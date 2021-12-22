Кримськотатарський телеканал АТR припинив мовлення на окупований Крим

Мовлення припинено через нестачу фінансування. Тепер канал мовить через кабельні мережі та додатки цифрового інтерактивного телебачення MEGOGO, Divan TV, OLL TV та Lanet TV. Також телеканал продовжує мовлення на YouTube і на сайті ATR.ua.

Про це повідомили на телеканалі, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з істотним недофінансуванням з держбюджету, колектив телеканалу не в змозі сплатити заборгованість, що утворилася, перед компанією Spacecom", - йдеться у повідомленні.

Через відключення дивитися телеканал не зможе його основна аудиторія - жителі окупованого Криму.

"Керівництво телеканалу АТR докладає зусиль, спрямованих на пошук ресурсів для повномасштабного мовлення, та сподівається що це відключення тимчасове", - зазначили на каналі.

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