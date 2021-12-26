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Заместитель председателя МОН Гарбарук возглавляет ОО, занимавшуюся дискредитацией антикоррупционеров. ФОТО

Заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук является директором общественной организации "Национальный интерес Украины", занимавшейся дискредитацией антикоррупционеров.

На это обратил внимание в фейсбуке журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, каким деградантом нужно быть, чтобы взять на госслужбу руководителя шарашки, которая занималась откровенной дичью против антикоррупционеров. Напомню, во времена преступных предшественников против Виталия Шабунина и Александры Устиновой, в частности, и "Центра противодействия коррупции" в целом была развернута настоящая кампанию по дискредитации. Ее вели "Народные фронтовики", связанные с коррумпантом Мартыненко. В том числе посылали провокаторов под видом журналистов, сняли говнофильм для презентации в Раде. И этот фильм таки сняла ОО "Национальный интерес Украины" Василия Апасова. И вот именно руководителем этой ГОшки перед назначением заместителем министра образования Шкарлета и был Игорь Гарбарук, на днях прославившийся полной раскрепощенностью морали и этикета", - указал он.

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Журналист отметил, что в официальной биографии Гарбарука эта информация не отображена, но указана в соответствующих реестрах.

Заместитель председателя МОН Гарбарук возглавляет ОО, занимавшуюся дискредитацией антикоррупционеров 01

Отметим, что в украинских соцсетях обсуждают фото, на котором чиновники, в частности, заместитель министра образования Игорь Гарбарук и мэр Львова Андрей Садовый, в каком-то официальном кабинете стоят рядом с молодой женщиной в откровенном платье.

Ею оказалась 27-летняя юристка Кристина Тишкун, представившаяся помощницей Гарбарука. А еще она – директор компании "БК ЗАБУДОВА", которая занимается покупкой и продажей недвижимости.

Гарбарук и Тишкун посетили Львов 24 декабря, чтобы посмотреть, как работают учебно-практические центры в профтехучилищах.

Заместитель председателя МОН Гарбарук возглавляет ОО, занимавшуюся дискредитацией антикоррупционеров 02

Заместитель председателя МОН Гарбарук возглавляет ОО, занимавшуюся дискредитацией антикоррупционеров 03

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Минобразования (1736) Шабунин Виталий (535) Центр противодействия коррупции (247) Юрий Николов (96) Устинова Александра (112)


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Топ комментарии
+26
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26.12.2021 21:21
+20
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26.12.2021 22:40
+19
Впевнений, що допомогає вона дуже професійно
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26.12.2021 21:02
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Впевнений, що допомогає вона дуже професійно
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26.12.2021 21:02 Ответить
Рот у нее для этого имеет место быть.
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26.12.2021 21:10 Ответить
Боюсь тебя напугать, но у нее скорее всего плеть есть, для боцмана, осталось узнать кто на фото "Боцман".
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26.12.2021 21:14 Ответить
Заступник Міністра освіти та науки України везе у робочу поїздку до Львова ескортницю з виваленими обвислими сиськами. Хотів справити враження?
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26.12.2021 21:54 Ответить
Сразу видно, это не корабельная сосна, это капитан!
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26.12.2021 21:12 Ответить
мне тоже кажется что она - чиновница
Министерства миллиарда корабельных сосен
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26.12.2021 21:56 Ответить
фаховий працівник. але здається в неї порвалася сукня. чи порвали.
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26.12.2021 21:14 Ответить
то вам здається - це у неї спецуха така
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26.12.2021 21:57 Ответить
Дивлячись на неї вангую що в неї не тільки сукня порвана...
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27.12.2021 23:29 Ответить
Вот это телка.
Жаль шо токо одну сиську показала.
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26.12.2021 21:21 Ответить
а може замість другої в неї протез.
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26.12.2021 21:35 Ответить
та й перша теж мабуть "піддута"
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26.12.2021 21:58 Ответить
Не,ну це якась порнография.
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26.12.2021 21:29 Ответить
ви мали наувазі проф-тех-образованіє ?
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26.12.2021 21:31 Ответить
Гарбарук і Тишкун завітали до Львова 24 грудня, щоби подивитися, як працюють навчально-практичні центри у профтехучилищах.

