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Новости Политика Украины
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Кабмин (13804) увольнение (2507) Минобразования (1684) Гришина Юлия (33)

Кабмин уволил замминистра образования Гарбарука по его заявлению, - Гришина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин уволил замминистра образования Гарбарука по его заявлению, - Гришина

Сегодня, 28 декабря, Кабмин уволил заместителя министра образования Игоря Гарбарука.

Об этом сообщила в телеграмме нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что замминистра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по его заявлению", - отметила она.

Кабмин уволил замминистра образования Гарбарука по его заявлению, - Гришина 01

Напомним, ранее возник настоящий скандал вокруг Гарбарука. Как выяснилось, заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук является директором общественной организации "Национальный интерес Украины", занимавшейся дискредитацией антикоррупционеров.

Также смотрите: Заместитель председателя МОН Гарбарук возглавляет ОО, занимавшуюся дискредитацией антикоррупционеров. ФОТО

Отметим также, что в украинских соцсетях обсуждают фото, на котором чиновники, в частности, заместитель министра образования Игорь Гарбарук и мэр Львова Андрей Садовой, в кабинете последнего стоят рядом с молодой женщиной в откровенном платье.

Кабмин уволил замминистра образования Гарбарука по его заявлению, - Гришина 02
Кабмин уволил замминистра образования Гарбарука по его заявлению, - Гришина 03

Ею оказалась 27-летняя юристка Кристина Тишкун, представившаяся помощницей Гарбарука. А еще она – директор компании "БК ЗАБУДОВА", которая занимается покупкой и продажей недвижимости.

Гарбарук и Тишкун посетили Львов 24 декабря, чтобы посмотреть, как работают учебно-практические центры в профтехучилищах.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+21
Юристка а оделась как монашка из немецкой короткометражки. Как то с французом сидели в Премьер Палаце в Киеве, зашла в бар такая же юристка. Француз меня спрашивает: "Это праститутка?", видимо ее вечерний наряд дал ему повод так думать. Говорю - хз... сейчас трудно определить. Француз подумал и говорит: "Да, ты прав. У вас даже жены олигархов одеваются как праститутки!"
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28.12.2021 11:52
+19
Поховала "сосна" кар'єру успішного, зеленого політика))
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28.12.2021 12:00
+17
Это эскортница на зарплате из бюджета.....
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28.12.2021 12:06
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та вже всьо.

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28.12.2021 11:41 Ответить
- Это я-то, которого любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина - зубной техник.(С)
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28.12.2021 11:51 Ответить
Перший = Гогілашвілі, докричався на своїх підлеглих на блокпосту... Другий = Гарбарук, доїздився з ескортницею-помічницею у секс-вбранні... У кого наступного із горе-небожителів поїде дах???
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28.12.2021 12:41 Ответить
Поховала "сосна" кар'єру успішного, зеленого політика))
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28.12.2021 12:00 Ответить
Не "сосна", а люди из соцсетей неравнодушные...
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28.12.2021 12:04 Ответить
пояс вірності ще треба и каску о тоді вже буде все )))
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28.12.2021 12:53 Ответить
как можно на сиськи пялиться, там жи крест на шее!
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28.12.2021 11:43 Ответить
Львовские нравы - святые сиськи.
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28.12.2021 11:48 Ответить
Теперь он на ней женится. Лафа закончилась, расплачиваться с бюджета за услуги.
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28.12.2021 11:51 Ответить
Спочатку треба розійтися з дружиною, яка очевидно не стала терпіти таке " по роботі"
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28.12.2021 12:04 Ответить
А що вона, дружина, терпіла? Десь є матеріали, що він зраджує? Ваш коментар дикий і з лісу! 👹👹👹👹
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28.12.2021 12:07 Ответить
Геша, ты бы ушел от такой женщины?
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28.12.2021 12:19 Ответить
ха...а она согласна?нафиг ей такой неудачник?
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28.12.2021 12:46 Ответить
Юристка а оделась как монашка из немецкой короткометражки. Как то с французом сидели в Премьер Палаце в Киеве, зашла в бар такая же юристка. Француз меня спрашивает: "Это праститутка?", видимо ее вечерний наряд дал ему повод так думать. Говорю - хз... сейчас трудно определить. Француз подумал и говорит: "Да, ты прав. У вас даже жены олигархов одеваются как праститутки!"
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28.12.2021 11:52 Ответить
hochu domoy v UA


Это помощница заместителя министра образования Гарбарука. Он вместе со своей помощницей Кристиной Тишкун посетили Львов и осмотрели как работают учебно-практические центры Серьёзные кадры нынче в Министерстве образования работают(((
И дресс-код строгий и шубки "заработанные"



