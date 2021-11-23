Ступінь кандидата наук нардепу ОПЗЖ Киві не присуджували, – Міносвіти
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У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що не позбавляли народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву ступеня кандидата наук.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
"Станом на 23.11.2021 року Киві Іллі Володимировичу не присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління", – ідеться у відповіді на запит.
Раніше Кива стверджував, що його позбавили наукового ступеня і називав це формальним приводом для дискредитації.
Нагадаємо, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.
Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.
26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.
У червні 2021 року Міністерство освіти і науки повідомило, що здійснює перевірку матеріалів щодо надання народному депутату Киві ступеня кандидата наук.
Будь ласка, зачекайте...
- Официант, яйцо.
- Вареное, жареное, шквареное?
- Дурак, почесать...
"26 квітня 2021 року в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України народний депутат від «Опозиційної платформи - За життя» Ілля Кива захистив дисертацію на тему «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)». 13 членів комісії проголосували одноголосно «за».
а то, что не утвердил- это мелочь, но приятно
цитата из висновка спецрады "На підставі публічного захисту, який відповідає всім вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 №567 (зі змінами), і результатів таємного голосування науковий ступінь кандидата .. наук присуджується.."
в дипломе "на підставі рішення атестаційної колегії від...отримала диплом
ну может и так, но суть не меняется
https://twitter.com/i/status/1463172821455187968
також у цю "дисертацію" Шкарлет переписав статтю Л. П. Гончаренко «Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия».
Сергій Шкарлет досі не повернув до бюджету незаслужено виплачені йому надбавки за фіктивні ступінь та звання.
http://false-science.ucoz.ua/news/rosijski_vukha_v_doktorskij_disertaciji_sergija_shkarleta/2020-08-19-100
-- ктн