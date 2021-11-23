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Степень кандидата наук нардепу ОПЗЖ Киве не присуждали, – Минобразования

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Степень кандидата наук нардепу ОПЗЖ Киве не присуждали, – Минобразования

В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что не лишали народного депутата от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Ильи Кивы степени кандидата наук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"По состоянию на 23.11.2021 года Киве Илье Владимировичу не присуждена научная степень кандидата наук по государственному управлению", – говорится в ответе на запрос.

Ранее Кива утверждал, что его лишили ученой степени и называл это формальным поводом к дискредитации.

Читайте также: Шкарлет сказал: "Или меня лишат ученой степени – или он потеряет должность министра образования", - Кива. ВИДЕО

Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

Также читайте: Минобразования получило диссертацию и прочие документы Кивы, ведется проверка, - Шкарлет

26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.

В июне 2021 года Министерство образования и науки сообщило, что осуществляет проверку материалов о предоставлении народному депутату Киве степени кандидата наук.
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Топ комментарии
+18
Это только потому, что люди возмутились. А если бы не было резонанса, то утвердили скорее всего. Разве у нас мало подобных Киве диссертантов с псевдонаучными темами или написанными кем-то за "мудріх" депутантов ?
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23.11.2021 20:21
+13

- Официант, яйцо.
- Вареное, жареное, шквареное?
- Дурак, почесать...
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23.11.2021 20:09
+10
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23.11.2021 20:30
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- Официант, яйцо.
- Вареное, жареное, шквареное?
- Дурак, почесать...
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23.11.2021 20:09 Ответить
За это Киви и держат в свинарнике опзж.
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23.11.2021 21:07 Ответить
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23.11.2021 21:18 Ответить
Из этого можно получить вывод, что ананист киви плохо держит удар.
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23.11.2021 21:25 Ответить
кокаїніст-аноніст
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23.11.2021 22:40 Ответить
Дають задню ходу ? А тоді що це ?

"26 квітня 2021 року в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України народний депутат від «Опозиційної платформи - За життя» Ілля Кива захистив дисертацію на тему «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)». 13 членів комісії проголосували одноголосно «за».
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23.11.2021 20:11 Ответить
присуждает степень ученую не спецсовет, а МОН на основании решения спецссовета. то есть защита была, но МОН ее не утвердил и Кива таки ни дня не был кандидатом наук, я так понимаю.
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23.11.2021 20:16 Ответить
Это только потому, что люди возмутились. А если бы не было резонанса, то утвердили скорее всего. Разве у нас мало подобных Киве диссертантов с псевдонаучными темами или написанными кем-то за "мудріх" депутантов ?
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23.11.2021 20:21 Ответить
это так, конечно. я просто объясняю, что противоречия в новости нет.
а то, что не утвердил- это мелочь, но приятно
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23.11.2021 20:35 Ответить
кулеба?
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23.11.2021 20:38 Ответить
та да.. проФФесоров хватает....
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23.11.2021 20:53 Ответить
Значит, что-то поменялось. Я защищался в 1999-м, так тогда совет присуждал ученую степень (кандидата или доктора), а ВАК принимал решение о выдаче или невыдаче диплома.
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23.11.2021 21:39 Ответить
формулировка то такое, но если не выдали диплом- значит не кандидат.
цитата из висновка спецрады "На підставі публічного захисту, який відповідає всім вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 №567 (зі змінами), і результатів таємного голосування науковий ступінь кандидата .. наук присуджується.."
в дипломе "на підставі рішення атестаційної колегії від...отримала диплом
ну может и так, но суть не меняется
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23.11.2021 21:52 Ответить
А це той депутат Ківа, найлюбленіша книга якого "Фаллос" Гьоте ?
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23.11.2021 20:13 Ответить
ківа кандидат-неук.
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23.11.2021 20:32 Ответить
кандимат наюх
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23.11.2021 20:54 Ответить
І не соромно тим чиновникам МОН хто присвоів звання кандидата наук для цього посміховиська і ворога ,цим самим дискридитуючи всі наукові ступені . Хоч вони не перші подивитись скільки липових народних і заслужених артистів, а героі які ?
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23.11.2021 20:21 Ответить
У Верховній Раді зареєстрований проєкт закону, яким пропонується встановити штрафи за «пропаганду педофілії, гомосексуалізму та трансгендеризму». Зокрема законопроєкт передбачає накладення штрафів від 17 тис.грн.
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23.11.2021 20:25 Ответить
Що ж це виходить? Любитель рукоблудства та жомових ям лжекандидат наук? Звіздабол ! В жомову яму на самісіньке дно!
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23.11.2021 20:30 Ответить
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23.11.2021 20:30 Ответить
А чим же він розмахував перед камерою?
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23.11.2021 20:46 Ответить
ХитрО. УмнО ли?
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23.11.2021 20:48 Ответить
песенка про величайшего
https://twitter.com/i/status/1463172821455187968
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23.11.2021 20:48 Ответить
А Вы посмотрите, какие только звания, регалии и титулы, которые успели понавешать на себя такие великие реформаторы, как Гетманцев и Стефанчук, они уже чуть не руководители американских и европейских академий и университетов. А Гетманцев - главный обнулитель налоговых амнистий, уже чуть ли не Карл Маркс. Во какие в Украине талаты!
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23.11.2021 20:59 Ответить
Молодцы Минобразования. Сам дурак только профффессооры говорят. Признайтесь, падлы, что или за деньги или за страх.
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23.11.2021 21:03 Ответить
Доведено порівняльними таблицями, що "докторська дисертація" міністра освіти і науки Сергія Шкарлета - то є фальшивка, що переписана з російської дисертації: Силкина Галина Юрьевна "Моделирование динамики инновационных процессов",
також у цю "дисертацію" Шкарлет переписав статтю Л. П. Гончаренко «Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия».
Сергій Шкарлет досі не повернув до бюджету незаслужено виплачені йому надбавки за фіктивні ступінь та звання.

