У Києві та області цього тижня очікуються відключення електроенерії

Цього тижня у Києві та Київській області очікуються планові відключення електроенергії, пов'язані з проведенням ремонтних робіт на підстанціях та повітряних лініях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДТЕК.

Як повідомляється, з 28 по 31 грудня подачу електроенергії за багатьма адресами буде тимчасово припинено. Зокрема це стосується різних районів столиці. Тому без світла залишаться десятки житлових будинків, офісів та інших громадських установ.

Також читайте: Понад 26% українців стикалися з відключенням електроенергії з початку опалювального сезону, – опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Графік відключення електроенергії дивіться ТУТ.