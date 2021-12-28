В Киеве и области на этой неделе ожидаются отключения электроэнергии

На этой неделе в Киеве и Киевской области ожидаются плановые отключения электроэнергии, связанные с проведением ремонтных работ на подстанциях и воздушных линиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ДТЭК.

Как сообщается, с 28 по 31 декабря подача электроэнергии по многим адресам будет временно прекращена. В частности, это касается разных районов столицы. Поэтому без света останутся десятки жилых домов, офисов и других общественных учреждений.

График отключения электроэнергии смотрите ЗДЕСЬ.

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