http://false-science.ucoz.ua/news/rosijski_vukha_v_doktorskij_disertaciji_sergija_shkarleta/2020-08-19-100
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23.11.2021 21:08 Ответить
Одним позориськом менше.
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23.11.2021 21:10 Ответить
Коломойский и Медведчук были бизнес-партнерами , затем Медведчук стал Коломойскому не нужен и Зеленскому приходится изображать недовольство ОПЗЖ.. Медведчук пообещал сидеть дома и не рыпаться. Бойко трогать нельзя- Бойко помогал Коломойскому грабить казну: Бойко открыл ящик Пандоры.3 апреля 2013. Рабиновича Зеленский не трогает как гражданина Израиля. А за придурочного дрочуна заступиться некому, ему и достаётся.
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23.11.2021 21:11 Ответить
Кива-це навіть лунає науківо...
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23.11.2021 21:17 Ответить
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23.11.2021 21:21 Ответить
за умного хотел сойти …симулянт
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23.11.2021 21:21 Ответить
Соромно неймовірно за Вчену Раду, яка присудила цьому суб'єкту вчений ступінь. Раду МОН повинно розформувати, тоді хоч якось можна цьому МОНу щось пробачити. Стидоба і ганьбище.
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23.11.2021 21:37 Ответить
Всі ці школи пєсоцьких і академії держуправління можна спокійно розігнати і рівень ентропії у всесвіті тільки зменшиться.
-- ктн
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23.11.2021 21:52 Ответить
А опжопник Кива (депутат Українського парламету) поздоровив та захоплюється путлером. Коли вже Киву закриють в дурдом або буцегарню - там йому місце.
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23.11.2021 21:55 Ответить
МОН у ментов научилось задним числом увольнять оскандалившихся?
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23.11.2021 21:56 Ответить
да ви на це yбало подивиться.... Прохфесор бл. З його пикою, стояти треба біля параші і кричати ЗАЙНЯТО...
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23.11.2021 22:30 Ответить
тільки під моньою захитався табурет, почала з,являтись свідомість. а що мені буде завтра??? бо і нагородну набрали і ступінь вже не давали.
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23.11.2021 22:39 Ответить
Талант не пропьёшь: Кива останется почётным доктором рукоблудия.
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24.11.2021 00:59 Ответить
Треба було дрочуну захищати кандидатьську з енкономіки! " Жомова яма- як приклад досягнення мільйонних статків"! Тоді б не скасували!)))
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24.11.2021 06:24 Ответить
доктор ватогебельс доцент рыговства прохффессор ваты
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24.11.2021 07:26 Ответить
Так окажется что и в полиции он не служил и фото с аваковым фотомонтаж российского кагэбэшнава отребья.
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24.11.2021 09:26 Ответить
 
 