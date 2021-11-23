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Ступінь кандидата наук нардепу ОПЗЖ Киві не присуджували, – Міносвіти

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ступінь кандидата наук нардепу ОПЗЖ Киві не присуджували, – Міносвіти

У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що не позбавляли народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву ступеня кандидата наук.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

"Станом на 23.11.2021 року Киві Іллі Володимировичу не присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління", – ідеться у відповіді на запит.

Раніше Кива стверджував, що його позбавили наукового ступеня і називав це формальним приводом для дискредитації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шкарлет сказав: "Або мене позбавлять наукового ступеня - або він втратить посаду міністра освіти", - Кива. ВIДЕО

Нагадаємо, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.

У червні 2021 року Міністерство освіти і науки повідомило, що здійснює перевірку матеріалів щодо надання народному депутату Киві ступеня кандидата наук.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+18
Это только потому, что люди возмутились. А если бы не было резонанса, то утвердили скорее всего. Разве у нас мало подобных Киве диссертантов с псевдонаучными темами или написанными кем-то за "мудріх" депутантов ?
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23.11.2021 20:21
+13

- Официант, яйцо.
- Вареное, жареное, шквареное?
- Дурак, почесать...
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23.11.2021 20:09
+10
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23.11.2021 20:30
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- Официант, яйцо.
- Вареное, жареное, шквареное?
- Дурак, почесать...
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23.11.2021 20:09 Відповісти
За это Киви и держат в свинарнике опзж.
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23.11.2021 21:07 Відповісти
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23.11.2021 21:18 Відповісти
Из этого можно получить вывод, что ананист киви плохо держит удар.
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23.11.2021 21:25 Відповісти
кокаїніст-аноніст
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23.11.2021 22:40 Відповісти
Дають задню ходу ? А тоді що це ?

"26 квітня 2021 року в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України народний депутат від «Опозиційної платформи - За життя» Ілля Кива захистив дисертацію на тему «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)». 13 членів комісії проголосували одноголосно «за».
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23.11.2021 20:11 Відповісти
присуждает степень ученую не спецсовет, а МОН на основании решения спецссовета. то есть защита была, но МОН ее не утвердил и Кива таки ни дня не был кандидатом наук, я так понимаю.
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23.11.2021 20:16 Відповісти
Это только потому, что люди возмутились. А если бы не было резонанса, то утвердили скорее всего. Разве у нас мало подобных Киве диссертантов с псевдонаучными темами или написанными кем-то за "мудріх" депутантов ?
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23.11.2021 20:21 Відповісти
это так, конечно. я просто объясняю, что противоречия в новости нет.
а то, что не утвердил- это мелочь, но приятно
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23.11.2021 20:35 Відповісти
кулеба?
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23.11.2021 20:38 Відповісти
та да.. проФФесоров хватает....
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23.11.2021 20:53 Відповісти
Значит, что-то поменялось. Я защищался в 1999-м, так тогда совет присуждал ученую степень (кандидата или доктора), а ВАК принимал решение о выдаче или невыдаче диплома.
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23.11.2021 21:39 Відповісти
формулировка то такое, но если не выдали диплом- значит не кандидат.
цитата из висновка спецрады "На підставі публічного захисту, який відповідає всім вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 №567 (зі змінами), і результатів таємного голосування науковий ступінь кандидата .. наук присуджується.."
в дипломе "на підставі рішення атестаційної колегії від...отримала диплом
ну может и так, но суть не меняется
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23.11.2021 21:52 Відповісти
А це той депутат Ківа, найлюбленіша книга якого "Фаллос" Гьоте ?
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23.11.2021 20:13 Відповісти
ківа кандидат-неук.
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23.11.2021 20:32 Відповісти
кандимат наюх
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23.11.2021 20:54 Відповісти
І не соромно тим чиновникам МОН хто присвоів звання кандидата наук для цього посміховиська і ворога ,цим самим дискридитуючи всі наукові ступені . Хоч вони не перші подивитись скільки липових народних і заслужених артистів, а героі які ?
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23.11.2021 20:21 Відповісти
У Верховній Раді зареєстрований проєкт закону, яким пропонується встановити штрафи за «пропаганду педофілії, гомосексуалізму та трансгендеризму». Зокрема законопроєкт передбачає накладення штрафів від 17 тис.грн.
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23.11.2021 20:25 Відповісти
Що ж це виходить? Любитель рукоблудства та жомових ям лжекандидат наук? Звіздабол ! В жомову яму на самісіньке дно!
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23.11.2021 20:30 Відповісти
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23.11.2021 20:30 Відповісти
А чим же він розмахував перед камерою?
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23.11.2021 20:46 Відповісти
ХитрО. УмнО ли?
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23.11.2021 20:48 Відповісти
песенка про величайшего
https://twitter.com/i/status/1463172821455187968
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23.11.2021 20:48 Відповісти
А Вы посмотрите, какие только звания, регалии и титулы, которые успели понавешать на себя такие великие реформаторы, как Гетманцев и Стефанчук, они уже чуть не руководители американских и европейских академий и университетов. А Гетманцев - главный обнулитель налоговых амнистий, уже чуть ли не Карл Маркс. Во какие в Украине талаты!
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23.11.2021 20:59 Відповісти
Молодцы Минобразования. Сам дурак только профффессооры говорят. Признайтесь, падлы, что или за деньги или за страх.
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23.11.2021 21:03 Відповісти
Доведено порівняльними таблицями, що "докторська дисертація" міністра освіти і науки Сергія Шкарлета - то є фальшивка, що переписана з російської дисертації: Силкина Галина Юрьевна "Моделирование динамики инновационных процессов",
також у цю "дисертацію" Шкарлет переписав статтю Л. П. Гончаренко «Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия».
Сергій Шкарлет досі не повернув до бюджету незаслужено виплачені йому надбавки за фіктивні ступінь та звання.

