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У Києві та області цього тижня очікуються відключення електроенерії
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Цього тижня у Києві та Київській області очікуються планові відключення електроенергії, пов'язані з проведенням ремонтних робіт на підстанціях та повітряних лініях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДТЕК.
Як повідомляється, з 28 по 31 грудня подачу електроенергії за багатьма адресами буде тимчасово припинено. Зокрема це стосується різних районів столиці. Тому без світла залишаться десятки житлових будинків, офісів та інших громадських установ.
Графік відключення електроенергії дивіться ТУТ.
Топ коментарі
+26 Орест Орест
показати весь коментар28.12.2021 10:57
+23 Eugen Mk
показати весь коментар28.12.2021 10:57
+19 крик душі
показати весь коментар28.12.2021 11:18
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Будь ласка, зачекайте...
Щоб не казали, шо він нічого не робе...
Зелені здобули чергові перемоги для своїх упоротих фанатів.
так ось
"Уголь просто забыли купить"
Это уже какой-то энергетический терроризм
На улицы выйдут, костры жейь станут.
На Банковую пойдут, политиков бить фейсами об тейбл.
а 25% воинствующего меншинства давно готовы (каждый по своему, в меру возможностей) к "чемпионству" зебилов во главе с чмом болотным и уже даже не говорят зелёным идиотам: "ну мы же предупреждали", бо бесполезно - адекватные лохи и так уже поняли, а упоротые - тупо упёрлись рогом....
https://censor.net/ru/news/3307509/postavki_hleba_v_ukraine_pod_ugrozoyi_ukrainskie_hlebzavody_na_grani_zakrytiya_izza_vzletevshih_v_10
Электричества не будет.
Отопления не будет.
Воды тоже не будет (воду электронасосы качают).
И все это на праздники.
Но в революционной ситуации "виноват", несомненно, Порошенко.
Кто, как ни он?
Жду, когда Бубочка завопит: "Суседи введите, спасите законноизбранную власть!"
Тільки поїхав з країни як почало закінчуватись все - електрика, гроші, тепло ...