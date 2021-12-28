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Київ (13832) Київська область (3134) електроенергія (1924)

У Києві та області цього тижня очікуються відключення електроенерії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Києві та області цього тижня очікуються відключення електроенерії

Цього тижня у Києві та Київській області очікуються планові відключення електроенергії, пов'язані з проведенням ремонтних робіт на підстанціях та повітряних лініях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДТЕК.

Як повідомляється, з 28 по 31 грудня подачу електроенергії за багатьма адресами буде тимчасово припинено. Зокрема це стосується різних районів столиці. Тому без світла залишаться десятки житлових будинків, офісів та інших громадських установ.

Також читайте: Понад 26% українців стикалися з відключенням електроенергії з початку опалювального сезону, – опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Графік відключення електроенергії дивіться ТУТ.
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Топ коментарі
+26
Это уже покращення или все еще хуже не будет?
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28.12.2021 10:57
+23
Дадада, ещё с лета ремонт запланирован.
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28.12.2021 10:57
+19
Давненько в нас не було таких "планових ремонтів", особливо в морози.
Зелені здобули чергові перемоги для своїх упоротих фанатів.
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28.12.2021 11:18
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Дадада, ещё с лета ремонт запланирован.
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28.12.2021 10:57 Відповісти
За то уголь не с дамбаса..
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28.12.2021 13:43 Відповісти
Это уже покращення или все еще хуже не будет?
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28.12.2021 10:57 Відповісти
Покращення делает свои первые, несмелые шаги. То-ли еще будет...
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28.12.2021 11:30 Відповісти
Это обычные плановые работы, которые проводятся каждую неделю при любой власти.
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28.12.2021 11:44 Відповісти
Це зе гумор з 95 кварталу ?
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28.12.2021 12:06 Відповісти
Ну и бредятина
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28.12.2021 12:29 Відповісти
Ти б ще написав що через сніг будуть тимчасово вимикати.
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28.12.2021 13:41 Відповісти
Не впаривай мозги зебот. По полтавской области 24 декабря "запланировали" ремонт высоковольтных линий в 27 филиалах, а в каждом филиале десяток и более населенных пунктов. Случайно совпало???!!!
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28.12.2021 13:55 Відповісти
Это легко проверить. Заходишь на сайт облэнерго и в разделе плановые отключения считаешь. Я ржал с их дебилизма, срезают высоковольтный провод и назад прикручивают. Я в начале думал, что на новый меняют, ан нет, прикручивают старый (как в параше летом коммунальщики убирали снег). А запишут, что деньги пошли на покупку нового провода, а бабло потечет в чей-то карман, конечно же не в карман трудяг облэнерго, которых выгнали на мороз для шоу!!!
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28.12.2021 14:01 Відповісти
У Львові дивлюсь на стабілізатор напруги - напруга 190-195...Зображення на телевізорах тьмяне,в мікрохвильовці чашку чаю треба вже тримати не півтори,а дві хвилини...Зігріває думка,що це ще не початок кінця бідності,це просто початок кінця...бідність вже проскочили...
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28.12.2021 11:02 Відповісти
Киевская область. 3 фазы, по одной стабильно, а вот две остальные скачут. Одна особенно, для нее 190 это прям лухури, до 150-160 проседает. Рекордно было 47 + время от времени отвалы фазы бывали.
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28.12.2021 11:34 Відповісти
Как же за@бал это пздж зелёный....
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28.12.2021 11:07 Відповісти
Эта ЗЕленая плесень во главе с бубой криворогим настолько рукожопые, что у них руки растут не из жопы а в жопу, поэтому их блеянье - это максимум, на что способна эта стая ЗЕбанутых шакалов.
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28.12.2021 12:01 Відповісти
зараз буба тобі відповість аргументовною фоточкою із спортзалу чи з інспекції якогось тропічного пляжу
Щоб не казали, шо він нічого не робе...
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28.12.2021 14:30 Відповісти
Ось вам і результат "наїзду" зелемойських на Ахметова.
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28.12.2021 11:09 Відповісти
Думай головой а не ТУХИСОМ! Деньги закопаны в Великий Безпредел или ПЕРЕДЕЛ!
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28.12.2021 11:15 Відповісти
Владімір, ти такой умний, тєбє чєреп не жмьот?
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28.12.2021 11:19 Відповісти
блекаут наближається, а зелена влада продовжує брехати про "планові ремонтні роботи" 31 грудня
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28.12.2021 11:10 Відповісти
Давненько в нас не було таких "планових ремонтів", особливо в морози.
Зелені здобули чергові перемоги для своїх упоротих фанатів.
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28.12.2021 11:18 Відповісти
здається с грудня 2014, тоді правда влада сказала як є, без "планових робіт")
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28.12.2021 12:50 Відповісти
Слава ЗЕбилам!
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28.12.2021 11:19 Відповісти
зебілам "дякувати"
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28.12.2021 14:35 Відповісти
ви питали, що таке зелена енергетика?
так ось
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28.12.2021 11:24 Відповісти
Не может буба криворогий сказать правду, не приучен. Этому ЗЕбанутому говнокомандующему все еще кажется, что он голобородько в своем фильме для дебилов. Щас Дерьмак прокукарекает "Снято" и все окружающие будут ему, найвелычнишому клоуну рукоплескать. Журналист The New York Times Эндрю Крамер правильно описал, только очень корректно, воспитание не позволяет ему сказать, что тупое стадо дебилов выбрало неизлечимого идиота президентом, и он окружил себя на всех постах такими-же идиотами, как он сам. Отсюда и все наши проблемы.
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28.12.2021 11:28 Відповісти
Ахметівські - фас!!! А, якщо серьйозно в такий критичний час як зараз Україні не потрібен розбрат та поділ влади. Всі сили треба зосередити на захисті від рашистських окупантів. Не боятись боротись з ними всередині країни та з тими, які збираються напасти ! Слава Україні !
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28.12.2021 11:30 Відповісти
Ремонтные работы зимой под новый год,хахахаха,здорово киевлянам ахметка подсирает,а что молчат порохобот Виталик и переполненная порохоботами киеврада,видать общие финансовые интересы с донецким картежником не дают им возможность открыть рот.
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28.12.2021 11:32 Відповісти
Байки зескота ,про то что это гудок так подсыпает,расскажи своему дедушке )
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28.12.2021 12:08 Відповісти
Что такое ахметковкая адвокатесса,вам что то не понравилось?
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28.12.2021 12:11 Відповісти
А кому ещё нравится зелёная брехня,кроме оставшейся кучки зебилов)
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28.12.2021 12:26 Відповісти
так бубина власть всемогущая не при чем? это Виталик должен был пидали крутить лучче на ТЕЦ?)
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28.12.2021 12:52 Відповісти
Або бігати з лопатою та прибирати сніг, бо як виявилось на передодні синоптики казали що світло може буте зникати через сніг)
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28.12.2021 13:45 Відповісти
Бла, бла, бла.

