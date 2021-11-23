Степень кандидата наук нардепу ОПЗЖ Киве не присуждали, – Минобразования
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что не лишали народного депутата от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Ильи Кивы степени кандидата наук.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"По состоянию на 23.11.2021 года Киве Илье Владимировичу не присуждена научная степень кандидата наук по государственному управлению", – говорится в ответе на запрос.
Ранее Кива утверждал, что его лишили ученой степени и называл это формальным поводом к дискредитации.
Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.
Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.
26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.
В июне 2021 года Министерство образования и науки сообщило, что осуществляет проверку материалов о предоставлении народному депутату Киве степени кандидата наук.
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- Официант, яйцо.
- Вареное, жареное, шквареное?
- Дурак, почесать...
"26 квітня 2021 року в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України народний депутат від «Опозиційної платформи - За життя» Ілля Кива захистив дисертацію на тему «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)». 13 членів комісії проголосували одноголосно «за».
а то, что не утвердил- это мелочь, но приятно
цитата из висновка спецрады "На підставі публічного захисту, який відповідає всім вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 №567 (зі змінами), і результатів таємного голосування науковий ступінь кандидата .. наук присуджується.."
в дипломе "на підставі рішення атестаційної колегії від...отримала диплом
ну может и так, но суть не меняется
https://twitter.com/i/status/1463172821455187968
також у цю "дисертацію" Шкарлет переписав статтю Л. П. Гончаренко «Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия».
Сергій Шкарлет досі не повернув до бюджету незаслужено виплачені йому надбавки за фіктивні ступінь та звання.
http://false-science.ucoz.ua/news/rosijski_vukha_v_doktorskij_disertaciji_sergija_shkarleta/2020-08-19-100
-- ктн