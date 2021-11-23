Степень кандидата наук нардепу ОПЗЖ Киве не присуждали, – Минобразования

В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что не лишали народного депутата от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Ильи Кивы степени кандидата наук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"По состоянию на 23.11.2021 года Киве Илье Владимировичу не присуждена научная степень кандидата наук по государственному управлению", – говорится в ответе на запрос.

Ранее Кива утверждал, что его лишили ученой степени и называл это формальным поводом к дискредитации.

Читайте также: Шкарлет сказал: "Или меня лишат ученой степени – или он потеряет должность министра образования", - Кива. ВИДЕО

Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

Также читайте: Минобразования получило диссертацию и прочие документы Кивы, ведется проверка, - Шкарлет

26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.

В июне 2021 года Министерство образования и науки сообщило, что осуществляет проверку материалов о предоставлении народному депутату Киве степени кандидата наук.