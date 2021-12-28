РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15154 посетителя онлайн
Новости Общество
10 477 52
Киев (24542) Киевская область (3538) Тарифы на электроэнергию (1907)

В Киеве и области на этой неделе ожидаются отключения электроэнергии

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Киеве и области на этой неделе ожидаются отключения электроэнергии

На этой неделе в Киеве и Киевской области ожидаются плановые отключения электроэнергии, связанные с проведением ремонтных работ на подстанциях и воздушных линиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ДТЭК.

Как сообщается, с 28 по 31 декабря подача электроэнергии по многим адресам будет временно прекращена. В частности, это касается разных районов столицы. Поэтому без света останутся десятки жилых домов, офисов и других общественных учреждений.

График отключения электроэнергии смотрите ЗДЕСЬ.

Также читайте: Штаб территориальной обороны создают в Киеве (обновлено)

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
Это уже покращення или все еще хуже не будет?
показать весь комментарий
28.12.2021 10:57
+23
Дадада, ещё с лета ремонт запланирован.
показать весь комментарий
28.12.2021 10:57
+19
Давненько в нас не було таких "планових ремонтів", особливо в морози.
Зелені здобули чергові перемоги для своїх упоротих фанатів.
показать весь комментарий
28.12.2021 11:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дадада, ещё с лета ремонт запланирован.
показать весь комментарий
28.12.2021 10:57 Ответить
За то уголь не с дамбаса..
показать весь комментарий
28.12.2021 13:43 Ответить
Это уже покращення или все еще хуже не будет?
показать весь комментарий
28.12.2021 10:57 Ответить
Покращення делает свои первые, несмелые шаги. То-ли еще будет...
показать весь комментарий
28.12.2021 11:30 Ответить
Это обычные плановые работы, которые проводятся каждую неделю при любой власти.
показать весь комментарий
28.12.2021 11:44 Ответить
Це зе гумор з 95 кварталу ?
показать весь комментарий
28.12.2021 12:06 Ответить
Ну и бредятина
показать весь комментарий
28.12.2021 12:29 Ответить
Ти б ще написав що через сніг будуть тимчасово вимикати.
показать весь комментарий
28.12.2021 13:41 Ответить
Не впаривай мозги зебот. По полтавской области 24 декабря "запланировали" ремонт высоковольтных линий в 27 филиалах, а в каждом филиале десяток и более населенных пунктов. Случайно совпало???!!!
показать весь комментарий
28.12.2021 13:55 Ответить
Это легко проверить. Заходишь на сайт облэнерго и в разделе плановые отключения считаешь. Я ржал с их дебилизма, срезают высоковольтный провод и назад прикручивают. Я в начале думал, что на новый меняют, ан нет, прикручивают старый (как в параше летом коммунальщики убирали снег). А запишут, что деньги пошли на покупку нового провода, а бабло потечет в чей-то карман, конечно же не в карман трудяг облэнерго, которых выгнали на мороз для шоу!!!
показать весь комментарий
28.12.2021 14:01 Ответить
У Львові дивлюсь на стабілізатор напруги - напруга 190-195...Зображення на телевізорах тьмяне,в мікрохвильовці чашку чаю треба вже тримати не півтори,а дві хвилини...Зігріває думка,що це ще не початок кінця бідності,це просто початок кінця...бідність вже проскочили...
показать весь комментарий
28.12.2021 11:02 Ответить
Киевская область. 3 фазы, по одной стабильно, а вот две остальные скачут. Одна особенно, для нее 190 это прям лухури, до 150-160 проседает. Рекордно было 47 + время от времени отвалы фазы бывали.