цього дня учні ПТУ вже не відвідували порносайти - надивились от пуза!
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26.12.2021 21:30 Ответить
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26.12.2021 22:03 Ответить
та то верхняя часть левой руки, вы не поняли, это другое
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26.12.2021 22:08 Ответить
видно фото сразу после профпомощи
бедняга справа ещё не отошёл
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27.12.2021 23:47 Ответить
https://news.finance.ua/ua/news/-/504959/skilky-groshej-peredbacheno-na-deputativ-u-2022-rotsi Скільки грошей передбачено на депутатів у 2022 році
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26.12.2021 21:02 Ответить
а если по лагерным нормам пересчитать ?
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26.12.2021 21:05 Ответить
Треба щоб Гарбарчук повернув гроші в бюджет, сплачені його сосці.
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26.12.2021 21:02 Ответить
головне в цій інфі - фото сіськи.
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26.12.2021 21:03 Ответить
Блін, так це сіські!
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26.12.2021 21:06 Ответить
За это и берут в помощники - за сиськи. Поэтому и страна - в жопе.
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26.12.2021 21:11 Ответить
т.з. "сіськи" - то дрес-код для ПТУ.
ви нічєго нє понімаєтє !
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26.12.2021 21:33 Ответить
Вот потому особєнно возмутітєльно, что она нє голая по пояс.
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27.12.2021 04:52 Ответить
Більшості приємно це усвідомлювати.
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26.12.2021 21:13 Ответить
ви так пишете, наче для вас відкриття, що нікого нормального у сьогодняшній владі немає. Жодна порядна людина не буде себе вимазувати о це гівно.
Аби не Путін, що чекає приводу для вторгнення, Зеленського і його банду давно треба було передавити, як гнид.
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26.12.2021 21:05 Ответить
-Баришня,ви вчитеся? -Ні,я вже вмію.
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26.12.2021 21:07 Ответить
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26.12.2021 21:20 Ответить
тьолачка сабралась в баню з цим вухатим довбнем
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26.12.2021 21:22 Ответить
Зайка моя! Я твой зайчик. Ручка моя! Я твой пальчик. Рыбка моя! Я твой глазик. Банька моя! Я твой тазик.
Солнце мое! Я твой лучик. Дверца моя! Я твой ключик. Ты стебелек, я твой пестик. Мы навсегда с тобой вместе! Зайка моя!
Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно, давно тебя люблю!
Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно, давно тебя люблю!
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26.12.2021 21:36 Ответить
нагадую..

той що справа-голова Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад.

створена АП Зеленського у противагу Асоціації міст України, яку очолює міський голова Києва Віталій Кличко.
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26.12.2021 22:02 Ответить
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26.12.2021 21:21 Ответить
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26.12.2021 21:28 Ответить
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26.12.2021 21:39 Ответить
мабуть вони таки не в ПТУ приїхали до Львова, а відвідати на запрошення мера Львова Садо-вого музей Мазоха
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26.12.2021 21:43 Ответить
Сашко, рідко тобі лайкаю, але шо прада, то правда)))

Знайди ше ту авакянську дєєву, що там замміністра мвд була))) Так само цирк!

Дякю. Ржу
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26.12.2021 21:51 Ответить
надюсі сявченко краще полайкай.
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26.12.2021 21:56 Ответить
а чим то краще? Така сасма лядюга.
Бачив сьогодні в сукєнці))) Давай її сюди ту курву. Буде весело.
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26.12.2021 22:07 Ответить
вы не понели, это другое
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26.12.2021 22:20 Ответить
Ну це розрив, ржу і не можу спинитись😂😂😂 браво !
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27.12.2021 00:00 Ответить
😁 А чого оце Нікодов пише, що начебто попередня влада дискредитувала "антикорупціонерів"? Це ще напишуть, що і Садовий належав до "попередньої" влади. 😊 А знаєте, що об'єднує всіх персонажів, згаданих у тексті:Шабунін, Устинову, Садового і Гарбарука? А вони всі - антипорошенківці! От це поворот! 😁
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26.12.2021 21:21 Ответить
Не так давно:
- Що ви знаєте про космос ?
- Сматрєла хвільм "П'ятий елємєнт"
- Зніміть блузку... угу, добре. Вас прийнято на посаду радника Голови Укркосмосу.
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26.12.2021 21:25 Ответить
а волосы в зеленый покрашены хоть?
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26.12.2021 22:27 Ответить
Во дают.
Лучше чем "Плейбой".
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26.12.2021 21:25 Ответить
і її батальйон красавіц

