Кабмин уволил замминистра образования Гарбарука по его заявлению, - Гришина
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 28 декабря, Кабмин уволил заместителя министра образования Игоря Гарбарука.
Об этом сообщила в телеграмме нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что замминистра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по его заявлению", - отметила она.
Напомним, ранее возник настоящий скандал вокруг Гарбарука. Как выяснилось, заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук является директором общественной организации "Национальный интерес Украины", занимавшейся дискредитацией антикоррупционеров.
Отметим также, что в украинских соцсетях обсуждают фото, на котором чиновники, в частности, заместитель министра образования Игорь Гарбарук и мэр Львова Андрей Садовой, в кабинете последнего стоят рядом с молодой женщиной в откровенном платье.
Ею оказалась 27-летняя юристка Кристина Тишкун, представившаяся помощницей Гарбарука. А еще она – директор компании "БК ЗАБУДОВА", которая занимается покупкой и продажей недвижимости.
Гарбарук и Тишкун посетили Львов 24 декабря, чтобы посмотреть, как работают учебно-практические центры в профтехучилищах.
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Это помощница заместителя министра образования Гарбарука. Он вместе со своей помощницей Кристиной Тишкун посетили Львов и осмотрели как работают учебно-практические центры Серьёзные кадры нынче в Министерстве образования работают(((
И дресс-код строгий и шубки "заработанные"
Олександр Скіпальський, фундатор ГУР Міноборони України, заявив, що активність російських спецслужб у країні добре помітна.
А пізніше пояснив: "Кількість впливових персоналій в Україні, які є потенційними зрадниками, а потім стають відкритими ворогами, зашкалює. Якби сьогодні настав день Х, усі були б шоковані так само, як були вражені ситуацією в Криму. Ми начебто заборонили Комуністичну партію, але я впевнений, що російський комуністичний центр має в Україні конспіративні структури й персоналії. Лідери та керівники замаскованих антиукраїнських організацій почуваються привільно. І з боку держави та правоохоронної системи жодних обмежень для них немає. А їхні корупційні зв'язки дають їм можливість спілкуватися з ворогом і звіряти свої дії".
"Всі вороги, які мають хоча б найменші прикмети антиукраїнської діяльності, - це об'єкти конспіративного контролю з боку нашої правоохоронної системи і насамперед СБУ", - наголошував Олександр Скіпальський. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_vagnergejt-doviv-scho-v-***********-rozvidci-ye-dzhentlmeni/1063753
свічка
Патаму шта нільзя бить на свєтє красівай такой!)))
неандертальцямиз лоугандонії,на відміну від даунбассалюди з Західної України щирі, вічливі, привітні та надзвичайно добрі, попереду них у цьому можуть бути лише Кияни!