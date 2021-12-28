Кабмин уволил замминистра образования Гарбарука по его заявлению, - Гришина

Сегодня, 28 декабря, Кабмин уволил заместителя министра образования Игоря Гарбарука.

Об этом сообщила в телеграмме нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что замминистра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по его заявлению", - отметила она.

Напомним, ранее возник настоящий скандал вокруг Гарбарука. Как выяснилось, заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук является директором общественной организации "Национальный интерес Украины", занимавшейся дискредитацией антикоррупционеров.

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Отметим также, что в украинских соцсетях обсуждают фото, на котором чиновники, в частности, заместитель министра образования Игорь Гарбарук и мэр Львова Андрей Садовой, в кабинете последнего стоят рядом с молодой женщиной в откровенном платье.





Ею оказалась 27-летняя юристка Кристина Тишкун, представившаяся помощницей Гарбарука. А еще она – директор компании "БК ЗАБУДОВА", которая занимается покупкой и продажей недвижимости.

Гарбарук и Тишкун посетили Львов 24 декабря, чтобы посмотреть, как работают учебно-практические центры в профтехучилищах.