено до него, похерено
Хоча про що це я? То ж не "велике крадівництво", що фінансувалось з антиковідного фонду, не мільярд дерев чи університет імені найвеличнішого лайна... Навіть на захист кордону з боку БРСР (Білоруссю це вже важко назвати) замість 17млрд виділили АЖ... 900млн!
ДБЛ! (с)
Вот кому нужен ДОМ---и кто его смотрит за безумные деньги из бюджета---это вопрос!
які люто ненавидят пуйла залишили без інформації
Или это отмазка ?
однієї автівки із вовиного кортежу.