"Уголь просто забыли купить"
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28.12.2021 12:56 Відповісти
Cтадо зебилов всʼ равно будет обвинять кого угодно, только не зелʼную власть и Коломойского.
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28.12.2021 11:32 Відповісти
"пов'язані з проведенням ремонтних робіт на підстанціях та повітряних лініях." - Втирайте ***** эту дичь психиатрам!!!!
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28.12.2021 11:35 Відповісти
В Осещине под Киевом уже две недели отключают на 5-6 часов. В Киеве на Оболони температура в холодильнике за ночь поднимается до 11-12 градусов и снижается после 5-6 часов утра. ЗАДОЛБАЛИ, МЛЯ!!!
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28.12.2021 11:36 Відповісти
Заспокойтесь. Із сьогоднішнього дня до закінчення різдвяних свят планові роботи із знеструмленням споживачів не дозволяються.
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28.12.2021 11:46 Відповісти
С сентября эта "плановая херня", в последнее время на "плановые работы" начали внаглую создавать "аварии" и "ремонтировать" сутками.
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28.12.2021 11:49 Відповісти
Вот весь список отключений https://www.dtek-krem.com.ua/ua/outages?query=&page=1&rem=-1&type=-1&status=-1&shutdown-date=-1&inclusion-date=-1&create-date=-1&page-limit=50
Это уже какой-то энергетический терроризм
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28.12.2021 11:54 Відповісти
Вы сделали это вместе!!! Я о 73% баранов...Теперь будете сидеть долгими холодными зимними вечерами и ночами с перебоями подачи света/газа/тепла и при этом получать громадные платежки да с абонплатой...поржать не забудьте!
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28.12.2021 12:00 Відповісти
С какой стати сидеть по домам будут?
На улицы выйдут, костры жейь станут.
На Банковую пойдут, политиков бить фейсами об тейбл.
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28.12.2021 13:56 Відповісти
Смердючі тварюки
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28.12.2021 12:11 Відповісти
и по прикалываться. И пусть увеличивают население себе подобным.
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28.12.2021 12:57 Відповісти
На тих дротах мають висіти коломойський з герусом та слугами .
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28.12.2021 13:12 Відповісти
"под йолочку" сюрприз 73%ным дебилам...
а 25% воинствующего меншинства давно готовы (каждый по своему, в меру возможностей) к "чемпионству" зебилов во главе с чмом болотным и уже даже не говорят зелёным идиотам: "ну мы же предупреждали", бо бесполезно - адекватные лохи и так уже поняли, а упоротые - тупо упёрлись рогом....
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28.12.2021 13:56 Відповісти
Хлеба не будет:
https://censor.net/ru/news/3307509/postavki_hleba_v_ukraine_pod_ugrozoyi_ukrainskie_hlebzavody_na_grani_zakrytiya_izza_vzletevshih_v_10

Электричества не будет.
Отопления не будет.
Воды тоже не будет (воду электронасосы качают).
И все это на праздники.

Но в революционной ситуации "виноват", несомненно, Порошенко.
Кто, как ни он?

Жду, когда Бубочка завопит: "Суседи введите, спасите законноизбранную власть!"
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28.12.2021 13:59 Відповісти
ну а хто як не Порошенко?
Тільки поїхав з країни як почало закінчуватись все - електрика, гроші, тепло ...
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28.12.2021 14:36 Відповісти
Зато ПАРЖОМ !!!...... в темноте. В темноте ржать веселее.
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28.12.2021 14:24 Відповісти
Один вопрос , а почему это нельзя было сделать летом или в сентябре
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28.12.2021 14:38 Відповісти
Не па пріколу
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28.12.2021 15:02 Відповісти
 
 