Россия значительно увеличила поставку боевых бронированных машин на оккупированный Донбасс, - ГУР

Кадровые российские военнослужащие и наемники-граждане РФ направляются на оккупированный Донбасс для комплектования подразделений террористов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны Украины.

Так, оккупанты скрыто завозили железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ в соединения и части 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов горючее, боевую технику, вооружение и боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты. Также для скрытой поставки имущества военного назначения оккупанты использовали так называемые "гуманитарные конвои".

"В то же время, Россия значительно увеличила поставка в соединения и части оккупационных войск боевых бронированных машин, как новых, так и восстановленных или модернизированных на российских ремонтных предприятиях", - отметили в ГУР.

Отмечается, что кадровые российские военнослужащие и наемники-граждане РФ направляются на оккупированный Донбасс для комплектования должностей по отдельным военным специальностям, в первую очередь, разведчиков, снайперов, артиллеристов, связистов, специалистов радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

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