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28.12.2021 12:03 Ответить
Это эскортница на зарплате из бюджета.....
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28.12.2021 12:06 Ответить
Тут без вариантов..
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28.12.2021 12:07 Ответить
Она же пишет-для неё это жизненный успех.
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28.12.2021 12:27 Ответить
Пав жертвою цицьки...
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28.12.2021 12:07 Ответить
"мєдовая ловушка" й до цугундера доведе

Олександр Скіпальський, фундатор ГУР Міноборони України, заявив, що активність російських спецслужб у країні добре помітна.
А пізніше пояснив: "Кількість впливових персоналій в Україні, які є потенційними зрадниками, а потім стають відкритими ворогами, зашкалює. Якби сьогодні настав день Х, усі були б шоковані так само, як були вражені ситуацією в Криму. Ми начебто заборонили Комуністичну партію, але я впевнений, що російський комуністичний центр має в Україні конспіративні структури й персоналії. Лідери та керівники замаскованих антиукраїнських організацій почуваються привільно. І з боку держави та правоохоронної системи жодних обмежень для них немає. А їхні корупційні зв'язки дають їм можливість спілкуватися з ворогом і звіряти свої дії".

"Всі вороги, які мають хоча б найменші прикмети антиукраїнської діяльності, - це об'єкти конспіративного контролю з боку нашої правоохоронної системи і насамперед СБУ", - наголошував Олександр Скіпальський. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_vagnergejt-doviv-scho-v-***********-rozvidci-ye-dzhentlmeni/1063753
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28.12.2021 12:08 Ответить
Вспомнил Мандель и понял что Вова еще по ходу извращенец!
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28.12.2021 12:12 Ответить
Променял высокую должность на сисястую экскортницу. Это любоффь.
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28.12.2021 12:17 Ответить
Теперь не должности не сисек.....
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28.12.2021 12:20 Ответить
Зедебилы. Во всем тупость ,хамство и невежество.
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28.12.2021 12:19 Ответить
непонятно, зачем возить ****** за собой?
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28.12.2021 12:26 Ответить
Раньше кичились породистыми собаками-теперь *******🤷
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28.12.2021 12:29 Ответить
А че - домой водить?
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28.12.2021 17:50 Ответить
тепер вона стане на облік ....- і піде служити іншому ...
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28.12.2021 12:40 Ответить







свічка



Патаму шта нільзя бить на свєтє красівай такой!)))
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28.12.2021 12:44 Ответить
"на якому чиновники, зокрема заступник міністра освіти Ігор Гарбарук і мер Львова Андрій Садовий, у кабінеті останнього стоять поруч із молодою жінкою у відвертій сукні". - Я б скоріше підібрав для цієї особи інший термін.
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28.12.2021 12:48 Ответить
просто они ему завидуют что у него есть она. такая вся красивая аж ******. правда сиськи висячие. это на любителя
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28.12.2021 12:51 Ответить
Львовянские рагули они такие. толкьо свежий харч у корито ливнули то воно усим рылом туды
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28.12.2021 12:53 Ответить
Ні, ні, то ви переплутали з неандертальцями з лоугандонії, на відміну від даунбасса люди з Західної України щирі, вічливі, привітні та надзвичайно добрі, попереду них у цьому можуть бути лише Кияни!
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28.12.2021 14:19 Ответить
Какой слуга без служанки!
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28.12.2021 12:55 Ответить
Як же необачно прихопив із собою коханку, яка вирядилась як до борделю...
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28.12.2021 13:12 Ответить
Бідний Садовий, аж випрямився та й хто там дивився на роботу тих центрів, вся увага концентрувалась на іншому (на іншій).
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28.12.2021 13:33 Ответить
Нормальна тьолка, заздрики не можуть заспокоїтися,- а дудки вам.
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28.12.2021 13:42 Ответить
бідова юристка, на тканину ще не заробила
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28.12.2021 13:54 Ответить
А дружина, я думаю, звільнить пана замміністра сама з виносом особистих речей...
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28.12.2021 13:54 Ответить
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28.12.2021 14:24 Ответить
Можна подумати, що у тому МОНі міністр кращий. Який піп, такий і приход.
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28.12.2021 14:25 Ответить
Сосна, корабельная
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28.12.2021 14:49 Ответить
ВСЕ ЗЛО - ОТ БАБ!!!
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28.12.2021 15:23 Ответить
А що не так? Все на місці! І хрестик і ціцьки.
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28.12.2021 20:50 Ответить
На голых сиськах крест висит, шедеврально, вот она вера какая, да что там вера, всем студентам и школьникам показала класс камасутры
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28.12.2021 22:14 Ответить
 
 