показать весь комментарий
28.12.2021 11:34 Ответить
Как же за@бал это пздж зелёный....
показать весь комментарий
28.12.2021 11:07 Ответить
Эта ЗЕленая плесень во главе с бубой криворогим настолько рукожопые, что у них руки растут не из жопы а в жопу, поэтому их блеянье - это максимум, на что способна эта стая ЗЕбанутых шакалов.
показать весь комментарий
28.12.2021 12:01 Ответить
зараз буба тобі відповість аргументовною фоточкою із спортзалу чи з інспекції якогось тропічного пляжу
Щоб не казали, шо він нічого не робе...
показать весь комментарий
28.12.2021 14:30 Ответить
Ось вам і результат "наїзду" зелемойських на Ахметова.
показать весь комментарий
28.12.2021 11:09 Ответить
Думай головой а не ТУХИСОМ! Деньги закопаны в Великий Безпредел или ПЕРЕДЕЛ!
показать весь комментарий
28.12.2021 11:15 Ответить
Владімір, ти такой умний, тєбє чєреп не жмьот?
показать весь комментарий
28.12.2021 11:19 Ответить
блекаут наближається, а зелена влада продовжує брехати про "планові ремонтні роботи" 31 грудня
показать весь комментарий
28.12.2021 11:10 Ответить
Давненько в нас не було таких "планових ремонтів", особливо в морози.
Зелені здобули чергові перемоги для своїх упоротих фанатів.
показать весь комментарий
28.12.2021 11:18 Ответить
здається с грудня 2014, тоді правда влада сказала як є, без "планових робіт")
показать весь комментарий
28.12.2021 12:50 Ответить
Слава ЗЕбилам!
показать весь комментарий
28.12.2021 11:19 Ответить
зебілам "дякувати"
показать весь комментарий
28.12.2021 14:35 Ответить
ви питали, що таке зелена енергетика?
так ось
показать весь комментарий
28.12.2021 11:24 Ответить
Не может буба криворогий сказать правду, не приучен. Этому ЗЕбанутому говнокомандующему все еще кажется, что он голобородько в своем фильме для дебилов. Щас Дерьмак прокукарекает "Снято" и все окружающие будут ему, найвелычнишому клоуну рукоплескать. Журналист The New York Times Эндрю Крамер правильно описал, только очень корректно, воспитание не позволяет ему сказать, что тупое стадо дебилов выбрало неизлечимого идиота президентом, и он окружил себя на всех постах такими-же идиотами, как он сам. Отсюда и все наши проблемы.
показать весь комментарий
28.12.2021 11:28 Ответить
Ахметівські - фас!!! А, якщо серьйозно в такий критичний час як зараз Україні не потрібен розбрат та поділ влади. Всі сили треба зосередити на захисті від рашистських окупантів. Не боятись боротись з ними всередині країни та з тими, які збираються напасти ! Слава Україні !
показать весь комментарий
28.12.2021 11:30 Ответить
Ремонтные работы зимой под новый год,хахахаха,здорово киевлянам ахметка подсирает,а что молчат порохобот Виталик и переполненная порохоботами киеврада,видать общие финансовые интересы с донецким картежником не дают им возможность открыть рот.
показать весь комментарий
28.12.2021 11:32 Ответить
Байки зескота ,про то что это гудок так подсыпает,расскажи своему дедушке )
показать весь комментарий
28.12.2021 12:08 Ответить
Что такое ахметковкая адвокатесса,вам что то не понравилось?
показать весь комментарий
28.12.2021 12:11 Ответить
А кому ещё нравится зелёная брехня,кроме оставшейся кучки зебилов)
показать весь комментарий
28.12.2021 12:26 Ответить
так бубина власть всемогущая не при чем? это Виталик должен был пидали крутить лучче на ТЕЦ?)
показать весь комментарий
28.12.2021 12:52 Ответить
Або бігати з лопатою та прибирати сніг, бо як виявилось на передодні синоптики казали що світло може буте зникати через сніг)
показать весь комментарий
28.12.2021 13:45 Ответить
Бла, бла, бла.

