В Киеве и области на этой неделе ожидаются отключения электроэнергии
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На этой неделе в Киеве и Киевской области ожидаются плановые отключения электроэнергии, связанные с проведением ремонтных работ на подстанциях и воздушных линиях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ДТЭК.
Как сообщается, с 28 по 31 декабря подача электроэнергии по многим адресам будет временно прекращена. В частности, это касается разных районов столицы. Поэтому без света останутся десятки жилых домов, офисов и других общественных учреждений.
График отключения электроэнергии смотрите ЗДЕСЬ.
Топ комментарии
+26 Орест Орест
показать весь комментарий28.12.2021 10:57
+23 Eugen Mk
показать весь комментарий28.12.2021 10:57
+19 крик душі
показать весь комментарий28.12.2021 11:18
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Пожалуйста, подождите...
Щоб не казали, шо він нічого не робе...
Зелені здобули чергові перемоги для своїх упоротих фанатів.
так ось
"Уголь просто забыли купить"
Это уже какой-то энергетический терроризм
На улицы выйдут, костры жейь станут.
На Банковую пойдут, политиков бить фейсами об тейбл.
а 25% воинствующего меншинства давно готовы (каждый по своему, в меру возможностей) к "чемпионству" зебилов во главе с чмом болотным и уже даже не говорят зелёным идиотам: "ну мы же предупреждали", бо бесполезно - адекватные лохи и так уже поняли, а упоротые - тупо упёрлись рогом....
https://censor.net/ru/news/3307509/postavki_hleba_v_ukraine_pod_ugrozoyi_ukrainskie_hlebzavody_na_grani_zakrytiya_izza_vzletevshih_v_10
Электричества не будет.
Отопления не будет.
Воды тоже не будет (воду электронасосы качают).
И все это на праздники.
Но в революционной ситуации "виноват", несомненно, Порошенко.
Кто, как ни он?
Жду, когда Бубочка завопит: "Суседи введите, спасите законноизбранную власть!"
Тільки поїхав з країни як почало закінчуватись все - електрика, гроші, тепло ...