Заместитель председателя МОН Гарбарук возглавляет ОО, занимавшуюся дискредитацией антикоррупционеров. ФОТО
Заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук является директором общественной организации "Национальный интерес Украины", занимавшейся дискредитацией антикоррупционеров.
На это обратил внимание в фейсбуке журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.
"Я не знаю, каким деградантом нужно быть, чтобы взять на госслужбу руководителя шарашки, которая занималась откровенной дичью против антикоррупционеров. Напомню, во времена преступных предшественников против Виталия Шабунина и Александры Устиновой, в частности, и "Центра противодействия коррупции" в целом была развернута настоящая кампанию по дискредитации. Ее вели "Народные фронтовики", связанные с коррумпантом Мартыненко. В том числе посылали провокаторов под видом журналистов, сняли говнофильм для презентации в Раде. И этот фильм таки сняла ОО "Национальный интерес Украины" Василия Апасова. И вот именно руководителем этой ГОшки перед назначением заместителем министра образования Шкарлета и был Игорь Гарбарук, на днях прославившийся полной раскрепощенностью морали и этикета", - указал он.
Журналист отметил, что в официальной биографии Гарбарука эта информация не отображена, но указана в соответствующих реестрах.
Отметим, что в украинских соцсетях обсуждают фото, на котором чиновники, в частности, заместитель министра образования Игорь Гарбарук и мэр Львова Андрей Садовый, в каком-то официальном кабинете стоят рядом с молодой женщиной в откровенном платье.
Ею оказалась 27-летняя юристка Кристина Тишкун, представившаяся помощницей Гарбарука. А еще она – директор компании "БК ЗАБУДОВА", которая занимается покупкой и продажей недвижимости.
Гарбарук и Тишкун посетили Львов 24 декабря, чтобы посмотреть, как работают учебно-практические центры в профтехучилищах.
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Министерства миллиарда корабельных сосен
Жаль шо токо одну сиську показала.
цього дня учні ПТУ вже не відвідували порносайти - надивились от пуза!
бедняга справа ещё не отошёл
ви нічєго нє понімаєтє !
Аби не Путін, що чекає приводу для вторгнення, Зеленського і його банду давно треба було передавити, як гнид.
Солнце мое! Я твой лучик. Дверца моя! Я твой ключик. Ты стебелек, я твой пестик. Мы навсегда с тобой вместе! Зайка моя!
Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно, давно тебя люблю!
Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно, давно тебя люблю!
той що справа-голова Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад.
створена АП Зеленського у противагу Асоціації міст України, яку очолює міський голова Києва Віталій Кличко.
Знайди ше ту авакянську дєєву, що там замміністра мвд була))) Так само цирк!
Дякю. Ржу
Бачив сьогодні в сукєнці))) Давай її сюди ту курву. Буде весело.
- Що ви знаєте про космос ?
- Сматрєла хвільм "П'ятий елємєнт"
- Зніміть блузку... угу, добре. Вас прийнято на посаду радника Голови Укркосмосу.
Лучше чем "Плейбой".
А шо буде пiся Нового Года.
і Жоден антикорупціонер не зміг чинити опір
https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1475182157656203270 2 ч
Різдвяна українська страва - "цицьки під шубою"
Все началось при новой власти. Рыба гниет с головы... ( Из цикла: Украина европейская)
Это не секрет, что почти все наши высокопоставленные чиновники всегда старались так или иначе пристроить своих любовниц на хорошие бюджетные должности в своих ведомствах. Ну чтобы содержать шлюх за государственный счет.
Почему это произошло? Почему резко упали нравы? Ответ очевидный: Потому что тон падению нравов в этом отношении задал сам Президент, который перенес свои шоуменские-клоунские привычки в публичную государственную сферу. Рыба всегда гниет с головы.(с)
И в чем ГО была не права?
Правда,продавшийся прислуге гарбарук, ничуть не лучше их((