http://false-science.ucoz.ua/news/rosijski_vukha_v_doktorskij_disertaciji_sergija_shkarleta/2020-08-19-100
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23.11.2021 21:08 Відповісти
Одним позориськом менше.
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23.11.2021 21:10 Відповісти
Коломойский и Медведчук были бизнес-партнерами , затем Медведчук стал Коломойскому не нужен и Зеленскому приходится изображать недовольство ОПЗЖ.. Медведчук пообещал сидеть дома и не рыпаться. Бойко трогать нельзя- Бойко помогал Коломойскому грабить казну: Бойко открыл ящик Пандоры.3 апреля 2013. Рабиновича Зеленский не трогает как гражданина Израиля. А за придурочного дрочуна заступиться некому, ему и достаётся.
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23.11.2021 21:11 Відповісти
Кива-це навіть лунає науківо...
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23.11.2021 21:17 Відповісти
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23.11.2021 21:21 Відповісти
за умного хотел сойти …симулянт
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23.11.2021 21:21 Відповісти
Соромно неймовірно за Вчену Раду, яка присудила цьому суб'єкту вчений ступінь. Раду МОН повинно розформувати, тоді хоч якось можна цьому МОНу щось пробачити. Стидоба і ганьбище.
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23.11.2021 21:37 Відповісти
Всі ці школи пєсоцьких і академії держуправління можна спокійно розігнати і рівень ентропії у всесвіті тільки зменшиться.
-- ктн
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23.11.2021 21:52 Відповісти
А опжопник Кива (депутат Українського парламету) поздоровив та захоплюється путлером. Коли вже Киву закриють в дурдом або буцегарню - там йому місце.
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23.11.2021 21:55 Відповісти
МОН у ментов научилось задним числом увольнять оскандалившихся?
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23.11.2021 21:56 Відповісти
да ви на це yбало подивиться.... Прохфесор бл. З його пикою, стояти треба біля параші і кричати ЗАЙНЯТО...
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23.11.2021 22:30 Відповісти
тільки під моньою захитався табурет, почала з,являтись свідомість. а що мені буде завтра??? бо і нагородну набрали і ступінь вже не давали.
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23.11.2021 22:39 Відповісти
Талант не пропьёшь: Кива останется почётным доктором рукоблудия.
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24.11.2021 00:59 Відповісти
Треба було дрочуну захищати кандидатьську з енкономіки! " Жомова яма- як приклад досягнення мільйонних статків"! Тоді б не скасували!)))
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24.11.2021 06:24 Відповісти
доктор ватогебельс доцент рыговства прохффессор ваты
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24.11.2021 07:26 Відповісти
Так окажется что и в полиции он не служил и фото с аваковым фотомонтаж российского кагэбэшнава отребья.
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24.11.2021 09:26 Відповісти
 
 