"Уголь просто забыли купить"
показать весь комментарий
28.12.2021 12:56 Ответить
Cтадо зебилов всʼ равно будет обвинять кого угодно, только не зелʼную власть и Коломойского.
показать весь комментарий
28.12.2021 11:32 Ответить
"пов'язані з проведенням ремонтних робіт на підстанціях та повітряних лініях." - Втирайте ***** эту дичь психиатрам!!!!
показать весь комментарий
28.12.2021 11:35 Ответить
В Осещине под Киевом уже две недели отключают на 5-6 часов. В Киеве на Оболони температура в холодильнике за ночь поднимается до 11-12 градусов и снижается после 5-6 часов утра. ЗАДОЛБАЛИ, МЛЯ!!!
показать весь комментарий
28.12.2021 11:36 Ответить
Заспокойтесь. Із сьогоднішнього дня до закінчення різдвяних свят планові роботи із знеструмленням споживачів не дозволяються.
показать весь комментарий
28.12.2021 11:46 Ответить
С сентября эта "плановая херня", в последнее время на "плановые работы" начали внаглую создавать "аварии" и "ремонтировать" сутками.
показать весь комментарий
28.12.2021 11:49 Ответить
Вот весь список отключений https://www.dtek-krem.com.ua/ua/outages?query=&page=1&rem=-1&type=-1&status=-1&shutdown-date=-1&inclusion-date=-1&create-date=-1&page-limit=50
Это уже какой-то энергетический терроризм
показать весь комментарий
28.12.2021 11:54 Ответить
Вы сделали это вместе!!! Я о 73% баранов...Теперь будете сидеть долгими холодными зимними вечерами и ночами с перебоями подачи света/газа/тепла и при этом получать громадные платежки да с абонплатой...поржать не забудьте!
показать весь комментарий
28.12.2021 12:00 Ответить
С какой стати сидеть по домам будут?
На улицы выйдут, костры жейь станут.
На Банковую пойдут, политиков бить фейсами об тейбл.
показать весь комментарий
28.12.2021 13:56 Ответить
Смердючі тварюки
показать весь комментарий
28.12.2021 12:11 Ответить
и по прикалываться. И пусть увеличивают население себе подобным.
показать весь комментарий
28.12.2021 12:57 Ответить
На тих дротах мають висіти коломойський з герусом та слугами .
показать весь комментарий
28.12.2021 13:12 Ответить
"под йолочку" сюрприз 73%ным дебилам...
а 25% воинствующего меншинства давно готовы (каждый по своему, в меру возможностей) к "чемпионству" зебилов во главе с чмом болотным и уже даже не говорят зелёным идиотам: "ну мы же предупреждали", бо бесполезно - адекватные лохи и так уже поняли, а упоротые - тупо упёрлись рогом....
показать весь комментарий
28.12.2021 13:56 Ответить
Хлеба не будет:
https://censor.net/ru/news/3307509/postavki_hleba_v_ukraine_pod_ugrozoyi_ukrainskie_hlebzavody_na_grani_zakrytiya_izza_vzletevshih_v_10

Электричества не будет.
Отопления не будет.
Воды тоже не будет (воду электронасосы качают).
И все это на праздники.

Но в революционной ситуации "виноват", несомненно, Порошенко.
Кто, как ни он?

Жду, когда Бубочка завопит: "Суседи введите, спасите законноизбранную власть!"
показать весь комментарий
28.12.2021 13:59 Ответить
ну а хто як не Порошенко?
Тільки поїхав з країни як почало закінчуватись все - електрика, гроші, тепло ...
показать весь комментарий
28.12.2021 14:36 Ответить
Зато ПАРЖОМ !!!...... в темноте. В темноте ржать веселее.
показать весь комментарий
28.12.2021 14:24 Ответить
Один вопрос , а почему это нельзя было сделать летом или в сентябре
показать весь комментарий
28.12.2021 14:38 Ответить
Не па пріколу
показать весь комментарий
28.12.2021 15:02 Ответить
 
 