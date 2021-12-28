УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10420 відвідувачів онлайн
Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
2 974 10
війна (56882) розвідка (3609) росія (47327) Донбас (21703) найманці рф (1970)

Росія значно збільшила поставку бойових броньованих машин на окупований Донбас, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Події

Росія значно збільшила поставку бойових броньованих машин на окупований Донбас, - ГУР

Кадрові російські військовослужбовці та найманці-громадяни РФ направляються на окупований Донбас для комплектування підрозділів терористів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони України.

Так, окупанти приховано завозили залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів пальне, бойову техніку, озброєння і боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати. Також для прихованого постачання майна військового призначення окупанти використовували так звані "гуманітарні конвої".

"Водночас, Росією значно збільшено поставку до з’єднань і частин окупаційних військ бойових броньованих машин, як нових, так і відновлених або модернізованих на російських ремонтних підприємствах", - зазначили в ГУР.

Зазначається, що кадрові російські військовослужбовці та найманці-громадяни РФ направляються на окупований Донбас для комплектування посад за окремими військовими спеціальностями, насамперед розвідників, снайперів, артилеристів, зв’язківців, фахівців радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США працюють над планом надання Україні оперативних розвідданих у разі вторгнення Росії, - The New York Times

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.12.2021 11:43 Відповісти
Олександр Скіпальський, фундатор ГУР Міноборони України, заявив, що активність російських спецслужб у країні добре помітна.
А пізніше пояснив: "Кількість впливових персоналій в Україні, які є потенційними зрадниками, а потім стають відкритими ворогами, зашкалює. Якби сьогодні настав день Х, усі були б шоковані так само, як були вражені ситуацією в Криму. Ми начебто заборонили Комуністичну партію, але я впевнений, що російський комуністичний центр має в Україні конспіративні структури й персоналії. Лідери та керівники замаскованих антиукраїнських організацій почуваються привільно. І з боку держави та правоохоронної системи жодних обмежень для них немає. А їхні корупційні зв'язки дають їм можливість спілкуватися з ворогом і звіряти свої дії".

І що? До нинішнього куратора українських розвідувальних структур Руслана Демченка (2019-го президент Володимир Зеленський призначив його першим заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони. 2010 року наполягав на підписанні Харківських угод. - Країна) і голови Офісу президента Андрія Єрмака немає запитань у цьому контексті?

"Всі вороги, які мають хоча б найменші прикмети антиукраїнської діяльності, - це об'єкти конспіративного контролю з боку нашої правоохоронної системи і насамперед СБУ", - наголошував Олександр Скіпальський. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_vagnergejt-doviv-scho-v-***********-rozvidci-ye-dzhentlmeni/1063753
показати весь коментар
28.12.2021 11:44 Відповісти
Больше металлического Лома давал в 30-е годы только Сралин и его быдло...
показати весь коментар
28.12.2021 11:45 Відповісти
І чого ми чекаємо?Що влада чекає щоб замісь мінімальних втрат ми мали максимальні?Перемиря вже принесло свої плоди мокшано-сепаратисти вже добряче та капітально укріпились та запаслись ************ тепер вже мокшани даже не криючись вводять своъ війська на окуповану частину Украіни а ми знову тупо мовчимо щось мимрячи про те що у керівництва все під контролем.
показати весь коментар
28.12.2021 11:59 Відповісти
И эти п.дорасы будут ещё кому то указывать помогать Украине с оружием или нет. ПНХ !
показати весь коментар
28.12.2021 12:06 Відповісти
А экипажи уже есть, готовые доказать, что "джавелины" не такие уж и страшные для пьяного вжопучленца?....
показати весь коментар
28.12.2021 12:06 Відповісти
попилим на метал потом!!!! И китайцам продадим,пусть саморезы делают!!
показати весь коментар
28.12.2021 12:26 Відповісти
12.‎02.‎2021


В результате "миротворческих" усилий Зеленского\Ермака, создания "зон разведения и разминирования по всей протяженности линии соприкосновения подразделения снайперских групп 54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091) смогли сократить дистанцию приближения на 200-300 м до наших позиций. Так как эти группы не стандартны (5х2 пять из которых 2 снайпера и три группа поддержки), имеют на вооружении переносные РЛС ближней разведки "Соболятник-О", собственную систему связи по каналам подразделений 154-й отдельной радиотехнической БрОН ГРУ ГШ РФ (базируются в Луганске) они сейчас массово терроризируют передний край нашей обороны.
показати весь коментар
28.12.2021 14:04 Відповісти
06.‎02.‎2021


В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника. К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком. Сегодняшняя диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского. .
показати весь коментар
28.12.2021 14:05 Відповісти
20.‎04.‎2021

Подразделениям ВСУ по всей линии соприкосновения запрещено открывать ответный огонь без санкции Генерального штаба ВСУ.
показати весь коментар
28.12.2021 14:10 Відповісти
 
 