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26.12.2021 21:28 Ответить
Садовый опростоволосился...Не может быть! Какой пассаж!Антикоорупционеры Шабунин и К монополизировали это право .Синхронизироваплись ,организовали сговор.Впору в антимонопольный комитет обращаться для дотошного разбирательства и делить монопольку на 5.
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26.12.2021 21:34 Ответить
Мне нравится.
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26.12.2021 21:35 Ответить
Мне тоже.
А шо буде пiся Нового Года.
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26.12.2021 21:38 Ответить
срака буде, піся до нового року
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26.12.2021 21:40 Ответить
А хто буде показувать?
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26.12.2021 21:45 Ответить
панаєхавшиє з крівога рога бродячі наркамани
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26.12.2021 21:51 Ответить
Дай Боже,щоб не понаєхавшиє з-за парєбріка буряти.
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26.12.2021 22:04 Ответить
В мене більше подиву викликає цей притрушений, що справа, в модному пінжаку🤪
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26.12.2021 21:37 Ответить
Полотно: Слуга народу Гарбарук дискредитує слугу народу Садового за допомогою служниці народу Христини.
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26.12.2021 21:37 Ответить
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26.12.2021 21:41 Ответить
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26.12.2021 21:46 Ответить
Да, баб нам не понять.
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26.12.2021 21:49 Ответить
Она эскортица.Что там понимать?
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26.12.2021 21:55 Ответить
..і наснився знову Катерині маленький Ісусик,і шепнув кріз сльози-заглянь-но у телефон до Андрійка...

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26.12.2021 21:51 Ответить
На Цензоре хоть одна новость позитивная.
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26.12.2021 21:53 Ответить
за винятком зразкового сім"янина і щирого греко-католика Андрійка.....
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26.12.2021 21:57 Ответить
Эта телка с Гарбаруком....она его "помощница" .....у Андрюши другие интересы..
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27.12.2021 12:07 Ответить
Заступник голови МОН Гарбарук очолює ГО, яка займалася дискредитацією антикорупціонерів

і Жоден антикорупціонер не зміг чинити опір
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26.12.2021 21:56 Ответить
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26.12.2021 22:40 Ответить
Ну, ЯБВДЛ, че уж)
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26.12.2021 21:58 Ответить
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26.12.2021 22:02 Ответить
Ну понятно , что зам министра ОБРАЗОВАНИЯ пристроил свою любовницу на бюджет - деньги украинского налогоплательщика 😀😀
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26.12.2021 22:18 Ответить
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26.12.2021 22:33 Ответить
😀😀😀
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26.12.2021 22:36 Ответить
ОДИН ТАМ БЕЗ ПАРИ..Хоча..Можливо він робить фото..
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26.12.2021 22:21 Ответить
Садовий занадто відверто біля неї терся , чим видав своє захоплення та бажання. Тому йому сьогодні від дружини буде повний хмиздєц.
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26.12.2021 23:02 Ответить
Садомазопомочі жінки не загроза
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26.12.2021 23:17 Ответить
ну парвалося у деушки платье, а тут все давать ржать, кони на
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26.12.2021 22:24 Ответить
Смотря каких антикоррупционеров дискредитировал. Если Найема и Лещенко, то очень даже ничего.
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26.12.2021 22:27 Ответить
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1475182157656203270 2 ч



Різдвяна українська страва - "цицьки під шубою"
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26.12.2021 23:26 Ответить
Замміністрів з агенцій ескорту набирають, і вони в своїх "робах" приходять на роботу в міністерство. А чому Коля Котлета без фартуха ходить? А Блазень без пластикового носа?
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26.12.2021 23:28 Ответить
Любовниц перестали скрывать - даже назначают к себе в помощницы

Все началось при новой власти. Рыба гниет с головы... ( Из цикла: Украина европейская)

Это не секрет, что почти все наши высокопоставленные чиновники всегда старались так или иначе пристроить своих любовниц на хорошие бюджетные должности в своих ведомствах. Ну чтобы содержать шлюх за государственный счет.
Почему это произошло? Почему резко упали нравы? Ответ очевидный: Потому что тон падению нравов в этом отношении задал сам Президент, который перенес свои шоуменские-клоунские привычки в публичную государственную сферу. Рыба всегда гниет с головы.(с)
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26.12.2021 23:34 Ответить
Велика проблема--- ГО паплюжила продажного шабуньку , молчавшего про гиперкоррупцию два года и ,продавшуюся прислуге осла, устинову, которая тоже сегодняшнюю коррупцию не видит, а в ней участвует!
И в чем ГО была не права?
Правда,продавшийся прислуге гарбарук, ничуть не лучше их((
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27.12.2021 01:46 Ответить
Баба,конечно, да,но Садовому нужно увольнять своего портного Выглядит как опудало в колготах.
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27.12.2021 02:35 Ответить
Цікаво як це прокоментує Шкарлет? Як цінні кадри!
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27.12.2021 06:16 Ответить
Ціково дізнатися кого ще набрав у міністерства цей сброд? Кожен тиждень читаємо про професіоналів ЗЕ
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27.12.2021 06:43 Ответить
треба в неї паспорт перевірити щоб не вийшло як з Гогілашвілі.
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27.12.2021 07:25 Ответить
 
 